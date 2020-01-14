DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

14.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:45

KAYIP İŞ ADAMININ CESEDİ ORMANDA GÖMÜLÜ BULUNDU

- Yatırım için gelen iş adamı aylardır kayıptı

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,

Yatırım yapmak için geldiği İstanbul'da 4 ay önce kayıplara karışan Iraklı iş adamı Majid Kareem Tuama'nın öldürülüp Çatalca'da ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Irak'ın Necef Kenti'nde yaşayan Majid Kareem Tuama, yatırım için daire almak amacıyla yanına aldığı 80 Bin Dolar ile 7 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'a geldi. Tuama, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yapımı devam eden inşaat projelerinden değeri 840 bin doları bulan 5 tane daire almak için anlaştı. Daire alım işlemleri sürerken 10 Eylül'de Esenyurt'ta kafede yabancı uyruklu bir kişi ile buluşan Majid Kareem Tuama, o tarihten itibaren kayıplara karıştı.

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIİşadamı Tuama'dan haber alamayan yakınları Türkiye'ye gelerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalarda Tuama'nın, 10 Eylül günü yabancı uyruklu bir kişi ile Beylikdüzü'nde görüştüğü anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Polis araştırmaların sonucunda kafede Tuama ile görüşen yabancı uyruklu şüpheli dahil 5 kişiyi gözaltına aldı.

ÇATALCA'DA ORMANLIK ALANA GÖMMÜŞLERGözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularında Tuama'yı öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler ifadelerinde Iraklı iş adamının cesedini Çatalca'da ormanlık alana gömdüklerini söyledi. Şüphelilerin gösterdiği ormanlık alanda kazı yapan ekipler, Iraklı iş adamı Tuama'nın cansız bedenini buldu. Tuama'nın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü: -----------------GÜVENLİK KAMERASI-Iraklı iş adamı ile Suriyeli kişinin buluşma görüntüleri(HAVADAN)Çatalca'da ormanlık alandan drone görüntüsü(AKTÜEL)Çatalca'da ormanlık alan

14.01.2020 - 11.24 Haber Kodu : 20011406114.01.2020 -11.27 Haber Kodu : 200114062

==========================

2- GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVEN KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da kadını sokak ortasında döven kişi adliyeye sevk edildi.Gaziosmanpaşa Küçükköy'deki olay 3 Ocak'ta meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kişi, elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI Saldırıya uğrayan kadının şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sopayla kadına saldıran kişinin F.M. (50) olduğunu tespit etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler Faik M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faik M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Faik M., savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVKEDİLİRKEN KONUŞTUFaik M. adliyeye sevki sırasında, "Ben olayımda haklıyım. Hanımefendi bana saldırdı. Kafama bıçakla vurdu. Ben davamda haklıyım, ben suçsuzum. Ben hakkımı aradım. Gelip benim kapımda öyle bağırıp çağıramaz" dedi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASIÖte yandan saldırıya uğrayan kadın emniyetteki ifadesinde F.M'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve oğluyla arkadaşlık etmemesi için yanına gittiği sırada F.M'nin sopalı saldırısına uğradığını söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü: -------Şüpheli Faik M.'nin asayişten çıkarılışı-Şüphelinin arabaya bindirilişi-olayla ilgili görüntüler

14.01.2020 - 11.19 Haber Kodu : 200114060

=================================

3- İSTANBUL'DA SAHTE ENGELLİ RAPORU ÇIKARAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

Ali ABLAY İSTANBUL, İSTANBUL merkezli 10 ilde sahte engelli raporu çıkaran ve resmi belgede sahtecilik yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 103 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Sahte engelli raporu çıkartan ve resmi belgede sahtecilik yapan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 114 şüpheliden 103'ü yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul merkezli operasyonlar Amasya, Batman, Kocaeli, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat ve Yalova'da devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin ev ve işyerlerindeki arama çalışmaları yapılırken, diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

====================

4- HADIMKÖY'DE VİNÇ DEVRİLDİ, ÇATI KENARINDA ASILI KALAN İŞÇİ DÜŞEREK ÖLDÜ

-O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

-Vinçin devrilmesinin ardından çatının kenarına tutunan işçi yaklaşık 1,5 dakika dayanabildi. Talihsiz işçi, yardım ulaşmadan 4 katlı fabrikanın çatısından düşerek öldü.

Veysel TİMDU/İSTANBUL,- ESENYURT'ta bir fabrikanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında vinçin devrilmesi sonucu çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek hayatını kaybetti.Olay, Esenyurt'ta geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Fabrikanın çatısında yapılacak izolasyon çalışması için yetkililer vinç kiraladı. Fabrikanın arkasına yokuş aşağı park edilen vincin sepetine çıkan bir işçi, çalışmaya başladı. Bir süre sonra vinç devrildi. Vincin devrilmeye başlamasıyla birlikte sepetteki Hasan Ulus (33) çatının kenarına tutundu. Vinçteki diğer görevli ise, kendi imkanlarıyla aracın içinden çıkmayı başardı. Yaklaşık 1,5 dakika tutunduğu çatı kenarında asılı kalan Ulus, daha fazla dayanamadı. 4 katlı fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı. İşçi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Ulus, hayatını kaybetti. Diğer işçinin ise durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Evli ve 3 çocuk babası Hasan Ulus'un cenazesi memleketi Ağrı'ya götürüldü.

Görüntü dökümü: -----------------Güvenlik kamerası -Vincin devrilmesi-İşçinin vinçten çıkması-Ulus'un düşme anı--Olay yeri-Vincin görüntüsü-Vincin sepeti-Ulus'un fotoğrafı-Genel ve detaylar

14.01.2020 -09.22 Haber Kodu : 200114026

=================================

5-HEM OYNADI HEM ÇALDI

"Çaldıkları telefonlara ve paralara üzülmedim. İş yerimi soyarken pişkince halay çekmeleri çok zoruma gitti"

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHAArnavutköy'de bir iş yerini soymaya gelen hırsızlar iş yerinin kepengini açarken rahat tavırlarıyla pes dedirtti. Bir yandan iş yerini soymaya çalışan hırsızlar, bir yandan da oynadı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri izleyen iş yeri sahibi, "Çaldıkları telefonlara ve paralara üzülmedim. İş yerimi soyarken pişkince halay çekmeleri çok zoruma gitti" dedi.Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşandı. Battal Gazi Caddesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanına geçtiğimiz Cumartesi sabaha karşı gelen 4 şüpheli, 20 dakikada dükkanda bulunan ikinci el 40 adet telefonu ve yazar kasayı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, hırsızların kepenkleri açarkenki rahat tavırları dikkat çekti. Görüntülere hırsızların oynadıkları anlar da kameraya yansıdı.

"HALAY ÇEKİYOR OLMALARI ÇOK ZORUMA GİTTİ"Sabah iş yerine geldiğinde dükkanının soyulduğunu gören Mehmet Ezer, hemen polise haber verdi. İş yerindeki güvenlik kameralarını izleyen Mehmet Ezer, sabaha doğru 4 hırsızın telefoncu dükkanına girdiğini ve 20 dakikada dükkanının soyulduğunu gördü. Telefoncu dükkanında 40 adet ikinci el cep telefonu ve yazar kasanın çalındığını söyleyen iş yeri sahibi Mehmet Ezer, "Beni en çok yaralayan şey, hırsızların rahat tavırları oldu. Kamera görüntülerini izlediğimde hırsızların içeriye girmeye çalışırken bir yandan da halay çekiyor olmaları çok zoruma gitti" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------------Hırsızların iş yerine girmeye çalışması-Halay çeken hırsız (34. saniye)-Hırsızların telefon ve yazar kasayı çalması-İş yeri sahibi Mehmet Ezer ile röp.-İş yerinin genel görüntüsü

14.01.2020 - 08.50 Haber Kodu : 200114013

===================

6-ESENYURT'TA İNŞAATTA UYUŞTURUCU SATIŞINA POLİS BASKINI

Veysel TİMDU/ Esenyurt'ta, inşaatta uyuşturucu satışında bulundukları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i satıcı 2'si alıcı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaatlarda ve metruk binalarda uyuşturucu satışında bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Pınar Mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binada uyuşturucu alışverişinde bulundukları iddia edilen 1'i satıcı 2'si alıcı olmak üzere 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Satıcı olduğu iddia edilen Rojat lakaplı C.K. ile alıcı oldukları ileri sürülen M.A., M.N.K.'nin üzerleri arandı. Yapılan aramada, C.K.'nın iç çamaşırında gizlenmiş halde 12 gram eroin bulundu. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ile M.N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü: ----------------Şüphelilerin inşaat halindeki binadan çıkışları-Sokak üzerinde gözaltına alınmaları-Polis otosuna bindirilmeleri-Detaylar

14.01.2020 - 10.24 Haber Kodu : 200114048

======================

7-KAĞITHANE'DE SOYGUNCULAR CAMI KIRAMAYINCA BÖYLE KAÇTI

-KUYUMCUDAKİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR - Ersan SAN - ZEKİ GÜNAL/İSTANBUL, Kağıthane'de yüzleri maskeli iki kişi, gündüz vakti kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulundu. Şüphelilerin ellerindeki silahın kabzasıyla camı kırarak altınları almaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Camın kırılmamasıyla başarısız olan soygun girişiminin ardından şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı. Olay, Kağıthane, Çağlayan Mahallesi'ndeki kuyumcuda dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yüzleri maskeli iki kişi, caddedeki kuyumcuya gelerek ellerindeki silahın kabzasıyla cama vurmaya başladı. Camı kırarak vitrindeki altınları almak isteyen şüpheliler başarısız oldu. Kuyumcu camının kırılmaması üzerine paniğe kapılan şüphelilerden biri, ikinci kez camı kırmak için hamle yaptı. Ancak başarısız olan şüpheliler, olay yerinden koşarak kaçtı. Yaşadıkları paniği atlatan kuyumcu çalışanları ise, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"CAMI İNDİREBİLSELER, RAFTAKİ ALTINLARI ÇANTAYA DOLDURUP KAÇACAKLAR"Yüzleri maskeli şüphelilerin soygun girişiminde bulunduğunu belirten esnaf Tayyar Kurtuluş, "Saat 12 civarında yüzleri maskeli iki kişi cadden aşağıya koşarak geliyorlar. Bir tanesinin elinde silah, diğerinin elinde çanta var. Elinde silah olan kabzasıyla camı kırmaya çalışıyor ancak ilk seferinde başarılı olamıyor. İkinci kez deniyor, olmuyor. Camı indirebilseler, raftaki altınları çantaya doldurup kaçacaklar" dedi. SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADAYüzü maskeli iki şüphelinin soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, silahlı ve yüzleri maskeli iki kişiden birinin kuyumcunun camını kırmaya çalıştığı sırada diğer şüphelinin de arkadan gelerek altınları doldurmak için çantayı hazırlaması kaydedildi. Camın kırılmamasıyla başarısızlıkla sonuçlanan girişimin ardından paniğe kapılan şüphelilerin kaçışı da kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü: (GÜVENLİK KAMERASI)-Şüphelilerin kuyumcuya gelmesi-Şüphelilerden birinin silah kabzasıyla camı kırmaya çalışması-İkinci şüphelinin çantayı açarak beklemesi-Camın kırılmaması üzerine kaçan şüpheliler(AKTÜEL)-İşyeri çalışanıyla röportaj-Esnafla röportaj-Kuyumcudan detaylar-Genel detaylar

14.01.2020 -09.57 Haber Kodu : 200114041

==========================

8-TAKSİCİ ARACINDA BULDUĞU CÜZDANI SAHİBİNE TESLİM ETTİ Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBULTaksi şoförü Sebahattin Put, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan aldığı müşterisinin unuttuğu, içerisinde 3 bin 300 Euro olan cüzdanı sahibine teslim etti. Sabiha Gökçen Havalimanı Taksi Kooperatifi'nde(SAWKOP) taksicilik yapan Sebahattin Put, 11 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından yolcusunu aldı. 4 kadın yolcusunu Kayaşehir'e bırakan taksi şoförü Put, dönüş yolunda mola verdiği sırada, aracının arka koltuğunda cüzdan buldu. Cüzdana biraz baktıktan sonra içinde yüklü miktarda para olduğunu gören taksi şoförü, durumu durak yetkililerine haber verdi. Durakta güvenlik kameraları önünde cüzdanı inceleyen yetkililer, içerisinde 16 adet 50 Euro ve 25 adet 100 Euro olduğunu fark etti. Yetkililer, incelemelerin ardından yolcuya ulaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na cüzdanına almaya gelen yolcunun, cüzdanın bulunmasından mutlu olduğu öğrenildi. Taksi şoförü Sebahattin Put'un ise ödüllendirildiği belirtildi. Sebahattin Put, "SAWKOP'da taksi şoförüyüm. 11'i akşamı, 4 kadın yolcuyu hatlardan aldım, Kayaşehir'e götürdüm. Yolcumu indirdikten sonra tekrar durağıma gelmek için hareket ettim. Yolda mola verdiğim yerde, müşterimizin cüzdanını düşürdüğünü fark ettim. Cüzdanın kenarını açtığımda Euro'ları gördüm orada. Hemen müdürümüze telefon açtım. O da direkt durağa intikal etmemi söyledi. Kameraların karşısında cüzdanın içerisinde ne çıktıysa onu tutanağa geçtik. İçerisinden 1 kimlik, 100'lük şeklinde 2 bin 500 Euro ile 50'lik olarak 800 Euro çıktı. Tutanaklar eşliğinde müdürlerimiz müşteriye parasını ve cüzdanını teslim etti" dedi.Taksi şoförü Put, müşterinin kendisine parasının teslim edildiğinden mutlu olduğunu belirterek, "Çok sevindi. Mutlu oldu. İki tane kız çocuğu gelmişti. Dört tane kadınlardı. Sevindiler, mutlu oldular" diye konuştu. Görüntü Dökümü: --------(AKTÜEL)-Taksilerden detay-Taksi şoförü röp.-Taksi şoförü detay(GÜVENLİK KAMERASI)-Yolcunun parayı teslim alması

14.01.2020 -09.20 Haber Kodu : 200114025

==========================

9- İSTANBUL'DA 2019'DA OKUL ÇEVRELERİNDE 11 BİN 260 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, İSTANBUL'da Mobil Okul Timleri (MOT) 2019 yılında 39 ilçedeki 95 bin 599 okulun çevresindeki güvenliği sağlarken, aranan 11 bin 260 şüpheliyi yakaladı, uyuşturucu madde satışı yapan ya da kullanan 596 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Okul Timleri'nin çalışmaları 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul Güvenli Eğitim Projesi kapsamında hazırlanıp, 39 ilçede başlatılmıştı. Okul çevrelerde görev yapan Mobil Okul Timleri çocuk polisi, asayiş polisi, toplum destekli polis ve trafik büro polisi olmak üzere 4 kişilik timlerden oluşuyor. İstanbul'un her ilçesinde bulunan ve Çocuk Şube Müdürlüğü'nün koordine ettiği MOT'lar sorumlu oldukları okul çevrelerinde sürekli turlar atarak, denetimi ve kontrolü sağlıyor. MOT'lar aynı zamanda sorumlu oldukları okulun yöneticileri ve okulda çocuğu bulunan velilerle de sürekli olarak iletişim halinde bulunuyor. Proje ilk başladığında 39 ilçede 40 ekip bulunurken 2019 yılında okul çevrelerdeki ekip sayısı 65'e çıkartıldı. Mobil Okul Timleri, okul çevresinde olan internet kafe, oyun salonu ve kahvehanelerde denetimler gerçekleştirirken, okullarla ilgisi olmayan kişileri okul çevresinden uzaklaştırıyor.Okul çevresindeki huzur ve güveni sağlamakla sorumlu olan MOT'lar, 2019 yılı içerisinde 95 bin 599 okulun çevresinde güvenliği sağlarken, şüphelendikleri 1 milyon 51 bin 428 kişinin kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi. MOT'lar 11 bin 260 aranan şüpheliyi yakalarken, bu kişiler hakkında 2294 adli işlem, 23 bin 847 idari işlem yaptı. Okulundan ders saatinde ailesine ve okul yönetimine bilgi vermeden uzaklaşan öğrencileri tespit eden MOT'lar 2694 öğrencinin ailesini bilgilendirdi.MOT'lar, öğrencilerin kullandığı okul servisleri ve okulların çevresindeki araçları da denetledi. MOT'lar 2019 yılı içerisinde 56 bin 406 okul servisini denetlerken, 2625 servise eksik evraklarından ya da kural ihlalinden dolayı işlem yaptı. Okul çevrelerindeki 113 bin 24 aracı denetleyen MOT'lar 18 bin 97 araca trafik cezaları uyguladı. Okullara yakın olan ve öğrencilerin gidebileceği iş yerlerini de denetleyen MOT'lar 31 bin 510 işyerine denetim gerçekleştirip, 319 iş yerine işlem yaptı. Okul çevrelerindeki şüpheli kişilerin üzerinde aramalar yapan MOT'lar 2019 yılı içerisinde 75 kesici ve delici alet, 115 silah, 14 bin 274 paket kaçak sigara ve 14 kilo 238 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Bir yılda uyuşturucu madde satışı yapan ya da kullanan 596 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü: ----------Arşiv

14.01.2020 - 08.35 Haber Kodu : 200114012

======================

10- AVCILAR'DA YIKILACAK BİNAYA YİNE 'KAPILI ÖNLEM'

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da geçen yılın sonlarında tahliye edilerek mühürlenen, yıkılmasına karar verilen binanın çevresinde alınan 'kapılı güvenlik önlemi' bir başka yıkım şirketi tarafından başka bir bina için de uygulamaya konuldu.

Gümüşpala Mahallesi'nde 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nden etkilenince güçlendirme çalışmaları yapıldı. Avcılar Belediyesi, yargı sürecinin uzaması, AFAD'ın devreye girmesi üzerine binayı, polisin de yardımı ile tahliye ettirdi. Yıkım ruhsatı verilen ve kısa süre içerisinde yıkılacak binadaki parçaların yoldan geçenlerin üzerine düşmemesi için boşaltılan binadaki yaklaşık 40 kapı kablo ve iplerle birbirine bağlanarak bariyer oluşturuldu. Binanın bulunduğu Manolya Sokak sakinlerinden bir bölümü 'Kapılı bariyer yöntemini' eleştirirken, bir bölümü de pratik ve yerinde bir önlem olduğunu savundu. 'Kapılı bariyer' haberi üzerine belediye buraya demir bariyerler getirerek yerleştirdi.

YİNE AYNI YÖNTEMMerkez Mahallesi'nde yine kentsel dönüşüm kapsamına alınan bina da 2 ay kadar önce boşaltılırken, yıkım işini üstlenen firma bu yapıdaki kullanılabilir bütün eşyaların sökümüne başlarken, yoldan geçen yaya ve araçların güvenliğini sağlamak için yine 'Kapılı bariyer' yöntemi seçildi. Burada alınan önlemin diğer binadan farklı olarak, kapıların yan yerleştirilmesi ve anten kabloları yerine tellerle bağlanması olduğu görüldü. Bu binadaki kapılı bariyer yönteminden çok yapıdaki eşyaların sökümü sırasında çıkan gürültü eleştiri konusu oldu. Bu binadaki eşya söküm işleminin tamamlanmasının ardından yıkım işlemine geçilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü: ----------------------AKTÜEL GÖRÜNTÜLER-Binalar ve önündeki kapılı bariyer önlemi-ARŞİV-Dron görüntüleri-Kapılardan detaylar-Vatandaşlarla röp

Kaynak: DHA