DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
BAHÇELİEVLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE PATLAMA KAMERALARDA (1)Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
27.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:42
BAHÇELİEVLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE PATLAMA KAMERALARDA (1)
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevre iş yerlerine ait görüntülerde patlamayla birlikte büyük bir sarsıntının yaşandığı görülüyor.
Kaynak: DHA