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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜGülseli KENARLI / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
21.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:05

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.  Dün akşam gerçekleşen ve Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade ettiği öğrenildi.

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2-BOĞAZ'DA ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ: BİNLERCE BALIK KIYIYA GELDİ

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul, - SARIYER İstinye Sahili'nde binlerce balık, kıyıya kadar geldi. Nadir rastlanacak bu görüntülere ilk kez şahit olanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle, İstanbul Boğazı nadir rastlanacak görüntülere sahne oluyor. Sahillerin olta balıkçıları ve teknelere yasaklandığı boğazda, binlerce kefal kıyıya kadar geldi. O görüntüler, çevredeki vatandaşları oldukça şaşırttı. Bazı vatandaşlar ise ilk kez şahit olduğu o anları, cep telefonu kameralarıyla kaydetti. İstinye Sahili'nde kıyıya kadar gelen binlerce balık, doyumsuz görüntüler de oluşturdu. 

"DENİZİN YÜZEYİ KOMPLE BALIKLARLA KAPLIYDI"İşe giderken balıkların kıyıya geldiğini gören ve çok şaşırdığını ifade eden Özkan Ünal, "Çok heyecanlıydı açıkçası. O gün zaten sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için yollar bayağı boştu, ben de denizi seyrederek işe doğru gidiyordum. Çok enteresan bir şekilde denizin yüzeyi komple balıklarla kaplıydı" dedi.

"Daha önce hiç görmediğim bir şekilde fazla balık vardı" diyen Ünal, "Çok güzeldi. O anları hatıra kalması için videoya kaydettim. Hep bu yolu kullanıyorum işe giderken ama ilk defa böyle bir şey gördüm. Muhteşem bir manzaraydı. İnsan bu kısıtlamalar devam etse, haftada bir gün insanlar dışarıya çıkmasa da hayvanlar daha rahat etse diye  düşünüyor. Doğadaki en zararlı canlılar biziz gibime geliyor. Biraz geride kaldığımız zaman, doğadaki güzellikleri görmeye başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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