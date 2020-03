DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 AĞRI'da koronavirüs nedeniyle yalnız yaşadığı evinden çıkamayan, okuma yazması da olmadığı için telefonla yardım da isteyemeyen yaşlı bir kadına mahalle, bekçileri destek oldu.

AĞRI'da koronavirüs nedeniyle yalnız yaşadığı evinden çıkamayan, okuma yazması da olmadığı için telefonla yardım da isteyemeyen yaşlı bir kadına mahalle, bekçileri destek oldu. Mahalle bekçileri, kadına bir koli dolusu yardım malzemesi teslim etti.Koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin her yerinde 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkmaları yasaklandı. Ancak İçişleri Bakanlığı, yalnız yaşadığı için yardıma ihtiyaç duyan yaşlıların mağdur olmamaları için önlemler aldı. Sokağa çıkma yasağı kararı sonrası, yalnız yaşayan yaşlılar için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuş, yardım isteyenler için 112, 155 ve 156 numaralarının aranması istenmişti. Ancak okuma yazması olmayan ve yalnız yaşayan yaşlıları tek tek tespit eden mahalle bekçileri, yardım kolileriyle kapılarına gidiyor. Mahalle bekçileri bu durumdaki yaşlıların yardım istemesine gerek bırakmadan her türlü desteği veriyor.Ağrı Merkez Murat Mahallesinde önceki gece, yalnız yaşadığı ve okuma yazması olmadığını belirlenen Aynur isimli yaşlı bir kadına, mahalle bekçileri tarafından her türlü ihtiyacını karşılayacak bir yardım kolisi götürüldü. Mahalle bekçilerini kapısında gören yaşlı kadın hem şaşırdı hem de çok sevindi. Okuma yazması olmadığı için acil numaraları da arayamadığını anlatan kadın, bekçilerinin kendisini yalnız bırakmadığı için çok mutlu olduğunu, duygulandığını söyledi. Kadın bekçileri dualarla uğurladı.

12- SOKAĞA ÇIKAMAYANLARA MOTOSİKLETLİLERDEN YARDIM Haber - Kamera: İlkay DİKİCİ - Çağrı ÇALIŞKAN/ Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından, Motosikletli Arama Kurtarma Derneği (MAKUD) üyeleri sosyal sorumluluk projesi başlattı. İstanbul'da gönüllülük esaslı başlatılan proje kapsamında sokağa çıkamayanlar dernekle iletişime geçtikleri anda ihtiyaçları, motosiklet veya arabayla evlerine kadar götürülüyor. "MOTORLARIMIZLA VEYA ARABALARIMIZLA EVLERİNE KADAR TESLİM EDİYORUZ"MAKUD Başkanı Erkan Çekiç, "Derneğimiz bünyesinde başlayan arkadaşlarımızla bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Dün yaşlılarımıza sokağa çıkma yasağı geldi. Kronik rahatsızlığı olan hastalarımıza, 65 yaş üstü amcalarımıza, teyzelerimize bir yasak geldi. Biz de dernek olarak onların ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal sorumluluk projesi başlattık. Derneğimizi arayan vatandaşlara evlerinin ihtiyaçlarını motorlarımızla, motorlarımızla taşıyamadıklarımızı arabalarımızla alıp evlerine kadar teslim ediyoruz" dedi.

"GÖNÜLLÜLÜK ESASLI"Projeyi gönüllülük esaslı olarak yürüttüklerini belirten Başkan Çekiç, "İstanbul genelinde bu sorumluluk projesini yürütmeye çalışıyoruz. Üyelerimizle birlikte herkes kendi semtinde gönüllü olarak bu projeye destek veriyor. Talepler yoğunlaştı. Bugün sadece kendim 3 kişiye hizmet verdim. Diğer arkadaşlarımız da kendi bölgelerinde hizmet vermeye devam ediyorlar. Yasak sürdüğü müddetçe de yapmaya devam edeceğiz. Kişisel ekipmanlarımız, koruyucularımız, eldivenlerimiz ve maskemiz takılı şekilde gidiyoruz, vatandaşlarımıza desteğimizi veriyoruz. Vatandaşlarımız 0850 466 0 911 numaralı dernek telefonundan bize ulaşabilir. Bölgesini ve taleplerini bize bildirdiğinde ihtiyaçlarını ulaştırıyoruz." diye konuştu.Bu hizmetten yararlanan Neziha Pişkin, "Tabi ki de memnunum. Böyle bir hizmet verdikleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

