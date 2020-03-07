DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

07.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:26

BİRÇOK ülkede kurdukları saadet zinciri benzeri bir yöntemle binlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edilen İran uyruklu çetenin para transferlerini yapan 3 kişi yakalandı. Operasyonda yaklaşık 8 milyon lira ele geçirilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler İstanbul 'da özellikle sosyal medya platformlarını kullanarak ikili ilişkiler kurup güven kazanan ve mağdurları "Kozmik enerji" isimli hayali bir şirkette kar payı verme vaadiyle dolandıran İran uyruklu çeteyi belirledi. Ekipler şüphelilere yönelik Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Beykoz ilçelerinde 1 ay önce operasyon düzenleyerek 2'si kadın 8 kişiyi yakalamıştı. Şüphelilerin yaşadığı lüks evlerde yapılan aramalarda üzerlerinde geçersiz ibaresi bulunan dolar ve euro bulunmuştu.Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışmalarının devamında çete üyelerinin para transferlerine ait belgelerde ismi, geçen M.Ö. isimli şüpheliyi yakalandı. M.Ö.'nün verdiği bilgiler doğrultusunda geçtiğimiz gün Fatih Çemberlitaş'ta bulunan bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda İran uyruklu çetenin para transferlerini yaptığı öne sürülen işyeri sahibi A.U. ve T.E., A.V. yakalanırken, yapılan aramada 2 milyon 116 bin 55 lira, 813 bin 5 dolar, 87 bin 40 euro, 11 bin 910 kanada doları ve bin 335 sterlin olmak üzere yaklaşık 8 milyon lira para ele geçirildi. Ele geçirilen paraya tedbir kararı konuldu. Maliye Bakanlığı ekiplerinin eşlik ettiği operasyonda işyerinin vergi levhasında bijuterici olarak gözüktüğü fakat işyerinde para ve döviz işlerinin yapılması üzerine işyerine 1 milyon lira ceza kesildiği öğrenildi. Şüpheliler şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.E., A.V. savcılıkça serbest bırakılırken, A.U. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü: -------------------Operasyonda ele geçirilen paralar-Şüphelilerin şube çıkışı-Operasyonda ele geçirilen paraların sergi fotoğrafları

07.03.2020 - 11.44 Haber Kodu : 200307060

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10 - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TELEFON KAÇAKÇILARININ İLGİNÇ YÖNTEMİ KAMERADA

Haber: Enver ALAS/ İSTANBUL Havalimanı'nda, Rusya'dan getirdikleri 50 bin lira değerinde 253 adet telefonu kaçak yollardan sokmak isteyen 4 kişinin başvurdukları ilginç yöntem güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralarla bir şüpheliyi takip eden polis, dış hatlarda çanta içindeki telefonların gümrük kontrolüne takılmaması için iç hat arındırılmış salonda bekleyen diğer arkadaşlarına aradaki camlı bölmenin üzerinden atarken yakaladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen B.T'yi şüphe üzerine takibe aldı.Kameralarla izlenen B.T'nin Dış Hatlar Gidiş Terminali Arındırılmış Salonda bir süre bekledikten sonra aynı alanda bulunan sigara içme odasında yanındaki iki sırt çantasını R.A isimli kadına verdiği tespit edildi.

KAMERALARA YAKALANDILARR.A'nın teslim aldığı sırt çantalarını dış hatlar gidiş terminali arındırılmış salon ile iç hatlar gidiş arındırılmış salonu ayıran camlı bölme üzerinden, iç hatlar terminalinde bekleyen Y.A ile E.A'ya verdiği belirlendi. R.A'nın çantaları camlı bölmenin üstünden atmak için yanında getirdiği taburenin üstüne çıktığı anlar kameralara yansıdı.

PİYASA DEĞERİ 50 BİN LİRAÇantaları alan iki şüpheli, iç hatlar gidiş katından çıkış yaparken polislerce yakalandı. Çantalarda yapılan kontrollerde 50 bin lira değerinde 253 kaçak telefon ile mekanik parçalar tespit edildi. Yaygın olarak 'Kullan-at' amaçlı kullanılan tuşlu telefonları iki çanta içinde Rusya'dan getiren B.T ile teslim alan R.A'nın da yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü--------------------(GÜVENLİK KAMERASI)-Kaçakçıların telefon dolu çantayı sallaması-Dış hatta bulunan şüphelinin çantayı iç hattaki arkadaşına vermesi-Şahısların yakalanması-Genel ve detaylar

07.03.2020 - 11.16 Haber Kodu : 200307054

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11-TUZLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DUVARDA ASILI KALDI

-Kaza anı kamerada

Haber: Cengiz ÇOBAN/ TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, bariyerleri aşıp duvarda asılı kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken kaza anı kameralara yansıdı.Kaza geçtiğimiz günlerde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak, duvarda asılı kaldı. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü: --------------------Otomobilin kontrolünü kaybetmesi-Bariyerlere çarpması-Duvar kenarında asılı kalması

07.03.2020 - 10.14 Haber Kodu : 200307037 =============================

12- KADIKÖY'DE GİYSİ KUMBARALARI KALDIRILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KADIKÖY'de 100 noktaya koyulan giysi kumbaraları yüklenici firma ile olan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle kaldırıldı. Vatandaşlar kumbaraların kaldırılmasına şaşırdıklarını söyledi.Kadıköy Belediyesi ikinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için ilçede 100 noktaya kumbaralar koymuştu. Kumbaralara bırakılan eşyalar haftanın iki günü özel araçla toplanıyor ve kullanılabilir olan giysi ve ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyordu. Ancak belediyenin yüklenici firma ile olan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle kumbaralar kaldırıldı.

"KALDIRILMASINA ŞAŞIRDIM"Vatandaşlar yardım amaçlı kullanılan kumbaraların kaldırılmasına şaşırdıklarını ifade etti. İsmail Ata, "Güzel bir uygulamaydı. Evdeki fazla kıyafetlerimi verecek kimse bulamıyorum, çevremde yok öyle birisi. Birisine de verince yanlış anlıyor. Daha önce çöpe atıyordum. Böyle bir hizmet olunca götürüp koyuyordum kumbaraya. Çok da memnundum" diye konuştu.

"İÇİ HİÇ BOŞ KALMIYORDU"Bostancı'da yaşayan Veli Kızılöz ise " Herkes kullanıyordu, bir şeyler atıyorlardı. Kumbaranın içi hiç boş kalmıyordu. İhtiyaç sahipleri de bundan sebepleniyordu. Kaldırılmasa daha iyi olurdu. Milet şimdi çöpe atıyor " dedi.İnsanların bu uygulamadan yararlandığını söyleyen Sinan Fırat da "Çöpe atılacağını kumbaraya atıyorduk. Yırtık ya da kullanımsız değil, kullanmadığım giysileri verecek insan arıyoruz. Bu tarz uygulamaların devam etmesini isteriz "diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDIKadıköy Belediyesi ise giysi kumbaralarının kaldırılması ile ilgili twitter adresinden yaptığı açıklamada "Yüklenici firma ile olan sözleşmemizin sona erdiği için tekstil kumbaraları kaldırılıyor. Bağışlar artık doğrudan Açık Gardırop birimimiz tarafından kabul edilecek" bilgisini verdi.

Görüntü Dökümü: --------------Kumbaraların olduğu yerlerden görüntü-Çöp ve geri dönüşüm kutularından görüntü-İsmail Ata ile röp. -Veli Kızılöz ile röp. -Sinan Fırat ile röp. -Genel ve detay görüntüler

07.03.2020 - 12.15 Haber Kodu : 200307071

============================= 13- HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ... O VETERİNER KONUŞTU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ KADIKÖY'de, veteriner hekim kadın tarafından iki köpeğin gece boyunca otomobilin içinde havasız bırakıldığı iddia edildi. Köpekleri o halde bulan hayvanseverlerin, veteriner hekime tepki gösterdikleri görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Veteriner hekim Sinem Karslı Parmaksızoğlu ise, tepki çeken iddialara ilişkin kendini savundu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİFeneryolu Mahallesi'nde yaşanan olayda, özel bir klinikte veteriner hekimlik yapan Sinem Karslı Parmaksızoğlu, otomobilinde iki köpeği uzun süre havasız bıraktığı iddiasıyla hayvanseverlerin tepkisini çekti. Parmaksızoğlu ile bir grup hayvansever arasında bu nedenle yaşanan gerginliğin görüntüleri, sosyal medya hesaplarından çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki çekti. Görüntülerde hayvanseverlerin, aç ve susuz bırakıldıklarını iddia ettikleri otomobilin içindeki iki köpek ile hayvanseverlerin bir süre sonra otomobile gelen veteriner hekim Parmaksızoğlu'na sözlü olarak tepki göstermeleri yer alıyor.

VETERİNER HEKİM PARMAKSIZOĞLU İDDİALARA CEVAP VERDİVeteriner hekim Sinem Karslı Parmaksızoğlu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Biri kendisine, biri tedavi için kendisine bırakılan olmak üzere 2 köpeğin geceyi otomobilde geçirdiğini kabul eden Parmaksızoğlu, "İki hastamı, biri bana diğeri hasta sahibine ait, dün gece yanıma aldım. Evde gözlemlemek veya kontrollü beslemem gereken hayvanları arada bir yanıma aldığım oluyor. Onları da aldım, eve gitmek için yola çıktım. Daha sonra babam rahatsız olduğu için hastaneye gitmem gerekti. Hastaneye gittiğimde de acil bir durum sebebiyle orda kalmam gerekti. Dolayısıyla köpekler arabada kaldı. Hastaneye, kalacağımı bilerek gitmiş değilim. Arabada kaldılar ama zaten beslenmemeleri gerekiyordu. Çünkü bir tanesi 3-4 gün önce mide kanaması geçirmişti. Bu nedenle kontrollü beslenmesi gerekiyordu. Gece kafeste de olsa, evde de olsa beslenmemesi gerekiyordu. Diğer ufaklık da kontrollü beslenmesi gereken bir köpek. Otopark görevlisi, benim iznim olmadan aracımın kapısını açıp köpeklerin önüne sular koymuş. Mide kanaması geçiren köpek kusmuş bu nedenle. Daha sonra hayvanseverlere haber verilmiş. Gelenler beni dinlemeden üstüme saldırdılar. Cevap verecek bir durumum bile olmadı. Olaylar bu şeklide gelişti. Köpeklerin durumu iyi." diye konuştu.

"BEN HAYATIMI BU İŞE ADAMIŞ BİR İNSANIM"Parmaksızoğlu, "Ben hayatımı bu işe adamış bir insanım. Eğer en ufak bir sıkıntı yaşayacağımı düşünsem farklı bir çözüm bulurdum. Can çekişiyor diye lanse edilen köpekler can çekişmiyor. Ateş'in sinirsel bir rahatsızlığı var bu yüzden seğirmeler ve kasılmalar oluyor. Napol'un da aynı hastalık ama onunki daha erken formunda. Gerekli tedavileri burada yapılıyor. Ateş'i ben sahiplendim. Ormanda üzerine tiner dökülerek zarar vermişlerdi. Bir arkadaşım bana getirdi ve ben sahiplendim. Dışarıya bırakmak istemedim. Napol de günlük buraya tedaviye geliyor." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: -----------Sosyal medyada paylaşılan görüntüler-Hayvan severlerin tepkisi-Araç içindeki köpeklerin görüntüsüAKTÜEL-Parmaksızoğlu'nun açıklamaları-Klinik içinde köpeklerin görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

07.03.2020 - 09.22Haber Kodu : 200307030

====================== 14- ÇETİN EMEÇ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Kubilay ÖZEV/ İstanbul DHA 7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç mezarı başında anıldı.Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol, torunu Selin Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi yazarları Doğan Hızlan ve Sedat Ergin, eski Hürriyet Gazetesi yazarı Oktay Ekşi ile meslektaşları ve yakınları katıldı. Emeç için dualar okundu.Anma töreninde konuşan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Emeç'in kendisi için üç şeyi temsil ettiğini söyledi. Hakan, "Birincisi gazetemiz Hürriyet geleneğinin çok önemli bir parçasıdır kendisi. Hürriyet'in uzun yolculuğunda her zaman adı anılan, o geleneğin oluşmasında ve sürdürülmesinde rol alan en önemli aktörlerden biridir. İkincisi de Türk basın tarihinde suikastlere kurban giden, öldürülen gazeteciler içinde yer almaktadır. Abdi İpekçi, Uğur Mumcu gibi Çetin Emeç de hayatını basın özgürlüğü uğruna feda etmiştir. Bir büyük bedel ödemiştir. Büyük bedel ödemiş bir gazetecidir. Bu açıdan da önemlidir. Yine benim açımdan Çetin Emeç dendiğinde üçüncü husus da şudur; bugün benim işgal ettiğim makamda vaktiyle onun oturuyor olması önemli. Çetin Emeç ile benim kişisel olarak kurduğum bir bağdır bu. ve bu bağ sanılandan çok daha güçlü bir bağdır. Bu üç açıdan Çetin Emeç benim için önemlidir. Kendisine bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun diyorum. En başta da belirttiğim gibi ben gerçekten Çetin Emeç'i tanıma fırsatı bulamadım. O nedenle Çetin Emeç'in kişiliğinden, tarzından, yaklaşımlarından söz etme şansına sahip değilim" dedi.

Görüntü Dökümü---------------Emeç'in mezarından genel ve detay görüntü-Katılanlardan genel ve detay görüntü-Ailesi, Ahmet Hakan, Doğan Hızlan, Sedat Ergin'in anma töreninden görüntüleri-Ahmet Hakan'ın konuşması-Dua edilmesi-Genel ve detaylar

07.03.2020 - Haber Kodu : 200307072_

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15-İBB MOBİL HİJYEN FİLOSUNUN TANITIMI YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'da 'Corona Hijyen Tanıtım Etkinliği'ne katıldı. İmamoğlu, burada, İBB olarak, korona virüsü dahil olmak üzere, her türlü virüse karşı önlem amaçlı hizmet verecek, mobil hijyen filosunu tanıttı. Koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ciddi bir tehdit olarak kabul edildiğini belirten İmamoğlu, "Biz, İBB olarak, özellikle son birkaç haftada koronavirüs salgını ile ilgili çeşitli tedbirler almaya ve ekiplerimizi hazırlamaya başladık. Koronavirüs vakaları ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren, Sağlık Daire Başkanlığı'mız konuyu büyük bir hassasiyetle gündemine aldı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun açıklamaları anlık olarak takip edilmeye, İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu İstanbul Tabipler Odası ve konuyla ilgili akademisyenlerle görüş alışverişi içinde süreci anlamaya, hazırlık yapmaya ve yönetmeye başladık. Gelişmelere bağlı olarak, Sağlık Daire Başkanlığımız, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğümüz bünyesinde koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında çeşitli merkezlerimizde sağlık hizmetleri yürütülmesi talimatları verdim" dedi.

"İETT OTOBÜLERİNDE 420 PERSONEL HİJYEN İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ"Belediye bünyesinde bir eylem planı hazırladıklarını kaydeden İmamoğlu, "Metrolarda 100 kişi ile temizlik ve hijyen çalışmalarını 3 düzeyde gerçekleştiriyoruz: Öncelikle kaba temizlik yapıyoruz. Her gün koltuklar ve taban temizliğini deterjanla yapıyoruz. Ardından detaylı temizlik işlemleri gerçekleştiriyoruz. Haftada bir gün tüm yüzeyler uygun deterjanlarla temizlenmektedir. ve nihayetinde ayda bir kez havalandırma filtreleri ve boruları dahil deterjanla tüm aksamları temizliyoruz. İETT otobüslerinde ise 420 personeli temizlik ve hijyen ile olarak görevlendirdik. Otobüslerimizin iç ve dışı deterjan uygulanarak günlük olarak temizleniyor. Metrobüs istasyonlarını da benzer şekilde daha sık aralıklarla yıkayıp temizlemeye başladık. Ortalama üç ayda bir kez detaylı bakım temizliği çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma özenli bir biçimde tüm yüzeylerin deterjanla temizlenmesi ve dezenfeksiyon işlemlerini kapsamaktadır. Bunlara ek olarak toplu ulaşım hizmetlerinde merkezi peronlarda Otobüs AŞ. iştirakimiz üzerinden, mobil dezenfeksiyon ekipleri oluşturduk" diye konuştu.

"KORUYUCU TEDBİRLERİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"İmamoğlu, şöyle devam etti: "Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde 44 metrobüs istasyonunda toplamda 65 adet, Taksim-Tünel tarihi tramvay hattında 2 istasyonda 4 adet el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirdik. Yoğun nüfusun olduğu kültür merkezleri, ana hizmet binaları, İSMEK eğitim birimleri, Halkla İlişkiler Müdürlüğü iletişim noktaları, kütüphaneler, Darülaceze Müdürlüğü binaları gibi toplam 700 bin metrekareyi bulan kapalı alanlarımızda ise yoğun şekilde temizlik ve hijyen uygulamalarına başlıyoruz. Bugün burada özel olarak giydirilmiş 18 aracımızı ve 18 görevlimizi görüyorsunuz. Özel olarak hazırladığımız bu 18 araçta toplamda 36 dezenfeksiyon personeli ve ekipleri koordine edecek 3 ekip sorumlusu 7/24 sahada dezenfeksiyon işlemi yapacak. Belediyemizin kapalı alanları dışında Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan cami, cemevi, kilise ve sinagog gibi tüm ibadethanelerde de dezenfeksiyon işlemlerine başlayacak ve koruyucu tedbirleri yaygınlaştıracağız"

"DAHA AZ TOKALAŞMALI, DAHA AZ ÖPÜŞMELİYİZ"İmamoğlu, "Bu virüs ne sınır dinliyor ne de duvar. Ancak her birimizin alacağı tedbir daha önemli. Başta kişisel temizlik ve kişisel tedbir. Sık sık ellerimizi sabunla ve bol suyla yıkamalıyız. Yanımızda kolonya veya dezenfektan taşımalı ve kullanmalıyız. Daha az tokalaşmalı ve daha az öpüşmeliyiz. Hatta, bir süre hiç öpüşmemeliyiz. Herhangi bir ateşli hastalıkla karşılaştığımızda, yorgunluk ve halsizlik durumlarında mümkün olduğunca dinlenmeliyiz. Bu salgın karşısında özellikle belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımız en riskli ve savunmasız durumda olan grubu oluşturuyor. Büyüklerimizin kişisel temizlik ve korunma tedbirlerine uymaları ve kendilerine dikkat etmeleri oldukça önemli" dedi.

Görüntü Dökümü: --------------------İmamoğlu'nun konuşması-Ekipten görüntü-Uygulama görüntüsü-Detaylar

07.03.2020 - 14.39 Haber Kodu : 200307104

07.03.2020 - 14.43 Haber Kodu : 200307106

- İstanbul

Kaynak: DHA