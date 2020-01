DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

15.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:07

CEO'NUN KAÇIŞININ ARDINDAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ ÖZEL UÇUŞLARA YENİ UYGULAMA

Haber: Enver ALAS -

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'dan özel uçakla İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçışının ardından, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçaklarla yapılacak uçuşlara ilişkin yeni bir uygulamaya geçildi. Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin talimatıyla özel uçakların kalkışı öncesi ve inişi sonrası polis ile gümrük muhafaza görevlisi uçak başında hazır bulundurulacak, uçaktaki yolcu ve mürettebat ile bagaj-kargo da kontrol edilecek.

Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği, Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak özel uçuşlara yönelik yeni bir talimat yayımladı. 'Küçük Havaalanları ve Kontrolsüz Alanlardan Gelen Hava Araçlarının Kontrolüne İlişkin Talimat' başlığıyla ilgili birimlere gönderilen yazıda, genel havacılık faaliyetleri kapsamında, küçük havaalanları veya kontrolsüz alanlardan Atatürk Havalimanı'na inen ve uçuş planı olan veya olmayan tüm uçakların ilgili hava trafik kontrolörleri tarafından tespit edilerek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne, dış hat uçuşu olması durumunda Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne bildirilmesi istendi.

"YOLCU VE EŞYA MANİFESTOLARI EKSİKSİZ DOLDURULACAK"Söz konusu havaalanlarından kalkan uçakların işletmecileri 'uçuş izin talepleri'nde 'yolcu taşıma, eşya taşıma, bakım, onarım, konma-konaklama' gibi uçuş amaçlarını belirtecek şekilde izin talep etmek zorunda. Ayrıca talimatlarda Atatürk Havalimanı'nı kullanacak uçağın işletmecisi ve yer hizmetini sağlayan kuruluşlar tarafından yolcu ve eşya manifestoları eksiksiz doldurulması ve yetkili birimlere teslim edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

YOLCU VE MÜRETTEBAT İLE BAGAJ-KARGO ARAMA VE KONTROLÜ Yeni uygulamada, küçük havaalanları ve kontrolsüz alanlardan kalkacak olan uçakların, Atatürk Havalimanı'nda belirlenen alanlara inmeleri; inişlerinden önce de polis, gümrük ve yer hizmeti verecek kuruluşun görevlilerinin de alandaki yerlerini almaları yönündeki talimat da dikkat çekiyor. Tüm görevlilerden iş güvenliği başta olmak üzere apronda uygulanacak kurallara, kullanılması gereken özel teçhizat ve kıyafetlere eksiksiz riayet etmesi, sivil havacılık mevzuatının gerektirdiği prosedürlerin tam ve eksiksiz uygulanması istendi. Uçak altında hazır bulunacak polis ve gümrük ekiplerine, uçağın yolcusu ve mürettebatı ile bagaj-kargo arama ve kontrolü titizlikle yapmaları, gerekmesi halinde ise bu alanda mobil x-ray cihazları bulundurulması talimatı verildi.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTIJaponya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un 29 ve 30 Aralık'ta iki ayrı özel uçak ile Osaka-İstanbul-Beyrut hattı üzerinden gerçekleşen kaçışında Atatürk Havalimanı önemli rol oynamıştı. Dünyanın konuştuğu kaçışın ardından İstanbul'da başlatılan soruşturmada 7 kişi gözaltına alınmış, aralarında 4'ü pilot ve biri kargo firması ticaret ve operasyon müdürü olmak üzere 5 kişi tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü: ---------Kaçışla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri

15.01.2020 -11.41 Haber Kodu : 200115073

==========================

2- KİLYOS'TA BAKAN TEKNENİN SU ALTINDAKİ I

Elif YAVUZ - İstanbul DHA - KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki fotoğrafı ortaya çıktı.Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi çıkarıldı. Kayıp 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. TCG Alemdar gemisinin de katıldığı çalışmalarda denizin 77 metre dibindeki teknenin fotoğrafları ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü: --------Teknenin fotoğrafı-Kurtarma çalışmalarından fotoğraf

15.01.2020 - 11.21 Haber Kodu : 200115065_

============================

3-İSTANBUL'DA SAHTE DOLAR OPERASYONU

-Emniyetin bahçesinde sergilenen sahte dolarlar havadan görüntülendi.-Operasyon polis kameralarına yansıdı.-Sahte dolarların yurtdışındaki FETÖ üyelerine gönderildiği belirlenirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

ALİ ABLAY-ZEKİ GÜNAL- İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Operasyon polis kameralarına da yansıdı. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin sahte paraları Güney Amerika ve Afrika'daki FETÖ terör örgütü üyelerine gönderdikleri ortaya çıktı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, 23 Temmuz günü Esenyurt'ta belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla 271 milyon 150 bin sahte ABD Doları ele geçirmişti. Operasyon aynı zamanda dünya tarihinde tek operasyonla ele geçirilen en yüksek miktarda sahte para operasyonu olma özelliğine sahipti. Operasyonda biri FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan ihraç edilmiş komiser yardımcısı olmak üzere 6 şüpheli yakalanmış ve çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Soruşturmanın devamında ise çeteyi finanse eden ve çetenin lideri olan A.A., 10 Ekim günü bir otomobilin bagajına gizlenerek Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Kapıkule Sınır Kapısında, çetenin firari olan 2 şüphelisi ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çete lideri ve 2 çete üyesi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

127 MİLYON 500 BİN SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİÇete üyelerinin FETÖ ile bağlantısı olduğunu belirleyen mali polis, soruşturmayı derinleştirdi. Polis ekipleri, Kağıthane ve Sarıyer'de sahte dolar basılan ve depolanan iki farklı adrese geçtiğimiz Salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 127 milyon 500 bin sahte dolar ve sahte dolar basımından kullanılan matbaa makineleri ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YURTDIŞINDAKİ FETÖ ÜYELERİNE YOLLADIKLARI ORTAYA ÇIKTIEdinilen bilgiye göre çete üyeleri sahte paraları 100 Dolar şeklinde basıyor ve basılan sahte dolarları Güney Amerika ve Afrika'daki FETÖ terör örgütü üyelerine gönderiyorlardı. Operasyonlarda ele geçirilen dolarlar ise sayfalar halinde kesime hazır şekilde bekletilirken ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü: --------------------Sahte dolarların havadan görüntüleri-Polis kamerasından operasyon anı-Şüphelilerin sevk edilmesi-Paraların sergilenmesi

15.01.2020 -10.59 Haber Kodu : 20011505115.01.2020 - 11.14 Haber Kodu : 20011506115.01.2020 - 11.44 Haber Kodu : 200115075

=======================

4-ATAŞEHİR'DEKİ YOL KAVGASININ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,ATAŞEHİR'de dün 2 sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada sürücü bıçakla yaralandı. Bir saldırgan da silahla araca ateş etti. Olayla ilgili olarak aracın içinde bulunan biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Ezgi A. serbest bırakılırken, Medet A. ile Tolga B. adliyeye sevk edildi. Olay dün saat 11.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre Ertuğ Ertuğrul'un kullandığı 34 BD 8534 plakalı otomobile plakası alınamayan bir otomobil çarptıktan sonra kaçarken, sürücü Ertuğ Ertuğrul aracına çarpan sürücüyü takip etmeye başladı. Takip sonucunda iki sürücü arasında tekrar tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ertuğ Ertuğrul bıçakla bacağından yaralandı. Kavga sırasında silahlı saldırganlardan biri ise araca peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Ataşehir Asayiş Büro ekipleri olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayla ilgili olarak Medet A. P., Tolga B. ve Ezgi A. Kartal 'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçak ve silah da polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyetteki 3 kişiden Ezgi A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Tolga B. Medet A. P. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tolga B.'nin bıçakla yaralama olayının kendisi tarafından gerçekleştirildiğini itiraf ettiği öğrenildi. Silahla yaralama, gasp gibi birçok suçtan kaydı bulunan Medet A. P.'nin silahla ateş etme olayını kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği bildirildi.

Görüntü dökümü------------------------Polis merkezinden görüntü-Zanlıların çıkışı-Polis otosuna bindirilmesi-ARŞİV-Dün çekilen görüntüler 15.01.2020 - 11.56 Haber Kodu : 200115084

===========================

5-BEŞİKTAŞ'TAKİ TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ Büyükdere Caddesi'nde kask ve dizlik takmayan sürücünün elektrikli tek tekeriyle trafiği tehlikeye düşüren yolculuğu kameraya yansıdı.Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken, kullanıcıların gerekli tedbirleri almayarak trafiğe çıkmaları ise kazalara davetiye çıkarıyor. Beşiktaş'ta 'elektrikli tek teker' kullanarak trafiğe çıkan bir sürücünün kask ve dizlik takmayarak araçların arasından tehlikeli şekilde ilerlemesi kameralara yansıdı.

KULLANIMI ANA ARTERLERDE YASAKVatandaşların meraklı bakışları altında bir süre trafikte ilerleyen sürücü ise daha sonra gözden kaybolarak yoluna devam etti. 'Elektrikli tek teker' kullanımının ana arterlerde kullanımının yasak olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü: -----------------Elektrikli tek tekerle yolculuk yapan sürücü-Sürücünün araçların arasından yaptığı tehlikeli geçişler-Sürücünün gözden kaybolması

15.01.2020 - 11.02 Haber Kodu : 200115052

======================

6-TARİHİ BELGE VE KİTAPLAR BU ATÖLYEDE YENİDEN HAYAT BULUYOR

-Yıpranmış, onarıma ihtiyacı olan tarihi belge ve kitaplar Taksim Atatürk Kitaplığı'nda yer alan restorasyon atölyesinde yeniden hayat buluyor.

- Restore edilen kitaplar, dijital ortama aktarılarak okuyucuya ulaşıyor. Orhan Gazi Dönemi'ne ait 1324 tarihli 'Mekece Vakfiyesi' atölyede restore edilen en eski eser olarak kayıtlara geçti.

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - İbrahim MAŞE - İSTANBUL, - 25 yıldır faaliyet gösteren Taksim Atatürk Kitaplığı'ndaki restorasyon atölyesi, tarihi belge ve kitapları geleceğe taşıyor. Yıpranmış, onarıma ihtiyacı bulunan tarihi belge, kitap, kartpostal, harita ve fotoğraflar ekiplerin çalışmaları sonucu restore edilerek yeniden hayat buluyor. 2015 yılından bu yana restore edilen eserlerin dijital ortama aktarılması sağlanıyor. Bugüne kadar 6 milyon sayfa görüntü dijital ortamda paylaşıldı. Ekipler atölyede titiz bir çalışma yürütürken, restorasyon işlemi sayesinde eserlerin geleceğe taşınması amaçlanıyor. "ÖNCELİKLİ OLARAK ÇOK AĞIR HASARLI OLAN BELGELERİN ONARIMINI YAPIYORUZ"Atatürk Kitaplığı Restorasyon Atölyesi Koordinatörü Nergis Ulu, "Atatürk Kitaplığı bünyesinde kağıt restorasyon atölyesi 25 yıldan beri faaliyet veriyor. Her türlü kağıt eserin burada onarımını yapıyoruz. Tabii ki, kendi koleksiyonumuzu restore ediyoruz. Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ndeki tüm kağıt eserleri onarıyoruz. Öncelikli olarak çok ağır hasarlı olan yani artık ölmek üzere olan belgelerin onarımını yapıyoruz. Onun dışında da herhangi bir projede kullanılacaksa özellikle dijitalleştirmede veya bir sergide kullanılacaksa, ya da bazı durumlarda okuyucu talebine göre de onarımı öne alabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"ÖNCELİKLİ OLARAK TEMİZLEME İŞLEMİNİ YAPIYORUZ"Restorasyon işlemi sırasında öncelikle temizlik yapıldığını ifade eden Nergis Ulu, birkaç metotla restore işleminin yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Öncelikli olarak temizleme işlemini yapıyoruz. Bunu kuru, ıslak metot ya da kullandığımız bir makinemiz var onunla yapıyoruz. Daha sonra üzerinde herhangi bir yabancı madde varsa onları temizliyoruz. Ondan sonra her kağıdın ve hastalığın tedavisi farklı oluyor. Asidi olan varsa asidini indirgiyoruz. Herhangi biyolojik tahribatı varsa onları dezenfekte ediyoruz. Sonra da esas onarım işlemine geçiyoruz. Onarım işleminde de bazen yırtıklar, eksik parçalar olabiliyor. Yırtıkları öncelikle yapıştırıp daha sonra da eksik parçalarının yerine Japon kağıdıyla tümleme yapıyoruz. Bazen harita gibi belgelerde arkadan tamamen Japon kağıdıyla tümleme yapıyoruz. Bazı durumlarda yine dediğim gibi kağıdın niteliğine göre iki taraflı önlü ve arkalı kaplama yapıyoruz. Çok değişik metotlar var."

RESTORE EDİLEN ESERLER İNTERNETTE OKUYUCUYA ULAŞIYORRestore edilen eserler 2015 yılından bu yana dijital ortama aktarılarak okuyucuya ulaşıyor. Dört yılda internette paylaşılan bu eserlerin 3 milyonu kullanıcılar tarafından bilgisayar, telefon veya tabletlere indirildi. Atölye Koordinatörü Nergis Ulu, "Eserler bazen dijitalleştirmeden önce bize geliyor. Bazen dijitalleştirildikten sonra bize geliyor. Eğer dijitalleştirmeden önce bize gelmişse dijital arşive de taranıyor, işleniyor ve daha sonra depoya kaldırılıyor. Dijitalleştirmeden sonra bize gelmişse direkt olarak depoda muhafaza ediyoruz. Atatürk Kitaplığı katalog tarama şeklinde internette arama yapıldığında bu eserlere ulaşılabiliyor. İnternette yaklaşık 6 milyon görüntümüz var" ifadelerini kullandı. RESTORE EDİLEN EN ESKİ ESER ORHAN GAZİ DÖNEMİNE AİT 'MEKECE VAKFİYESİ' Atatürk Kitaplığı Restorasyon Atölyesi'nde Orhan Gazi Dönemi'ne ait 1324 tarihli 'Mekece Vakfiyesi' de restore edildi. Bu tarihi eser atölyede restore edilen en eski belge olarak kayıtlara geçti. Eserde yapılan işlemleri anlatan Nergis Ulu, "Çok uzun yıllar önce restorasyondan geçmişti fakat geçen sene dijitalleştirme yapıldığı için tekrar onarıma aldık. Tekrar bir temizlik yaptık. Ufak tefek hasarları vardı onları tekrar gözden geçirdik. Şu an dijital arşivde taranmış şekilde bulunuyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü ------------------------Restorasyon işlemlerinden görüntüler-Ekibin çalışma görüntüleri-İncelenen ve onarılan eserlerden görüntüler-Mekece Vakfiyesi'nden görüntüler-Atölye Koordinatörü Nergis Ulu ile röportaj-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan) -Detay görüntüler

15.01.2020 -09.22 Haber Kodu : 200115027

============================

7-İSTANBUL'DA GIDA HİLESİ BURADA ÇÖZÜLÜYOR

- İstanbul'da geçen yıl 115 bin gıda işletmesinde 225 bin denetim yapıldı. 6 bin 824 adet numune alındı Bunun 725 tanesinde uygunsuzluk belirlendi.

- Toplanan ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Gıda Kontrol Müdürlüğü Laboravutarı'nda inceleniyor.

- İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca,

"Daha çok et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinde problemler yaşadığımız oluyor"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA- İSTANBUL'da geçen yıl 115 bin gıda işletmesine 225 bin gıda denetimi yapıldı. Denetimlerde en çok süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinde hile çıktı. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Et ve et ürünlerinde; sucukta, salamda ve bu tür ürünlerde dana etinden olması gerekende kanatlı eti, tek tırnaklı eti gibi yabancı etler, baş eti, kıkırdak dokusu gibi yabancı dokularla karşılaşabiliyoruz. Tereyağında bitkisel yağ tespit ediliyor. Yine zeytinyağında farklı yağlar tespit edebiliyoruz" dedi.

115 BİN GIDA İŞLETMESİİstanbul'da şüphe duyularak toplanan ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Gıda Kontrol Müdürlüğü Laboravutarı'nda inceleniyor. DHA ekibi laboravutarda incelemeleri görüntüledi.İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul'da İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün 750 kontrolörüyle 7 gün 24 esasına göre gıda kontrolü yaptığını kaydetti. İstanbul'da 115 bin gıda işletmesi olduğunu kaydeden Karaca, "Bizler bu 115 bin işletmede sürekli olarak 7 gün 24 saat esasına göre hem rutin, hem şikayete dayalı, hem de ihbarlara dayalı olarak denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız denetimlerde herhangi şüpheli bir durumda veya bakanlık ve İl Gıda Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu gıda numune alma programına göre, belli ürünlerden standart olarak numuneler alırız. Aldığımız numuneleri uygun sıcaklıkta ve uygun ortamlarda İstanbul İl Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü'ne getiriyoruz" dedi.

225 BİN DENETİM2019'daki denetimlerle ilgili konuşan Ahmet Yavuz Karaca, "2019 yılı rakamlarına bakacak olursak, 115 bin gıda işletmesinde 225 bin denetim yaptık. 6 bin 824 adet numune aldık. Bunun 725 tanesinde uygunsuzluk yaşadık. Bununla ilgili olarak da idari para cezalarını uyguladık. Ayrıca bunun dışında, işletmelerde yapmış olduğumuz denetimlerde 5 bin 500 işletmeye 32 milyon lira civarında idari para cezası uygulandı. Aldığımız numuneler, mutlaka işletme sahibinin veya işletme yetkilisinin kontrolünde ve onun imzasıyla beraber alınır ve uygun sıcaklıkta laboratuvarımıza ulaştırılır. Laboratuvarda sıcak kontrolleri ve gerekli numune olma özelliğine bakılarak teslim alınır, analize sevk edilir. Analiz sonucunda işletmenin ürününde eğer herhangi bir problem, sorun çıktıysa, eğer aldığımız numunede mikrobiyolojik ya da şahit numunesi değilse o ürüne ait o parti malı toplatıyoruz, imha ediyoruz ve işletme hakkında da idari para cezası uygulanıyor. Şahit numunesi varsa eğer, 'şahit numune hakkı' dediğimiz firma tarafından, ürünü üreten kişi tarafından itiraz gelirse, ikinci bir laboratuvarda analize tabi tutuluyor. İkinci laboratuvarda da sonuç teyit edildiyse gerekli yasal işlem uygulanıyor, o parti mal toplanıyor" şekline konuştu.

CEZALAR AĞIRLAŞTIRILACAKAhmet Yavuz Karaca, "Bizim çeşitli cezalarımız var, 23 bin lira civarında en ağır cezamız. Taklit ve tağşiş yapan firmaların bu cezalara rağmen üretime devam ettikleri ve isimlerini değiştirerek üretim yaptıkları görüldüğünde, Tarım Şurasında da Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, Sayın Bakanımız da ifade ettiler; bu konuda cezalar ağırlaştırılacak, hatta tekrarı halinde hapis cezası geliyor. Üretimde tekrar ve tekrar aynı hata yapıldığında, hapis cezası geliyor, ticaretten men cezaları ve kapatmaya kadar gidiyoruz. Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor" diye konuştu.

SÜT VE ET ÜRÜNLERİNE DİKKATKaraca, "Daha çok et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinde problemler yaşadığımız oluyor. Bunlar neler oluyor? Et ve et ürünlerinde; sucukta, salamda ve bu tür ürünlerde dana etinden olması gerekende kanatlı eti, tek tırnaklı eti gibi yabancı etler, baş eti, kıkırdak dokusu gibi yabancı dokularla karşılaşabiliyoruz. Tereyağında bitkisel yağ tespit ediliyor. Yine zeytinyağında farklı yağlar tespit edebiliyoruz. Bazı gıda takviyelerinde ise performans artırıcı olanlarda sidanafil ve tadalafil, zayıflama iddiasında olan gıda takviyelerinde ise sibutramin maddesiyle karşılaşabiliyoruz. Sildenafil, tadalafil ve sibutramin kimyasal olup bir gıda takviyesinde kesinlikle olamaz. Gıda takviyeleri, mutlak surette bitkisel veya hayvansal orjinli olmak zorunda. Bu kimyasal sentetik olduğu için özellik sildenafil, tadalafil ve sibutramin kalp krizi riski, değişik mikroorganizma bozukluklarına sebep olabiliyor. Bir de bizim gıda takviyesi tanımımıza uymuyor. Gıda kodeksine de aykırı bir ürün olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

KÜFLÜ SUCUKLARKaraca, geçtiğimiz ay Sultangazi'de ele geçirilen küflü sucuklarla ilgili olarak, "700 kilogram sucuk küflenmişti zaten. Yine bir miktar tereyağı vardı. Onların da bir etiket bilgisi ve üretim yeri bilgisi olmadığı için imha edildi. O olayda yakalanan bal ve tereyağının numunesi laboratuvarımıza gönderildi. Sonuçlarına göre işlem yapacağız. Herhangi bir olumsuzluk çıkarsa da imhasına karar vereceğiz" dedi.

BİNLERCE ANALİZ YAPILIYORİstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Yunus Bayrak da, "Müdürlüğümüze, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi ve Türkiye'nin 81 ilinden gıda ve yem numuneleri gelmekte" dedi. Bayrak şöyle konuştu: "2019 yılında laboratuvar müdürlüğümüzde 10 bin civarında numune gelmiştir. Bunların 12 bin adeti denetim ve izleme numunesidir. Bunun dışında 4 bin 500 adet ithalat, kalan kısmı ise resmi istek ve özel istek numunelerdir. Toplam 20 bin numunenin 2 bin 200 adeti olumsuz çıkmış. Yani şöyle baktığımız zaman 90 bin başlıkta, 1 milyon 200 bin analiz yapmışız ve 2 bin 200 numune olumsuz çıkmıştır. Bunu genele orantılandığımızda laboratuvarımıza intikal eden numunelerin yüzde 11'i olumsuz şekilde sonuçlandırılmıştır. İki başlıkta denetim toplanıyor. Bir; Bakanlığımız Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün oluşturmuş olduğu yıllık gıda denetimi palanı ve yıllık yem kontrol planımız var. Bir de il müdürlüklerimizin hazırladığı gıda denetim ve yem kontrol planları var. Gıdalarda 14 temel başlıkta analizler yapılıyor. Örneğin, süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve ürünleri, gazlı içecekler, alkollü ve alkolsüz içecekler, gıda takviyeleri, baharatlar, bitkisel çaylar gibi temel başlıklarda analizler yapılıyor. Bu temel başlıklarda en fazla rastlanan, Bakanlığımız 2019 yılında ifşada da bulunmuştu. Hangi marka, hangi hileli ürün kullanıldı…"

"ENERJİ İÇECEKLERİNDE SİLDANAFİL ÇIKABİLİYOR""Bunların arasında bizim laboratuvarımızda süt ve süt ürünlerinde; peynirde natamisin bulunması… Anti bakteriyel bir madde. Süt yağı harici yağ bulunması, bu hayvansal yağ olduğu gibi, bitkisel yağ da olabiliyor" diyen Yunus Bayrak, şöyle devam etti: "Pide harcı, lahmacun harcı, sosis, salam, kıymada kanatlı eti rastlanabiliyor. veya histolojik olarak sakatatlar tespit ediliyor, baş eti bulunabiliyor. Sebze ve meyve ürünlerinde pestisit oranları bazı ürünlerde yüksek çıkabiliyor. Meyve çaylarında, zayıflama çaylarında örnek olarak sibutramin çıkabiliyor. Enerji içeceklerinde sildanafil çıkabiliyor. Alkollerde, özellikle sahte üretim alkollerde metil alkole rastlayabiliyoruz. Mikrobiyolojik olarak bazı ürünlerde patolojik olarak mikroorganizmalar, örneğin salmonillaya rastlanabiliyor. Çay, baharatlarda, kabuklu ürünlerin bir kısmında aflatoksin gibi mikotoksinlere rastlanabiliyor. Bunlar, 2019 yılında bakanlığımızın ifşa ettiği ve bizim laboratuvarımızda da tespit ettiğimiz uygunsuzluklar. Bunları iki başlıkta toplayabiliriz, birincisi insan sağlığına zararlı olan, mevzuat limitlerinin üzerinde olduğu için, bir diğeri ise insan sağlığını zararı yoktur ama tüketiciyi aldatıyor. Kıymada veya sosis salamda kanatlı etinin bulunması. Tek başına kanatlı etinden bu tip bir ürün üretildiğinde mevzuat açısından risk teşkil etmese de, kırmızı etten üretildiğinde sosis salamda bunun bulunması hile amaçlı oluyor. Sağlık açısından değil ama hileli gıda açısından tüketici ekonomik anlamda aldatılmış oluyor."

SULTANGAZİ'DEKİ SUCUKLARBayrak, "Sultangazi'de ele geçirilen sucukları zaten bizim laboratuvarımıza almaya gerek yok. Gözle görülür durumda çok yüksek miktarda küf var. Zaten laboratuvar analizlerinde fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik anlamda gözle görülmeyen ve laboratuvarda çalışmaya gerek duyulan konularda analizler yapılır. Zaten gıda denetçileri eğitim almış, konusunda uzman bakanlık personeli. Onlar yerinde tespitle gereken işlemleri yapmışlardır." dedi.

Görüntü Dökümü: -------------------Laboratuvardan görüntülerGıda analizi işlemleriKaraca ile röportajBayrak ile röportajMuhabir anonsu Detaylar

15.01.2020 -11.15 Haber Kodu : 200115062_15.01.2020 -11.20 Haber Kodu : 200115064

Kaynak: DHA