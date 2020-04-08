DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİZeki GÜNAL - İstanbul DHA- İSTANBUL'daki koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi günlerdir boş. Meydan ve İstiklal Cadesi'ndeki son durum havadan görüntülendi.

TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA- İSTANBUL'daki koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi günlerdir boş. Meydan ve İstiklal Cadesi'ndeki son durum havadan görüntülendi. 1 ay öncesine kadar yürümenin bile zor olduğu İstiklal Caddesi'nde kimsenin olmadığı görülüyor. Taksim Meydanı ise güvercinlere kalmış durumda.

Görüntü Dökümü:

-----Havadan görüntülerle Taksim ve İstiklal Caddesi

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2- ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HASTANE ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide başladı. Çalışmalar havadan görüntülendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini açıkladı. Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yapılıyor.

Görüntü Dökümü: ----------Çalışmalardan havadan görüntü

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3- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HASTANE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini açıkladı. Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yapılıyor.

Görüntü Dökümü: ----------Çalışmalardan görüntüler

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4- SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu salgın hastanelerinin yapımı için başlayan çalışmalar devam ediyor. Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde sürüyor. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü: ----------Çalışmalardan havadan görüntü

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5- SANCAKTEPE'DEKİ SALGIN HASTANESİ ÇALIŞMALARINDA İKİNCİ GÜN

-Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde devam ediyor.

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL, - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a iki salgın hastanesi yapılacağını açıklaması sonrası salgın hastanelerinin yapımı için başlayan çalışmalar devam ediyor. Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde sürüyor. Alanda iş makinelerinin çalıştığı görülürken, sabah saatlerinde hastanenin yapılacağı şantiye alanına yeni iş makineleri de getirildi. Çalışmaların 45 gün içinde bitirilmesi hedeflenirken, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki salgın hastanelerinin salgından sonra da kullanılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü--------------------Çalışmalardan görüntüler-İnşaat alanına getirilen iş makinesi -Muhabir anonsu (Semih Çalışkan) -Detay görüntüler

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6- - 19 YOLCU ÇIKAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ: BİNMEK İÇİN ÖNÜME ATLIYORLAR

- Maltepe'de minibüs sürücüleri denetimden kaçmak için her yolu denedilerDenetimi atlatmak için Whatsapp gruplarından haberleşen minibüsçüler polisten kaçamadı.Ara sokakta durdurulan minibüsten 19 yolcu çıktı.Minibüs sürücüsü, "Yolcu arabanın önüne kendini atıyor. 'Beni alacaksın' diyor ben ne yapayım" diyerek kendisini savundu.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, -MALTEPE'de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri sabah saatlerinden itibaren minibüslerde denetim yaptı. Sosyal mesafenin korunması amacıyla içinde en fazla 7 yolcu bulunması gereken minibüsler, tek tek durdurularak kontrol edildi. Aralarında haberleşerek denetimden kaçmaya çalışan sürücüler de cezadan kurtulamadı. "Yolcular önüme atlıyorlardı" binmek için diyen minibüs sürücüsü de onu izleyen polis ekibinin kamerasına yansıdı. Yolcuların minibüsü durdurmadığı önlerine atlamadığı belirlenerek, cezai işlem uygulandı.

WHATSAAP'TAN HABERLEŞTİLER70 Evler Köprüsü'nde polis ekiplerinin denetimini gören minibüsçülerin Whatsapp gruplarından diğer şoförlere köprüdeki denetimi haber verdikleri, diğer minibüslerin de denetim noktasının 500 metre gerisinde fazla yolcuları indirerek, bu noktaya geldikleri belirlendi. Bunu fark eden sivil trafik ekipleri, mahalle aralarına girerek minibüsleri izlemeye başladı. Bir sivil trafik ekibinin kamerayla izlediği çok sayıda yolcu alan minibüsün sürücüsü, durdurulmak istenince ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından minibüs, ara sokaklardan birinde yakalandı. Polisin ihtarı üzerine kapısı açılan minibüsten 19 yolcu çıktı. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı minibüste yolculardan bazılarının maske takmaması da dikkat çekti.

"ARABANIN ÖNÜNE KENDİNİ ATIYOR"Minibüsün şoförü kendisini savunurken "Yolcu arabanın önüne kendini atıyor. 'Beni alacaksın' diyor ben ne yapayım. Hanımefendi arabanın önüne atlamış, 'beni götüreceksin' diyor. Şoför adamım ben. Otobüs çalışmıyor minibüs çalışmıyor bu halk ne yapsın? Arabanın önüne atlamış götüreceksin, ya kadınla kavga edeceğim. 30 kişi yok toplasan 10 kişi ya var ya yok" dedi. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise sokakta bekleyen yolcuların bu minibüsün önüne atlamadığı ve duran minibüse tek tek bindiği görüldüDenetimlerde fazla yolcu taşıyarak sosyal mesafe kuralını çiğneyen minibüsün sürücüsüne, Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince para cezası uygulandı. Minibüsteki fazla yolcular ise araçtan inerek farklı ulaşım araçlarıyla yollarına devam etti.. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü------------Köprüde denetim yapan polis ekipleri-Ekiplerin minibüsleri durdurması-İçi boş olan minibüslerin denetim noktasına gelmesi-Polis ekiplerinin minibüsleri kontrol etmesi-Minibüsün yolcu alması-Minibüsün ara sokaklarda kaçması-Minibüsün durdurulması-Şoförün minibüsü kapatması-Polisin sürücüye kapısını açmasını söylemesi-Minibüs şoförü ile röp-Minibüs içinden fazla yolcuların inmesi-Minibüs içindeki oturan yolcular-Muhabir anons (Gamze Şimşek)-Polis ile şoförün konuşması-Şoföre işlem yapılması-Genel ve detay

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7- HASTANEDE DOKTOR VE HEMŞİRENİN ÇANTALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Ali ABLAY - İstanbul DHA - Kartal'da doktor ve hemşirenin çantalarını çalan hırsız kameraya yansıdı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, 28 Mart'ta Kartal Cevizli Mahallesinde bulunan bir hastanede doktor Burcu A.(27) ve hemşire Seren Y.(20)'nın sırt çantaları ile aynı hastanede özel güvenlik olarak görev yapan Dilek E.(31) ile temizlikgörevlisi Sevilay E.(41)'nin cüzdanlarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, Engin K. (31)'yi aynı gün hastane bahçesinde yakaladı."Kasten Yaralama" suçundan kaydı bulunan Engin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü: ---------Hırsızlık anı

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8- ESENYURT'TA ZABITA VE POLİSTEN PTT ÖNÜNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL, Koronavirüs nedeniyle emekliler Ramazan Bayramı ikramiyelerini erken almaya başladı. Bu nedenle Esenyurt'ta zabıta ve polis ekipleri de PTT önünde oluşabilecek yoğunluk için bariyerli tedbir aldı. Koronavirüs nedeniyle erkene alınan emeklilerin bayram ikramiyeleri ödemeleri başladı. Yaklaşık 12 milyon emekli, Ramazan Bayramı ikramiyelerini 11 Nisan'a kadar alacak. Esenyurt'ta zabıta ve polis ekipleri bu nedenle PTT önünde oluşabilecek yoğunluğa karşı tedbir aldı. İnsan kalabalığının oluşmaması için çalışan ekipler ayrıca PTT çevresini bariyerlerle kapatarak giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Ayrıca zabıta tarafından sık sık sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmasına yönelik anonslar yapıldı. SSK'lılara ikramiyeleri 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri ise 11 Nisan'da banka hesaplarına yatırılacak. İkramiyeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre verilecek.

Görüntü dökümü-----------------------Zabıtanın anons etmesi-Polis aracı ve bariyerlerden görüntü-PTT önündeki polis ve vatandaş görüntüsü-PTT'ye giren ve çıkanlar

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9- TARABYA VE BEBEK SAHİLİ BOŞ KALDI

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil şeritlerinde spor ve yürüyüş yapılması yasaklanmıştı. Bugün de Tarabya ve Bebek sahili boş kaldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlanmıştı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular, sahil şeritlerinde spor ve yürüyüş yapmanın yasaklanması üzerine bu noktalara gelmeyerek kurallara uyuyorlar. Bu kapsamda normal zamanlarda vatandaşların kalabalık oluşturduğu Bebek, Emirgan ve Tarabya sahilleri boş kaldı.

Görüntü dökümü------------------Tarabya sahillerinden detay -Emirgan sahilden detay -Bebek sahilden detay -Genel ve Detaylar

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10 - - YOGA DERSLERİ 'ONLİNE' EVLERE TAŞINDI

- Onlarca kişi aynı anda bağlanıp karantina günlerinde evde yoga yapıyor

Beyza Nur GÜLER- Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında spor salonları, yoga ve pilates stüdyoları kapandı. Vatandaşlar 'evde kal' çağrılarına uyuyorlar ancak hareketsiz kalmıyorlar. Birçok kişi sanal yoga derslerine evlerinden, bilgisayarlarıyla katılıyorlar.Uzmanlar koronavirüs ile mücadelede bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en güçlü silah olduğunu bildiriyor. Yoga yapmanın da hem bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hem de hemen birçok kişinin endişeli olduğu bu dönemde zihinsel rahatlama sağladığı belirtililyor. Evde kal çağrılarına uyan vatandaşlar, hareketsiz kalmıyor, sanal yoga derslerine evlerinden, bilgisayarları ile katılıyor.

"STÜDYOMUZU HERKESİN EVİNE TAŞIMIŞ OLDUK"İstanbul'un farklı noktalarında bulunan stüdyolarında yoga dersleri veren Maya Yoga da, çareyi derslerine internet üzerinden canlı olarak devam etmekte bulan işletmeler arasında. Stüdyoları kapandıktan sonra hemen online derslere başladıklarını ifade eden Yoga antrenörü ve Maya Yoga Kurucusu Hikmet Gürbüz, şunları söyledi: "Derslerimiz güzel gidiyor, ilk hafta ücretsiz yaptık online derslerimizi, çok güzel bir katılım oldu gerçekten. Bu haftadan itibaren ücretli oldu. Biz stüdyomuzu herkesin evine taşımış olduk. Memnunuz gidişattan çünkü önemli olan bu dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Bunun için nefesleri çalışmamız lazım, bedensel çalışmalarımızı yapmamız lazım. Yoga en büyük yardımcı bu dönemde diye düşünüyorum. Hem de evde bütün gün boş oturup bağışıklık sistemini zayıflatmak yerine yoga ile güçlenmeyi seçiyoruz bu şekilde"

"ONLİNE DERSLERDE ENERJİ BÜTÜNLEŞİYOR"Sanal derslere olan önyargısını bu süreçte yıktığını anlatan Gürbüz, "Ben online derslerde enerjinin bütünleştiğine inanıyorum. Bunu deneyimledim de. Aslında biraz önyargılıydım daha öncesinde ama bu dönemde online derslere başlayınca, her katılana insanın kalbi atıyor. Göz göze kontak kuruyorsun. Aynı zamanda ekranda öğrencilerini görebiliyorsun ve düzeltmeler yapabiliyorsun. Canlı derslerden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Video kaydı şeklinde biz de yapabilirdik, düşündük üzerinde ama bize soğuk geldi bu fikir. Online derslerle, karşılıklı iletişimi bozmadan devam ediyoruz. Katılımcılar çok memnun. Onlar da gerçekten stüdyo havasında ders yaptıklarını söylüyorlar. Biz de çok mutluyuz onlarla olmaktan. Bence en hafif şekilde geçiriyoruz bu dönemiö şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA AKLIMIZI KONTROL ETMENİN TAM ZAMANI"Bu süreci yoga yaparak geçirmenin faydalarını da sıralayan Gürbüz, "Aslında yoganın tanımı, akıldaki düşüncelerin kontrolüdür. ve şu anda aklımızı kontrol etmenin tam zamanı. Gereksiz endişe etmemek, elimizden geleni yapmak, gerisini bırakmak. Yoga bize bunu öğretiyor, yoganın felsefesi bize bunu öğretiyor. Yogada yaptığımız nefes çalışmaları, bedensel çalışmalar bizim odaklanmamıza yardımcı oluyor. Yani biz bir saatin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. O bir saati gereksiz haberlerle geçirmek yerine kendimize dönüyoruz, içimize dönüyoruz, bedenimiz ve nefesimiz güçleniyor. ve aklımız daha sakin kalıyor. Bence endişeyi uzaklaştırmak açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.

"ACABA YAPABİLECEK MİYİZ? DEDİK"Hocaların ve öğrencilerin evlerinden derslerine gayet keyifli vermeye devam ettiğini dile getiren Gürbüz, "Geçen hafta çok hareketli bir zaman dilimi yaşadık. Evden ders veren eğitmenlerimiz oldu. Stüdyodan bizler ders verdik, hepimiz heyecanla acaba yapabilecek miyiz? Dedik fakat çok güzel geçti. Evden ders veren hocalarımız da başarıyla yaptılar derslerini, öğrenciler de gayet keyif aldı. Güzel oldu. Öğrencilerimize bir link gönderiyoruz, bu linke bastıkları an telefonlarından veya bilgisayarlarından direkt olarak derse bağlanıyorlar. Başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Bu dönemi en rahat şekilde geçirebilmek, güçlü kalabilmek ve inşallah önümüzdeki güzel günlere hazır olabilmek için yoga çok büyük bir destektir. Herkesi yoga denemeye ve yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"SANKİ HER ŞEY NORMALMİŞ GİBİ HİSSETTİRİYOR"Sanal yoga dersine katılan Aynur Tosun, "Sanki rutinim değişmemiş gibi bir imkan oldu. Moral kaynağı online olarak yoga yapmak. Moralimizi yükseltiyor. Hem keyif alıyoruz hem yararlanıyoruz. İyi ki böyle bir şey oldu. Sanki hayatımızda her şey normalmiş gibi hissettiriyor bana" dedi.

"SINIFTA YOGA YAPIYOR GİBİ HİSSEDİYORUM"Sanal derslerde de kendini stüdyoda gibi hissettiğini söyleyen Tuğçe Ayar, "Neredeyse sınıfta ders yapıyor gibi hissediyorum. Canlı oluyor, başımızda bir hoca var. Ona bakıyoruz ve gereken düzeltmeleri yapıyoruz. O nedenle normal bir videodan çok farklı. Ayrıca dersin başında yapılan sohbetler de güzel bir ortam yaratıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇTE BİZİ MOTİVE EDİYOR"Bu süreçte yoga dersinin motive edici olduğunu vurgulayan Linda Emekçioğlu, "Biz çok mutluyuz çünkü işten, güçten fırsat bulup da, stüdyoya gidemediğimiz tüm dersleri buradan canlı canlı yapabiliyoruz. Özellikle bu süreçte bizi bu motive ediyor. Evde sizlerle ve diğer hocalarımız ile birlikte yoga yapmak müthiş bizim için. Kayıt videolardan farkı, orada sadece biz görerek yapıyoruz ama hocamızın da bizi görebilme şansı olması büyük bir ayrıcalık ve fark yaratıyor" şeklinde konuştu.Yoga öğrencisi Ebru Beken ise, "Online dersler çok verimli geçiyor, ilk başladığı günden itibaren katılıyorum ben. Hikmet hocam evime gelmiş daha ne diyebilirim ki? Bulunmaz bir nimet bence. Sadece bu dönemde bedensel olarak değil, zihinsel de sakinleştirici olduğu için yoga dersleri bunun ilacı" dedi.

Görüntü Dökümü: -------------------------- -Yoga Antrenörü ve stüdyo kurucusu ile röp.-Online yoga dersine katılanlar ile röp.-Stüdyoda kamera karşısında yoga dersi veren eğitmenler-Katılımcıların yoga yaptıklarını gösteren ekrandan görüntüler-Muhabir anonsu(Beyza Nur GÜLER) -Genel ve detay

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11- "KORONAVİRÜS İNDİRİMİ" UYARISI

- Koronavirüs salgını sonrası pek çok mağaza tedbir için kapalı durumda. Özellikle bu dönemde internette indirim adıyla yapılan satışlara karşı uzmanlar vatandaşları uyarıyor.

- Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu,

"Bugün birçok marka sıkıntıda. Ürünlerini satamıyor, mağazalarını kapattı. İşte bu noktada fırsatçı ve dolandırıcılar taklit ederek sanki 500 liralık ürünü yarı fiyatına satacakmış, 1000 liralık ürünü 500 liraya satacakmış gibi ağlarına düşürüyor daha sonra paralarını alıyor. Birde kredi kartı bilgilerini ele geçirerek tamamen hesaplarını boşaltabiliyorlar"

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, - Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok mağaza kapalı durumda. Bu dönemde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden alışverişi tercih ediyor. Bunu fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ise 'indirim' adı altında sahte ürünlerle satış yapmaya çalışıyor. Alışveriş sonunda tüketiciye satın alınan ürünün gerçeği dışında başka bir ürün gönderilirken, ayrıca vatandaşların kredi kartı bilgileri de kopyalanabiliyor. Uzmanlar internet sayfaları ile sosyal medyadaki ilanlara ve satışlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"KORONA İNDİRİMİ DİYE VATANDAŞLARI TUZAĞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR""Koronavirüs maalesef dolandırıcıları korkutmamış" diyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hala çıkar peşindeler. 'Korona indirimi' diye şimdi de bir takım ilanlar verip, vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Bunların daha önce de yaptıklarını gördük. Karaborsacılık, vurgunculuk yaptılar. İnsanları kandırıp kredi kartı bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttılar. Şimdi de korona vurgunculuğu yapıyorlar. Bunlar taklit yapıyor. Gerçekten ciddi markalar kepenk kapattılar. Çalışmıyorlar. Şimdiden ilanlar veriyorlar. Müşterilerine mesajlar göndererek, 'Biz size indirim yapacağız. Şimdi bize 250 lira verin mağazamız açıldığı ilk gün gelin, size 500 liralık alışveriş yaptıralım' diyorlar. İşte bunları taklit eden dolandırıcılar müşterilerinin tuzağa düşmesi neticesinde onların kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıyorlar. ya da bir takım sahte hesaplarla tuzağa düşürdükleri insanların kendilerine havale göndermesini, ödeme yapmasını isteyerek onları dolandırıyorlar" şeklinde konuştu.Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Dikkat diyorum. O tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz markanın size sunduğu o indirim gerçek olmayabilir. Gerçek olan şu. Bugün birçok marka sıkıntıda. Ürünlerini satamıyor, mağazalarını kapattı. İşte bu noktada fırsatçı ve dolandırıcılar taklit ederek sanki 500 liralık ürünü yarı fiyatına satacakmış, 1000 liralık ürünü 500 liraya satacakmış gibi ağlarına düşürüyor daha sonra paralarını alıyor. Birde kredi kartı bilgilerini ele geçirerek tamamen hesaplarını boşaltabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİLER ZORUNLU İHTİYAÇLARI DIŞINDA HİÇBİR SİPARİŞ VERMEMELİ"Koronavirüs salgınının yaşandığı bu dönemde sadece gerekli ihtiyaçlarla ilgili alışveriş yapılması gerektiğinin altını çizen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sahtekarlar tanınmış, güvenilen markaların ürünlerinin fotoğraflarını internete koyup fiyatı da neredeyse yarı fiyat gibi cazip halde sunmak suretiyle vatandaşları aldatıyorlar. Bu noktada vatandaşın yapması gereken bilinçli tüketici olarak marka sahibi firmayla yazışarak o ilanın gerçekten o firmaya ait olup olmadığını tespit edip ondan sonra hareket etmesidir. Aksi halde dolandırılır hatta finansal bilgilerini karşı tarafa aktarırsa adına kredi bile çekilip, borçlandırılabilir. İçinde bulunduğumuz dönemde bilinçli tüketiciler zorunlu ihtiyaçlar dışında hiçbir alışveriş yapmasınlar. Bu sağlığımız açısından da gerekli. Ürünü bize getirecek olan kurye elemanlarının yoğunluktan ötürü virüsle karşılaşmaları hatta hastalığa yakalanmaları dahi söz konusu. Tüketiciler zorunlu ihtiyaçları dışında hiçbir sipariş vermemeli. Böyle çok cazip gördükleri ilanla ilgili de firmayla irtibata geçmeli."

"KAPIDA ÖDEMEYİ TERCİH EDİYORUM"İnternet üzerinden alışveriş yaptığını ifade eden Gurbet Baykara, "İnternetten kıyafet alıyorum. Onlar da hiç yanıltmadılar. Çünkü sürekli değiştirmedim. Burada indirim var diye oraya gitmedim. Genelde ben kapıda ödemeyi tercih ediyorum. Ürün kapıya geldiğinde bakıyorum ve parayı öyle teslim ediyorum" şeklinde konuştu. Selman Yılmaz ise, "Pantolon ve mont alıyorum. Ayakkabı almıyorum. Ben kaliteli indirim almayı seviyorum" diye konuştu.

"İNDİRİMLİ ÜRÜNDEN İNDİRİM DE İSTEYENLER VAR"Kadıköy'deki bir ayakkabı mağazasında görevli Raşit Kandıra ise 'açık olan mağazalarda indirim var mı sorusuna, "Tabii müşteriler daima indirim istiyor. İndirimli üründen indirim de isteyenler var. Müşteriler daima uygununu nerede bulursam alırım diyor. Biz daima uygun sattığımız için müşteri daima biliyor. Fiyatlar cazip" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü-----------------Kapalı mağazalardan görüntüler-Ürünlerden görüntüler-Vatandaşlarla röportajlar-Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile röportaj-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan) -Detay görüntüler

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12-- 5 MİLYON LİRA ÇALAN ÇARŞAFLI HIRSIZLAR, EVİN TEMİZLİKÇİLERİ ÇIKTI

-Çarşaf giyinip, yaşlı kadın rolü yapan hırsızlar kameralara yakalandı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,- İSTANBUL'da bir işadamının evine girerek içinde yaklaşık 5 milyon liralık ziynet eşyası ve para bulunan kasayı yerinden sökerek çalan 3'ü kadın 5 kişilik hırsızlık çetesi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çalınan para ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Hırsızlığı yapan iki kadının, ev sahibinin yanında hizmetçi olarak çalıştıkları ve tanınmamak için çarşaf giyip ellerine baston alarak apartmandan içeri girmeleri güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İÇİNDE 5 MİLYON LİRA OLAN KASAYI ÇALDILARGaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan lüks bir sitede 13 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda Suriyeli işadamı M.A. polise başvurarak evinin soyulduğu ihbarını yaptı. Olay yerine giden polis ekipleri kapının hiç bir zorlama olmadan açıldığını tespit etti. Şikayetçi işadamı M.A. kasanın içinde 11 kilogram altın ile 140 bin euro para bulunduğunu söyledi.

KADIN ŞÜPHELİLERİN BİNAYA GİRİŞ YÖNTEMİ POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTIHırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin binaya girerken izledikleri yöntem polisi bile şaşırttı. Sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen giriş anlarında şüphelilerin siyah çarşaf giyip ellerine baston alarak yaşlı kadın rolü yaptıkları tespit edildi. Güçlükle yürüyormuş gibi yaparak bu sırada asansör bekleyen bir site sakininin kendilerine acımasını ve bina giriş kapısını açmasını sağlayan şüphelilerin asansöre binerek hırsızlık yapacakları daireye çıktıkları görüldü.

HİZMETÇİLERDEN BİRİ EVİNE GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİHırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yürüttükleri soruşturmada hırsızlığın eve temizliğe gelen iki kadın tarafından yapıldığını tespit etti. Kadınların evlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis bir kadın şüphelinin elinde bavulla olay günü telaşlı bir şekilde kendi evine girdiğini gördü.

OPERASYON YAPILDI 3'Ü KADIN 5 KİŞİ YAKALANDIBunun üzerine operasyon için düğmeye basan polis 3 farlı adrese operasyon yaptı. Baskında hırsızlık olayını gerçekleştiren Abobaker A.(32), Abdullah A.(28), Itıdal K.(28), Seyhan Nur Ü.(22), Aybegüm Ü.(31) gözaltına alındı. Polis baskın yaptığı evlerde yaptığı aramada işadamının evinden çalınan altın ve paraları da buldu.

TUTUKLANDILARAsayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden evden hırsızlık, tehdit, hakaret gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Poliste yapılan işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 3'ü kadın 5 hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: --------------Güvenlik kamerası-Kadınların asansöre binmesi-Kadınların bahçedeki görüntüsü-Kadının evine bavulla girmesi--Çalınan altın ve paralar-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması-Genel ve detaylar

=========================13- HIRSIZLIK İÇİN GİRDİKLERİ EVDEKİ KADININ SESİNİ DUYUNCA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Ersan SAN-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - ESENYURT'ta sabaha karşı tırmandıkları balkondan eve hırsızlık amacıyla giren iki kişi, mutfakta çocuklarından birinin olduğunu düşünerek seslenen ev sahibi kadını duyunca kaçtı. Hırsızlık girişimi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Hırsızlık girişimi, Esenyurt'ta Fatih Mahallesi'nde geçen cuma günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Yüzü maskeli 3 kişi, yürüyerek geldikleri binanın önünde bir süre durduktan sonra biri giriş kattaki dairenin balkonuna tırmanarak içeri girdi. Ardından diğer arkadaşı da onu izledi. Bu sırada bir şüpheli de gözcülük yapmaya başladı. İki şüpheli balkon kapısını açıp içeri girerek gürültü çıkardı. Ev sahibi Suriyeli kadın, gürültüyü su içmeye giden çocuğunun çıkardığını düşünerek, kendisine de su getirmesi için seslendi. Kadının sesini duyan şüpheliler, paniğe kapılarak evin balkonundan peş peşe atlayıp kayıplara karıştı.

O ANLAR KAMERADAHırsızlık girişimi yandaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sokakta yürüyerek binanın önüne gelmeleri, tırmanarak çıktıkları balkon kapısından içeri girmeleri ve panik içerisinde kaçmaları görülüyor.Ev sahibi kadının görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olması üzerine polis şüphelileri aramaya başladı. Resul Korkmaz, olayın geçen hafta meydana geldiğini belirterek, "Sabaha karşı geliyor, tırmanarak, yukarı çıkıyorlar. Sonra ev sahibi çocuğunun su içmek için mutfağa girdiğini düşünerek annesi sesleniyor. Onlar da kadının sesini duyup kaçıyorlar. 3 kişiler biri gözcülük yapıyor. Maskeliler. İnsan, insanların birbirinin yanında olması gereken böylesi günlerde bu tür olayları görünce üzülüyor" dedi.

Görüntü Dökümü: -------------(Güvenlik kamera görüntüleri;)-Hırsızların sokakta yürüyerek binanın önüne gelmeleri-Hırsızlardan birinin tırmanarak içeri girmesi-Diğer iki kişinin gözcülük yapması-İkinci hırsızın tırmanarak içeri girmesi-Balkondan atlayarak kaçmaları-AKTÜEL-Hırsızlığın meydana geldiği daire-Resul Korkmaz ile röportaj

Kaynak: DHA