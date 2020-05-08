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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
08.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:41

(yeni drone görüntüleriyle) 1-ESENLER'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN YOL VE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ-Çökme anı ve yaşanan panik kameralara yansıdı.

(yeni drone görüntüleriyle)  

1-ESENLER'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN YOL VE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

-Çökme anı ve yaşanan panik kameralara yansıdı.

- Son durum havadan da görüntülendi

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, - ESENLER'de gece saatlerinde çatlaklar ve kaymalar oluşan yol çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise polis ekiplerince tahliye edildi. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen çökme sırasında vatandaşların bağrışma ve panik anları kameraya yansıdı. Çökmenin olduğu sokaktaki son durum havadan da görüntülendi.

Esenler, Kemer Mahallesinde 945. Sokaktaki yapımına devam edilen bir inşaatın istinat duvarı ve yolda gece saat 01.00 sıralarında çatlaklar oluştu.  Sokak sakinleri durumu polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına da şerit çekerek kapatırken, vatandaşları da sosyal mesafe konusunda uyardı. İtfaiye ve AFAD ekipleri de kaymaların yaşandığı asfalt zeminde incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen Esenler Belediyesi ve İBB zabıta ekipleri de sokakta inceleme yaptı. Sokaktaki bazı bina sakinleri evlerinden ayrıldı.

ÇÖKME ANINDAKİ PANİK KAMERADABir süre sonra istinat duvarı ve çatlaklar oluşan yol çöktü. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen çökme sırasında vatandaşların bağrışma ve panik anları kameraya yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çökmenin olduğu bölgede önlemleri devam ederken, çökmenin olduğu yerdeki son durum havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------YENİ DRONE GÖRÜNTÜLERİ 

(CEP TELEFONU)-Çökme ve panik anları-Çökme anı 2

(AKTÜEL)-Çevredeki ekipler,-Tahliyeler-Araçlarla sokağı boşaltanlar-Çökme meydana gelen sokak-Sokakta tekrar eden ufak çaplı çökmeler-İtfaiye ekiplerinden görüntüler-Genel ve detaylar-Olay yeri-Genel ve detaylar

08.05.2020 - 10.33 Haber Kodu : 200508074

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2-ESENLER'DEKİ GÖÇÜKTE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Haber: Gülseli KENARLI  Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL, ESENLER'de istinat duvarı ve yolun çökmesinin ardından bölgede çalışmalar başladı. Burada oturanlar tahliye edilirken, ekipler çökmenin olduğu alanda dolgu çalışması yapmaya başladı.

Esenler, Kemer Mahallesi 945 Sokakta gece saatlerinde istinat duvarı ve yolda çökme olmuştu. Çökmenin olduğu alan güvenlik şeridi ve polis bariyerleriyle kapatıldı, çevre binaların su, elektrik ve doğalgazları kesildi. Çöken araziye ise kamyonlarla getirilen hafriyat atıklarıyla dolgu çalışması yapılmaya başlandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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