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BEYKOZ SAHİLİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAAnadolu Yakası'nda vatandaşların uğrak yeri olan Beykoz Burunbahçe Sahili, hafta sonu denize giren ve piknik yapan İstanbulluların ardında bıraktıkları çöpler ile doldu.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
12.07.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:04

BEYKOZ SAHİLİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Anadolu Yakası'nda vatandaşların uğrak yeri olan Beykoz Burunbahçe Sahili, hafta sonu denize giren ve piknik yapan İstanbulluların ardında bıraktıkları çöpler ile doldu. Sahilde bu sabah denize giren vatandaşlar ise yerlere saçılmış çöplere tepki gösterdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Beykoz Burunbahçe Sahili, hafta sonu yine ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşların bir kısmı yeşillik alanda piknik yaparken bazıları ise aileleri ile birlikte denize girdi. Kimileri ise mangal yaktı. Fakat bazı İstanbullular yine çöplerini yerlere attı. Piknik yapanların ardında bıraktıkları atıklar kameraya yansıdı. Çöpler, denize ve sahile atılmış boş içki şişeleri ise vatandaşların tepkisini çekti. Sahilde bırakılan boş şişeleri denize giren vatandaşlar tek tek topladı. 

"GÜZELİM SAHİLİ BERBAT EDİP GİDİYORLAR."Sahilde vakit geçiren bir vatandaş, "Karavanımızla geldik ama burada sağda solda çok içki içenler, pislik var. Akşam buraya geldim. Ama burası sabaha kadar içki içenlerle dolmuş. Yediklerinin çöplerini her tarafa bırakıyorlar, temizlemiyorlar. Güzelim sahili berbat edip gidiyorlar. Şikayetçiyiz bu konuda. Bir yetkili de buraya neden çöp atıyorsunuz demiyor." dedi. 

"2 ÇUVAL ŞİŞE ÇIKARTTIM DENİZDEN."

Başka bir vatandaş ise, "Ben 60 senedir, doğdum doğalı buradayım. Denize atıyorlar şişeyi, camı, lastiği. Hani kim bakıyor. Ben dün topladım. 2 çuval şişe çıkarttım denizden. Çocuk parkı burada. Adam geliyor çocuk parkının yanında içki içiyor. Çocuğun yanında içki içilmez, kimse bununla ilgilenmiyor." diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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