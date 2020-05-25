DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 İstanbul Boğazı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine büründü.

İstanbul Boğazı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine büründü. Turkuaz İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.İstanbul'da etkili olan rüzgar ve yağışın ardından boğazın rengi değişti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine bürünen deniz doyumsuz görüntüler oluşturdu. Turkuaz rengiyle muhteşem bir görsel oluşturan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA