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ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET ANLARI: SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN ÖLDÜ(2)Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
08.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:18

ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET ANLARI: SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN ÖLDÜ(2)

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA -  ARNAVUTKÖY'de bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü. Olay anında burada olan oğlu, annesinin başında gözyaşı dökerken, dehşet anları çevredekiler tarafından görüntülendi. 

Olay, Nenehatun Mahallesi Sungurlu Sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Evli olan Hatice Çelik ve Veysi Çelik arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kadın sokağa çıktı. Eşinin peşinden giden Veysi Çelik, pompalı tüfekle sokak ortasında kadına ateş açtı. Veysi Çelik bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek, çevredekilerin engellemelerine rağmen tekrar kadına ateş açtı. Bu sırada orada olan yeğeni, Veysi Çelik'in elinden silahı aldı. Hatice Çelik ise hayatını kaybetti. Hatice Çelik'in oğlu annesinin başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dehşet anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırganın tüm engelleme çabalarına rağmen kadına ateş ettiği görüldü.

Kaynak: DHA

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