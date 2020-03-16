DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 14 Nisan'a kadar sadece tutuklusu olan dosyalar görülecek Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHAİstanbul Adalet Sarayı'nda, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 Nisan'a kadar sadece tutuklusu olan davaların duruşmaları görülecek.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

- 14 Nisan'a kadar sadece tutuklusu olan dosyalar görülecek

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

İstanbul Adalet Sarayı'nda, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 Nisan'a kadar sadece tutuklusu olan davaların duruşmaları görülecek.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda duruşmalar için yeni bir düzenleme yapıldı. Alınan karar doğrultusunda, 14 Nisan'a kadar tutuklu ve acil işler haricinde duruşmalar yapılmayacak. Bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihler ve ara kararlar taraflara tebliğ edilecek. Tutuklu olan dosyalar da ise sanık adliyeye getirilmeden, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlantı yapılacağı öğrenildi.Bu arada bazı mahkeme kapılarına bilgilendirme notları asıldı. Kapılara asılan duyurularda, "Koronavirüs (Covid-19) olarak bilinen bulaşıcı hastalık sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ve de Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 13/03/2020 tarihli önerileri doğrultusunda, mahkememizdeki dava ve işler ile ilgili aşağıdaki kararların alınması gerekmiştir" denildi. Duyurularda, tarafların huzurunda duruşma yapılmayacağı, tanık dinlenmeyeceği, karar aşamasında olan dosyalarda her iki tarafın açık talebi ile yokluklarında karar verilebileceği ve hastalık tehlikesinin azalması halinde mahkemelerin eski çalışma düzenine döneceği belirtildi.

GİRİŞ KAPILARINA DEZENFEKTAN YERLEŞTİRİLDİİcra müdürlüklerinin kapısına ise "Tüm mahaller olmak üzere özellikle büyükşehirdeki icra müdürlüklerinin iş yoğunluğu nazara alınarak virüs tehdidinin minimize edilebilmesi için zorunlu işlemler haricinde 15 gün süreyle avukat katipleri, dosya tarafları ve diğer ilgililerin daire içerisine girerek hizmet alması uygulamasının kısıtlanması tüm taleplerin bankolardan alınarak işlem tesis edilmesi, avukatların bu süreç içerisinde icra dosyalarına ilişkin taleplerini avukat portalı üzerinden göndermelerinin salık verilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi" şeklinde yazılar da asıldı. Öte yandan adliyenin giriş kapılarına bina yönetimi tarafından dezenfektan yerleştirildi. Kapıdan geçen vatandaşlar ve personel, ellerine dezenfektan sürmeleri için uyarılıyor.

Görüntü Dökümü-------------------------Adliye koridorlarından görüntü-Kapılara asılmış yazılar-Maske takanlar-Dezenfektan kullanan vatandaşlar-Genel ve detaylar

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2- OTOMOBİLDE BİLE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,İstanbul'da trafikte seyir halinde olan iki genç koronavirüsten korunmak için tulum, maske ve gözlük kullandı. Araçla seyir halindeyken görüntülerini çeken DHA kamerasına gülümsemeyi ve selam vermeyi ihmal etmedi. Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından vatandaşların tedbirleri arttı. İstanbul'da vatandaşların bazıları maskeli önlem alırken, kolonya ve dezenfektan kullanımında da artış görüldü. Koronavirüs karşı alınan korunma yöntemleri ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Trafikte seyir halindeki otomobilin içinde iki genç koronavirüsten korunmak için tulum, maske ve gözlük taktı. Koronavirüsten korunmak için böyle bir yöntem seçtiklerini söyleyen gençler kendilerini çeken DHA kamerasına selam vermeyi ve gülümsemeyi ihmal etmedi.

Görüntü dökümü: ----------------------Otomobil içindeki gençlerden görüntü

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3- TOPLU TAŞIMADA MASKELİ 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMLERİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,Koronavirüse karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske ve eldiven takanların sayısında artış yaşandı. Vatandaşlar toplu taşıma kullananların daha fazla önlem almaları gerektiğini belirtti.İstanbul'da koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı. Metrobüse binenler kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi. Metrobüse binenlerin dezenfekte kullandıkları da görüldü.

"ÖNLEM ALMAYA MECBURUZ"Sabah işe gitmek için metrobüs kullanan ve koronavirüse karşı eldiven ve maske takan Onur Koru, "Metrobüsü kullanıyorum. Günde 1-2 saat yolculuk yapıyoruz. Türkiye'nin en kalabalık şehri. Bu önlemleri almaya mecburuz. Eldiven taktık çünkü dikkat etmek zorundayız. Metro, metrobüs, toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz" diye konuştu. Metrobüse maske ve eldivenle binen Savaş Kaya, "Önlemimizi almamız gerekiyor. Metrobüsü kullandım. Virüsün kimde olduğu belli değil" ifadelerini kullandı. KURALLARA UYARAK KISA SÜRE ATLATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUMAltunizade'den metrobüse binen bazı vatandaşların maske taktığı ve el dezenfektanı kullandığı görüldü. Maske ile metrobüse binen Rojda isimli yolcu "Dikkat etmemiz gerekiyor. Hem kendimiz için hem de toplum için. Önlemimizi almamız gerekiyor. Gerekli kurallara uyarsak kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ---------------------ALTUNİZADE Metrobüs Durağı'ndan görüntü-Maske ve eldiven takanlardan görüntü-Dezenfekte kulanlar-Vatandaşlar ile röp-Metroda maske ve eldiven takanlardan görüntü-YENİBOSNA-Maske takanlar-Metrobüsler

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4- TAKSİM MEYDANI'NDA VATANDAŞLARIN MASKELİ VE ELDİVENLİ KORANAVİRÜS ÖNLEMİ

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Koronavirüs nedeniyle topluma taşıma kullanan vatandaşların tedbirlerini sürdürdükleri görüldü. İşlerine gitmek için Taksim Meydanı'nı gelen vatandaşlar, maskenin yanı sıra eldivende takmaya başladı.Taksim Meydanı'na toplu taşımayla gelen vatandaşların koronavirüsten korunmak için maske ve eldiven kullanmayı sürdürdüğü görüldü. Türkiye'deki vaka sayısının 18'i bulmasıyla vatandaşlar da tedbirlerini artırdı.

ÖNCE KENDİMİZİ ARDINDAN ÇEVREMİZİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZKoronavirüse karşı maske ve eldivenle tedbir alan Enes Kartal isimli vatandaş, "Kişisel bakımımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Dünyayı kapsayan evrensel bir sorunla karşı karşıyayız. Önce kendimizi daha sonra çevremizdekileri düşünmek zorundayız. Evden çıkarken maskemi ve eldivenimi takıyorum. Toplu taşımada korunmaya çalışıyorum. İşyerinde çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: ----------------------Maske ve eldiven takan vatandaşla röportaj-Maske takanlardan detay-Eldiven takanlardan detay-Taksim Metro çıkışından detay-Taksim Meydanı'ndan detay-Genel ve detaylar

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5- NEVE ŞALOM SİNAGOGU DEZENFEKTE EDİLDİ

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK-İbrahim MAŞE/İstanbul,İBB ekipleri Neve Şalom Sinagogu'nu, koronavirüse karşı dezenfekte etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hijyen ekipleri, kentteki ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Bu kapsamda ibadethaneler de çalışma yapan ekipler, Galata'da bulunan Neve Şalom Sinagogu'nu da dezenfekte etti. Sinagog bünyesine bulunan ve koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle ziyarete kapalı olan 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde de dezenfekte çalışması yapıldı. Görüntü Dökümü: -------------------------- -Sinagog dezenfekte çalışmaları -Müze kısmı dezenfekte çalışmaları-Muhabir anonsları(Beyza Nur GÜLER) -Genel ve detay

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6- İBB'DEN MEYDANLARDA KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri koronavirüse karşı İstanbul'un en yoğun noktalarında vatandaşları bilinçlendirmek için broşür dağıttı. Taksim Meydanı, Eminönü Meydanı, Kadıköy İskelesi, Bağcılar Meydanı, Üsküdar İskelesi, Esenyurt Meydanı'nda doktorlar halkı bilinçlendirmek için bilgi verdi, broşürler dağıttı. Vatandaşlar mobil hijyen noktalarında dezenfektan kullandı. Kadıköy Meydan'da Emre Engin isimli vatandaş, "Korunma önlemlerinin böyle sıkı tutulması çok iyi. Sadece milletimiz için değil, bütün dünya insanları için çok iyi. Hem sağlığımıza hem de çevremize olan saygıdan dolayı tedbirimizi elden bırakmamalıyız" diye konuştu. Etkinlik belirlenen meydanlarda 09.30-12.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Görüntü dökümü: -------------------Ekiplerin broşür dağıtması-Bilgi verilmesi-Kolonya sıkılması-Dezenfekte yapması-Vatandaş ile röp

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7 - İSTANBUL'DA SOKAK SATICILARINA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL- Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Arnavutköy'de narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere saat 06: 00 sıralarında operasyon yapıldı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İmrahor Mahallesi'nde baskın yapılan Kayyum Sokak'taki iki katlı binanın birinci katına girdi. ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYONBaskın yapılan adreslerden biri Anadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katı ve birinci katı oldu. Özel harekat ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında girilen binada arama işlemleri yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Ekiplerin Vatan Emniyetten çıkışı-Ekiplerin baskın yapılacak adrese gelişi-Ekiplerin adrese girişi-Genel ve detay görüntüler 16.03.2020 - 06.56 Haber Kodu : 200316004

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8- SULTANGAZİ'DE KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,Sultangazi'de yüzü maskeli bir kişi sabaha karşı bir kahvehaneye ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.Olay geçtiğimiz Salı günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Sultangazi, Esentepe Mahallesi 2850 Sokak'ta meydana geldi. Kahvehanede yaşanan olayda yüzünü kar maskesi ile kapatan bir kişi kahvehanenin önüne geldikten sonra yanında getirdiği silahla kahvehaneye doğru rastgele ateş etmeye başladı. İçeride çok sayıda kişinin olduğu sırada yaşanan saldırıda kimse yaralanmazken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme yerden çok sayıda boş mermi kovanı topladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Görüntü dökümü: -------------------------Olay yerinden görüntü-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları-Polisin aldığı tedbirler-Kahvehanenin camındaki mermi izleri-Genel ve detay görüntüler

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9- - BEYOĞLU'NDA SU SATAN KİŞİ OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,Beyoğlu'nda sokakta su satan kişi tomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.Mustafa Daşdelen her gün olduğu gibi 25 Şubat'ta da Piyalepaşa Bulvarına su satmaya çıktı. Burada yoldan geçen araçlardaki kişilere su satarak ailesini geçindiren 5 çocuk babası Mustafa Daşdelen'e otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını otomobilin ön camına çarpıp yere savrulan Daşdelen kanlar içinde yerde kaldı. Su satıcısının yardımına ilk olarak çarptığı otomobilin sürücüsü Ömür Solak ve çevredekiler koştu. Bu sırada hasta taşıyan ve olay yerinden tesadüfen geçen bir ambulansın sağlık çalışanları yaralıya ilk müdahalede bulundu. Kazayı duyup gelen Mustafa Daşdelen'in kızı olay yerinde fenalık geçirdi. Genç kızı vatandaşlar sakinleştirip teselli etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ikinci ambulans ağır yaralı Mustafa Daşdelen'i yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Su satıcısı Mustafa Daşdelen'e çarpan otomobilin sürücüsü Ömür Solak ambulansı takip ederek hastaneye geldi. Solak, daha sonra hastaneye gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"EŞİM SU SATARAK GEÇİMİMİZİ SAĞLIYOR, GÜNLÜK 30-40 LİRA KAZANIYORDU"Kaza haberini duyup hastaneye gelen Gülten Daşdelen "Eşim su satarak geçimimizi sağlıyor. Günlük 30-40 lira kazanıyordu. Şuan ölümle pençeleşiyor." diyerek gözyaşı döktü. Kaza sonrası ameliyat olan ve sonrasında yoğun bakıma alınan Mustafa Daşdelen'in iki hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Daşdelen, bugün kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü dökümü: ----------------------Kaza yeri-Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesi-Kazayı duyup gelen Mustafa Daşdelen'in kızının çığlıkları-Vatandaşların genç kızı sakinleştirmeye çalışması-Olay yerinde toplanan vatandaşlar-Yaralının ambulansa taşınması-Yaralının ayağındaki yırtık çorabı-Olay yerinde vatandaşlar ile röportajlar-Sucu Mustafa Daşdelen'in kaza yerinde kalan ayakkabıları-Hastane acil girişi -Sucu Mustafa Daşdelen'e çarpan otomobil-Otomobilde oluşan hasar-Sucu Mustafa Daşdelen'e çarpan otomobilin sürücüsü Ömür Solak'ın otomobili otoparka çekmesi-Sucu Mustafa Daşdelen'in eşi Gülten Daşdelen ile (olay günü) röportaj-Sucu Mustafa Daşdelen'in baldızı Sevim Sazanker ile (olay günü) röportaj-Genel ve detay görüntüler

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10- SULTANGAZİ'DE KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,Sultangazi'de yüzü maskeli bir kişi sabaha karşı bir kahvehaneye ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.Olay geçtiğimiz Salı günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Sultangazi, Esentepe Mahallesi 2850 Sokak'ta meydana geldi. Kahvehanede yaşanan olayda yüzünü kar maskesi ile kapatan bir kişi kahvehanenin önüne geldikten sonra yanında getirdiği silahla kahvehaneye doğru rastgele ateş etmeye başladı. İçeride çok sayıda kişinin olduğu sırada yaşanan saldırıda kimse yaralanmazken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme yerden çok sayıda boş mermi kovanı topladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Görüntü dökümü: -------------------------Olay yerinden görüntü-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları-Polisin aldığı tedbirler-Kahvehanenin camındaki mermi izleri-Genel ve detay görüntüler

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11- İDO'NUN BAZI DIŞ HAT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamada 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyuruldu.

Görüntü dökümü------------------İDO'dan detaylar -İDO iskele girişi -Diğer görüntüler

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12- KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de Güven Timleri'nin yaptığı şüphe üzerine durdurdukları kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin sorgulanması sonrası, uyuşturucuyu satan kişi de gözaltına alındı.Güven Timleri, Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde 28 Şubat günü saat 17.00 sıralarında şüphelendikleri Ferhat T.(34)'yi durdurarak üst araması yaptı. Polis, Ferhat T.'nin üzerinde yaptığı aramada 5 gram eroin ele geçirdi. Ferhat T. gözaltına alınırken, ekipler şüphelinin uyuşturucu temin ettiği kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ferhat T.'nin uyuşturucu maddeyi aldığı Azerbaycan uyruklu Azar P.(31)'ye ulaşan polis, müşteri gibi davranarak satıcıyla buluşma ayarladı. Atatürk Mahallesindeki buluşma noktasına gelen Azar P. emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, üzerinde 5 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yapan Azar P.'nin evinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 70 gram eroin, hassas terazi, 14 bin 462 Lira ve 105 dolar ele geçirilirken, evde bulunan Azerbaycan uyruklu Günel R.(25) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Azar P. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Günel R. ve Ferhat T. adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü: ----------------

Şüphelinin emniyete getirilmesi

Kaynak: DHA