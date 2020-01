DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

10.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:17

KİLYOS AÇIKLARINDA TANKER İLE BALIKÇI TEKNESİ ÇARPIŞTI: 3 BALIKÇI ARANIYOR

Özgür EREN - İSTANBUL DHA - Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kaza sonrası denize düşen 3 balıkçıyı arama çalışması sürüyor.

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan alınan bilgiye göre; İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı Glard 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir.

2- KİLYOS'TA BATAN BALIKÇI TEKNESİNİN PARÇALARI ÇIKARILIYOR

Murat DELİKLİTAŞ - istanbul DHA Kilyos açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinin parçaları denizden çıkarıldı. Parçalar başka bir tekneye alındı.

3- KİLYOS AÇIKLARINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber: Elif YAVUZ - İstanbul DHA - KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Arama- çalışmalara 4 sahil güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri görev yapıyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

4- KİLYOS AÇIKLARINDAKİ KAZAYI GÖREN KAPTAN O ANLARI ANLATTI

- "3 kişiyi yan taraftaki arkadaşlar, yan tekne aldı. Geri kalan 3 kişi kayıp ama tahmin ediyorum kameranın içinde kaldılar"

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kaza sonrası denize düşen 3 balıkçıyı arama çalışması sürüyor. Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesiyle birlikte denize açılan ve kazayı gören kaptan Sefer Şahin o anları anlattı. Kazaya karışan tekneyle birlikte denize açılan teknelerden birinin kaptanı Şahin, "Tekneler açığa, balığa çıkıyorlardı. Yukarıdan bir Rus gemisi Kilyos'a doğru iniyordu. Herhalde demire iniyordu. O anda balıkçı teknesiyle çarpışma meydana geldi. 5-10 dakika sürmedi tekne battı. 3 kişiyi yan taraftaki arkadaşlar, yan tekne aldı. Geri kalan 3 kişi kayıp ama tahmin ediyorum kameranın içinde kaldılar. Aranıyorlar ama teknenin içinde kaldılar. Dalgıç ekipleri bekleniyor." Denizde kaybolan 3 balıkçının yakınlarının ise Kilyos sahilinde bekleyişi sürüyor.

5-ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR - TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk otobüsünün altına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada 2 kişi öldü.Kaza, saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden 34 LC 9784 plakalı motosiklet, arızalandığı için emniyet şeridinde duran 34 RS 3954 plakalı minibüse çarptıktan sonra yola savruldu. Bu sırada motosiklet, sağ şeritte ilerleyen 34 LC 9784 plakalı özel halk otobüsün önüne devrildi. Otobüs, sürücü frene basmasına rağmen motosikleti metrelerce aracın altında sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ KONUŞTUArızalandığı için emniyet şeridinde bekleyen minibüsün sürücüsü Mehmet Budak "Minibüs arızalanınca emniyet şeridine çekerek, kaputu açmıştık. Motosiklet bize çarptıktan sonra otobüsün altında kaldı" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin minibüse çarptıktan sonra otobüsün altına girdiği görülüyor.Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor

6-BAŞAKŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ; OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN/ İSTANBUL, - BAŞAKŞEHİR'de bir işyerinde çıkan yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi.Yangın saat 09.30 sıralarında Başak Mahallesi'nde bulunan özel bir okulun alt katındaki iş yerinde çıktı. Pvc kapı ve pencere sistemleri satışı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Alev alev yanan iş yerini gören vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada yükselen dumanlar iş yerinin yakınında bulunan özel okula da yayılmaya başladı.Önlem amaçlı öğrenciler ilk olarak okul bahçesinde çıkarıldı, ardından okul tamamen tahliye edildi. Bazı öğrenciler okula gelen velilerine teslim edilirken bazı öğrencilerde servisle evlerine gönderildi. Olay yerine gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaşanan olayı anlatan 7. sınıf öğrencisi Miraç Yılmaz, "Biz teneffüsteydik o sırada sonra hepimizi bahçeye çıkardılar. Alarmlar çaldı ilk ilkokula gidenleri çıkardılar" diye konuştu. Okula öğrencisini almaya gelen bir veli de " bir sorun yok öğrencimi almaya geldim" dedi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken,iş yerinde hasara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü: -------------------Yangından cep telefonu görüntüsü-Yanan iş yerinden görüntü-Ekiplerden görüntü-Okuldan ve tahliyelerden görüntü-Veli ve öğrencilerle röportaj-Diğer detaylar

7- İSTANBUL BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- İSTANBUL'da sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatıldı.İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı. Şehir Hatları'nın bazı seferleri de iptal edildi.

8- SİS ALTINDAKİ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde büyüleyici görüntüler oluşturdu. Sis altındaki köprü havadan görüntülendi.İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı. Ulaşımı olumsuz yönde etkileyen sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise büyüleyici görüntüler oluşturdu. Sis altındaki köprü havadan görüntülendi.

9- PENDİK'TE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, Pendik'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik malzemelerin yandığı öğrenilen yangın kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın da yayıldığı görüldü. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.

10- İSTANBUL'DA 17 BİN 743 ARACA MAKAS CEZASI...

- SOSYAL MEDYADA GRUPLAR AÇILIYOR, GENÇLER ARASINDA HIZLA YAYILIYOR

- Prof. Dr. Verimli:

"Trafikte makas atanların suç işleme oranları çok daha yüksek"

Elif YAVUZ-Osman BAKIR/ İSTANBUL, İSTANBUL'da geçen yıl 17 bin 743 araca makas cezası geçildi. Trafikte makas atanlar, drift yapanlar çektikleri videoları sosyal medyada yayınlayarak beğeni almaya çalışıyor. Bu videoların olduğu sayfaların takipçileri ise gün geçtikçe artıyor. Psikiyatr Prof. Dr. Arif Verimli ise trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler için, "Bu insanların ileride başka suçları da işlemesini bekleyebilirsiniz. Yaşamlarının herhangi bir döneminde bir suç işleme oranları çok daha yüksek" dedi.

SOSYAL MEDYADA GRUPLAR AÇILIYORSosyal medyada, trafikte yaptıkları tehlikeli hareketleri videoya çeken ve paylaşan kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Videoların altına ise 'ruh sağlığı bozukları etiketle', 'trafikte rahat durmadığınız arkadaşları etiketle', ' bu sayfada yavaşlara yer yok" gibi yazılar yazıyorlar. Bu sayfaların izlenme oranları ve beğeni sayıları ise oldukça yüksek. Ancak trafikte bu tür hareketlerin yapılması yasak ve idari para cezası uygulanıyor. Sadece 2019 yılında makas atma sonucunda 17 bin 743 araca, 17 milyon 893 bin lira ceza yazıldı. Drift yapma suçundan ise 493 araca 2 milyon 474 bin lira para cezası verildi.

"YAŞAMLARININ HERHANGİ BİR DÖNEMİNDE BİR SUÇ İŞLEME ORANLARI ÇOK DAHA YÜKSEK"Psikiyatr Prof. Dr. Arif Verimli ise özellikle gençlerin trafikte tehlikeli hareketlerin yapılmasına ve sosyal medyada ilgi görmesini şu sözlerle açıkladı: "Özellikle yetersizlik ve aşağılık kompleksi sebebiyle aksi bir tavırla kendilerini var etme çabası. 'Biz de buyuz' demek için adrenalin tutkusu adı altında yapıyorlar. Dürtülerini, iç seslerini denetleyemiyorlar. Buna 'gençlik heyecanı' diyemeyiz. Bu tutku günün birinde kazaya, başka birine zarar vermeye, trafiği karıştırmaya, trafik emniyetini suiistimale kadar götürür. Bu insanların ileride başka suçları da işlemesini bekleyebilirsiniz. Yaşamlarının herhangi bir döneminde bir suç işleme oranları çok daha yüksek"

"BUNLAR ÖZGÜVEN DUYGULARI PEK İYİ GELİŞMEMİŞ İNSANLARDIR"Prof. Dr. Verimli, trafikte bu tür tehlikeli hareketler yapanların kişilik bozukluğu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu: "Bunun büyük ve küçük sebepleri var. Büyük sebeplerinden bahsetmek gerekirse toplumun orta kesimindeki yüzde 70'lik grubu normal gruptur. Bütün davranışları, duyguları, heyecanları ile kendini durdurabilmeleri ile yüzde 70 normal gruptur. Bir de artı yüzde 15 grup var. Bunlar yazar, çizer, düşünür takımıdır. Ama eksi yüzde 15'lik grup var. Bu grup kendini her alanda tutamayan adrenalin adı altında birtakım aktiveler yaşayan, dürtü kontrol bozukluğu yaşayan, kişilik bozukluğu yaşayan kişilerdir. Bu gruba suçlular da dahildir. Yani ülkemizde 10 milyona yakın bu grupta kişi var. Bu 10 milyona yakın grup içerisinde trafik suçu işleyenler var. Bunlar yasak. Yasak olduğu halde, kırmızı ışıkta geçmek, drift yapmak, makas atmak. Bunca duyuruya rağmen tehlikeli hareketlerde bulunan ve trafik emniyetini ihlal edenler var. Aslına bakarsanız bunlar özgüven duyguları pek iyi gelişmemiş insanlardır. Bir şeyler yaparak varlıklarını ve kimliklerini açıklamaya kanıtlayan eksi 15 içinde yer alırlar"Prof. Dr. Verimli "Bu bir cesaret değil. Bu yasayı yok saymaktır. Kanunu yok saymaktır. Bu bir suçtur. Bu insanların suç işlediğini kabul etmemiz lazım. Bahsettiğimiz eksi 15'lik grupta zaten suçlular da var. Trafiğe kapatılmış alanlarda, bir başkasının can güvenliğini düşünerek yapanları eksi yüzde 15'in içerisinde değerlendirmemek gerekir. Ama normal trafikte bu hareketleri yapanların başka suçları işlemesi de kaçınılmazdır"

BTK HESAPLARI KAPATMALISiber güvenlik uzmanı Osman Demircan, sosyal medyadaki saflara karşı BTK'nın harekete geçmesi gerektiğini belirtti.Demircan, "Bunlara alınabilecek önemler var. Bireysel olarak bizim yapabileceklerimiz ve devlet tarafından alınabilecek önlemler var. Ancak her ikisini de biz tetikliyoruz. Hiçbir kurum ve kuruluş bütün hesapları doğal olarak yönetemez. Biz bu tarz kanuna aykırı, insan hayatını tehlikeye atan sayfalarla, profillerle karşılaştığımız zaman öncelikle yayınlandığı platformda şikayet etmemiz lazım. Çünkü o şikayetler belirli bir noktaya geldiğinde istedikleri kadar takipçileri olsun bir daha geri dönülmeyecek şekilde kapatılacaklar ve özendirici boyutu tamamen ortadan kalkmış olacak. Devlet boyutunda şikayet edilebilecek çok fazla platform var. Profili ve yaptıklarını şikayet ederler. Çok kısa bir süre içerisinde de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hesapların sahipleri ile iletişime geçerek kapatılması, videoların kaldırılması ile ilgili işlem başlatabilir"

"HESAPLARIN KAPATILMASI İÇİN MUTLAKA ŞİKAYET EDİLMESİ GEREKİYOR"Bireysel şikayetlerin önemli olduğunu vurgulayan Demircan, "Hesapların kapatılması için mutlaka şikayet edilmesi gerekiyor. Ülkelerin kuralları ile de doğru orantılı. Trafiğe açık bir alanda insanlarını hayatını tehlikeye sokacak bir şekilde araç kullanıyorsanız zaten bunun kanunda cezası var. Şikayet edildiği zaman bu kişiler tespit edilip ceza alıyorlar. Yine bir şikayet mekanizması var. Bizim ülkemizde doğrudan bir kontrolü yok. Mutlaka bireylerin bu tarz paylaşımları gördükleri zaman şikayetçi olmaları gerekiyor. Başta BTK'ya sonra da o hesaptan şikayetçi olmalılar" dedi.

"DRİFT KÜLTÜRÜ OLAN BİR MOTOR SPORUDUR"Uzun yıllardır motor sporları ile ilgilenen Doğukan Manço ise trafikte yapılan tehlikeli hareketler ile pistte yapılan driftin aynı olmadığının altını çizerek, "Drift bir motor sporudur ve süreklilik gerektirir amacı ve kültürü de vardır. Türkiye'de 14 yıldır geçmişi var. Biz pilotlar bunlar için eğitimler alıyoruz. Sokakta yapılanlar drift değildir. Yanlamak, kaydırmak, magandalık diyebilirsiniz ama bu drfit değildir. Bunlara drfit denildiği zaman biz pilotlar ve akademi olarak zarar görüyoruz. O zaman 'Doğukan Manço serserilik yaptı' gibi anlaşılabiliyor. Drift çok ciddi kültürü olan bir motor sporudur. Lisans gerektirir. Bu merdiven altı bir yerde birinin hastalara iğne yapması sonucu 'Doktorlar dehşet saçtı' demek gibi olur. O yüzden sokakta yapılanın drift olmadığını herkesin anlaması gerekir" diye konuştu.Drift sporunun sadece pistte yapılması gerektiğini belirten Manço, "Çok fazla güvenlik önlemi alıyoruz. Sadece maddi hasarlarımız oluyor. Bu motor sporlarının doğasında da var. Ancak trafikte yapıldığı zaman bu maddi hasardan can kaybına kadar da gidebilir. Bu işin kesinlikle pistte yapılması lazım. Kask olmazsa olmazlardan biri. Kullandığımız araçların içerisinde kafesler var. Bunlara kafanızı çarpma riskiniz olabilir. Bunun için önlem alıyoruz. Camlarımız polikarbondur. Normal bir cam gibi patlamazlar. Yangın söndürücülerimiz ve yanmaz tulumlarımız var. Ekipmana çok fazla önem veriyoruz" dedi.

"GÖRDÜĞÜ ŞEYLERDEN, İZLEDİĞİ FİLMLERDEN ETKİLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"Vatandaşlardan Hanifi Soytekin ise bu görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının kötü örnek olduğunu ifade ederek, "Trafikteki bu videoların küçük yaştaki kişilere kötü örnek olduğunu düşünüyorum. Paylaşımlar yapılabiliyorsa bunlar denetlenmiyor demektir. Devletin ve İnstagram'ın bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Yapanların kendi kendine yaptığını düşünmüyorum. Gördüğü şeylerden, izlediği filmlerden etkilendiğini düşünüyorum. Bu yüzden kötü örnek oluyorlar diye konuştu. Yeter Karabacak da "Trafikte makas atanlara, motosikletle ayakta gidenlere denk geldim. Çok korkutucu buluyorum. Ailemiz, çocuklarımız var onlara bir şey olsa kim bakacak onlara" dedi.

11- BEŞYOL METROBÜS DURAĞINDA ENGELLİLERE ASANSÖR İŞKENCESİ SÜRÜYOR

* Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında engelliler için engel oluşturan asansör ve merdiven sorunu hala çözülmedi. Metrobüs durağına gelen engelliler, asansör ve merdiven engeliyle karşı karşıya kalıyor. Tek istekleri bu iki engelin bir an önce ortadan kaldırılması.

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Serdar ALTINTEPE - İSTANBUL, Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağını kullanan engelliler, her gün zorluk yaşıyor. Durakta bulunan asansör çalışmıyor. Asansör çalışıyor olsa da engellilerin karşısına bu kez merdiven engeli çıkıyor. Çünkü asansör ve metrobüs durakları arasında bir geçiş yolu bulunmuyor. Her gün pek çok engellinin kullandığı bu durakta engellilere, metrobüsü kullanan diğer vatandaşlar yardımcı oluyor. BİR ENGELLİ VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA DURAĞA GÖTÜRÜLDÜ Beşyol metrobüs durağındaki bu problemin uzun süredir devam ettiğini belirten Ali Kendirci, sürekli sorun yaşadıklarını, vatandaşların yardımıyla durağa inebildiklerini ifade ediyor. Kendirci, "Yetkililere sesleniyorum. Bu asansörü yapmak çok mu zor? Tamir etmek çok mu zor? Biz her gün bu gibi zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunun çözülmesini istiyoruz. Metrobüsten indiğinizde de asansöre ulaşamıyorsunuz. Çünkü merdiven asansöre ulaşmanızı engellemiş. Çünkü yanlardan geçiş yok. Asansöre de ulaşamıyorsun. Böyle de bir sorun var. Vatandaşlar sağ olsun. Duyarlı vatandaşlarımız var" şeklinde konuştu.

"ERİŞİLEBİLİR, ULAŞILABİLİR STANDARTLAR UYGULANSIN"Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Baş, engellilerin her zaman bu tür problemlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederken, projelerde evrensel standartların uygulanmasını gerektiğinin altını çiziyor. Baş, "Süreçte birçok şey yapıldı. Bunu görüyoruz. Biz engellilere hizmet veren bir dernek olduğumuz için bize her gün çok şikayet geliyor. Onlardan bir tanesi de üst geçitler. Biz şunu önerdik. Evrensel standartlar uygulansın. Erişilebilir, ulaşılabilir standartlar uygulansın. Böyle olmadığında ne oluyor? Bir üst geçit yapıldığında asansörü bozuluyor. Asansörde biri kalabiliyor ya da asansörle bir yere indiğinizde başka bir yere geçemiyorsunuz. Bir üst geçitte rampa varsa oradan geçiyorsunuz, üst geçitten inemiyorsunuz çünkü orada merdiven var. Üst geçitler gibi başka yerlerde de sorun yaşanabiliyor" şeklinde konuştu.

"EVRENSEL STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN PROJELERE RUHSAT VERMEYİN"Ramazan Baş, sözlerinin devamında, "Biz bütün belediyelere çağrı yaptık. Evrensel standartlara uygun olmayan projelere ruhsat vermeyin. Burada belediye iyi niyetli bile olsa ihale veriyor, ihale bittikten sonra gidip kontrolünü yeterince yapmıyor. ya da kontrolünü yapmaya giden kişi yeterli teknik bilgiye sahip olmuyor. STK'lar ile daha yakın çalışsınlar. Mutlaka ruhsat vermeden önce denetimlerini sıkılaştırsınlar. Elektrikli çözümler yerine mekanik çözümler daha sağlıklı oluyor. Çünkü havanın yağışlı olduğu zamanlar var. Elektrikli cihazların bozulduğu yerler var. Onların tamiri ve bakımı da zor oluyor" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü ------------------Engelli bireyin yaşadığı zorluk-Vatandaşların engelli bireyi taşıması -Engelli bireyle röportaj-Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş ile röportaj-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)-Metrobüs durağından görüntüler-Beşyol metrobüs durağının havadan görüntüleri 10.01.2020 - 09.53 Haber Kodu : 200110041

12- KIYAFET VE ÇARŞAFLARLA GELEN TEHLİKE

*Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Emine Derviş,

"Kıyafet değişimlerinde 15-20 dakikalık bireysel temas söz konusu olmuyor ancak parazitle çok enfeste olmuş bir kıyafet olması lazım"

Beyza Nur GÜLER-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, Uzmanlar son zamanlarda uyuz vakalarının sayısının arttığını belirtiyor. Büyük oranda birebir insan temasıyla bulaşan bu hastalık ortak paylaşımlı kıyafet, çarşaflar ya da mağazalarda denenen kıyafetlerden de bulaşabiliyor. En belirgin özelliği kaşıntı olan ve son günlerde sayısında ciddi bir artış gözlenen uyuz hastalığıyla ilgili uyarılarda bulunan Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Emine Derviş, hastalığın birebir insan teması ile bulaştığını belirterek, "Parazitle enfekte olmuş olan kıyafetlerin veya çarşafların hastalığı bulaştırıcı olabileceğine dair düşünceler var. 'Mutlaka olacaktır' diye bir şey yok. Ama elbette dikkat etmekte fayda var" dedi.Prof. Dr. Derviş, "Gerçekten son zamanlarda uyuz hastalığında artışa dair bize de bilgiler geliyor. Ben kendim de her zamankine göre daha fazla uyuz hastalığı görüyorum. ve çevrede çalışan, bulunduğu yere göre değişmekle beraber dermatolog arkadaşlarımız günde değişik oranlarda artıştan bahsediyor. Ama tabii Türkiye çapında genel artışın ne boyutta olduğunu veriler birikmedikçe söylemek mümkün değil. Ama klinik pratikte bir artış var gerçekten" ifadelerini kullandı.

MAĞAZALARDA DENEDİĞİNİZ KIYAFETLER YOLUYLA DA BULAŞABİLİRMağazalarda denenen kıyafetler yoluyla bile bu hastalığın bulaşma ihtimali olduğunu vurgulayan Derviş, "Uyuz hastalığı bir parazitsel hastalık. Bulaşma şekli birebir insan teması ile oluyor. Elbette kıyafet, çarşaf gibi şeylerin de bulaşmada önemi var. Ancak hiçbir zaman bu birebir insan teması kadar etkili değil. Ortalama olarak kabul edilen şey 15-20 dakika yakın temas. Bu beraber uyumak, el ele tutuşmak olabilir. Ama bunun dışında parazitle enfekte olmuş olan kıyafetlerin veya çarşafların bulaştırıcı olabileceğine dair düşünceler var. Fakat 'mutlaka olacaktır' diye bir şey yok. Ama elbette dikkat etmekte fayda var. Çünkü kıyafet değişimlerinde 15-20 dakikalık bireysel temas söz konusu olmuyor ancak parazitle çok enfeste olmuş bir kıyafet olması lazım. Sizin vücudunuzun onu o anda alabiliyor olması lazım. Yani olasılık düşük de olsa, hiçbir zaman yok diyemeyiz. Özellikle okul, kışla gibi toplu yaşanılan alanlarda ve bunun dışında ortak paylaşımlarda dikkat etmek lazım. Özellikle kıyafet, yatak gibi paylaşımlarda bulunmamak gerekir. Bunun dışında işin açıkçası alınabilecek pek özel önlem yok. Bulaşmada birey birey temas durumu söz konusu, bunu bilemeyiz" dedi.

EN ÖNEMLİ BELİRTİ KAŞINTIEn önemli belirtisi kaşıntı olan bu hastalığa yakalanan bireylerin doktora başvurması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Derviş, "En önemli belirtisi kaşıntıdır. Kaşıntının giderek şiddetlenmesi söz konusudur ve kaşıntının özellikle gece uykuda ve sıcak ortamlarda artması çok çarpıcıdır. Aile içinde bireylerde ya da yakın temasta bulunan kişilerde yine benzer tarzda kaşıntının olması uyarıcı olabilir. Bunun dışında başlıca el bilekleri, parmak aralarında birtakım su kabarcıkları şeklinde belirtiler görülebilir. Kaşıntının genital bölge, karın, göğüs bölgelerinde artması çarpıcı özellikleridir. Bu durumda vatandaşlarımızın bir dermatolog veya aile hekimine başvurmalarını önemli tavsiye ediyoruz" dedi.

YANLIŞ TEDAVİ YÖNTEMLERİ DE HASTALIĞIN ARTIŞ SEBEPLERİNDEN BİRİYanlış ya da eksik uygulanan tedavinin de uyuz hastalığındaki artışa neden olduğunu ifade eden Derviş, "Tedavinin doğru yapılması çok önemli. Özellikle son zamanlarda uyuzun bu kadar artmasında, yanlış tedavi yöntemlerinin uygulanmasının da etkili olduğunu düşünüyoruz. Doğru yapılmama, bir de aile içinde birinde olduğunda herkese tedavi uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu durum artışta önemli bir rol oynadı. Tedavi doğru yapılmadığında o kişi hastalığı taşımaya ve yaymaya devam ediyor. Hastalık sayısındaki artışın tedavi edilemeyen kişilerin sayısının artmasıyla da bağlantılı olabileceğini düşünüyoruz. Mesela şu çok önemli, hastalığı almış olan kişinin kaşıntı olmasa bile tüm vücudunun tedavi edilmesi gerekir. Sadece kaşınan yerlerin değil" şeklinde konuştu.

"ALDIĞIM KIYAFETLERİ YIKAMADAN GİYİNMİYORUM"Aldığı kıyafetleri yıkamadan denemediğini anlatan Elif Bekçi, "Ben de hastanede çalışıyorum. Hastaneye her gelen insan uyuz. Mağazalarda kıyafet denemiyorum, hele bu soğuk havalarda hiç denemiyorum. Yani direkt aldığımı eve götürdüğümde yıkayıp o şekilde deniyorum. Alt bedenlerde tabii ki denediğim oluyor ama dikkat etmiyorum pek" ifadelerini kullandı.

"MAĞAZALARDA DENETİM YAPILMALI"Mağazalarda denetimlerin yapılması gerektiğini ifade eden Fatma Doğan da, "Aslına bakarsanız genel olarak pek dikkat etmiyoruz. Tabii ki böyle bir durumda denetim uygulanmasını isterim. Aldığımız ürünleri etiketini çıkarttıktan sonra makineden geçirip kullanmalıyız. Çünkü ne kadar etiketli de olsa dış giyim hariç kazak ve tişört gibi ürünler bulaşıcı bir neden olabilir. Bununla ilgili bir denetim olmalı" dedi.

"KIYAFETLERİ DENEMEDEN SATIN ALIYORUM"Yeterince hijyenik bulmadığı için kıyafetleri denemeden aldığını anlatan Halime Gargıcılar ise, "Mağazalarda çok hijyen olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama ben şahsım adına hiçbir şeyi deneyerek almıyorum. Kendi bedenimi bildiğim için tahminime göre alıyorum ve yıkamadan hiçbir şey giyinmiyorum. Özellikle iç giyimlerde tene değenlerden geçiyordur bence hastalık. Onların da denetilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların bilinçli olması lazım" diye konuştu.

İSTANBUL ECZACI ODASI DA UYARIDA BULUNDUİstanbul Eczacı Odası ise yayınladığı Uyuz Hastalığı Bilgilendirme Broşüründe, şu uyarılara dikkat çekti: -Çarşaflar, giysiler, havlular yüksek sıcaklıkta yıkanmalı ve ütülenmelidir.-Parazit vücut dışında, eşyalar üzerinde 2-3 gün yaşayabildiğinden yıkanamayan malzemeler plastik poşetlerde ağzı kapalı olarak en az 72 saat bekletilmelidir.-Ev iyice temizlenmeli ve elektrik süpürgesi ile süpürülmelidir.-Tedavi sonrasında belirtiler 2-4 hafta daha devam edebilmektedir. Tedavi bittikten sonra kaşıntınız 4 haftadan daha uzun sürerse veya cildinizde yeni döküntüler görürseniz doktorunuza başvurunuz.-Kaşınma nedeniyle döküntülerde iltihaplanma ve deri altı dokusu iltihabı (selülitis) oluşursa doktorunuza başvurunuz.

13- KADIKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKTI; MERAKLI VATANDAŞLAR POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,Kadıköy'de İSTAÇ'a bağlı deniz aracı ile deniz yüzeyinde temizlik yaptığı sırada, çalışanlar denizde bir ceset gördü. Ceset, Deniz Polisi tarafından bulunduğu yerden alındı. Deniz polisi ve ekiplerin cesedi çıkarma çalışmalarını izlemeye gelen vatandaşları polis ekipleri uzaklaştırmakta zorluk çekti.Olay Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSTAÇ'a bağlı deniz aracı ile deniz yüzeyinde temizlik yaptığı sırada, çalışanlar denizde bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumu deniz polisine bildirdi. Bu sırada polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sahilde vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Deniz polisi cesedi bulunduğu yerden alarak sahile getirdi.

FİLM GİBİ İZLEDİLERSahilde toplanan vatandaşlar deniz polis ve ekiplerin çalışmalarını film izler gibi izlediler. Bazı vatandaşların ise cesedi çıkarma çalışmalarını cep telefonu ile görüntüledikleri görüldü. Ekiplerin çalışması sonucu ceset karaya çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı. Üzerinde 67 yaşındaki Vehbi Albayrak 'a ait kimlik bulunan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

14- HAKKI BULUT'UN KIZININ EVİNE GİREN KİŞİYE 2 YIL 11 AY HAPİS CEZASI

Haber: Halil YILMAZ/ İSTANBUL, ARABESK sanatçısı Hakkı Bulut'un kızı Naz Bulut'un evine girdiği iddiasıyla yargılanan sanık Önder Y.'nin davasında karar çıktı. Önder Y. "Nitelikli hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı.Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Önder Y. hakkında "Nitelikli hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın kovuşturma aşamasında müştekilerin zararını karşıladığını ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini de gerekçe göstererek hapis cezasını 2 yıl 1 aya indirdi. Mahkeme, sanığa "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan ise 10 ay hapis cezasını verdi. Böylece sanık toplam 2 yıl 11 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

NE OLMUŞTU?Hakkı Bulut, 16 Ekim 2019'da saat 06.30 sıralarında sabah sporu için kızının evinden çıktı. Hakkı Bulut'un evden çıkmasının ardından eve giren iki kişi, Bulut'un kızı Naz Bulut'un yüzüne uyanmaması için sprey sıktı. Hırsızlar evden Naz Bulut'un cep telefonunu, güneş gözlüğünü ve evde bulunan hançeri alarak eşyalarla birlikte kaçtı. Olay sonrası polis, 20 yaşındaki Önder Y.'yi gözaltına aldı.

İDDİANAMEDEN"Nitelikli hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan tutuklu olarak yargılanan Önder Y. hakkında toplam 12 yıl hapis cezası isteniyor. Yakalanamayan diğer şüphelinin dosyası ise ayrıldı.

15-KÖPRÜDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİ HAKKINDA 6 YIL HAPİS İSTEMİ

Haber: Yüksel KOÇ - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durdurarak silahını çıkarıp intihar girişiminde bulunan Bülent A., (45) hakkında, "Halk arasında korku, panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 18 Ekim 2019 tarihinde köprünün ortasında aracını durdurarak silahını çıkarıp intihar girişiminde bulunan Bülent A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonucunda Bülent A. hakkında, "Halk arasında korku, panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede, Bülent A.'nın 18 Ekim 2019 tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durdurarak indiği ve eylem yaptığı belirtilerek, "Şüpheli köprüyü ortalayacak şekilde durduğu, bagajdan silah çıkardığı, elindeki silahı sallayarak araçları durdurmaya çalıştığı, aracından aldığı piknik tüpünü yere koyduğu, silahını başına doğrultarak beklediği" belirtildi. Şüphelinin eylemini yaklaşık bir saat sürdürdüğü ve müzakere sonucunda silahını denize attığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin ifadesinde alkollü olduğunu ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları nedeni ile ABD Başkanı Donald Trump'a kızdığı için aracından indiğini söylediği kaydedildi.Şüphelinin denize attığı silahın oyuncak olduğu yönünde beyanda bulunduğu belirtilen iddianamede, kan örneklerinde de 0.77 promil alkollü olduğu ve kanında esrar etkin maddesine rastlandığı belirtildi.Şüphelinin olay günü alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında iken araç kullanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldiği belirtilen iddianamede, "Elindeki tabancayı teşhir ederek köprüden geçen araçlara doğru yürüdüğü, elindeki tabancanın plastik-oyuncak tabanca olduğu kabul edilse bile halk arasında korku ve panik yarattığı, araçtan çıkardığı piknik tüpünü patlatmak ile tehdit ettiği" ifade edildi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİİddianamede şüpheli Bülent A.'nın, "Halk arasında korku, panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

16- İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA 'DOWN CAFE' AÇILDI

Haber- Kamera: Ruken KADIOĞLU-Feridun AÇIKGÖZ/ İstanbul, DHAÇağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanında, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği, Down Cafe adında bir büfenin açılışı gerçekleştirdi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul Adalet Sarayı atrium alanında Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ADER) kurduğu Down Cafe için açılış gerçekleştirdi. Down sendromlu gençlerin çalışacağı Down Cafe'nin açılış programına İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak,İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, savcılar, hakimler ve çok sayıda adliye çalışanı katıldı. Açılış töreninde protokol üyeleri ve down sendromlu gençler kurdele kestiler. Kurdele kesiminin ardından dernek üyesi gençler enstrümanlarını çalarak ritim gösterisi yaptılar. Gösterileri ilgiyle izlenen down sendromlu gençler büyük beğeni topladı.

"BUGÜN ADLİYEMİZİN MUTLU BİR GÜNÜ, ADLİYEMİZİN GÜLEN YÜZÜ OLACAKLAR"Kurdele kesiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, "İyi niyetten başka hiçbir şey taşımayan kardeşlerimiz adliyemizi şereflendirdiler. Bugün adliyemizin mutlu bir günü, gururlu bir günü. Bizim adliyemizde kafe işletecekler. Adliyemizin gülen yüzü olacaklar. İyi niyetli, temiz kalpli, güzel yürekli yüzü olacaklar. Hepimizi hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutluyorum. Kafemize hepinizi davet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

" HER GÜN İKİ ÇOCUĞUMUZ BURADA ÇALIŞACAK "ADER Başkanı Selma Singen de açılış töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplayarak, "Down Kafe'yi işletiyoruz. Derneğimizde 35 tane down sendromlu, mental ve otizmli gencimiz var. Onlarla birlikte hem toplumu bilinçlendirmek hem de toplumda göstermek, onları da sosyalleştirmek için buradayız. Aynı zamanda da sosyal STK olduğumuz için kar amacımız da yok. Kazandığımız parayı ay sonunda çocuklarımıza dağıtıyoruz bahşiş gibi. Bu şekilde çalışıyoruz. Haftanın bir günü çalışıyorlar ve tabi çok çalışmak istiyorlar. Biz daha çok işyerleri, daha çok kafeler açılsın istiyoruz. Burası da bizim için alternatif oldu. Şimdi her gün iki çocuğumuz da burada çalışacak" diye belirtti.

"BİZE ADLİYE DESTEK OLDU, HER ÇOCUĞUMUZA İŞ İMKANI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"Daha çok kafe açmak istediklerini söyleyen Singen, "Bütün İstanbul'daki Türkiye'deki çocukların da çalışmalarının sağlanmasını istiyoruz. Bize adliye destek oldu sağ olsun başsavcımız hemen olumlu karşıladı. Burası Kızılay'ın büfesiydi, biz devir aldık. Şimdi inşallah çocuklarımızla elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Şu anda bizim aslında bir tane Mecidiyeköy'de kafemiz var, iki tanede mobil kafemiz var. Bu üçüncü mobil kafemiz oldu. İnşallah kafeler zinciriyle çocuklarımızın hepsine birer iş imkanı sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"AY SONUNDA MAAŞLARINI MUTLULUKLA ALIYORLAR "Gelirlerin çocuklara verildiğini ifade eden Selma Singen, "Zaten anneler çalışıyoruz. Bizler yapıyoruz bütün her şeyi kekleri, börekleri, temizliği her şeyi birlikte yapıyoruz çocuklarımızla. Kazancımız çok şey olmuyor ufak tefek şeyler. Onları da çocuklarımıza dağıtıyoruz. Onlar maaş alıyor ay sonunda mutlulukla alıyorlar yani. Harçlık şeklinde tabi" ifadelerini kullandı.

ANNELERLE BİRLİKTE YAPIYORLARDown kafesinin çalışanları da kafenin açılmasından duydukları mutluluğu dile getirdiler. Down sendromlu çocuklardan Gürsoy, Down Cafe'yi açtıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu kurabiyeleri anneler yapıyor. Biz de annelere yardım ediyoruz. Garsonluk yapıyoruz, servis açıyoruz " dedi. Diğer bir Down sendromlu genç Didem Kur ise, " Haftada bir gün kafeye geliyorum. Servis yapıyorum " dedi.

