DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: 25 BİN 364 VATANDAŞIMIZIN İHTİYACI GİDERİLDİ İstanbul DHA- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten bugün saat 09.00'a kadar 'Vefa' çalışmaları kapsamında İstanbul'da toplam 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: 25 BİN 364 VATANDAŞIMIZIN İHTİYACI GİDERİLDİ

İstanbul DHA- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten bugün saat 09.00'a kadar 'Vefa' çalışmaları kapsamında İstanbul'da toplam 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 25 bin 364 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiş, bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 7 vatandaşımıza da gereken bilgiler verilmiştir" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Vefa hattı"yla ilgili yazılı açıkla yaptı.Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımızca, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda İstanbul'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri'mizi oluşturduk. Bu merkezlerde 24 saat esasına göre hizmet verilmektedir. Öncelikli risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvurular, 39 ilçemizdeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirilmektedir" dedi.

"28 BİN 371 VATANDAŞIMIZIN ÇAĞRISI CEVAPLANDIRILMIŞTIR" "İlçelerimizde, Kaymakamlarımızın koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, talep sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam etmektedir" diyen Yerlikaya, "Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten bugün saat 09.00'a kadar "Vefa" çalışmaları kapsamında İstanbul'da toplam 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 25.364 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiş, bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 7 vatandaşımıza da gereken bilgiler verilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en hızlı ve etkinbir şekilde gerçekleştirilmesi için Kaymakamlıklarımız, Emniyet -Jandarma birimlerimiz, yerel yönetimlerimiz, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve kıymetli İstanbullular arasında çok değerli bir yardımlaşma ve dayanışma sergilenmektedir. İlimizde sunulan "Vefa" hizmetlerinde görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına, kıymetli büyüklerimiz ve İstanbullular adına şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün İstanbullulara teşekkür ediyoruz. "Evinde Kal İstanbul!" ifadelerine yer verdi.

Görüntü Dökümü: ---------Arşiv

=========================

2- KADIKÖY'DE İNGİLİZ ÖĞRETMEN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- KADIKÖY'de İngiliz öğretmen Robert James yaşadığı evde ölü bulundu. James'in vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmazken, cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Eylül ayında Türkiye gelen 52 yaşındaki Robert James, Kadıköy'de İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Osmanağa Mahallesi'nde bir eve yerleşen James'ten uzun süre haber alamayan ev sahibi, dün akşam saatlerinde durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, daire kapısının kilitli olması nedeniyle çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açmasıyla daireye giren polis 52 yaşındaki James'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Robert James'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Robert James'in vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Olay yeri inceleme ekipleri ve polis evde bir süre inceleme yaptı. İncelemelerin ardından öğretmenin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü: -----------------------Polis ekiplerinden görüntü-Polisin güvenlik şeridi çekmesi-Çevredeki vatandaşlardan görüntü-Özel kıyafetini giyen sağlık ekiplerinden görüntü-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü-Ambulansın ayrılması-Genel ve detay görüntüler

===================

3- - EVDE KALANLARIN AYAKKABILARINA DADANDILAR

Taylan ERGÜN - Ali ABLAY-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgının ardından alınan tedbirler kapsamında birçok vatandaş evden dışarıya çıkmıyor. Salgın öncesi gün içerisinde çalışanların işlerinde olmasını fırsat bilen hırsızlar, evlere girerek hırsızlık yapabiliyorlardı. Fakat alınan tedbirlerden dolayı insanlar evden çıkmayınca, hırsızlar koronavirüse önlem olarak kapılara bırakılan ayakkabıları çalmaya başladı.

5 ÇİFT AYAKKABI ÇALDIArnavutköy'de, koronavirüs nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması üzerine, hırsızlar kapı önlerindeki ayakkabılara dadandı. Gözlerine kestirdikleri apartmanlara ellerindeki kredi kartları yardımıyla kolaylıkla giren hırsızlar, dairelerin önündeki ayakkabıları poşetlere doldurarak kayıplara karıştı. Apartmanların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ilki Arnavutköy Merkez Mahallesi'nden.. Önce bir binanın giriş kapısına gelen bir kapıda bir süre oyalanan hırsız, daha sonra elindeki bir kartla binanın dış kapısını saniyeler içerisinde açtı. Birkaç dakika sonra binadan elinde ayakkabı dolu bir poşetle ayrılan hırsız, binadan 5 çift ayakkabı çalarak kayıplara karıştı.

10 ÇİFT AYAKKABIİkinci görüntü ise Anadolu Mahallesi'nden.. Tüm daire sahiplerinin evlerinde olmasına aldırış etmeyen hırsız, bina içerisinden 10 çift ayakkabı çalarak binadan hızla uzaklaşıyor. O anlar ise binadaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydediliyor.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTISon görüntü ise yine geçtiğimiz hafta gerçekleşen bir ayakkabı hırsızlığına ait. Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yalınay Sokak üzerinde bulunan bir binada gerçekleşti. İçerisinde 10 dairenin bulunduğu binaya giren ayakkabı hırsızı, binadaki dairelerin kapı önünde bulunan ayakkabıları gözüne kestirdi. Tüm dairelerin önündeki ayakkabılardan markalı ve yeni olanları çalan hırsız, binadaki güvenlik kameralarına yakalandı. Kameraları fark eden hırsız hem hırsızlıktan vazgeçmedi hem de kıyafetiyle yüzünü gizlemeye çalıştı. Binada bulunan 4 daireden ayakkabı çalan hırsız daha sonra hızla binadan uzaklaştı.

"AYAKKABILARI İÇERİ ALSAK AYRI BİR SORUN ALMASAK AYRI BİR SORUN"Esenyurt'ta ayakkabılarını dairesinin kapısının önünde bırakan Pınar Kahveci, "Ayakkabılarımızı koronavirüsten dolayı içeriye almıyoruz ama bir yandan da korkuyoruz da 'çalınır' diye, hırsızlara karşı bir önlemimiz yok, koronavirüsden korunabilmek için kapıda bırakmayı tercih ediyoruz. Ayakkabıları içeri alsak ayrı bir sorun almasak ayrı bir sorun. Çocuklarımı korumak için ayakkabıları içeriye almıyorum " şeklinde konuştu.Gamze Özçelikel ise "Önceliğimiz sağlık olduğu için hırsızlığa karşı bir önlem almıyorum, şu durumda alıp götürsünler ama apartmanımızda güvenlik kamerası var, benim için sağlığım ayakkabılardan daha önemli. İçeriye koronavirüsten dolayı sokmuyoruz, eğer pahalı bir ayakkabıysa balkonumuza koyuyoruz bir iki gün orada bekletiyoruz " dedi.Evinden sadece ev ihtiyaçları karşılamak için oğlu ve gelini çıkan Yaşar Alkul ise " Oğlumla gelinim alışverişe gittiler, televizyondan duyduğumuz kadarıyla en az 5 saat ayakkabılar dışarıda kalıp hava almalıymış onun için kapıda bıraktık. Havalandıktan sonra poşetlere koyup yeniden ayakkabılığımıza koyuyoruz " diye konuştu.

Görüntü Dökümü---------------------Pınar Kahveci röp-Gamze Özçelikel röp-Yaşar Alkul röp-Ayakkabı detay-Bina detay-Genel ve detay

(GÜVENLİK KAMERASI)ARNAVUKTÖK-Şüphelinin apartmanlara girmesi-Ayakkabı çalması-Apartmanlardan çıkma anları

====================

4- JANDARMADAN YOLCU OTOBÜSLERİNE SOSYAL MESAFE DENETİMİ Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN - Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, İstanbul İl Jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu sayısını yüzde 50 indirmesi kararlaştırılan şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik Kuzey Marmara Otoyolu'nda (KMO) denetim yaptı. İçişleri Bakanlığ'ınca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye göre, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturması kararlaştırıldı. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma ekipleri de denetimlerine başladı. Ekipler, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde Kuzey Marmara Otoyolu'nda denetimlerde bulundu. Otobüs şoförleri yolcu sayısının yüzde 50'nin üzerinde olmaması konusunda uyarılırken, yolcular da sosyal mesafeye uygun oturmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca otobüslerde kimlik kontrolleri de yapılarak 65 yaş ve üstü yolcu alınmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Artvin'den İstanbul'a gelen şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü Yunus Eryiğit, "Yüzde 50 yolcu uygulaması bence çok iyi oldu. İnsanlar birbirleriyle temas etmiyor. Hem hastalık bulaşmaz hem yolcularımız rahat eder hem de beyinlerde bir nevi rahatlık olur" dedi.

Tokat'tan İstanbul'a gelen yolcu Sebahattin Akyürek ise, "Uygulamalar halkın sağlığı açısından yapılması gereken şeyler. Biz de kendi açımızdan bazı önlemler alıyoruz. Otobüs firması da ara sıra dezenfekte çalışması yaptı, devamlı kolonya ikram etti. Uygulamadan memnunuz" dedi. Görüntü Dökümü---------------Otobüslerde denetim-Kimlik kontrolü-Şoförlerin uyarılmasıYunus Eryiğit ile röpSebahattin Akyürek ile röp-Genel ve detay görüntüler

================

5- JANDARMADAN MARKETLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Haber- Kamera: Müge YARIMBATMAN-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, İstanbul İl Jandarma ekipleri, marketlerin, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı ek genelgede belirtilen müşteri sayısı ile ilgili kararlara uyup uymadığını denetledi.İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ek genelgede, koronavirüsle mücadele kapsamında il ve ilçelerde tüm marketlerin saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet vereceği ve market içindeki en fazla müşteri sayısını hizmet sunulan toplam alanın depolar, idari bürolar hariç onda biri kadar olacağı kararları yer aldı. İstanbul İl Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ek genelgede belirtilen bu kararlar çerçevesinde marketleri denetledi. Denetimde, marketteki müşteri sayısı ile birlikte çalışanların da hijyen şartlarına uyup uyulmadığına bakıldı. Kemerburgaz'da denetim yapılan marketin çeşitli noktalarında 'marketimizde aynı anda 25 müşterimize hizmet vermekteyiz' ve kasaların önünde 'değerli müşterilerimiz kasalarda ödeme yaparken lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim' yazdığı görüldü.

Denetlenen marketin sahibi Fatma Özgün, "Koronavirüsle alakalı olarak biz de önlemlerimizi aldık. Gerek yerlerimize çizgiler koyarak, gerek çalışma saatlerimizi ayarlayarak düzenlemeler yaptık. İçeriye gelen müşterilerimizi de olabildiğince bilgilendiriyoruz. 1 metreden fazla yakın durma söz konusu olmuyor. İçeriye 25 kişiden fazla almamaya özen gösteriyoruz. Sağlığımız çok önemli, market olarak biz de gerekli özveriye sahibiz. Eldiven ve maskeyi bütün elemanlarımız kullanıyor. İnşallah daha sağlıklı günlerde, daha güzel hizmetlerde bulunacağız. Meyve ve sebzeleri eldivenle, gerekli titizliği göstererek poşetliyoruz. Vatandaşlar da önlemler açısından çok memnunlar. Sağlık söz konusu, biz de buna çok dikkat etmek zorundayız" dedi. Görüntü Dökümü-------------Market denetimi-Uyarı yazıları-Jandarma ekipleriFatma Özgün ile röp-Genel ve detay görüntüler

======================

6- SAĞLIKÇILARDAN "EVDE KAL" ÇAĞRISI

Özlem YURTÇU KARABULUT- SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi'nin sağlık çalışanı ve akademisyenleri Türkiye'ye evde kalma çağrısı yaptı. Covid-19 salgınının Türkiye'ye de hızla yayıldığı bu günlerde her biri kendi alanında gece gündüz mesaisine devam eden sağlıkçılar; hem hastalarından hem öğrencilerinden hem de tüm vatandaşlardan evde kalmalarını istiyor. Sağlık çalışanları ayrıca işitme engelliler için de işaret diliyle 14 kuralı, hijyenin önemi ve sosyal izolasyonun önemini anlattı.

Görüntü dökümü------------Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı/ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın-Doç. Dr. Nesrin Öcal Göğüs Hastalıkları Uzmanı (ve ekibi)-Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Alper Sönmez-Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu-Dahiliye Uzmanı, Dr. Öğr. Üyesi Betül Erişmiş-Gastroenteroloji Cerrahisi Doç. Dr. Mustafa Duman-Siyami Ersek EAH Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları-Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam-Mikrobiyolog Öğr. Gör. Cemre Özkanca-Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı M. Bülent Rabuş-İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. İlker Taşçı-Hamidiye SHMYO Eczane Hizmetleri Programı ve Evde Hasta Bakım Programı öğrencileri, Öğr. Gör. Eczacı Hüsna Koyunoğlu, Öğr. Gör. Mikrobiyolog Cemre Özkanca ile İşaret Dili Öğretici ve Tercümanı Liriye Hayriye Pırnak'ın hazırlamış oldukları '14 Kural'ın işaret dili videosu.

==================

7- MECİDİYEKÖY'DE ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, - Koronavirüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri devam ederken sabah saatlerinde Mecidiyeköy'deki yolcu durağına yanaşan özel halk otobüsleri sırayla dezenfekte edildi. Koronavirüs salgınına karşı yürütülen dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. İstanbul'da toplu taşıma araçları da düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Sabah saatlerinde Mecidiyeköy'deki otobüs durağına yanaşan özel halk otobüsleri sırayla dezenfekte edildi.

"HER ARACIMIZ DEZENFEKTE EDİLİYOR"Öze halk otobüsü şoförü Gökhan Orgun, "Her aracımız düzenli şekilde dezenfekte ediliyor. Bütün insanlara sesleniyorum. Bir olalım, birlik olalım mücadele edelim. Her şeyden önce önemli olan budur" şeklinde konuştu. Özel halk otobüsü şoförü İsmail Ataş, "Araçlara el dezenfektanı dağıtıldı. Ellerimizi dezenfekte ediyoruz. İster istemez aracın içinde temas oluyor. Hem kendimizi hem ailemizi düşünerek dezenfekte ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü------------Dezenfekte çalışmaları-Otobüs şoförleriyle röportajlar-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)-Detay görüntüler

=================

8- İSTİKLAL CADDESİ'NDE POLİSTEN VATANDAŞA KORONAVİRÜS UYARISI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren polis, ekip araçlarından uyarı anonsları yaparken, 65 yaş üstü olduğu düşünülen kişilere kimlik kontrolü yaparak dışarıda kalmamaları yönünde uyarıda bulundu, bankaların önünde sıra oluşturan kişiler ise sosyal mesafeyi korumaları için uyarıldı.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlara ekip araçlarından "Değerli vatandaşlarımızın sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım, unutmayalım hayat eve sığar, anlayışınız için teşekkür ederiz sağlıklı günler dileriz " şeklinde anons yaparak, evde kalmaları yönünde uyardı. İstiklal Caddesi'nde gezen ve 65 yaşından büyük olduğu düşünülen kişilere de kimlik kontrolü yapan polis, dışarıya çıkmamaları ve dışarıya çıkıyorlarsa da eldiven ile maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Polis kimlik kontrolü yaptığı sırada da kimlik kontrolü gerçekleştirdiği kişilerle arasındaki mesafeye dikkat etti.Kimlik kontrolü yapılan 61 yaşındaki Abdurahman Turak'a polis uyarıda bulunurken, Turak evde sıkıldığını o yüzden hava almaya çıktığını fakat getirilen önlemleri uyduğunu söyledi. 62 yaşında olduğu öğrenilen Dilaver Hamamcı ise "Sağlığımız için sokağa çıkmamamız gerekiyor ama bugün işimiz vardı mecburen çıktık, mümkün olduğu kadar evde kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Polis, bankaların önünde sıra oluşturan vatandaşları ise sosyal mesafeyi korumaları ve aralarında en az bir metre mesafe bırakmaları yönünde uyardı.

Görüntü Dökümü: -----------------Polisin anonsuKimlik kontrolüVatandaş röpleriBanka önlerinde uyarılarMuhabir anonsu ( Ali ABLAY)

=====================

9- TAKSİM'DE AÇ KALAN GÜVERCİNLERİ POLİSLER BESLEDİ

Ersan SAN/- KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında boşalan Taksim Meydanı'nda görevli polis memurları, aç kalan güvercinleri besledi. Taksim Meydanı'nda turistler ve çevre esnafı tarafından beslenen güvercinler koronavirüs salgını nedeniyle aç kaldı. Meydanda yem arayan kuşları Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları besledi. Taksim Meydanı'nda görev yapan iki polis memuru, kuşlara mısır ve buğday verdi. Bir anda yüzlerce kuş polislerin etrafını sardı. Polis memurlarının her gün kuşları beslediği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar ise bu anı fotoğrafladı. Öte yandan bazı vatandaşlar da çevreden artık yemekleri getirerek kuşlara verdi.

Görüntü Dökümü: --------------------Polislerin kuşları beslemesi-Çevredeki vatandaşların olayı izlemesi-Güvercinlerin görüntüsü-Vatandaşlarla röportaj-Genel ve detay görüntü

===================

10- CAN DOSTLARININ İHTİYAÇLARI İÇİN KEPENK KAPATMADILAR

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgını nedeniyle birçok dükkan kepenk kapattı. Ancak canlı hayvan satan pet shoplar, hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesi için açık kaldı. Çoğu işletmeci müşterilerinin azalmasına rağmen dükkanda bulunan canlılara bakabilmek, evlerde bakılan diğer hayvanların mama başta olmak üzere diğer ihtiyaçları için çalışmaya devam ediyor.

"SOKAĞA BIRAKACAK HALİMİZ YOK"Bakırköy'de pet shop sahibi olan Sinan Has, olası bir sokağa çıkma yasağı durumunda bile hayvanlara bakmaya devam edeceğini, hatta gerekirse evine götüreceğini belirterek, "24 saat buradayım. Bunlar da canlı sonuçta sağlık sorunu olabilir, herhangi bir problemi olabilir. Bu yüzden burada olmak zorundayım. Bu şekilde devam ederse durmak zorundayım. Gelen giden yok ama hayatımıza bir şekilde devam ediyoruz. Buradakilerin çoğu yavru. Birisinin onlara bakması lazım. Mamalarını, sularını vermesi lazım. Altlarını temizlemesi lazım. Sokağa çıkma yasağı olursa alacağız evlerimize götüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Sokağa bırakacak halimiz yok" dedi.

"BU HAYVANLAR AÇ KALMAYACAK"Başka bir pet shop işletmecisi Fatih Cihan da, "Canlılarımız var açığız. Bakmak zorundayız. Bu hayvanlar aç kalmayacak. Bir şekilde onların mama ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Biz de onlara 12 saat hizmet veriyoruz. Gelemeyen yaşlı insanların evlerine servislerimiz var. Evlerindeki kedilerin köpeklerin ihtiyaçları olduğu için eve kadar teslim ediyoruz. Canlıların yem alışverişi devam ediyoruz. Petler de bu yüzden var. Elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarına da yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-----------------------Pet shoplardan hayvan detayı-Dükkan işletmecileri ile röportaj-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)-Genel ve detay===================

11- GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS HIRSIZLIĞI KAMERADA

Ali ABLAY/ İSTANBUL, GAZİOSMANPAŞA'da bir minibüsü ve motosiklet çalan şüpheli kimlik kontrolü sırasında yakalandı. 10 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlenen şüphelinin minibüsü çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Bağlarbaşı Mahallesinde yaşayan Hakkı K.(53)'nın içinde 750 liralık koçan mısırı bulunan minibüsü, 12 Haziran'da gece saatlerinde kapısının önünden çalındı. Minibüsün çalınma anları güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde iki kişiden birinin çevreyi izlediği, diğerinin ise aracı çalıştırdıktan sonra çevreyi izleyen kişiyi alıp hızlıca uzaklaştığı görülüyor. Minibüsü çalınan Hakkı K.'nın emniyete ihbarda bulunmasının ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, aracı çalan kişinin Emre E.(18) olduğunu belirledi.Güven Timleri, 9 Mart günü akşam saatlerinde Merkez Mahallesinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Polis, kimlik kontrolü yaptıkları kişinin minibüsü çalan Emre E. olduğunu belirleyerek, gözaltına aldı. Emre E.'nin 19 Şubat'ta Karlıtepe Mahallesinde Cengiz Ç.'ye ait motosikleti de çaldığı, 10 farklı hırsızlık ve mala zarar verme suçundan arandığı da tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli aranıyor.

Görüntü Dökümü----Güvenlik kamera görüntüsüAracın çalınma anı

====================

12- ARNAVUTKÖY'DE HIRSIZLAR KAPI ÖNLERİNDEKİ AYAKKABILARA DADANDI

Taylan ERGÜN/ KORONAVİRÜS salgını nedeniyle çok sayıda vatandaşın evden çıkmadığı Arnavutköy'de, ayakkabı hırsızları durmak bilmedi. Girdikleri apartmanların dış kapılarını kredi kartı yardımıyla kolaylıkla açan hırsızlar, dairelerin önündeki ayakkabıları çaldı. O anlar kameralara yansıdı.Arnavutköy'de, koronavirüs nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması üzerine, hırsızlar kapı önlerindeki ayakkabılara dadandı. Gözlerine kestirdikleri apartmanlara ellerindeki kredi kartları yardımıyla kolaylıkla giren hırsızlar, dairelerin önündeki ayakkabıları poşetlere doldurarak kayıplara karıştı.

5 ÇİFT AYAKKABI ÇALDIApartmanların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ilki Arnavutköy Merkez Mahallesi'nden.. Önce bir binanın giriş kapısına gelen bir kapıda bir süre oyalanan hırsız, daha sonra elindeki bir kartla binanın dış kapısını saniyeler içerisinde açtı. Birkaç dakika sonra binadan elinde ayakkabı dolu bir poşetle ayrılan hırsız, binadan 5 çift ayakkabı çalarak kayıplara karıştı.

10 ÇİFT AYAKKABIİkinci görüntü ise Anadolu Mahallesi'nden.. Tüm daire sahiplerinin evlerinde olmasına aldırış etmeyen hırsız, bina içerisinden 10 çift ayakkabı çalarak binadan hızla uzaklaşıyor. O anlar ise binadaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydediliyor.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTISon görüntü ise yine geçtiğimiz hafta gerçekleşen bir ayakkabı hırsızlığına ait. Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yalınay Sokak üzerinde bulunan bir binada gerçekleşti. İçerisinde 10 dairenin bulunduğu binaya giren ayakkabı hırsızı, binadaki dairelerin kapı önünde bulunan ayakkabıları gözüne kestirdi. Tüm dairelerin önündeki ayakkabılardan markalı ve yeni olanları çalan hırsız, binadaki güvenlik kameralarına yakalandı. Kameraları fark eden hırsız hem hırsızlıktan vazgeçmedi hem de kıyafetiyle yüzünü gizlemeye çalıştı. Binada bulunan 4 daireden ayakkabı çalan hırsız daha sonra hızla binadan uzaklaştı.

Görüntü Dökümü: ------------------(GÜVENLİK KAMERASI)-Şüphelinin apartmanlara girmesi-Ayakkabı çalması-Apartmanlardan çıkma anları

==============

13- DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE ŞEHİR TİYATROLARI EVLERE KONUK OLUYOR

Haber: Müge YARIMBATMAN/ İSTANBUL, Koronavirüs salgını nedeniyle etkinliklerini durduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için iki oyununu internet sitesi üzerinden sanatseverlerle buluşturacak.Koronavirüs tedbirleri kapsamında tiyatrolara ara veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için 27 Mart Cuma ve 28 Mart Cumartesi günü, 'perde kapanmıyor' diyerek iki oyunuyla evlere konuk olmaya hazırlanıyor. Daha önce sahnelenen bir çocuk oyunu ile bir yetişkin oyunu, online olarak seyirciyle buluşacak. İBB Şehir Tiyatroları, internet sitesinde yayınlanacak oyunları şu açıklamayla duyurdu: "Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında maalesef bizler de geçici olarak bir süredir etkinliklerimizi durdurmuş bulunmaktayız. Ancak kültür-sanat hizmetlerimizi sanatseverlere online ulaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Eğitimlerine bir süre ara verilen çocuklarımız ve yetişkinler için 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde perdeleri kapatmıyoruz. İBB Şehir Tiyatroları'nın daha önce sahnelediği bir çocuk ve bir yetişkin oyununu, https://kultursanat.istanbul/ adresinden sanatseverlerle buluşturuyoruz. Sağlık ve sanat dolu, günlerde görüşmek dileğiyle."Programdaki iki oyunun gün ve saatleri ise şöyle: 27 Mart Cuma günü saat 20.00 - Geç Kalanlar28 Mart Cumartesi günü saat 14.00 - Pollyanna Görüntü Dökümü---------------Geç Kalanlar oyunundan görüntüler-Pollyanna oyunundan görüntüler-Genel ve detay görüntüler ========================

14- FATİH'TE BEKÇİLERİN DİKKATİ HIRSIZLIĞI ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA

Ali ABLAY/ İSTANBUL, FATİH'te mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde bir çocuk giyim mağazasının soyulması önlendi. Mağazaya giren hırsızlar, kendilerini takibe alan bekçilerin, müdahalesi üzerine girdikleri mağazadan bir şey alamadan kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccarı Caddesi'ndeki bir çocuk giyim mağazasının önüne, saat 05.20 sıralarında gri renkli bir minibüsle gelen kişiler, bir süre araçtan inmedi. Minibüste bekleyen kişileri fark eden 'gece kartalları 'olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri durumdan şüphelenerek, aracı izlemeye başladı. Bir süre minibüste bekleyen şüpheliler, araçtan inerek giyim mağazasının kapısını zorlayarak içeri girdi. Şüphelilerin mağazaya girdiklerini gören mahalle bekçileri, silahlarını çekerek hırsızlara 'dur' ihtarında bulundu. Bekçilerinin ihtarına uyamayarak minibüse binen 6 şüpheli, mağazadan birşey çalamadan kaçtı.Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, yaşananlar güvenlik kamarasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin bekledikleri minibüsten inerek mağazanın kapısını açtıkları ve ürünleri çalmaya çalıştıkları sırada, mahalle bekçilerinin olaya müdahale ettikleri, ardından şüphelilerin minibüse binerek uzaklaştıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü---Güvenli kamera görüntüsüŞüphelilerin kapıyı açmasıBekçilerin müdahale etmesiŞüphelilerin kaçısı

Kaynak: DHA