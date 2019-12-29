DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

29.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:08

BEYLİKDÜZÜ'NDE CİNAYET: KOCASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

-Tartıştığı kocasını uykusundayken öldürdü

Serdal ALTINTEPE-Ersan SAN/İSTANBUL,

Beylikdüzü'nde bir kadın gece saatlerinde tartıştığı kocasını sabaha kadar bekledikten sonra silahla başından silahla ateş ederek öldürdü.

Olay sabah saat 08.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Ereta Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 20 yıllık evli olan Binnaz Kırış (45) ve Ferhat Kırış (41) dün gece evlerinde misafirlerini ağırladı. Çift misafirlerini yolcu ettikten sonra tartışmaya başladı. Daha sonra yatak odalarına geçen Ferhat Kırış uyumaya başladı. Binnaz Kırış evde eşine ait silahı alarak sabaha kadar bekledikten sonra sabah 08.30'da yatakta uyuyan kocasının başına bir el ateş ederek öldürdü.

Cinayetten sonra evde bulunan oğlunu uyandıran Binnaz Kırış 155 polis ekiplerini arayarak işlediği cinayeti itiraf etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman dairesine giren sağlık ekipleri başından vurulan Ferhat Kırış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede uzun süre çalışma yaptı. Polis ekipleri de Binnaz Kırış'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ferhat Kırış'ın cesedi olay yerine gelen cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Plastik firmasında çalışan Ferhat Kırış ve eşi Binnaz Kırış'ın biri erkek 2 çocukları olduğu, erkek çocuklarının nişanlı ve Nisan ayında düğün planı yaptığı öğrenildi.

Görüntü dökümü: ------------------Olay yeri incelemeden görüntü-Aile yakını röp-Apartmanın önünde bekleyen aile yakınları-Ölen kişinin fotoğrafı-Genel ve detaylar

29.12.2019 - 14.59- Haber Kodu : 191229078=======================

2- SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDE RESTORASYONDA HATA... KAPIDAKİ AYETLER TERS KONULMUŞ

- Kapıdaki ayetlerin ters konulduğu ortaya çıktı

- İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı,

-"Hatalı olduğunu biliyoruz, fakat bunu yapmak için uzun bir zaman gerekiyor.

-"Bunlar çok büyük kapılar, bunları sökmemiz lazım, bunun için de yaklaşık 6 aya yakın bir süre gerekiyor"

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, - SÜLEYMANİYE Camii'ndeki restorasyon çalışmaları kıbleye göre sol harim giriş kapısında kullanılan ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "Hatalı olduğunu biliyoruz, fakat bunu yapmak için uzun bir zaman gerekiyor. Cami ibadete açıldı. Bunlar çok büyük kapılar, bunları sökmemiz lazım, bunun için de yaklaşık 6 aya yakın bir süre gerekiyor" dedi.

Tarihi Yarımada'da bulunan Mimar Sinan'ın 461 yıllık eseri Süleymaniye Camii'nde yıllar içinde defalarca restorasyon yapıldı. Dikkatli bir restoratör camideki yazılar hakkında yürüttüğü çalışma sırasında hatayı farketti. Kıbleye göre sol harim giriş kapısında kullanılan ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldığını belirledi. Kapının üst iki tablasında Sad Suresinin 49'uncu ve 50'nci ayetleri yer alıyor. Ancak tablaların onarımlar sırasında yerlerinin karıştırıldığı ortaya çıktı. Sağ üst tablada Sad suresinin 50'nci ayeti, sol üst tablada ise Sad Suresinin 49'uncu ayeti yer alıyor fakat kapı tablalarındaki diğer örneklerde de olduğu gibi, 50'nci ayetin solda 49'uncu ayetin ise sağda olması gerekiyor.

"RESTORASYON BİTTİĞİ İÇİN O ŞEKİLDE KALMASI GEREKİYOR"İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, hatanın farkında olduklarını ifade etti. Sarı, 2007-2013 yılları arasında yapılan restorasyon çalışmalarında kapıların bu şekilde kalmasına karar verdiklerini ve caminin ibadete açılmasından dolayı hatanın şu anda düzeltilemeyeceğini belirtti. Sarı, "Tabii ki Süleymaniye Camii çok önemli, Mimar Sinan'ın kalfalık eseri, 1551-58 yılları arasında inşa edilmiş çok önemli bir eser. İstanbulumuzun, ülkemizin çok önemli bir kültürel mirası. Onu biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak en doğru şekilde restore ederek geleceğe taşımamız gerekiyor. Bu bizim görevimiz. Tabii geçtiğimiz yıllarda, 2007-2013 yılları arasında iki etap halinde Süleymaniye Camii'nin restorasyonu yapıldı. Tabii ki bu kapıların yapılışı caminin yapıldığı dönemlere ait değil, onu biliyoruz ki ilgili uzman hocalarımızın da bilgisiyle, Mustafa Halim Özyazıcı tarafından 1950'lerde yapılan kapılar olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Mürsel Sarı, "Tabii biz bahsettiğim 2007-2013 restorasyonlarında bu kapılara müdahalede bulunmadık, sadece temizlik ve vernikleme işlemleri yapıldı. Tabii bunun sağda yer alması gereken ayetin solda, solda yer alması gereken ayetin sağda olduğunu biliyoruz. Fakat tabii restorasyon bittiği için o şekilde kalması gerekiyor. Hatalı olduğunu biliyoruz, fakat bunu yapmak için uzun bir zaman gerekiyor. Camii ibadete açıldı. Bunlar çok büyük kapılar, bunları sökmemiz lazım, bunun için de yaklaşık 6 aya yakın bir süre gerekiyor. Camii ibadete açık olduğu için bu sefer o kapıyı söktüğümüz yeri bir şeyle kapatmamız lazım. Ahşap ya da çelik bir saçla kapatırsak o da çirkin bir görüntü olacak" şeklinde konuştu.

"FARK EDİLDİ AMA MÜDAHALE ETMEME KARARI VERİLDİ"6 yıl süren restorasyonlar sırasında kapılardaki hatanın neden düzeltilmediğine ilişkin soru üzerine ise Sarı, "Fark edildi ama 'müdahale etmeyelim' diye karar verildi. Restorasyon süresi içinde yapılabilirdi ama müdahale etmeme karar aldık. 'Böyle kalsın' kararı da verilebiliyor. Tabii ki ters olduğu bilinmekte, ilk restorasyonda yapılabilir, düzeltilebilir. Bu da çok kolay verilecek bir karar değil. Bunu şu anda irdeleme aşamasındayız. Eğer bu şekilde bir karar verirsek onu tekrar yapmış, yerine doğru şekilde koymuş oluruz" dedi.

Görüntü Dökümü: -------------Kapıdaki ayetlerin fotoğrafı-Süleymaniye Camii kapısının dışından görüntüler-Süleymaniye Camii görüntüleri-İçeriden çekilen kapı görüntüleri-Süleymaniye Camii havadan görüntüler-Muhabir anonsları(Beyza Nur GÜLER) -Genel ve detay

29.12.2019 - 11.42 - Haber Kodu : 191229052_======================

3- ESENYURT'TA İŞÇİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR

Haber-Kamera: Veysel TİMDU/İSTANBUL,- ESENYURT'ta minibüs site girişinde bariyer tamiri yapan bir işçinin üzerinden geçti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Yunus Emre Mahallesi'nde bir site girişinde meydana geldi. Tuğrul Doğan'ın kullandığı minibüs, site girişinde bariyer tamiri yapan Ahmet Arsay'ın üzerinden geçti. Durumu görenler hemen Ahmet Arsay'ın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Tuğrul Doğan ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAEsenyurt'ta yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ahmet Arsay'ın bariyerin yanında yere eğilerek tamirat yaptığı görülüyor. Bu sırada minibüs, site içine girerken Ahmet Arsay'ın bacaklarının üzerinden geçiyor.

Görüntü Dökümü: ---------(GÜVENLİK KAMERASI)-Ahmet Arsay'ın tamirat yapması-Site içine giren minibüsün işçinin üzerinden geçmesi-Vatandaşların yardıma koşması(AKTÜEL)-Kazanın olduğu site-İşçilerin çalışması-Hastaneden görüntü-Genel ve detay görüntüler

29.12.2019 - 09.39 - Haber Kodu : 191229020

========================

4- AYNI YERDE MEYDANA GELEN KAZALAR İŞ YERİ SAHİBİNİ İSYAN ETTİRDİ

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de aynı noktada meydana gelen kazalar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi, haftada 3-4 kez trafik polislerine kaza görüntüleri verdiğini söyledi.Arnavutköy'ün en işlek yollarından Fatih Caddesi'nde aynı yerde yaşanan trafik kazalarına iş yeri sahibi Serhat Kesik'i isyan ettirdi. Kazalar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşyerinin önünde haftada 3-4 kaza yaşandığını belirten Serhat Kesik, "Polislere görüntü vermekten işimizi yapamaz hale geldik" dedi. Kesik "Burası Arnavutköy'ün en işlek caddesi. İş yerimizin önünde, yapılan bilinçsiz park ve yolcu indirme bindirme yapan minibüslerden dolayı birçok ciddi yaralanmalı trafik kazası yaşanıyor. İş yerimizin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri devamlı polislerle paylaşıyoruz. Genel itibariyle kazalara sebep olan ise sürücülerin cadde üzerine bilinçsiz şekilde araç park etmeleri" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: ---------Kazalardan görüntüler-Kesik'in açıklaması-Detaylar

29.12.2019 - 10.00 - Haber Kodu : 191229028

=====================

5- 'DEVLERE' AYAKKABI YAPIYOR

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İstanbul, - BEYOĞLU'ndaki Halep Pasajı'nda bir ayakkabı dükkanı olan Öncel Kalkan, tam 30 yıldır büyük numara ayakkabı bulmakta zorlananların derdine çare oluyor. Kalkan'ın dükkanındaki her bir ayakkabı ise, el emeği göz nuru. Dev adımların ayakkabı ustası Öncel Kalkan'ın hikayesi, 30 yıl önce iki Amerikalı'nın dükkanına gelip 48 numara ayakkabı istemesiyle başladı. O gün bugündür tamamen el yapımı dev ayakkabılar üreten Kalkan'ın dükkanında, 55 numaraya kadar ayakkabı bulmak mümkün. Müşterilerinin özellikle basketbolcular, voleybolcular ve güreşçiler olduğunu ifade eden Kalkan'ın ayakkabı dükkanı, yıllara meydan okuyarak Beyoğlu'nda ayakta kalan en eski dükkanlardan biri. "BANA BİR HAFTA MÜSAADE EDİN YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM DEMİŞTİM"56 yaşındaki Öncel Kalkan, "Bu büyük hikaye 1990 yılında falan başladı. İki Amerikalı'nın gelip sipariş istemesiyle başladı. Onlar geldiğinde zaten benim yaptığım bir tane 45 numara ayakkabı vardı. Başka da yoktu yani. Adamlar geldi 47-48 numara ayakkabı istedi. Düşündüm, şok oldum. 'Bana bir hafta müsaade edin, yapmaya çalışacağım' dedim. Sonra bir tasarlama yaptım, 45 numara kalıbı büyüttüm parçalar koyarak 48 numara yaptım. Başka çarem yoktu yani, başka yapılma şekli de yok. Ben bu ayakkabıları onlara yaptım. Biri Beşiktaş'ta basket oynuyordu, biri İTÜ'de. Bir hafta sonra almaya geldiler. Ben tereddütteydim, 'Bu ayakkabı olacak mı' diye. Hiç yapılmamış bir şey yapıyoruz. Saat 11.00 gibi geldiler verdiğim tarihte. Ayakkabıları denediler, bir tanesi dedi ki 'Harika olmuş', Öbürü de denedi, 'süper' dedi. Aldılar ayakkabıları gittiler. Aradan 2-3 gün geçti, dükkana geldim. On dakika sonra kapının önünde 7-8 tane Amerikalı, dediler ki 'Shoes', ayakkabı istiyoruz. 'Kaç numara?' dedim. 50-51 dediler. 'Kalıp yok, en büyük 48 var. Bana iki hafta müsaade edin, ben sizin derdinize bir çare bulmaya çalışacağım' dedim. Hemen İstanbul'u taradık, o kalıpları yaptırdık. Yaptım, 15 gün sonra almaya geldiler, onlar da ben de memnun olduk. Aradan 3-4 sene geçtikten sonra Tofaş'tan bir Amerikalı geldi, 3 tane ayakkabı istedi. 'Yurtdışına maça gidiyoruz, 3 gün sonra dönüşte alacağım' dedi. Yetiştirdim, dönüşte aldılar ayakkabıları Bursa'ya gittiler. Oradan bana bir telefon geldi, 'Atla Bursa'ya gel, ölçü vereceğiz sana' diye. Adam 32 çift ayakkabı siparişi verdi, hepsi 51 numara. Ben yaptım ayakkabıları götürdüm. ve serüven böyle başladı… " diye anlattı. MÜŞTERİLERİ SEN SAKIN ÖLME DİYOR90 yılında 48 numara yapmaya Amerikalı iki basketbolcunun siparişi üzerine başladığını ifade eden Kalkan, "Ondan sonra 54 geldi, 55 geldi, yani 50'nin üzerine çıkmaya başladı. Mesela fabrikasyon ayakkabı yaptığın zaman sabah çekersin makineden akşama kadar bin çift ayakkabı yaparsın. Ama böyle bir 50 numara ayakkabıyı 10 günde 5-6 tane yapabilirsin. Buradan müşteri memnuniyetle çıktığı zaman ben sevinçten uyuyamıyorum gece. Bulunmayan kan gibi geliyor onlara. Sonra diyorlar ki, 'Sen sakın ölme, sen bizim ilacımızsın.' Doktorlar var 48-49 numara giyiniyor. 'Ağabey sakın öleyim deme, ilk organ naklini sana yapacağız' diyorlar." dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ BASKETBOLCULAR VE VOLEYBOLCULAR MÜŞTERİSİMüşterilerinin yüzde 70'inin basketbolcu ve voleybolcu olduğunu anlatan Kalkan, "Arkasından güreşçiler gelir. Onların ayakları da büyük. Öncelik basketbolda tabii ve bu esnada 97-2000 doğumlu olan kadın sporcularda da ayaklar büyük. Mesela Fenerbahçe'de oynayan çok sevdiğimiz bir kardeşimiz var. Geçen gün geldi, bir çizme istedi. 'Ağabey bulamıyorum, bana bir çare bul' dedi. Kız 1 ayda aldı çizmeyi. 18 yaşına yeni girdi, 46 numara giyiniyor. Darüşşafaka kaptanı Baba Recep'ler, Mirsad Türkcan, bunlar hep benim müşterimdi. Hala da gelir giderler. Bir defa bir ayakkabıya alıştı mı insanlar değiştirmiyor. Telefon açarlar "Benim numaram belli, şu model, şu renk var mı'ö derler ve gelir alırlar" dedi.

"41 NUMARA AYAKKABI İLE 51 NUMARANIN YAPILIŞI ÇOK FARKLI"Standart numaralarda bir ayakkabı yapmak ile büyük numara ayakkabı yapmak arasında çok fark olduğunu vurgulayan Öncel Kalkan, "Arada çok fark var. Normal bir 41 numara ayakkabı ile 50-51 numara ayakkabının yapılışı çok farklı. Bu elde yapıldığı için, ayrı bir uğraş veriyorsun. Yarım metre ayakkabıyı kucağında döndürüyorsun, kalıba monte ediyorsun, tekrar yatırıyorsun. Ama fabrika ile elde yapılan ayakkabı arasında yüzde 70 fark var. Zaten müşteri de giyindiğinde onu fark ediyor" ifadelerini kullandı.

"TATİLLERİM İKİNCİ GÜN BİTİYOR"Artık yorulduğunu ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kalkan, tatillerini çok defa yarıda kesmek zorunda kaldığını ise şu sözlerle anlattı: "Tatile gidiyorum dükkanı kapatıp. 1 haftalığına gidiyorum, tam konsantre olmuşum telefonum çalıyor, basketçinin biri arıyor, 'Ağabey düğünümüz vardı 50 numara ayakkabı lazım' benim tatil ikinci gün bitiyor, ben gece yola çıkıyorum sabah dükkana geliyorum"

"İSTEDİĞİMİZ MODELİ VE ÖLÇÜYÜ BURADA BULUYORUZ" Kendisi ve takım arkadaşlarının Türkiye'de büyük ayakkabı bulma sorunu yaşadıklarını ancak Kalkan'ın bu sorunu çözdüğünü anlatan eski voleybolcu Mehmet Çakmak, "Büyük ayak numarası Türkiye'de büyük sorun. Biz de gençliğimizden beri hep ayakkabı bulmakta zorlanırdık. Fakat 80'ler sonunda işte, biz o zaman voleybolcuyduk. Basketbolcu ağabeylerimizden burayı duyduk ve geldik. 80 sonlarından beri hep geliyorum. Halep Pasajı'nda, Adım Kundura. Gerçekten istediğimiz ayakkabıyı, 46'dan başlayın 52-53 numaralara kadar istediğimiz modeli, ölçüyü burada rahatça buluyorduk. İnşallah bundan sonra da devam eder. Buradaki doku çok bozuldu çünkü. İstiklal Caddesi'nde eski dükkanlardan eser kalmadı. Başka kunduracılar, konfeksiyoncular da vardı hepsi kapandı gitti. Adım Kundura hala dayanıyor, inşallah devam ederler" şeklinde konuştu.

31 YILDIR BU MAĞAZADAN AYAKKABI ALIYOR 88'den beri bu dükkandan alışveriş yaptığını söyleyen Tanju Eksek ise, "İşte gördüğünüz gibi bir çok yere gidersiniz, 50'den sonra bulunmaz burada 48-49-50-52 hepsi vardır. ve işte ben 27-28 yaşındaydım, şimdi 60'a merdiven dayadım. O zamandan beri bütün basketbolcu arkadaşlarımızın geldiği yer. Tabii o zamanlar bu kadar büyük ayakkabı yoktu. Şimdi yine var ama böyle bir şey yok yani. Gördüğünüz gibi herkese hitap edebilir. 52'ye kadar hatta daha da büyük ayakkabı var" dedi. Görüntü Dökümü: --------------------------- -Dükkandan görüntüler-Öncel Kalkan ile röp. -Muhabir anonsu(BEYZA GÜLER) -Müşteriler ile röp. -Bir müşterinin ayakkabı denemesi -Genel ve detay

29.12.2019 - 09.37 - Haber Kodu : 191229019

================

6- MARMARA'DA KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,Meteoroloji gece saatlerinden salı sabah saatleri arasında Marmara'da fırtına beklendiğini duyurdu.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren Salı sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Görüntü dökümü: -------------------ARŞİV

29.12.2019 - 14.31 - Haber Kodu : 191229077=====================

7- İSTANBUL'DA YILBAŞINDA 60 BİN 716 GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV YAPACAK

*İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri

İSTANBUL,İçişleri Bakanlığı'nca 81 İl Valiliği'ne yılbaşı tedbirleri konulu genelge gönderildi. 30 Aralık'ta başlayacak yılbaşı tedbirleri kapsamında, Yılbaşı nedeniyle İstanbul'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. İstanbul'da 60 bin 716 güvenlik görevlisi görev yapacak. İçişleri Bakanlığı vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere güvenlik tedbirlerini artırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Yılbaşı Tedbirleri" konulu genelgeye göre, ülke genelinde 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere toplam 317 bin 121 personel görev alacak.

İSTANBUL'DA GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAKYılbaşı nedeniyle İstanbul'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Yılbaşı önlemleri kapsamında havadan ve denizden denetimlere ağırlık verilecek.Bu kapsamda 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 güvenlik görevlisi sahada olacak. .

716 HAVA VE DENİZ ARACI, 650 DEDEKTÖR KÖPEK Ülke genelinde 716 hava ve deniz aracıyla denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca 650 dedektör köpek de yılbaşı tedbirlerin kapsamında görev yapacak. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve devriye uygulamaları artırılacak

YABANCILARIN GÜVENLİ SEYAHAT ETMELERİ SAĞLANACAK Kış turizminin yoğun olarak yaşandığı yerlerde ve Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında son zamanlarda yoğun talep gören tren hatlarında, gar giriş ve çıkış noktalarında ilave güvenlik tedbirleri planlanacak. Vatandaşların ve Türkiye'ye turizm maksadıyla gelen yabancıların güvenli seyahat etmeleri sağlanacak.

"PERSONEL CEP TELEFONUNDAN UZAK DURACAK"Nöbet ve kontrol görevindeki personelin, başta cep telefonu olmak üzere dikkat dağıtıcı her türlü materyalden uzak durması konusunda uyarılarak sadece göreve odaklanmaları sağlanacak. Personel ve vatandaşların güvenliği ön planda tutulmak suretiyle her türlü ihbarın kısa sürede değerlendirilmesi ve yeteri kadar ekip sevk edilmesi, sevk edilen ekiplerin (asayiş, trafik, olay veri inceleme ve benzeri) koordineli ve eş zamanlı olarak olay yerine intikali planlanacak. Görev sırasında teknik araç ve gereçler ile köpek unsurları etkin bir şekilde kullanılacak.

KİMLİK BİLDİRME KANUNU GÜNLÜK KİRALANAN EVLERDE TİTİZLİKLE UYGULANACAKPasaport/pasaport yerine geçen belge veya yol izin belgesi olmadan seyahat eden yabancıların tespitinin titizlikle yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlükleri'ne bildirilecek. Kimlik Bildirme Kanunu'nun, apartmanlar ve günlük kiralanan evler başta olmak üzere kanun kapsamındaki tüm alanlarda titizlikle uygulanmasına önem verilecek.

KRİTİK TESİSLERDE İLAVE TEDBİRLER ALINACAKKritik tesislerde ilave tedbirler alınacak. Kara ve denizden alınan tedbirlerin gözden geçirilecek ve ilave tedbirleri alınacak. Özellikle enerji arz sürekliliği kapsamında kritik enerji tesislerinde alınan güvenlik önlemlerinin mutlaka gözden geçirilecek ve ilave tedbirler alınacak.

HIRSIZLIKLARA KARŞI DEVRİYE EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLECEKYeni yıl gecesi evlerde, bağ ve bahçelerde, inşaat ve işyerlerinde, besihanelerde yapılabilecek hırsızlıklara karşı vatandaşlar bilgilendirilecek, önleyici olarak devriye ekipleri görevlendirilecek.

29 ARALIK'TAN İTİBAREN YOL EMNİYET FAALİYETLERİNE AĞIRLIK VERİLECEKHava şartlarının da dikkate alınması suretiyle özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile trafik akışının düzenlenmesi, kavşaklarda ve kritik görülen güzergahlarda kontroller yapmak maksadıyla görevlendirilecek trafik timlerinin sayısının artırılması ve 29 Aralık tarihinden itibaren her gün saat 21.00'dan sonra yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek.

TRAFİK TİMLERİ TEPE LAMBALARI SÜREKLİ YANAR VAZİYETTE GÖREVLENDİRİLECEKTrafik kontrolleri, kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde yapılacak. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda trafik timlerinin yol güzergahlarında sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda sabit/seyir halinde ve tepe lambaları sürekli yanar vaziyette görevlendirilecek.

ALKOL DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEKYağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçların önceden belirlenen alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilecek. Gece saat 00.00'dan sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek denetimlerde belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacak. Araçta alkolsüz başka bir sürücünün bulunmaması durumunda, araçların trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak. Araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahısların mahallinden temin edilecek ticari araçlarla gidecekleri yerlere gönderilecek.

KIŞ TURİZM MERKEZLERİNE İLAVE TEDBİRLERKayak merkezlerinin bulunduğu Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken gibi turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden, bu illerin güzergahlarında ek trafik tedbirlerinin alınması ve ihtiyaç halinde trafik timlerinin asayiş devriyeleri ile takviye edilecek.

IŞIK DONANIMI BOZUK ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEYECEKGüzergah üzerinde yapılan trafik kontrollerinde, araçlarda teknik yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı ve ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek. Işık donanımı bozuk araçların eksiklikleri giderilinceye kadar trafiğe çıkışına izin verilmeyecek, yangın söndürme cihazı ve ilk yardım çantası bulunmayan, mevsim şartlarına göre gerekli teçhizat ve avadanlıkları (zincir, takoz çekme halatı vb.) olmayan araçların eksikliklerini tamamlamalarının sağlanacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLACAK GÜZERGAHLARDA PERSONEL TAKVİYESİ YAPILACAKTrafik akımının yoğunlaşacağı tahmin edilen alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergahlarda, trafik birimlerinin büro hizmetlerinde çalışan personelden mobil ekiplere takviye yapılarak trafiği düzenleme ve denetim faaliyetleri artırılacak. Denetimlerin gerektiğinde asayiş birimleri ile koordineli olarak karayolunda akan trafiği ve personelin can güvenliğini tehlikeye düşürmeden, aydınlatılmış ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda yapılacak.

BUZLANMA TESPİT EDİLDİĞİNDE SORUMLU KURULUŞA BİLGİ VERİLECEKGüzergahta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa bilgi verilmesi, sürücülerin mevcut durumla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve gerektiğinde uygun alanlarda bekletilmeleri için çalışma yürütülecek.

OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI VATANDAŞLAR İVEDİLİKLE BİLGİLENDİRİLECEKMahalli yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanalları ile vatandaşlarımızın, kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikte karşılaşabilecekleri riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli bir şekilde bilgilendirilecek. Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresi ile trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilmesi, vatandaşların zamanında uyarılarak tedbirli olmaları istenecek. Ayrıca tek çağrı merkezi olan illerde 112, diğer illerde 155, 156 ve 159 Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma telefon hatlarını arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yardım kolaylığı sağlanacak.

Görüntü dökümü: -----------------ARŞİV

29.12.2019 - 12.01 - Haber Kodu : 191229055_====================

8 - İSTANBUL VALİLİĞİ YILBAŞI TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul, DHA

İstanbul Valiliği yılbaşı için aldığı tedbirleri açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "42 bin 545 polisimiz, 7 bin 83 jandarma, 347 sahil güvenlik personelinden oluşan sahil güvenlik gücümüz, AFAD, AKOM, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşlarımız, kara, deniz, raylı sistemler ve havayolu ulaşımında görevli kurumlarımızın bütün ekipleri valiliğimiz koordinasyonuyla görev başında olacaktır" denildi.

İstanbul Valiliği'nin yılbaşı tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul'da yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi hususunda ek tedbirlerin alınması için güvenlik güçleri ve yerel yönetimle birlikte hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: " Bu kapsamda 42 bin 545 polisimiz, 7 bin 83 jandarma, 347 sahil güvenlik personelinden oluşan sahil güvenlik gücümüz, AFAD, AKOM, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşlarımız, kara, deniz, raylı sistemler ve havayolu ulaşımında görevli kurumlarımızın bütün ekipleri valiliğimiz koordinasyonuyla görev başında olacaktır. Sabit yol arama ve kontrol noktaları, AVM'ler, ulaşım ağları, havalimanları, metro, Marmaray, minibüs, otobüs hareket yeri, durak ve güzergahlarında özel güvenlik ve trafik tedbirleri alınmıştır. Şehir içi ulaşım tedbirleri en üst seviye çıkarılmış, ticari araç sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalar sıklaştırılmıştır. Tüm ekiplerimiz koordinasyon içerisinde yeni yıl kutlamalarının yoğun olması beklenen ilçelerdeki eğlence mekanları, kamusal alan ve meydanlarda kontrol vedenetimler aralıksız devam etmektedir. Acil hallerde vatandaşlarımız; 110 itfaiye, 112 Sağlık, 153 İBB Beyaz Masa, 155Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik, 159 Karayolları, 186 Elektrik Arıza İhbar Hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylıklar sağlanacaktır. Alınan tedbirler valiliğimiz Güvenlik ve Acil Durumlar KoordinasyonMerkezi'mizde (GAMER) takip ve koordine edilecektir."

================9- MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 6 KİŞİ YAKALANDI

İSTANBUL, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili olarak 8 şüpheliden 6'sı yakalandı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Dün gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alınmış, araçlardan biri polis tarafından durdurulmuştu. Araçtaki E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulunmuştu. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, polisin çalışmaları sonucunda 5 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kalan 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA