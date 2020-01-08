DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

08.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:14

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde TürkAkım açılış töreni öncesindeki görüşme saat 13.40 sıralarında başladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Öte yandan program öncesinde Haliç Kongre Merkezi'nde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar ve programı izlemeyen gelen basın mensupları aranarak tören alanına alındı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

Görüşmeden görüntüler

-Görüşmeden fotoğraflarErdoğan'ın konvoyundan görüntülerGüvenlik önlemlerinden görüntüler Detaylar08.01.2020 -14.14 Haber Kodu : 20010814108.01.2020 - 14.00 Haber Kodu : 20010813208.01.2020 - 13.29 Haber Kodu : 200108118===================

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NE GELDİ

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin 'TürkAkım'ının açılışını bugün gerçekleştirecek. Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Haliç Kongre Merkezi'nde önce baş başa görüşecek. Daha sonra ikili TürkAkım Projesi Açılış Törenine katılacak. Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Putin de kongre merkezine gelmek üzere Beşiktaş'ta kaldığı otelden ayrıldı.

Görüntü dökümü: --------------Erdoğan'ın konvoyunun gelişi

08.01.2020 - 13.29 Haber Kodu : 200108118===========================

3-RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN OTELDEN AYRILDI

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Uğur CAN - İSTANBUL, - Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı projesinin açılış törenine katılmak üzere saat 13.20'de konakladığı otelden ayrıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve beraberindekiler Haliç Kongre Merkezi'ne hareket ederken, otel çevresindeki güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Görüntü Dökümü: ----------------------Putin'in otelden çıkışı-Araçlardan görüntüler-Detay görüntüler

08.01.2020 -13.50 Haber Kodu : 200108126

========================

4- TÜRKAKIM BUGÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE PUTİN'İN KATILDIĞI TÖRENLE AÇILIYOR

Haber: Gülseli KENARLI/İSTANBUL,Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım bugün açılıyor.TürkAkım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde saat 15.00'da düzenlenen törenle açılacak. Proje ilk defa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 2014'te dile getirildi ve Hükümetler Arası Anlaşma (IGA) Dünya Enerji Kongresi sırasında 10 Ekim 2016 tarihinde imzalandı.Toplam taşıma kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan TürkAkım'dan gelecek gazın yarısı (15,75 milyar metreküp) Türkiye'de kullanılacak, diğer yarısı da (15,75 milyar metreküp) Bulgaristan sınırı üzerinden Avrupa'ya aktarılacak. Türkiye'nin ortalama yıllık doğal gaz tüketiminin 50 milyar metreküp civarı olduğu düşünüldüğünde, TürkAkım bu tüketimin tek başına yaklaşık üçte birini karşılayabilecek.Deniz kısmı 930 kilometre uzunluğa sahip TürkAkım'ın Türkiye'ye gaz sağlayacak TürkAkım-1 kara kısmı 70 kilometre, Türkiye'den Avrupa'ya gaz tedarik edecek TürkAkım-2 kara kısmı ise 140 kilometre.Alım terminalleri, kıyı geçişi, 930 kilometrelik deniz kısmı ve 210 kilometrelik toplam kara kısmı planlanan süreden önce tamamlandı.30 Kasım 2019'da tamamlanan TANAP ve bugün açılışı yapılan TürkAkım, Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlarken, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine de önemli katkı sağlayacak.Doğal gazın yaygınlaştırılması kapsamında 81 ilde 550 yerleşim merkezine doğal gazı ulaştıran Türkiye, enerjide merkez ülke olmak için son yıllarda çok önemli adımlar attı. Bu adımlardan en önemlisi Eylül 2018'de devreye alınan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nın (OTSP) açılışıdır. Türkiye'de doğal gaz piyasasının serbestleşmesi, piyasa derinliğinin artırılması ve piyasaya daha fazla oyuncu girmesini sağlayan OTSP (bir başka deyişle doğal gaz borsası) piyasada kısa vadeli alımları da mümkün kılmıştır.Son yıllarda devreye alınan LNG, FSRU ve doğal gaz depolama tesisleri, OTSP ile doğal gaz piyasasının serbestleşmesine önemli katkılar sağladı. Doğal gaz altyapısına yönelik yapılan bu yatırımlar OTSP'nin ve doğal gaz piyasanın liberalleşmesi hareketlerini daha da anlamlı kıldı. TürkAkım, Türkiye'ye doğal gaz ilk alıcı konumuna getirecek. Böylece transitten kaynaklı riskler de ortadan kalkacak.

============================

5-ESKİ CEO'NUN ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN KAÇIŞ ANI

Ali ABLAY, İSTANBUL, Eski (CEO) Carlos Ghosn'un, Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni görüntüler ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı'nda otomobille uçağın yanına getirilen Ghosn'un araçtan inerek uçağa yürüdüğü görülürken, fotoğrafta ise Ghosn'un saklandığı müzik kutusu yer alıyor. Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ghosn 29 Aralık günü Osaka'dan kalkan ve 30 Aralık günü saat 05.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen TC-TSR kuyruk tescilli uçakta bulunan bir müzik kutusu içinde geldi. Ghosn'un içine gizlendiği müzik kutusunun fotoğrafına ulaşılırken, müzik kutusunda Ghosn için kutuda hava delikleri açıldığı öğrenildi. Eski CEO'nun İstanbul üzerinden Lübnan'a gitmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve şirket yöneticisi olan Okan K.'nın, önce bir araç ile uçağın yanına geldiği ardından da Ghosn'u uçaktaki müzik kutusundan çıkartarak merdivenlerden birlikte indikleri ve merdiven önünde bekleyen araçla 40 metre ilerideki uçağa gittikleri ardından da Ghosun ve Okan K.'nın araçtan inip TC-RZA kuyruk tescilli uçağa binerek İstanbul'dan ayrıldıkları belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde Okan K.'nın, Ghosn'u araç ile TC-RZA kuyruk tescilli uçağın önüne getirdiği ardından da Ghosn ile birlikte araçtan inip uçağa yürüdüğü görülüyor. Saat 05.50 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Beyrut'a hareket eden TC-RZA kuyruk tescilli uçaktaki Okan K.'nın saat 10.15'te tekrar Atatürk Havalimanı'ndan giriş yaptığı da öğrenildi. Ghosn'u Türkiye'ye getiren TC-TSR kuyruk tescilli uçaktaki Lübnan vatandaşı George Antoine Z. ve ABD vatandaşı Michael T.'nin Türkiye'ye giriş yaptıkları saatin 06.02 olduğu belirlenirken, Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanı'na gittikleri ve oradan da saat 12.20'de Lübnan Hava Yolları uçağıyla Türkiye'den ayrıldıkları tespit edildi.Görüntü Dökümü--------------Uçakların görüntüsü-Müzik kutusu-Ghosnun araç ile getirilmesi

08.01.2020 - 12.44 Haber Kodu : 200108108

================================

6- SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ; KAPALI OLDUĞU SAATLERDE İSTANBUL HAVALİMANI'NA 50 UÇAK İNDİ

İlkay DİKİCİ- İbrahim YILDIZ- Anıl UÇAN/İSTANBUL, SABİHA Gökçen Havalimanındaki 21 saatlik pist kapanmasının ardından bugün 12.30 sıralarında seferler normale döndü. Havalimanının uçuş trafiğine kapalı olduğu saatlerde 50 uçağın İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği ve hizmet verildiği açıklandı.Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında dün sabah saatlerinde özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı olumsuz hava şartlarının ardından pistten çıkarak toprak zemine saplandı. Yağmurun etkisiyle çamura dönen zeminde ekiplerin 21 saatlik müdahalesinin ardından topraktan çıkarılan uçak incelemelerde bulunulmak üzere hangara çekildi. Sabah saat 06.00 sıralarında pistin temizlenmesinin ardından 06.30 gibi pist açılarak uçuşlar başladı. Uçuşları etkilenen yolcular için havayolu şirketi tarafından 8-9-10-11-12 Ocak 2020 tarihlerine 84 ek sefer planlandığı öğrenildi. Sabah saatleri itibariyle rötarlı olarak başlayan iniş-kalkışlar saat 12.30 sıralarında normale döndü.

50 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTIBu arada Sabiha Gökçen havalimanının uçuş trafiğine kapalı olduğu saatlerde 50 uçağın İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği ve hizmet verildiği açıklandı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, meydana gelen kaza sonrası yaklaşık 20 saat uçuşlara kapatıldı. Bu süre zarfında İstanbul Havalimanı olumsuz hava koşulları altında sorunsuz bir şekilde operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon ile ilgili İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından şu açıklama yapıldı."İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı süre boyunca (7 Ocak 2020 saat 10.00'dan 8 Ocak 2020 saat 06: 00'a kadar) başarılı bir operasyona ev sahipliği yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen (divert) 50 uçağa hizmet verdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan ancak pistin kapalı olması sebebiyle yönlendirme yapmadan (divert yapmadan) İstanbul Havalimanı'ndan gidiş seferi düzenleyen uçuş sayısı ise 50 olarak gerçekleşti."

TOPLAM 187 BİN YOLCU İSTANBUL HAVALİMANINI KULLANDIDün İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen toplam uçuş ve yolcu sayılarının da paylaşıldığı verilere göre, iç ve dış hat olmak üzere gelen uçuş sayısı 631 giden uçuş sayısı 563 olmak üzere toplam bin 194 sefer gerçekleştirildi. Gelen yolcu sayısı 95 bin 060, giden 92 bin 125 kişi olmak üzere toplam 187 bin 185 kişi havalimanını kullandı.

Görüntü Dökümü: ----------Havalimanından detaylar-Yolculardan detaylar-Uçuş Bilgi ekranından detaylar

08.01.2020 -13.32 Haber Kodu : 200108119==================================== 7- ÜNLÜ ŞARAP FİRMASININ SAHİBİNİN OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Özden ATİK- Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, ŞİŞLİ'de hastaneye ambulansla getirilen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Akın Kutlu tutuklandı.Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Akın Kutlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. "Kasten Yaralama" ile "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından olmak üzere 4 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Akın Kutlu, çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Akın Kutlu çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BENZETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİÖte yandan olayda ölen gencin ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolp Mays çiftinin çocukları olduğu öğrenilmişti. Şüpheli Akın Kutlu polise verdiği ifadesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle akrabaları arasında çıkan kavgadan dolayı yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiği, bu sırada ambulansla acile getirilen Emre Tyler Mays'i yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylemişti.

Görüntü dökümü: -------------------ARŞİV

08.01.2020 - 11.28 Haber Kodu : 200108072

=====================

8- ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE YAŞANAN KAVGA KAMERADA

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, Şişli'de, dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili önünde, kendisini akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın Kutlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Akın Kutlu, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, cinayet öncesi Kağıthane'de Kutlu'nun akrabalarının karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.Olay, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen ile Randolp Ward Mays çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Ağabeyi tarafından darp edilen Emre Tyler Mays annesi Figen'le, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Lise öğrencisi Emre Tyler Mays, ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada, Kağıthane'de çıkan kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın Kutlu(22) tarafından bıçaklandı. Kutlu'nun, akrabalar arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzeterek bıçakladığı Emre Tyler Kutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Akın Kutlu, kısa süre sonra, polis tarafından, cinayette kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Kutlu'nun 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.

CİNAYETE SEBEP KAVGA KAMERADAÖte yandan Kutlu'nun yakınlarının Kağıthane'de karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Polisin havaya ateş açarak ayırdığı kavga kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü: -------(CEP TELEFONU)-Kavga anları-Polisin müdahalesi-Polisin havaya ateş açması

08.01.2020 - 11.33 Haber Kodu : 200108074

==================

9- İSTANBUL'DA SON YAĞIŞLAR BARAJLARI YÜZDE 10 DOLDURDU

İSTANBUL,İstanbul'da Pazar akşamından itibaren etkili olan yağmur barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 artırdı. İstanbul'da etkili olan yağmur ve fırtına İstanbullulara zor anlar yaşatırken barajlardaki doluluk oranını da yüzde 10 artırdı. Yağmurun başladığı Pazar günü yüzde 39,31 olan doluluk oranı son yağmurla birlikte yüzde 49,88 oranına ulaştı.

Görüntü dökümü: ---------------ARŞİV

08.01.2020 - 10.55 Haber Kodu : 200108060

===================

10- GAZETECİ METİN GÖKTEPE MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Kubilay ÖZEV/İstanbul, Gazeteci Metin Göktepe, ölümünün 24'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Gözaltındayken hayatını kaybeden Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, Esenler Kemer Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma programına Göktepe ailesinin yanı sıra, Göktepe'nin çalışma arkadaşları ve basın örgütlerinden temsilciler de katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da programa katılan isimler arasında yer aldı. Yapılan konuşmaların ardından Göktepe'nin mezarına karanfiller bırakıldı. Acılı anne Fadime Göktepe ise oğlunun mezarı başında göz yaşı döktü.Anma programında konuşma yapan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, "Her geçen gün dönüp tekrar baktığımızda gerçeğe sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor bize Metin Göktepe ve birçok gazeteci" dedi.Canan Kaftancıoğlu ise "Metin Göktepe gazeteciydi ve Metin Göktepe gazeteciliği diye bir şey vardı. 24 yıl önce bu gazeteciliği Metin kendisi yapıyordu. Bugün sizler Metin Göktepe gazeteciliği yapıyor, yerine getiriyorsunuz. Yıllar sonra da Metin Göktepe gazeteciliğini yapanlar olacak" diye konuştu. Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe ise, "Sağ olun var olun. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan gazeteciler, avukatlar sağ olsun" dedi.

Görüntü Dökümü: ------------------------ -Anma programındna görüntüler-Fatih Polat'ın konuşması-Annesinin konuşması-Kaftancıoğlu'nun konuşması-Konuşma detayları-Mezara karanfil bırakılması-Göktepe'nin annesinin mezar başında ağlaması-Genel ve detay

======================

11- EYÜPSULTAN'DA HAFIZLAR DERNEĞİ'NİN KURŞUNLANMASI KAMERADA

Ali ABLAY/İSTANBUL, Eyüpsultan'da Hafızlar Diyarı Eğitim, Kültür ve Hizmet Derneği uzun namlulu silahlarla kurşunlandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 4 şüpheliyi gerçekleştirilen operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Derneğin kurşunlanma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Eyüpsultan, Akşemsettin Mahallesi Oğuz Sokakta bulunan Hafızlar Diyarı Eğitim, Kültür ve Hizmet Derneği 11 Aralık günü kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla kurşunlandı. Dernek yetkililerinin herhangi bir grupla husumeti olmadığını bilgisini edinen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Organize polisi, civardaki bir çok güvenlik kamerasında incelemeler gerçekleştirdi. Derneği kurşunlayan şüphelilerin otomobil ve motosiklet ile geldikleri emniyet ekiplerce güvenlik kameralarından belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelilerin uzun namlulu silahlar ateş açması ve ardından araçlarıyla uzaklaşmaları görülüyor. Silahlı saldırganların kimliklerini ve adreslerini belirleyen polis ekipleri, şüphelilere 6 Ocak günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda B.K., D.A., E.L. ve Ü.E. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ifadesini alan organize polisi, Hafızlar Diyarı Eğitim, Kültür ve Hizmet Derneği'nin hedefte olmadığını, derneğin yanında daha önce başka bir dernek olarak faaliyet gösteren ancak kumar oynatılması sebebiyle mühürlenmiş olan bir işyerinin hedef alındığını bilgisine ulaşırken, kumar oynatılan derneği işleten kişi ile şüpheliler arasında kumar parası kaynaklı husumet olduğu ve şüpheliler bu sebeple derneği kurşunladıklarını belirledi. Gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alınan 4 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü: ----------------------Şüphelilerin derneği kurşunlamasıŞüphelilerin motosiklet ve araba ile uzaklaşması

08.01.2020 - 12.58 Haber Kodu : 200108113

========================

12- İSTANBUL'DA 2019'DA KUMAR OYNAYAN VE OYNATAN 1789 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, İSTANBUL'da 2019 yılı içinde kumar oynayan ve oynatan 1789 kişi gözaltına alındı. Fuhuşa yönelik masaj salonu ve ev gibi adreslere yapılan baskınlarda ise fuhuşa zorlanan 274 kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 180 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 27'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından 2019 yılında yapılan operasyonların istatistikleri hazırlandı. Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre 2019 yılı içinde fuhuşa aracılık ederek yer temin ettikleri için gözaltına alınan 162'si Türk vatandaşı 18'si yabancı uyruklu 180 kişi gözaltına alındı. Aralarında 14 masaj salonu ve çok sayıda fuhuş amacıyla kullanılan villaların bulunduğu adreslere yapılan baskınlarda ise 274 kadın mağdur kurtarıldı. Bu kadınlardan yabancı uyruklu 112'sinin ülkelerine geri gönderildi. . Operasyonların ardından haklarında fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı 27'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KUMAR OYNAYAN 1449 KİŞİ YAKALANDIAhlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından 2019 yılı içinde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Baskınlarda kumar oynarken yakalanan 1449 kişiye işlem yapıldığı belirtildi. Karakola götürülen bu kişilere 2019 yılı içinde 5326 sayılı Kabahatler kanunu çerçevesinde 320'şer lira para cezası kesildi.

KUMAR OYNATAN 320 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIOperasyonlarda Kumar oynatan, kumara yer temin eden, mühür fekki yapan şüphelilerin aralarında bulunduğu 3'ü yabancı uyruklu 340 kişinin gözaltına alındı ve bu kişilere adli işlem yapıldı. 2019 yılı içinde yapılan baskınlarda toplam 1789 kişi yakalandı.

Görüntü Dökümü: --------------------ARŞİV

08.01.2020 - 12.26 Haber Kodu : 200108099==========================

13- İMAMOĞLU, 'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU'NDA KONUŞTU

İSTANBUL, - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin ev sahipliğinde düzenlenen "İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu"na katıldı. Baltalimanı'nda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan İmamoğlu, etkili bir su yönetiminin olmamasının yaratacağı olumsuz sonuçlara değindi. İmamoğlu, "Etkili bir su yönetiminin olmaması demek; baş edilemez ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlarla karşı karşıya kalmak demektir. İklim değişikliği ve su yönetimi konusu, bana göre bugün ülkemizin en önemli beka sorunlarının başında geliyor. En önemlisidir belki de" dedi.İmamoğlu, "Bu konu, kelimenin tam anlamıyla bir 'varlık-yokluk' meselesidir. Ancak, bu hayati önemine rağmen yeterince gündem olmadığını, yeterince hissedemediğimizi, yeterince dikkate alınmadığını da görüyoruz. Örneğin, Kanal İstanbul projesinin en az konuşulan yönlerinden birisi, tam da bu anlamda, ne yazık ki bu tamamıyla absürt projenin denizlere ve tatlı su kaynaklarına etkisidir. Zaten büyük nüfus baskısı nedeniyle ciddi risklerle karşı karşıya olan bu kadim şehrin su kaynaklarının, Kanal İstanbul projesinden nasıl etkileneceği konusunda İstanbul'da yaşayan herkesin kafasının çok net olması şarttır" ifadelerini kullandı. Bilim insanlarının çok önemli tespitlerde bulunduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Çok tehlikeli gelişmeler hakkında, çok ciddi uyarılarda bulunuyorlar. Bir proje, eğer bir şehrin denizi ve su kaynakları için bu kadar büyük bir risk oluşturuyorsa, artık gerisini hiç konuşmaya gerek yok zaten. Bu bile projenin ne kadar absürt olduğunu gösterir. Bizim Kanal İstanbul'la ilgili tavrımız siyasi değil, hayatidir. Konu, denizlerinizin canlılığı ve tatlı su kaynaklarınızın varlığı olduğunda, kaybettiklerinizi hiçbir şekilde geri getiremezsiniz. Bunlar parayla geri alınabilecek, satın alınabilecek ve yerine yenisi konulabilecek şeyler değildir. Parayla çözülebilseydi, dünyadaki çöller yemyeşil olurdu. Tabiatın düzenini günlük çıkarlar uğruna bozarsanız, bunun bedelini hepimiz kuşaklar boyunca ödemek zorunda kalırız. Tatlı su kaynaklarını kaybeden, denizindeki yaşama kendi eliyle son veren bir İstanbul, -düşünmek bile istemiyorum,- intihar ediyor demektir! Bu intiharı önleyecek olan, bu şehrin 16 milyon sahibinin aklıdır. 16 milyonun sağduyusudur. Vicdanıdır. Bu nedenle, iklim değişikliği ve su yönetimi konusunda İstanbul'da büyük bir farkındalık yaratmak, her ortamda anlatmak, bilinçli bir toplum ortaya koymak, çocukların ve gençlerin bu sürecin farkına varmalarını sağlamak zorundayız. Bu süreci böyle anlamayan, yüzlerce yıldır suyla ilgili politikaların gelişmesini sağlamaya çalışan, Bizans'tan Osmanlı'ya ya da Cumhuriyet döneminde katkı sunan herkesin emanetine, bugün ihanet etmek anlamına gelir" dedi.

Görüntü Dökümü: ------------------------Sempozyumdan görüntü-İmamoğlu'nun konuşması-Detaylar

08.01.2020 - 13.53 Haber Kodu : 200108129

=============================

14- FATİH'TE DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLEN ÇOCUĞUN DAVASI... SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, Fatih'te 30 Temmuz 2017 tarihinde uyuşturucu bedeli nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 18 yaşından küçük Abdulkadir Kılıç'ı sopalarla darp ederek öldürdükleri öne sürülen tutuklu sanıklar Erman Polat, 18 yaşından küçük D.A. ve firari sanık Yusuf Yaşar'ın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Erman Polat'a "Canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, 18 yaşından küçük D.A'ya aynı suçtan 24 yıl hapis cezası verirken, firari sanık Yusuf Yaşar'ın hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına karar vererek dosyasını ayırdı.İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erman Polat ve yaşı 18'den küçük D. A. getirildi. Öldürülen Abdulkadir Kılıç'ın ablası Hülya Sağdıç ile babası Sıddık Kılıç da müşteki sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada, cumhuriyet savcısı 2 Temmuz 2019'da açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Fatih'te 30 Temmuz 2017 tarihinde polise yapılan ihbar sonucu Derviş Ali Mahallesi'nde ölü bulunan kişinin 18 yaşından küçük olan Abdulkadir Kılıç olduğu belirtmişti. Mütalaada, Abdulkadir Kılıç'ın yüz ile karın bölgesinde darp ve kan izlerinin olduğu, bulunduğu yerin üst katında uyuşturucu satıcılarının olduğu ve üst kattaki tek odalı yerde yapılan aramalar sonucunda çekyat ile perde üzerinde kan izlerinin olduğu ifade edilmişti.

"MÜVEKKİLİMİN UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPABİLECEK KAPASİTESİ YOKTUR "Duruşmada, savunma yapan tutuklu sanık Erman Polat'ın avukatı Özge Karasu, "Dosyaya baktığımızda soruşturma aşamasından başlayan aksaklıklar vardır. Dosyaya baktığımda benim müvekkilimin lehine olan bu dosyadaki atılı suçu işlemeyeceğini, asıl fail olmayacağını gösteren şey katılan tarafın kendi beyanlarıdır. D. A.'nın bu suçun asıl faili olduğu belli. Benim müvekkilim için fikir ve eylem birliğinde olduğu söyleniyor ancak bunu kanıtlayacak bir delil yoktur. Müvekkilim boşa yatıyor. Abdulkadir Kılıç öldüğünde üzerinde para olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu iş ne para için ne de uyuşturucu için yapılmıştır. Müvekkilimin uyuşturucu ticareti yapabilecek kapasitesi yoktur. Beraatini ve hükümle beraber tahliyesini istiyoruz " dedi.

"YAŞI KÜÇÜK OLMASI SEBEBİYLE MÜVEKKİLİME YÜKLENMEK İSTENEN BİR SUÇ "18 yaşından küçük sanık D. A.'nın avukatı Zeki Gelgör, tutuklu sanık Erman Polat'ın olayları tasarlamış olabileceğini belirterek, "Müvekkilimin yaşı küçük olması sebebiyle müvekkilime yüklenmek istenen bir suçtur. Biz gerçeği sayın mahkemenin huzurunda izah etmeye çalıştık. Bir suç işlemişse sonuna kadar yatsın. Sosyal inceleme raporunda müvekkilin maktule yardım etme çabasında olduğu da belirtilmiştir. Müvekkilim uyuşturucu satıcısı değildir. Bu dosyada verilecek olan kararın adaletli bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Müvekkilin bu suçla alakası olmadığı halde canavarca hisle adam öldürmeden yargılanıyor" ifadelerini kullandı.

AVUKAT FİRARİ SANIĞA ULAŞAMADIKLARINI BELİRTTİFirari sanık Yusuf Yaşar'ın avukatı Alparslan Erten, yargılama sürecinde müvekkiline ulaşamadığını belirterek, "Müvekkilimin henüz sorgu ve savunması alınmamıştır. Şayet karar verilecekse müvekkilimin üzerine atılı suçu işlemediğinden hakkında derhal beraat kararı verilmesi, aksi halde dosyanın müvekkilim yönünden tefrik edilmesini talep ediyorum" dedi.Mahkeme başkanı, karar vereceklerini belirterek sanıklara son sözlerini sordu.

" ÇOCUĞU ÖLDÜREBİLECEK BİRİ DEĞİLİM "D. A. son sözlerinde uyuşturucu sattığına ilişkin yalan söylendiğini belirterek, "16 yaşında çocuğu öldürebilecek biri değilim. Olayı benim üstüme atarak kendilerini kurtarmaya çalışmaktadırlar, iftira atmaktadırlar. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

"ANNEM HER GÜN AĞLIYOR, SUÇSUZUM "Tutuklu sanık Erman Polat ise, "Diyor ki ben çocuğum suçu üstüme yıkıyorlar. Rahmetli de çocuk. Tamam, aileyi çok iyi anlıyorum, oğulları ölmüş acıları var. Benim de babam var, ailem var. Annem her gün ağlıyor. Ben D. A.'yı korudum. Yemin ederim onların yönlendirmesiyle böyle bir şey yaptım. Ben dış kapının dış mandalı gibi bir şeyim. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASIMahkeme heyeti, kararını açıklayarak tutuklu sanık Erman Polat'ı olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Abdulkadir Kılıç'a karşı "Canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle çocuğu kasten öldürmek" suçunu işlediği ve işleniş biçimi ile zararın ağırlığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. D. A.'ya 18 yaşından küçük maktul Abdulkadir Kılıç'a karşı "Canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle çocuğu kasten öldürmek" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, D.A.'yı olay tarihinde 15-18 yaş grubu arasında olduğu gerekçesiyle cezasında indirim uygulayarak 24 yıl hapse mahkum etti. Erman Polat ve D.A.'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Heyet, firari sanık Yusuf Yaşar'ın hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına karar vererek, dosyasını ayırdı. Mahkeme, yargılama sürecindeki bir kısım savunma ve beyanlarda adı geçen Vedat Aydaş isimli kişinin tespiti ve yargılama konu olay ile ilgili bilgisi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına karar verdi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 30 Temmuz 2017 tarihinde Fatih'te polise yapılan ihbar sonucu ölü bulunan kişinin 18 yaşından küçük olan Abdulkadir Kılıç olduğu belirtilmişti. İddianamede, şüphelilerin uyuşturucu satıcısı oldukları kaydedilmişti. İddianameye göre, uyuşturucu madde bedeli yüzünden çıkan tartışmada Abdulkadir Kılıç'ın sopalarla çeşitli yerlerine vurularak ve vücudunda yakılmış naylon söndürülerek öldüğü belirtilmişti. Şüphelilerin çelişkili ifadelerine yer verilen iddianamede, olayın başından beri fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden şüpheliler Erman Polat, Yusuf Yaşar ve D.A'ya "Canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu.

===========================

15- BAYRAMPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Ali ABLAY/İSTANBUL, - BAYRAMPAŞA'DA bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üstünden silah ve uyuşturucu madde çıktı.Bayrampaşa, Murat Paşa Mahallesi Tuna Caddesinde cumartesi saat 02.00 sıralarında bir kişinin yaralandığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden polis, sağ el ve sağ omzundan yaralanan Okan B.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Okan B., polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde Fatih S. olarak tanıdığı kişinin kendisini yaralandıktan sonra otomobille kaçtığını ifade etti. Şüphelinin kaçtığı aracı tespit eden polis, araç sahibinin Abdulfettah S. olduğunu belirledi. Okan B.'nin Fatih S. olarak tanıdığı kişinin Abdulfettah S. olduğunu belirleyen emniyet ekipleri, şüpheliye ait Bayrampaşa, Terazidere'deki işyeri ve çevresinde yaptığı kontroller sırasında Abdulfettah S.'nin yanında bir kişiyle birlikte seyir halinde olduğu gördü. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliler ile polis arasında Zeytinburnu ve Esenler'de yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli Abdulfettah S. Davutpaşa Mahallesinde otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya başladığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Aracı kullanan ve Abdulfettah S.'yi indirdikten sonra kaçmaya devam eden Muhammet Y. ise Davutpaşa Yıldız Caddesi'nde polis ekiplerince aracın önüne kesilerek yakalandı ve gözaltına alındı.Şüpheli Abdulfettah S.'nin üzerinde arama yapan polis, olayda kullanılan tabanca, 4.77 gram metamfetamin ve 4 extacy hap ele geçirirken, araç içerisinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 9 gram uyuşturucu madde bulundu.Yakalanan şüpheliler Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Abdulfettah S. "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti" suçlarından, Muhammet Y. İse "Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü---------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

08.01.2020 -10.57 Haber Kodu : 200108061

=======================

16-ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR

Haber -Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL, Esenyurt'ta bir kişinin evine icra için gelen avukat ve polisleri ölümle tehdit ettiği iddia edildi. Kendini odaya kitlemek isteyen kişi polis ekiplerince yakalandı. Olayın meydana geldiği sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay öğle saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binada bulunan bir daireye icra için gelen avukat ve polislere ev sahibi engel olmak istedi. İddialara göre, şüpheli ekiplere direnerek, "Silahla öldürürüm sizi" dedi. Bu sırada odaya kaçarak kendini kitlemek isteyen kişi polis ekiplerince yakalandı. İhbar üzerine olayın yaşandığı noktaya çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Evde yapılan aramalarda herhangi bir silaha rastlanamazken, gözaltına alınan kişinin icra işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmesi bekleniyor. Polis ve icra ekiplerinin dairede ki çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü-----------------Binadan görüntü -Polis ekiplerinden görüntü-Genel ve detaylar

08.01.2020 - 14.01 Haber Kodu : 200108133

Kaynak: DHA