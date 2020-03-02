DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

02.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:28

FATİH Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklu sanık Halil P. yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme sanığa "Cinsel saldırı" suçundan 7 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuklamanın cezalandırma aracı değil tedbir niteliğinde olması nedeniyle sanığın tahliyesine karar verdi.İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halil P., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. S.K. isimli mağdur da 'müşteki' sıfatıyla salonda hazır bulundu. Duruşmaya tarafların avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz katıldı.

" GÖRÜNTÜDEKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM "Duruşmada sanık Halil P., savunma yaparak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Görüntüdeki kişi ben değilim" dedi. Sanık avukatı da savunmasında, " Müvekkilim ifade aşamasında suçu baskı içinde kabul etmiştir. Yanlış yönlendirmeyle ifade vermiştir. Müvekkilim ile videodaki kişi aynı kişi değildir. Bu durumun tespiti için bilirkişi raporu talep ediyoruz. Müşteki de sağlıklı teşhis yapmamıştır, atılı suçu kabul etmiyoruz. Sanık 3 aydır tutukludur. Bakmakta olduğu çocukları vardır. Tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ŞİKAYETÇİYİM"Müşteki S.K. ise sanık hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Ben sanığı net ve kesin olarak teşhis ettim. Olayı gerçekleştiren şahıs bu kişidir, şikayetçiyim" dedi.

"SANIK DOLAYLI İKRARLA SUÇU KABUL ETMİŞTİR"Müşteki avukatı Neslihan Evci ise, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz davaya katılma taleplerinin olduğunu belirterek, "Sanık dolaylı ikrarla suçu kabul etmiştir. Şikayetçiyiz, yargıtay kararında belirtildiği gibi 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da cezalandırılması gerekmektedir" dedi. Mahkeme hakimi, sanık avukatının bilirkişi raporu alınması talebini reddederek, davayı karara bağlayacağını söyledi. Sanık Halil P., son sözünün olmadığını belirtti.

7 YIL HAPİS CEZASI ALDI, TAHLİYE EDİLDİMahkeme hakimi, sanık Halil P.'yi "Cinsel saldırı" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa herhangi bir iyi hal indirimi uygulamazken, davanın karara çıkmış olması, tutuklamanın cezalandırma aracı değil tedbir niteliğinde olması nedeniyle sanık Halil P'nin tahliye olmasına karar verdi.

İDDİANAME: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 15 Aralık, saat sabah 08.40 sıralarında, Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşanan olayda, Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen 36 yaşındaki S.K. isimli kadını, şüpheli Halil P. takip ettiği belirtiliyordu. İddianameye göre, arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz ettiği kaydediliyordu. İddianamede, S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştuğu, şüphelinin ise, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçtığı anlatılıyordu.İddianamede, şüphelinin 'Cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Görüntü dökümü: --------------Arşiv

- İstanbul

Kaynak: DHA