DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
KORONAVİRÜS nedeniyle yurt dışında sadece 5 noktaya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) yolcu uçaklarıyla kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor.
HIZLI TANI KİTLERİ THY TAŞIDIKonuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu zorlu süreçte Turkish Cargo ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanların öncelikle tüm dünyadan Türkiye'ye, Türkiye'den de ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılmasında köprü vazifesi görmeye devam ederek bu kapsamda Çin'den temin edilen ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitlerini Türkiye'ye ulaştırmaya başladı. Bu kritik süreçte 167 adet ilave kargo seferiyle, Türkiye çıkışlı ve varışlı toplamda 14 bin 500 tonluk ek kapasite oluşturan global kargo taşıyıcısı ilave kapasite sunma noktasındaki kararlılığını koruyarak, tedarik zincirinin devamlılığına katkılarını sürdürmesinin yanında bayrak taşıyıcı havayolu olarak zorlu günlerde de milletimizin yanında yer alarak, görevini icra etmeye devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Görüntü dökümü: --------------------Kargo taşımacılığından görüntüler
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- İstanbul
Kaynak: DHA