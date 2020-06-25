DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

ESENYURT'ta önceki gün felakete neden olan yağış ve fırtına sırasında hayvan barınağındaki kulübe ve kafesler uçtu.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
25.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:59
ESENYURT'ta önceki gün felakete neden olan yağış ve fırtına sırasında hayvan barınağındaki kulübe ve kafesler uçtu. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtınadan Esenyurt Belediyesi 'ne ait Akçaburgaz Mahallesi'ndeki hayvan barınağı da etkilendi. Fırtınada, hayvanların barındığı kulübe ve kafesler uçtu. Dehşet anları, barınaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tavşanların bulunduğu kafes havalanıp yere düşünce parçalandı. Bir başka görüntüde köpek barınaklarının çatısı uçarken, hayvanların panik içerisinde etrafta koşuşturduğu görüldü.  Barınaktaki görevlilerin de hasarı önlemek ve buradaki canlıların zarar görmemesi için koşturarak çaba harcadığı da görüldü. Fırtınada barınakta devrilen ağaçlar, devrilerek sürüklenen çöp konteynerleri de dikkat çekti. Belediye yetkilileri barınakta hiçbir hayvanın yaralanmadığını veya ölmediğini belirtirken, onarım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek Haber
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi Haber
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek Haber
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden...
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
İmamoğlu'nun yeni taksi projesine merkezi İzmir'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği'nden tepki
İmamoğlu'nun yeni taksi projesine merkezi İzmir'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği'nden tepki
Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı
Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorlu getirme kararı çıkarıldı
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorlu getirme kararı çıkarıldı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Nihat Özdemir Malcolm Thomas Tahir Karapınar Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 11:29:13. #1.15#
title