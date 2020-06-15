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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI EKİPLERİ HALİÇ'TEN NUMUNE ALIYOR(1)Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ /İSTANBUL, DHAÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelemek üzere Haliç'ten su numunesi aldı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
15.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:49

 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI EKİPLERİ HALİÇ'TEN NUMUNE ALIYOR(1)

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHAÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelemek üzere Haliç'ten su numunesi aldı.  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız. Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız" demişti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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