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1-BERAT ALBAYRAK EKONOMİSTLERLE BİR ARAYA GELİYOR- 1Gülseli Kenarlı -Harun UYANIK - İstanbul DHA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da ekonomistlerle bir araya geliyor.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
05.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:27

1-BERAT ALBAYRAK EKONOMİSTLERLE  BİR ARAYA GELİYOR- 1

Gülseli Kenarlı -Harun UYANIK - İstanbul DHA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da ekonomistlerle bir araya geliyor.   Dolmabahçe'deki çalışma ofisindeki toplantı saat 11.00 sıralarında başladı.

Kaynak: DHA

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