DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

ESENYURT'TA DOKTORLARA BIÇAKLI VE DEMİR ÇUBUKLU SALDIRI KAMERADA-Babasının kimlik belgesini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
10.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:03

ESENYURT'TA DOKTORLARA BIÇAKLI VE DEMİR ÇUBUKLU SALDIRI KAMERADA

-Babasının kimlik belgesini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. 

-Saldırganın babasının olaydan haberi olmadan yaklaşık bir saat sonra kimliğiyle geldiği sağlık merkezinde ilaçlarını yazdırdığı ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Veysel TİMDU/ İSTANBUL, - Esenyurt'ta babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. Saldırı anları, sağlık merkezindeki diğer doktor tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'nde, dün saat 14.10 sıralarında meydana geldi. Sağlık merkezine gelen bir kişi, babasının mide rahatsızlığı için ilaç yazdırmak istedi ancak kimlik beyan etmediği için sağlık merkezindeki doktorlar ilaçları yazmadı.

DEMİR ÇUBUĞU DOKTORUN BOĞAZINA DAYADI

Doktorların kimliğin getirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine ayrılan kişi, kısa süre sonra elinde bir bıçak ve demir çubukla sağlık merkezini bastı. Sağlık çalışanlarına küfür ve hakaret eden saldırgan, elindeki demir çubuğu sağlık merkezindeki doktorun boğazına dayadı. Saldırgan, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalışan diğer doktoru fark etti. Elindeki demir çubuğu olayı görüntüleyen doktora doğru fırlatan saldırgan, içeridekileri de tehdit etmeye başladı. Demir çubuğun kimseye isabet etmemesi sonucu herhangi bir yaralanma olmadı. Saldırgan, "Evden silah alıp geleceğim" diyerek sağlık merkezinden ayrıldı. Bunun üzerine içeridekiler, sağlık merkezinin giriş kapılarını kilitleyip polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık merkezi önünde nöbet tuttu. 

HASTALAR DIŞARIDA BEKLEDİÇıkan olay nedeniyle hastaların içeri giremeyerek sağlık merkezinin önündeki bekledikleri görüldü. Sağlık çalışanları Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, saldırgandan şikayetçi oldu. Sağlık merkezindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, saldırganın Enginay E. olduğunu tespit etti. Evine baskın düzenleyen ekipler, olaydan 1 saat sonra şüpheli Enginay E.'yi gözaltına aldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

OLAYDAN SONRA BABASI GELEREK İLAÇLARINI YAZDIRDIÖte yandan, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli Enginay E.'nin babasının olaydan yaklaşık bir saat sonra kimliğiyle geldiği sağlık merkezinde ilaçlarını yazdırdığı görüldü. 

"BİR DOKTORUN BOYNUNA DEMİR ÇUBUĞU DAYADI" 

Saldırı anlarını anlatan sağlık merkezindeki görgü tanığı, "Demir çubukla içeriye girdi. Elinde çubuk vardı. Elindeki çubuklarla sağlık çalışanlarına vurmaya kalktı. Bir doktorun boynuna demir çubuğu dayadı ve küfür etti" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi Haber
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem...
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları...
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Kahvehanede oturanların masasına yılan düştü
Kahvehanede oturanların masasına yılan düştü
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Fahrettin Koca Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Hikmet Karaman Malcolm Thomas Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 12:41:03. #1.15#
title