DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
1-BERAT ALBAYRAK EKONOMİSTLERLE BİR ARAYA GELİYOR- 1Gülseli Kenarlı -Harun UYANIK - İstanbul DHA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da ekonomistlerle bir araya geliyor.
05.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:27
1-BERAT ALBAYRAK EKONOMİSTLERLE BİR ARAYA GELİYOR- 1
Gülseli Kenarlı -Harun UYANIK - İstanbul DHA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da ekonomistlerle bir araya geliyor. Dolmabahçe'deki çalışma ofisindeki toplantı saat 11.00 sıralarında başladı.
Kaynak: DHA