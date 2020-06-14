DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, metrelerce ilerideki bir binanın garaj boşluğuna düştü.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
14.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:26

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, metrelerce ilerideki bir binanın garaj boşluğuna düştü. Otomobil ise kullanılmaz hale gelirken, yaralanan sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve otomobilin yerinden çıkan lastiğin arkasından yuvarlanması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kadıköy Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen Artun Erzurumluoğlu yönetimindeki 34 CCU 148 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki mantarlara çarptı. Ardından kazanın etkisiyle caddenin karşı tarafına geçen otomobil, önce bir dükkanın önündeki cam korkuluğa sonra da bir binanın bahçe duvarına çarpıp garaj boşluğuna düştü. Yaralı sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşlar, hemen olay yerine koşup sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Artun Erzurumluoğlu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. 

KAZA ANI KAMERADAKaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin önce bir dükkanın önündeki cam korkuluğa, ardında da bir binanın bahçe duvarına çarptığı görüldü. Otomobilin hızla gittiği sırada yerinden çıkan lastiğin arkasından yuvarlanması dikkat çekti.

"ÇOK ACAYİP BİR SES GELDİ"Kazayı gören bir vatandaş, "Çok süratli geliyordu, ben de marketin önünde duruyordum. Hatta sola doğru bakıyordum. Böyle oradaki yuvarlak taşlara vurarak, kaldırımdan çaprazlama aşağıya uçtu. Çok acayip bir ses geldi. Araçta bir kişi vardı, araçtan çıkarttık" dedi. Orada bulunan bir vatandaş ise, "Yolda bir bisikletli vardı. O da geliyordu. Birden ona da çarpacaktı. Kenara çekildi, araç direkt buraya geldi. Çok süratli geliyordu. Kimseye vurmadı. Arkadaşa 'iyi misin' dedim, 'yok, ben sağlamım' dedi" diye konuştu. 

"SON 2 SENEDİR 10'UNCU KAZA"Aracın cam korkuluklarına çarptığı işletmenin sahibi Ozan İbiş ise, "Umarım sağlık durumu iyidir. Bayağı kötü ve çok hızlı gelmiş. Bu bölgenin böyle büyük bir problemi var. Sürekli kaza olmaya başladı. Son 2 senedir 10'uncu kaza. Sürekli yaşıyoruz aynı problemi, yukarıdan inanılmaz hızlı geliyorlar. Zaten gece burada sürekli yarış yapılıyor. Şuraya ışıklar yapılacaktı, çok uzun süredir hala yapılmadı. Hala aynı şekilde, insanların burada hayati tehlikesi var. Bizim çalışanımız da 3-4 ay önce 5 dakikayla burada yine kaldırıma çıkan araç ezecekti. Kesinlikle buraya önlem alınması gerekiyor. Işıklar bu problemi kuvvetle muhtemel çözecektir. Buradaki yayaların ve bisiklet kullanan insanların her 2-3 ayda bir ölümle burun buruna geldiğine şahit oluyoruz. Buraya ilk defa bir araba girmiyor. Buradaki 3'üncü, 4'üncü kaza. Artık burada önlem alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ek görüntüler///////////////////-Kaza anı iki açıdan güvenlik kamerası görüntüsü-Aracın çarpması

-Boşluğa düşmesi 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları Haber
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı Haber
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Hulusi Akar Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Cem Yılmaz İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Metin Oktay Caner Erkin Lionel Messi
Daha Fazla Türk Kadın Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 12:26:34. #1.15#
title