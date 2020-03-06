DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
Sancaktepe'de üç katlı binanın giriş katında çıkan yangında içeride bulunan kadın ve çocuğu komşuları kurtardı.
KOMŞULARI YANGINI ANLATTIHanife Aycan, "Ben yangını duydum. Komşularım telefon etti. Geldim baktım, komşumun evinde yangın çıkmış." dedi.Dursun Uçar, "Dışarı baktım ses var. Koşarak geldim. Ev yanıyor. Müdahale ettik ama hortum ve su yeterli olmadı. Bayan dışarı çıktı. Kocası da ekmek almaya gidiyor." dedi. Harun Top ise, "Gerekli müdahaleyi yaptık ama söndüremedik. İtfaiye ekipleri söndürdü. Evde eşi ve çocuğu vardı onları da dışarı aldık zaten." diye konuştu Görüntü Dökümü: ----------(CEP TELEFONU)-Olay anında çekilen alevli görüntüler
(AKTÜEL)-Binadan detaylar-Daireden detaylar-İtfaiyeden detaylar-Komşu röportajları
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA