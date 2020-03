DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 KAZA SONRASI TEKME VE YUMRUKLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU KAVGA KAMERADAİSTANBUL DHAİstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda hasarlı kazaya karışan iki otomobilin içindeki 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle kavga etti.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda hasarlı kazaya karışan iki otomobilin içindeki 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün öğleden sonra Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen iki otomobil arasında kaza gerçekleşti. Kazada otomobillerde hasar oluştu. Otomobillerin içinde bulunan 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle kavgaya tutuştu. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bu sırada kavga edenlerden ikisi yere düştü. Yerdeki iki kişiden birine, ayakta kalanlar vurmayı sürdürdü. Kavga anları kavgayı görerek aracını durduran bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araçları hasar gören 5 kişinin birbirleriyle kavga ettikleri, kavga edenlerden ikisinin yere düştüğü, ayaktakilerin yerdeki kişiye vurmayı sürdürdükleri görülüyor.

2- ÜNLÜ İŞADAMI MUBARİZ MANSİMOV GURBANOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL,- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturma kapsamında Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işadamının adresinde arama yapıldı.

3- 'PAZARDA SURVİVOR'

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/- 15 yıldır pazarcılık yapan Özgür Doğru, Survivor yarışmasındaki gibi, pazar tahtaları, tezgahlar, meyve-sebze kasaları ve terazilerden oluşturduğu parkurda arkadaşlarıyla yaptığı yarışma videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca fenomen oldu. Doğru, DHA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. İstanbul'un bir çok ilçesinde tezgah kuran 30 yaşındaki Özgür Doğru, 15 yıldır pazarcılık yapıyor. Doğru, tezgah kurduğu pazarlardaki arkadaşlarıyla beraber Survivor adasını aratmayan bir parkurda yarıştıkları anların videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Binlerce kişi tarafından paylaşılan videonun ardından Özgür Doğru, fenomen haline geldi. Pazar tahtaları, tezgahlar, meyve-sebze kasaları ve terazilerden oluşturdukları parkurda ödül yemeği için yarışan pazar esnafı müşterilerin de ilgi odağı oldu. Özgür Doğru "15 Yıldır pazarcılık yapıyorum. Hayatımız monoton hale gelmeye başladı. Yaptığımız işten sıkılmamak için, arkadaşımla birlikte böyle bir şey yapmaya karar verdik. Güne daha enerjik başlıyoruz. Yaptığımız işten daha çok keyif almaya başladık. Baktık ki insanların dikkatini çekmeye başladık. İnsanlar beğendi ve bizden bunun devamını çekmemizi istedi. Biz de bu duruma sevindik. Onları mutlu etmek istedik. Ülke olarak şu aralar gülmeye hasret kaldık. Elimizden geldiğince onlar için bir şeyler yapmaya başladık. Böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorduk. Gülmek için çektik. Farkında olmadan sosyal medyada hızla büyümeye başladı. Çok gelen müşteriler oluyor. 'abi seni internette izledik, yaptığınız iş çok güzel devam edin' diye çok ilgi görüyoruz. Her kurduğumuz pazarda imkan bulunca parkur kuruyoruz ve yarışıyoruz. Ama kolay değil, video çekerken ufak tefek yaralanmalar oluyor. Yarışmanın sonunda kendimize bir hedef belirliyoruz. Ödül koyuyoruz. Bugün ki yarışmanın ödülü bir tas kiviydi." dedi. Nihat Akgün ise, "Özgür bir ay önce bana video çekelim dediğinde çok sıcak bakmamıştım. Bir kaç video çektikten sonra baktık ki insanların çok ilgisini çekti. Çok güzel tepkiler aldık. Bunları görünce bu işe daha önem verdik. Güne daha enerjik başladık. Bizim için de çok iyi oldu. Artık pazara gelirken, Özgür'le birbirimizi arıyoruz. Bir an önce pazara gidip 'video çekelim' diyoruz." dedi. Başka bir pazar esnafı ise "Güne enerjik başlıyoruz. Eğleniyoruz. Aramızda ödül koyuyoruz. Kivi oluyor, ceviz oluyor. Her hafta sabahları yapıyoruz. Müşterilerimizden de güzel tepki alıyoruz." dedi. Pazara alış verişe gelen bir kişi "Ben buraya yakın bir yer de oturuyorum. Her Salı burada pazar kurulduğunda arkadaşların yarışını izlemeye geliyorum" dedi.

4- İŞ MAKİNESİ AĞACA ÇARPTI; AĞAÇTAN KOPAN PARÇA ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKadıköy'de inşaat alanına malzeme indiren iş makinesi, manevra yaptığı sırada sokaktaki ağaca çarptı. Ağaçtan kopan büyük bir parça, seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay, dün öğle saatlerinde Erenköy Mahallesinde meydana geldi. Sokak üzerinde inşaat alanına malzeme indiren iş makinesi, manevra yaptığı sırada yol kenarındaki ağaca çarptı. Çapmanın şiddetiyle ağaçtan kopan büyük bir parça, sokakta ilerleyen 34 COG 908 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Aracın ön camı kırılıp, kaputunda hasar oluşurken, sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Bir süre trafiğe kapanan sokak, ağaç parçalarının kaldırılmasının ardından normale döndü.

AĞAÇ PARÇALARININ DÜŞME ANI KAMERADAOlay anları bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş makinesinin manevra yaparken ağaca çarpması ve kopan parçaların aracın üzerine düşmesi görülüyor.

5- (havadan görüntülerle) 108 YIL SONRA 30 ŞEHİDİN MEZARINA ULAŞILDI

Ali AKSOYER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, BALKAN Savaşı sırasında Çatalca'da şehit edilen 86. Alay'ın askerlerine ait toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından bölgede yapılması planlanan "Şehitlik Müzesi" projesi öncesinde yapılan kazılarda 30 askerin mezarına ulaşıldı. Elbiseleri ile gömülen şehitlerin üzerlerinden çıkan Osmanlı mühürlerinden 5'inin isimleri tespit edildi. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürü Rahmi Asal, "İstanbul Arkeoloji Müzesinin bu ilk şehitlik kazısında savaş kıyafetleriyle, kuşaklarında yemek kaşıkları, keseleriyle gömülmüş şehitlerimizi bulduk." dedi.Bu arada kazılar sırasında Balkan savaşı ve İkinci Dünya savaşı döneminden kalan kalıntıların yanı sıra, prehistorik (tarih öncesi) döneme ait bir ok ucu, Bizans dönemine ait amfora kulpları da ortaya çıkarıldı.

BİR GECEDE 657 ASKER ŞEHİT EDİLMİŞTİ1912'deki Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti, ayaklanan Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ devletlerine karşı savaşa girdi. Düşman Çatalca'ya kadar ilerlerken, ülkenin her yerinden gelen askerler onları durdurmak için savaşmaya başladı. Bu grup içinde bulunan ve Alanya'dan yola çıkan askerlerimiz de günlerce yollarda yürüyüp cephedeki askerlere katıldı. 86. Alay'a bağlı Alanyalılardan oluşan Alaiye (Alanya) Redif Taburu düşmanı püskürtüp Dağyenice köyü civarında mevzilerde konuşlanarak dinlenmeye başladı. Mevzilere sızan Bulgar askerleri, Alaiye Taburu'na saldırarak bir gecede 657 askeri şehit etti. 1912 yılının 17 Kasım gecesi yaşanan bu acı olaydan sonra bu tepe 'Alaiye Şehitliği' olarak kayıtlara geçti.

ŞEHİTLİK MÜZESİ YAPIMI ÖNCESİNDE YAPILAN KAZILARDA ORTAYA ÇIKTIİstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Bölümü tarafından bölgeye bir "Balkan Şehitliği Müzesi" yapılması planı gereği İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma bölge kurulundan izin alınarak İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından yaklaşık bir yıl önce çalışma başlatılmıştı. İstanbul Arkeoloji Müzelerinde çalışan Antropolog Yusuf Çurku ve Antropolog Gökhan Yıldırım tarafından yürütülen çalışma sonucu önce Alaiye Şehitlik anıtının bulunduğu bölge incelendi ancak bir şey bulunamadı. Bunun üzerine anıtın çevresinde bulunan alanda kazı başlatıldı. Çalışmalarda çok kısa süre sonra savaş kıyafetleriyle gömülmüş şehit mezarları bulunmaya başlandı.

16'SI TOPLU MEZARA GÖMÜLEN 30 ŞEHİT BULUNDUİstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 30 şehit mezarı bulunduğu öğrenildi. Şehitlerin 16'sının toplu bir mezara gömüldüğü, diğer mezarların ise tekil olduğu belirtildi. Şehitlerden geriye kalanlar müzeler müdürlüğü görevlilerince tasnif edildi. Bu bulgular arasında subay mühürleri çok sayıda üniforma düğmesi ile kemer, kayış tokaları, 1 adet pusula, çok sayıda tütün tabakası ile sigara ağızlığı, süngüler, çok sayıda ayna, 2 adet yüzük de var.

ÜZERLERİNDEN ÇIKAN OSMANLI MÜHÜRLERİNDEN İSİMLERİ TESPİT EDİLDİÜniformaları ile gömüldükleri anlaşılan şehitlerden geriye kalanlar bazılarının isimlerinin tespit edilmesini de sağladı. Yaka numaralarından 86.Alayın subayları olduğu öğrenilen şehitlerden 5'inin üzerinden çıkan mühürlerden de isimlerine ulaşıldı. "Mehmet Nuri", "Necmettin" ve "Osman Binveli"'nin birliklerinde subay oldukları düşünülüyor. Diğerlerinden biraz uzağa gömülen iki şehidin ise Osmanlı ordusunda, Bulgarlarla savaşan gayrimüslim Daniel ve Avedis isimli subaylar olduğu belirlendi.

KAZIDA BULUNAN PATLAMAMIŞ TOP MERMİLERİ İMHA EDİLDİŞehit mezarlarının bulunduğu alanın hemen yakınında kazılar sırasında bulunan binlerce mermi, yüzlerce top mermisi, şarjörler, kılıçlar, pusulalar, asker mataraları, top arabası tekerlekleri ve çok sayıda şarapnel parçası ise bölgede çok büyük bir savaşın yaşandığını gösteriyor. Patlamamış halde bulunan top mermileri İstanbul Arkeoloji Müzeleri yetkilileri tarafından imha edilmek üzere askeri yetkililere teslim edildi.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELER MÜDÜRÜ "İLK DEFA ŞEHİTLİKTE KAZI YAPTIK."İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürü Rahmi Asal, şunları söyledi: "Bu alanda bir şehitlik kompleksi yapılması planlandı. Şehitlik olması nedeniyle kazı çalışmalarının bizim tarafımızdan yapılması istendi. Biz de yaklaşık bir yıl önce alanda çalışmaya başladık. Projenin müze alanı olarak ayrılan bölümünde yaptığımız çalışmalarda yüzeyin 50-60 cm altında şehit mezarları bulmaya başladık. Burada toplamda 30 şehidimizin mezarı tespit edildi. 16 tanesi toplu gömülmüş, diğerleri ise tekil gömüler şeklinde. Bulduğumuz şehitlerden ikisi Daniel ve Avedis adlı iki gayrimüslim Türk subayı. Ayrıca 3 Müslüman olan 3 Türk subayı isimlerini üzerlerinden çıkan Osmanlı mühürlerinden tespit edildi. Bunlar 86.Alayın askerleri, Askerlerin ne şekilde öldükleri yönünde çalışmalar devam ediyor. Şehitlerimiz üzerlerindeki kıyafetler ve özel eşyaları hatta üzerlerindeki mühimmatlarıyla birlikte gömüldüğünü gördük. Arkeoloji Müzeler müdürlüğü olarak daha önce arkeolojik alanlarda kazılar yapıyorduk. Bu bizim bir şehitlikte yaptığımız ilk kazı."

ÇATALCA KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ BAŞKANI "ŞEHİTLERİMİZİN BULUNMASI ÇOK SEVİNDİK."Öte yandan Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel de "Çatalca'da yaşanan savaşlar belki de Türk ulusunun geleceğinde önemli bir yer tutmuştur. 1912 yılı Balkan Savaşlarında eğer başarılı olunmasıydı, İstanbul belki de bütün Türkiye işgal edilecekti. Her yıl 17 Kasım'da burada törenler yaparak şehitlerimizi anıyor ve dua ediyorduk. Ama bulunmuş bir mezar yoktu. İstanbul Valiliğine şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile birlikte bu kazıyı yaparak şehitlerimizin naaşlarının ortaya çıkmasını sağladılar. Burada yapılacak olan "Balkan Şehitleri Müzesi" için çalışmaların bir an önce başlamasını istiyoruz." dedi.

AYNI ALANDA TARİH ÖNCESİ DÖNEMDEN PARÇALAR DA BULUNDUÖte yandan bölgede yapılan kazılar sırasında ise topraktan adeta tarih fışkırdı. 1912 Balkan Savaşı kalıntılarının haricinde, İkinci dünya savaşı sırasında yapılan "Çakmak" hattının bir bölümünün de ortaya çıkarıldığı belirtildi. Bölgede ayrıca prehistorik döneme ait bir adet ok ucu, Bizans dönemine ait 1 kandil, yine Bizans dönemine ait pithos parçaları, kap dipleri ve amfora kulplarının da bulunduğu öğrenildi.

6- MUAYENEYE GİTTİ, DOKTOR ARKADAŞININ KALBİNDEKİ 52 YILLIK DELİĞİ TEŞHİS ETTİ

Özlem YURTÇU KARABULUT - Osman BAKIR/ İSTANBUL, KARDİYOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, 6 ay önce diz ağrısı şikayeti ile muayene olmaya gittiği 52 yaşındaki fizik tedavi uzmanı arkadaşı Prof. Dr. Teoman Aydın'ın doğduğundan beri kalbinde bulunan ama şimdiye dek fark edilemeyen 2 santim büyüklüğündeki deliği teşhis etti. Anjiyo yöntemiyle kalbindeki delik kapatılan Prof. Dr. Aydın, "Tesadüfen yıllar sonra bir araya geldik ve haberimin bile olmadığı hastalığıma şifa buldum" dedi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir ile Dekan Yardımcısı ve Fizik Tedavi Uzmanı Prof. Dr. Teoman Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde aynı sıralarda okudu. Daha sonra farklı uzmanlık alanlarına yönelen iki arkadaş, başka başka şehirlerde kariyerlerinde yükseldi. Yıllar sonra dekan ve dekan yardımcısı olarak yine bir araya gelen doktorlardan Prof. Dr. Özdemir, spor yaparken dizini sakatladı ve muayene olmak için arkadaşı Teoman Aydın'a gitti. Dizini muayene ettirirken Aydın'ın "Bu günlerde çok sık kalp çarpıntısı yaşıyorum, nefes darlığı ve yorgunluğum da var" demesi üzerine, hemen onu muayene etti. Daha önceden yapılan check-up tetkiklerinde de bir bulguya rastlayamayan Prof. Dr. Özdemir, yetinmeyip ekokardiyografi de yaptı. Gerçek orada ortaya çıktı, 52 yaşındaki meslektaşının kalbinde doğuştan beri var olan yaklaşık 2 santimetre büyüklüğünde bir delik vardı. Bu yaşa kadar hiç belirti vermeden ve herhangi bir komplikasyona yol açmadan gelebilmiş olması dahi şanstı.

"BEYNİNE YA DA KALP DAMARLARINA PIHTI ATABİLİRDİ"Prof. Dr. Ramazan Özdemir, "Şanslıymış ki, hiçbir komplikasyon geçirmeden bu yaşına kadar gelebilmiş. Pıhtı atabilir, kalp damarında ya da beyinde emboli gelişebilirdi. Tesadüfi bir şekilde hastalığını teşhis etmiş olduk. Dizimi sakatlamasaydım belki hala farkına bile varamayacaktık" diye konuştu.Prof. Dr. Teoman Aydın'ın kalbinde tespit ettikleri ve halk arasında ASD (Atrial Septal Defekt) olarak bilinen doğumsal kalp deliklerinin en sık görülen doğumsal kalp hastalıklarından biri odluğuna işaret eden Prof. Dr. Özdemir, "Hemen ertesi günü işleme aldık. Girişimsel yöntemlerle anjiyo yapar gibi kasığından girerek halk arasında şemsiye yöntemi diye bilinen bir teknikle deliği kapattık. Ertesi gün de taburcu olup işinin başına geri döndü. ASD genellikle çocukluk çağında teşhis alır aslında. Gerekiyorsa da kapatılır ama bazen de fark edilmeden ileri yaşlara kadar gidebiliyor. Deliğin büyüklüğü bir santimetrenin altındaysa fark edilmesi daha zor oluyor. Uzun süre çok büyük risk oluşturmuyor. Ama hastalar ileri yaşlarda yorgunluk, nefes darlığı veya çarpıntıdan şikayetçi oluyor. Delik büyükse, özellikle 2 santimetre ve üzerindeyse sağ kalp yetmezliğine neden olabiliyor. Bu nedenle erkenden teşhis edilmesi ve kapatılması önemli" diye konuştu.

'KALBİMDEKİ DELİKLE UZUN DÖNEM ASKERLİK YAPMIŞIM'Yaklaşık 6 ay önce kardiyoloji uzmanı arkadaşı Prof. Dr. Özdemir'in diz ağrısı yakınmasıyla kendisine geldiğini ve kendisini şifaya götüren rastlantının o gün başladığını anlatan Prof. Dr. Teoman Aydın ise şu bilgileri verdi: "Spor yaptıktan sonra dizinde yaralanma meydana gelmiş. Onu muayene ederken bir yandan da konuşuyordum, 'Pek fırsat olmuyor polikliniklerden ama böyle böyle şikayetlerim var. Acaba bir kalp kontrolü mü yaptırsam?' dedim. Ramazan Bey de beni muayene etti ve hemen eski tetkiklerimi istedi. Orada bir şey göremedi. Ekokardiyografi yaptığında gördü ki, kalbimde delik varmış. Ertesi gün kendimi ameliyat masasında buldum. Operasyonu başarılı bir şekilde yaptı. Hemen ertesi gün mesleğimin başına döndüm. Kalbimde delikle askerliğimi yapmışım, hem de doğuda uzun dönem olarak yapmıştım. Şansıma bir sıkıntı da yaşamadım. 52 yaşıma kadar bir komplikasyon gelişmeden bugünlere gelmişiz. Allah'a şükretmek lazım. Benim önerim, özellikle hamilelik döneminde yapılacak ultrason incelemeler ve daha sonraki süreçte pediatrik muayenelerini düzgün yapılması"

7- KURBAĞALIDERE'NİN BİTMEYEN HİKAYESİ... 4'ÜNCÜ İHALE YAPILDI

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, ÇEVRESİNDEKİ paşa konakları, mesire alanları, kayıkhaneleriyle ünlüyken, kirlilik nedeniyle kötü koku kaynağına dönüşen Kurbağalıdere 6 ay sonra kurtuluyor. Kurbağalıdere'ye son 8 yılda yaklaşık 250 milyon TL harcandı. Sonucu yeni açıklanan son ihalenin bedeli ise yaklaşık 65 milyon TL.

Bir zamanların kirli Haliç'ine dönüşen Kadıköy'deki Kurbağalıdere'nin temizlenmesi için yapılan son ihalenin sonucu açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İSTON'un, "Kadıköy İlçesi Kurbağalıdere Şefikbey Köprüsü-Recep Peker Köprüsü arası Dere Islahı İnşaatı İşiö adıyla açtığı ihale sonuçlandı. "Pazarlık" usulüne göre düzenlenen ihaleye 4 firma teklif verdi. En uygun teklifi veren Özka İnşaat A.Ş., ihaleyi 64 milyon 415 bin 374 TL'ye üstlendi. İSTON ile Özka İnşaat arasında imzalanan sözleşmeye göre, ihale kapsamındaki işler 31 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanacak.

Temizlenmesi için sık sık kamuoyunun gündemine gelen Kurbağalıdere için İBB son 8 yılda 4 ihale düzenledi. İhalelerin toplam bedeli 247 milyon 531 bin 492 TL tuttu. İlk ihale 2012 yılında yapıldı. İBB'nin "Kadıköy Kurbağalıdere Eski DMO-Kalamış Arası Islah İnşaatı" adıyla düzenlediği ihaleyi, 49 milyon 958 bin 607 TL'ye Özka İnşaat+AKP Yapı Taahhüt ortaklığı kazanmıştı. Bedeli 50 milyon 926 bin 253 TL olan ikinci ihaleyi Özka+Kiska+Kom İnşaat ortaklığı almıştı. İBB'nin 2017 yılında düzenlediği üçüncü ihaleyi de, Özka İnşaat A.Ş. 82 milyon 231 bin 258 TL'ye tek başına üstlenmişti.

KURBAĞALIDEREİstanbul'un seçkin semtlerinden Moda, Kalamış, Bahariye ve Fenerbahçe arasında kalan Kurbağalıdere bir zamanlar doğal güzelliğiyle insanları cezbediyordu. Bir zamanlar 60 kilometreyi aşan Kurbağalıdere'nin, bugün kurtarılmaya çalışılan bölümü ise 1-1,5 kilometresi. Derenin çevresinde bir zamanlar paşa konakları olduğu için, konaklara ulaşım sağlamak için dere üzerinde kayıkhaneler bulunuyordu. 20. Yüzyılın başlarında ise dere ve çevresi mesire ve panayır yerine dönüşmüştü. Sanayileşme ve çarpık kentleşme sonunda dere günümüzde çevresine kötü kokular yayar olmuştu.

8- (havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITINDA ONARIM ÇALIŞMASI

-Bakımsız görüntüsüyle tepki çekmişti

Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHASARAYBURNU sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.Sarayburnu sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtı, bakımsız görüntüsü nedeniyle tartışmalara sebep olmuştu. Dönemin İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırılan, Türkiye'nin ilk anıt heykeli ve aynı zamanda Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliğini taşıyan anıt, 3 Ekim 1926'da açıldı. Yıllar içinde bakımsız kalan anıtın kirli bir görünüme sahip olması ve etrafındaki taşların da kırık dökük halde bulunması vatandaşların tepkisini çekti. Tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakım ve onarım çalışması başlattı. Edinilen bilgiye göre proje çalışmalarının tamamlanmasıyla anıtın etrafı çevrildi. İskele de kurulan anıtta bakım onarım çalışması başladı.

9- TAKSİ VE DOLMUŞLARDA KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİ Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN - Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL, Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından taksilerde ve dolmuşlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, "Yolcunun ve şoförün fazla temas ettiği yerleri dezenfekte ediyoruz. Sürekli devam edeceğiz" dedi. "SÜREKLİ DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ"İstanbul'da taksiler ve dolmuşlar, koronavirüse karşı tedbir amaçlı dezenfekte ediliyor. Özel kıyafetli ekipler taksilerin koltuklarını, direksiyonlarını, bagajlarını, kapı içlerini ve tavanlarını özel solüsyonla dezenfekte etti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu Üsküdar'daki dezenfekte işleminin ardından, "İstanbul'da 17 bin 395 tane taksimiz var. Günde yaklaşık 1 buçuk milyon yolcu taşıyoruz. Bunun yaklaşık 100 bini turist. Dünyada ve Türkiye'de virüs vakaları var. Türkiye'de 6'ıncı vaka görüldü. Biz İstanbul taksicileri ve Taksiciler Esnaf Odası olarak bütün taksilerimizi dezenfekte çalışmasına dün sabah başladık. Sürekli devam edeceğiz. Yolcunun ve şoför arkadaşlarımızın fazla temas ettiği yerleri dezenfekte ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda sürekli dezenfekte çalışmaları yapacağız. Taksi ve taksi dolmuşlara yaptırıyoruzö dedi. "İSTANBUL'DAKİ BÜTÜN TAKSİLERE YAPACAĞIZ"İlaçlama ekininden Oğuzhan Bora ise, "Küresel bir virüs maalesef bizim ülkemize de girdi. Bununla ilgili biz de hizmet verdiğimiz İstanbul halkını korumak ve direksiyon başındaki taksici esnafımızı bu hastalıklara karşı biraz daha koruyabilmek, daha rahat çalışmalarını sağlamak için bu çalışmayı yaptık. İlerleyen günlerde de devam ettireceğiz. İstanbul'daki bütün taksilere yapacağız. Bunu bir kere değil, tekrar tekrar yapacağız. İlacın belirli bir etki süresi var. Etki süresinin geçmesini beklemeden tekrar ilaçlama yapacağızö dedi.Dezenfekte işleminin, bugün 20.00'a kadar süreceği öğrenildi.Görüntü Dökümü-----------------Dezenfekte işlemi-Taksiler ve ekiplerin işlem uygulaması-Eyup Aksu ile röp-Oğuzhan Bora ile röp-Genel ve detay görüntüler

10- METROBÜSLERDE KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU, İSTANBUL, - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, koronavirüse karşı metrobüslerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi,(İBB) Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, geçtiğimiz ay İETT Edirnekapı Otobüs Garajı'nda bulunan metrobüslerde koronavirüse karşı önlem almak için dezenfekte çalışmasına başlamıştı. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı metrobüsler uygulama kapsamında mesai sonrası garaja çekilerek önce dış yıkamadan geçti. Daha sonra da iç temizleme işleminin ardından özel kıyafetli personelin püskürtme yöntemiyle metrobüslerin içi özel ilaçlarla dezenfekte edildi. Metrobüste koltukların dahil her yerinin detaylı ilaçlanarak dezenfekte edildiği görüldü. Uygulamanın vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı alanlarda da devam edeceği öğrenildi.

11- AVCILAR'DA TOPLUMSAL DUYARLILIK İÇİN 'ANTİVİRÜS HEYKELLER' DURUŞU

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - DÜNYAYI saran Koronavirüs'e karşı basit ancak, etkili önlemler alınabileceğine dikkat çekmek isteyen iki sanatçının ellerinde kolonya ve ıslak mendille Avcılar'da sokakta sergilediği 'Antivirüs Heykelleri' performansı ilgi çekti.Çığlık Sanat Merkezi'nden Cemal Uçarman, toplumun duyarlı olduğu günlerde bu duyarlılığı arttırmak için çeşitli performans gösterileri yaptıklarını belirtirken, son günlerde korkuya neden olan koronavirüs için de harekete geçtiklerini söyledi. Uçarman, "Bütün dünyada kaosa neden olan koronavirüs ülkemize de geldi. Biz de toplumsal duyarlılığı arttırmak, bu panik havasından kurtulmak için biraz mizah katarak bunu heykel ile anlatmak istiyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarken, aynı zamanda koronavirüse dikkat çekeceğiz. Ayrıca bu kadar panik yaşanmaması gerektiğine dair insanlarda iki tebessüm yaratırken, yoldan geçenlere kolonya ve mendil tutacağız" dedi.Cemal Uçarman, alınacak küçük önlemlerle hayatın akışına devam edilebileceğini anlatırken paniği virüsten daha tehlikeli bulduğunu ifade etti. Uçarman, Emrah Demir ile birlikte sokaktaki "Antivirüs Heykellerö performansları ile ilgili şöyle devam etti: "Bir sürü paronoyak insan çıkmaya başladı. Bunlara gerek yok. Hayatın akışına uygun bir şey bu. Başka şeyler; savaşlar da olacak. Bütün mesele yaşama azmimizi ve hayatın doğal akışını bozmamak gerekiyor, Sokak performansı ile 'bakın hayat devam ediyor' diyoruz. Allah korusun dünyamıza göktaşı da düşebilir. Bu yüzden yaşamı kaçırmamak gerekiyor. İnsanlar çok panik yapıyor. Basit şeyler yapılarak önüne geçirilirken korkunç şeyler yapılıyor. Buna dikkat çekmek isterken 'Tamam bu büyük bir sorun. Bunun çözülmesi gerekiyor. Bilim insanlarının işi Ama bizim de hayatı böyle durdurmamamız gerekiyor. 'O kadar panik yapmayın sadece tedbir alın' demeyi anlatmaya çalışacağız. Bazı insanlar korkuyu inanılmaz derecede fırsata çevirip rant elde etmeye çalışıyorlar. Bu virüsten daha tehlikeli. Vicdanımız yok olmuş. Bunlar geçici, hep olacak şeyler. Bencillik virüs gibi yayılıyor. Bu virüsten daha tehlikeli, İnsanlığı yok edecek virüsten daha tehlikeli bencillik. Duyguları, insanlığı vicdanı yağmalıyoruz."

GÖRENLER ŞAŞIRDIYüzlerini ve görünür taraflarını yaldızlı boya ile boyayan iki sanatçı araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde aralıklarla 3 saat heykel gibi hareketsiz durdu. Görenlerin durup bir süre şaşkınlıkla baktığı sanatçıların önündeki 'Antivirüs Heykeller' ve 'Tıp Bayramı Kutlu Olsun' yazısını okuyanlar bunların 'heykel mi' yoksa 'canlı mı' olduğunu anlamaya çalıştı. Bunlardan bazıları cep telefonları ile fotoğraf çekerken, sanatçılara dokunanlar da oldu.

12- FATİH'TE TARİHİ NİŞANCA HAMAMINDA YANGIN

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Fatih'te Tarihi Nişanca Hamamı'nın deposunda yangın çıktı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.Yangın, 09.30 sıralarında Fatih Nişanca Mahalle bulunan Tarihi Nişanca Hamamında talaşların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

"İÇERİDE TALAŞLAR VARDI"Yangını gören Kemal Kaymaz "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Biz geldiğimizde hamamın arka tarafında yangın çıktığını gördük. İçeride taşlar vardı. Talaşlardan çıktığı söyleniyor. Yangını gören otopark görevlisi itfaiyeye haber verdi. Burası tarihi bir hamam, suyun ısıtılması için talaş kullanılıyordu ama şimdi doğalgaz kullanılıyor. Orada kalan talaşlardan çıktı." dediYangında ölen yada yaralanan olmazken, hamamın deposunda hasar oluştu.

