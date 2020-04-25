DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 (havadan görüntülerle) 1-MALTEPE'DE KARAVAN PARKI; KORONAVİRÜS GÜNLERİNİ KARAVANLARDA GEÇİRİYORLAR -Koronavirüs nedeniyle evde kal çağrıları devam ederken, bazı vatandaşlar koronavirüs günlerini karavanlarda geçiriyor.

(havadan görüntülerle)

1-MALTEPE'DE KARAVAN PARKI; KORONAVİRÜS GÜNLERİNİ KARAVANLARDA GEÇİRİYORLAR

-Koronavirüs nedeniyle evde kal çağrıları devam ederken, bazı vatandaşlar koronavirüs günlerini karavanlarda geçiriyor. Maltepe'de

çok sayıda karavanda kalanlar kendilerini bu şekilde izole ettiklerini ifade ediyor.

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Ali AKSOYER - Can EROK - İSTANBUL, - KORONAVİRÜS ile mücadele devam ederken bir taraftan evde kal çağrıları sürüyor. Bu süreçte ev yerine karavanlarda kalanlar da var. Maltepe Kültür ve Spor Parkı'ndaki karavanlarda koronavirüs günlerini geçiren vatandaşlar kendilerini burada izole ettiklerini ifade ediyor. Kimi yıllardır karavanda yaşarken, kimi koronavirüs salgını sonrası bu parka geldi. Koronavirüs nedeniyle evden çalışma sistemine geçilince, bazı vatandaşlar da işlerini bilgisayarlar aracılığıyla karavanlardan yürütmeye başladı.

"HEM KARAVANDA KAL HEM DE SAĞLIKLA KAL"Spor eğitmeni Serkan Eyisüzer, koronavirüs sonrası karavan parkına gelenler arasında. Eyisüzer, "Normalde ben de bir senedir buradayım ama benim buraya gelme tercihim, koronavirüs günlerinde evde kalmaktansa, karavanımda burada, doğa ile iç içe kalıyorum. D vitaminini de burada gerektiği kadar alabiliyoruz. Çok fazla uzaklaşmadan, kurallara uyarak, sağlıkla hem karavanda kal hem de sağlıkla kal diyorum. Yine de biz kurallara uyarak, arkadaşlarımızla çok fazla yaklaşmadan, sohbet içerisinde kalıyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZ KENDİMİZ İZOLE HALDEYİZ ZATEN"Üç yıldır karavanda yaşayan Mehmet Akif Tataroğlu, "Zaten en büyük karantinayı biz yaşıyoruz. Temiz, kimse yok. Denizi bu kadar temiz görmemiştik. Biz kendimiz izole haldeyiz zaten. Arkadaşlara evinizde kalın diye tavsiye ediyoruz. Türkiye evin varsa evinde kal, karavanın varsa karavanında kal" diye konuştu.

"BEN ARABADAN İNMİYORUM"Karavanda yaşayan bir diğer kişi ise, "Bizim eski yerimizde karavanlar bu kadar iç içe değildi. Bizi buraya topladılar. Burada karavanlar iç içe. Ben arabadan inmiyorum. Maskesiz dolaşmıyorum. Sürekli dezenfekte ediyorum" diye konuştu.

İŞLERİNİ KARAVANDAN YÜRÜTÜYOR

Aydınlatma sektöründe çalışan ve eşiyle birlikte kaldığı karavanda, bilgisayar aracılığıyla işlerini yürüten Esra Menderes ise, "Uzaktan bağlantıyla çalışıyoruz. Çünkü sokağa çıkma yasağı sadece büyükşehirlerde var. Diğer şehirlerdeki müşteriler çalıştıkları için, müşteriler geliyor. Onlara cevap verilmesi gerekiyor. Onun için uzaktan bu şekilde çalışıyoruz. En azından evde değiliz. Böyle daha güzel. Kapının önünde güneşte oturuyoruz. Canımızın istediği gibi camdan cama diğer karavandaki arkadaşlarla muhabbet edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA