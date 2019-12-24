DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

24.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:52

ÇEKMEKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YAN YATTI: 1 ÖLÜ 13 YARALI (4)

-Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

-Kazadan yara almadan kurtulan yolcu o anları anlattı.

Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ/ ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Çekmeköy, Şile Otoyolu Alemdağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümraniye istikametinde ilerleyen 138 hat numaralı Ömerli-Ümraniye seferini yapan İETT otobüsü yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşların yardımına diğer yolcular ve yoldan geçen araç sürücüleri koştu. Otobüste bulunan yolculardan biri ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Ümraniye istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.

"CAMI KIRARAK DIŞARIYA ÇIKTIM"

Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Savaş Koçak kaza anlarını şöyle anlattı:

"Seyir halindeyken birden ön tekerlek düştü galiba. Ondan sonra zaten herkes zıplamaya, sıçramaya başladı. Ben kazayı fark edip kendimi diğer tarafa attım. Önümde oturan teyze zeminle otobüs arasına sıkıştı. Yaralılar yerdeydi. Camı kırarak dışarıya çıktım. Sonra buradan geçen arkadaşlar yardımcı oldular. Sonrada yaralıları tahliye ettiler." dedi.

Görüntü Dökümü: -Yaralılardan görüntü-Devrilen otobüsün görüntüsü-itfaiye ekiplerinden görüntü-yaralıların ambulans içerisinden görüntüsü-polis ekiplerinin görüntüsü-kazazede ile röp

24.12.2019 - 10.11 Haber Kodu : 19122404124.12.2019 -10.32 Haber Kodu : 19122405424.12.2019 - 11.18 Haber Kodu : 191224073_

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2-FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 16 İLDE OPERASYON: 34 GÖZALTI

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, 8'i muvazzaf 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesi içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında haklarında ifade bulunan, ankesör ardışık arama kaydı mevcut olan ve örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock programında ismi geçen 8'i muvazzaf 54 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu gece saat 01.00 sıralarında İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 54 şüpheliden 4'ünün yurtdışında olduğu tespit edilirken, bir şüphelinin ise adresi tespit edilemedi. 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Tespit edildiği adreslerde bulunduğu değerlendirilen 49 şüpheliden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı. 14 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Görüntü dökümü: ----------------ARŞİV

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3-TÜRK GEMİSİNDE ÖLDÜRÜLEN KAPTANIN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL, HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi (45)'in cenazesi uçakla Türkiye'ye getirildi.22 yıllık kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi THY'nin tarifeli seferiyle Sri Lanka'nın Kolombo şehrinden saat 06.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Ekşi'nin cenazesi, kargo terminalindeki işlemlerinin ardından babası Vahdettin Ekşi ile amcası Hüseyin Ekşi başta olmak üzere, yakınları ve arkadaşları tarafından alındı. Ekşi'nin cenazesini karşılayan acılı ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Bora Ekşi'nin tabutu cenaze aracına konduktan sonra, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çevresinde çok sevilen ve yardımseverliği ile bilinen Ekşi'nin cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı yük gemisi İnce Karadeniz, Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra denize açılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta Kaptan Bora Ekşi'yi kamarasının önünde bıçaklayarak öldürmüştü. Olaya müdahale etmek isteyen gemi mürettabatından 4 kişi de yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü-------------------Cenazeyi bekleyenler-Ailesi, yakınları ve arkadaşları-Cenazenin kargodan çıkışı-Tabutun cenaze aracına bindirilmesi-Babası Vahdettin Ekşi'nin ağlaması-Genel ve detaylar

24.12.2019 - 10.17 Haber Kodu : 191224044

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4- ÜMRANİYE'DE YANINDAKİ KADINI DÖVEN KİŞİYE DAYAK KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ ÜMRANİYE'de yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.Geçtiğimiz ay Ümraniye'de meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başladı. Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş ise duruma müdahale etmek istedi. Fakat kadını döven kişi, 'O benim karım' dedi. Bunun üzerine araya giren vatandaş, kadını döven kişiyi yumrukladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olayı gören esnaf, "Adam kadının saçını tutarak çekti. Ondan sonra iki tane tokat attı. Yumruk vurdu. Ardından vatandaşın biri adama yumrukla müdahale etti. Sonra kadının döven kişi tehdit ederek gitti" dedi.Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü--------------------(GÜVENLİK KAMERASI)-Kadının yürümesi-Kadına saldısı-Kadına peşe peşe tokat atması-Vatandaşın yumruk atarak müdahale etmesi

(AKTÜEL)-Muhabir anons-Olayın yaşandığı cadde-Olayı gören bir vatandaş ile röp-Genel ve detay

24.12.2019 - 11.26 Haber Kodu : 191224079

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5-ALTUNİZADE'DE SABAH AKŞAM METROBÜS YOĞUNLUĞU

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ- Murat KORKMAZ-Alper KORKMAZ-Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL - ALTUNİZADE metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk devam ediyor.Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yine yaşandı. Ulaşım için toplu taşımayı tercih eden İstanbullular metrobüs yoğunluğu ile karşı karşıya kaldı. Uzun kuyrukların yaşandığı duraklarda vatandaşlar üst geçit merdivenlerini çıkarken zor anlar yaşadı. Altunizade metrobüs durağının yanı sıra Cevizlibağ metrobüs durağında da zaman zaman yoğunluk gözlemlendi.Bir vatandaş yoğunlukla ilgili olarak, "Sefer sayılarının arttırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü: ----------Altunizade'den görüntü-Üst geçitlerdeki yoğunluk-Vatandaşlardan görüntü-Duraktaki yoğuluk-Metrobüslerin yanaşması-Bir vatandaşla röp.-Cevizlibağ metrobüs durağından detaylar-Metrobüse binenlerden detay-Yayalardan detaylar-Trafikten detaylar-Şirinevler metrobüs durağından detaylar-Avcılar metrobüs durağından detaylar

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6- POMPALI TÜFEK VE FARE ZEHİRİ İLE EŞİNİN İŞ YERİNE GELEN ADAM TUTUKLANDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da boşanma aşamasındaki eşine saldırmak için yanına pompalı tüfek ve fare zehiri alarak gelince polis tarafından yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.Olay, dün sabah Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Önal Caddesi'nde 7-9 kişinin panik içerisinde koşuşturarak yardım istediğini görünce hemen müdahale etmiş, İsmibey L.'yi elinde bulunan pompalı tüfek ile yakalamıştı. Bu cadde üzerinde kuaför dükkanı bulunan, 6 ay önce kendisinden boşanmak için dava açan 3 çocuğunun annesi H.L.'yi vurmak için geldiği öğrenilen İsmibey L.'nin yanında pompalı tüfeğin yanı sıra 34 dolu kapsül, bir kutu fare zehiri, meyve bıçağı da ele geçirildi. Garsonluk ve gündelik işler yaptığı belirtilen İsmibey L., Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nde hazırlanan 'Kişiyi öldürmeye teşebbüs', 'İşyerine baskın girişiminde bulunmak', '6 bin 136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarını kapsayan dosya ile Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. İsmibey L., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından dün akşam geç saatlerde tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne konuldu.

Görüntü Dökümü: --------------------Şüpheli polisler arasında polis merkezine getirilirken-Ele geçirilen tüfek ve kapsüller fare zehiri-Kadının fotoğrafı ve kadın yürürken-Kuaför dükkanından detaylar

24.12.2019 - 10.16 Haber Kodu : 191224043

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7- EKREM İMAMOĞLU VE BABASI HAKKINDAKİ DAVA

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu aleyhine, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

MÜŞTEKİLER ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞBakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Ekrem İmamoğlu ve babası katılmadı. İmamoğlu ve babasını 3 avukat temsil etti. Duruşmada üç şikayetçi hazır bulundu. F.K., "Ben daha önce şikayetimden vazgeçtiğimi mahkemenize bir dilekçe ile sunmuştum. Okumuş olduğunuz 18 Haziran 2015 tarihli dilekçe bana aittir. Şikayetçi değilim" dedi. A.K. ve T.C. de 18 Haziran 2015 tarihinde sundukları dilekçe ile şikayetlerinden vazgeçtiklerini beyan ederek, "Şikayetçi değilim" dediler.Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Avukatı Ali Asker Kazak, mahkemenin bu davada müvekkilleri hakkında 24 Haziran 2014 tarihinde beraat kararı verdiğini, şikayetçilerin de 18 Haziran 2015 tarihinde şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirterek, şunları söyledi: "Beraat kararı kesinleşmiştir. Kesinleşen dava üzerinden duruşma görülmektedir. Ceza Muhakemeleri 243. maddesine göre şikayetten vazgeçme ile müdahillik düşmektedir. Yine aynı kanunun 266. maddesi ile mercii tarafından karar verilinceye kadar şikayetten vazgeçme geçerlidir. Şikayetçiler 18 Haziran 2015 tarihide şikayetlerinden vazgeçmişlerdir. Mahkemenizin 27 eylül 2019 tarihinde düzenlediği tutanakla şikayetten vazgeçme dilekçelerinin UYAP aracılığı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, klasörde muhafaza edildiği saptandı. Yargıtay'ın karar tarihi 2018'dir. Müdahillerin temyiz hakkı bulunmadığından, yani bu karar temyize kabil olmadığından ve süresi geçtiğinden kesinleşmiştir. Mahkemenizin beraat kararı kesinleştiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığı yönünden karar verilmesini talep ederiz" dedi.Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ2013 yılında savcılığa başvuran üç kişi, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited şirketin, 2011 yılında Beylükdüzü'nde yaptığı "Beykonakları" isimli siteden villa aldıklarını, pazarlama aşamasında kendilerine sosyal tesis olarak tanıtılan kısımların aslında yeşil olan olduğunu sonradan öğrendiklerini gerekçe göstererek şirketin ortakları ve yetkilileri Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'ndan şikayetçi oldular.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında Ekrem İmamoğlu ve babası hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ekrem İmamoğlu yargılama aşamasındaki savunmasında, davaya konu inşaatı yapan şirketin ortağı ve yöneticisi olduğunu, bölgedeki en güzide sitenin inşaatını yaptığını belirterek, "Her şey projeye uygun yapılmıştır. Mevzuata uygun yapılmıştır. İskanı alınmıştır. İşimizi yasalara ve mevzuata uygun yaptık. Daha sonraki siyasal süreç nedeniyle bu dava açılmıştır. İşimizi yasalara ve mevzuata uygun yaptık. Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da davaya konu inşaatı yapan şirketin kurucusu, ortağı ve yöneticisi olduğunu, davanın siyasi olduğunu savunarak, "Villaları projeye uygun yaptık. Tapuya gidip kayıtlara her zaman bakabilirlerdi. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde ifade vermişti.Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Haziran 2014 tarihinde Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun beraatine karar verdi. Müştekiler davayı Yargıtay'a taşıdı. Müştekiler dosya Yargıtay'da iken 18 Haziran 2015 tarihinde şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sundular. Ancak Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 8 Mart 2018 tarihinde, olaya konu hakkında keşif incelemesi yapılmadığını, keşif incelemesi yapılarak sanıkların durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiğini, bu nedenle kovuşturmanın eksik yapıldığını gerekçe göstererek yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

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8- JEOFİZİK UZMANI GÜNDOĞDU: KANAL İSTANBUL'UN DEPREMLERİ TETİKLEME KONUSUNDA BİR ETKİSİ OLMAZ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - İSTANBUL Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu," 'Kanal İstanbul Projesi'nin, depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz" dedi.Aynı zamanda Bakırköy Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Mag-Der) Başkanlığı'nı sürdüren Dr. Gündoğdu, oturduğu Beylikdüzü'nde DHA muhabirinin Kanal İstanbul Projesi'nin depremleri tetikleyip tetiklemeyeceğine yönelik sorularını yanıtlarken şunları söyledi: "Benim fikrim; Kanal İstanbul'un, depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz. Yerin 20 kilometre derinliğinde ve 7'nin üzerinde büyüklükte deprem hazırlığı var. Kuzey Anadolu Fay hattını tetikleyecek etki yapmaz. Depremi tetikleyemez ama 'depremden nasıl etkilenir?' ayrı bir şey. Bu ucu açık. Kanalın etrafında tedbir almazsanız eğer beklenen çok fazla hasar olur. Çünkü; yerli kayayı bozmuş, kayaları bir yerden bir yere nakletmiş oluyorsunuz. Yapılacak binalar ne kadar sağlam olursa olsun etkileri çok büyük olacaktır. Buna dikkat edilmesi gerekir. 7'nin üzerinde bir deprem İstanbul için çok büyük bir tehlike demek. Buna karşı nasıl tedbir alınacak? Alınacaksa nasıl önlemler alınıyor. Jeo-teknik araştırmalar hangi ölçüye göre yapılmış? Çalışmaların alanlarında uzman bilim insanları tarafından elden geçirilmesi gerekir. Yerin 18-20 kilometre derinliğinde olan bir depremin kanal ile birlikte tetiklenmesi çok doğru bir şey değil."

KANAL İSTANBUL ÇALIŞTAYI ÇOK ÖNEMLİDr. Gündoğdu, İBB'nin planladığı 'Kanal İstanbul Çalıştayı' için henüz kendisine haber verilmediğini anlatırken, "Bu çalıştayın ne zaman yapılacağı, kimlerin katılacağı çok önemli. Ulaştırma bakanı 100 bilim insanının katılacağını açıkladı. Kim bunlar? Bir takım üniversiteler deniliyor. Bunlar uzman mı? Hacettepe, ODTÜ, İÜ gibi üniversitelerden aralarında bilim insanları var mı?" Dr. Oğuz Gündoğdu, bir süre önce yapılan 'Deprem Çalıştayı'nın ilk olmasına rağmen iyi geçtiğini, ancak, kendi beklentilerinin altında tamamlandığını ekledi.

Görüntü dökümü: ---------------Dr. Oğuz Gündoğdu'nun yaptığı açıklama

24.12.2019 - 10.42 Haber Kodu : 191224063

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9- UBER'E TAZMİNAT DAVASI AÇMAYA HAZIRLANIYORLAR

Halil YILMAZ- Feridun AÇIKGÖZ-Doğan GÜNDOĞDU/ İSTANBUL, İNTERNET üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e çeşitli taksi derneklerinin, haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle açtığı dava sonucunda UBER'e erişim engellenmişti. UBER Mağdurları Platformu'ndan yaklaşık 1000 araç sahibi ve sürücüsü, kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle UBER'e dava açmaya hazırlanıyor.

GEREKÇE GÖSTERMEDEN FAALİYETİNİ DURDURDUUBER Mağdurları Platformu üyeleri bir araya gelerek UBER'e dava açmak için avukat tuttu. Platformun avukatlarından Samet Gülaydın, UBER'in uluslararası tanınırlığı olan bir marka olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Türkiye'de faaliyetlerine UBER başlamıştı fakat diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye'de sadece 'UBER X Large' araçları kullanıyordu. Taksiciler haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla dava açtı. UBER hiçbir gerekçe göstermeden faaliyetine son verdi. Şimdi buradaki asıl mesele; UBER Türkiye'de hizmetini vermeye başladıktan itibaren UBER araç sahipleri ve şoförlerine araç alınması, yatırım yapılması konusunda çok ciddi teşviklerde bulundu. UBER'in hiçbir haklı gerekçe göstermeden bu hizmetleri bir anda durdurması neticesinde; UBER ve hizmetlerine yönelik çalışma yapmak amacıyla araç alanlar, özellikle araç sahipleri bu konuda çok ciddi zararlara uğradı. Şoförler de bu noktada bu eğitimlere tabi tutuldu, sertifikayla işe başladılar. UBER'in yapmış olduğu bu gerekçe göstermeden piyasadan çekilmesine hizmetleri durdurması noktasında oluşan zararın tazmini davamızın konusudur. Esas itibariyle biz burada sürücüler ve araç sahiplerinden menfaatlerini bir zarar geldiğinden dolayı dava açıyoruz."

YAKLAŞIK BİN KİŞİ DAVA AÇACAKPlatformun avukatlarından Alparslan Saraç da şunları söyledi: " 'UBER Türkiye'den çekildi' gerçek anlamıyla bu doğru değil. UBER sistemini aktif bir şekilde tutuyor, fakat çalışma arkadaşlarını bir günde değiştirdi. Mayıs ayı sonu itibariyle sadece yasal olarak taksicilik yapanlarla çalışıyor, sistem sadece onlara açık. UBER sürücüleri kredi kartıyla araç aldılar, UBER gibi başka bir kiralama sistemi olmadığı için çalışamıyorlar ve araçlarının fiyatında çok ciddi düşüş oldu. UBER'le yaptığı ticaretten sonra evine haciz gelen Ulaş Önder, intihar etti. Babası da müvekkillerimiz arasında. UBER'in önüne çelenk bıraktı mağdurlar fakat UBER eski sürücüleri için hiçbir çalışma yapmadı." diye konuştu.

Avukat Saraç, Tekstilkent'e UBER sürücüleriyle yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada da davayı bu ay sonunda açacaklarını söyledi. Müvekkillerinin büyük zarara uğradığını söyleyen Saraç, " İbrahim Bey gibiler de var. Maalesef borçlarını ödeyemeyip yaratmış olduğu mağduriyetten dolayı intihar eden, çocukları ortada kalan ve aile büyükleriyle borçlarını ödemek durumunda kalan insanlar var. UBER, çalışanlarına geri döneceğine ilişkin sözlü ve yazılı beyanlarda bulundu. 'Kısa bir süre sonra geleceğiz' dedi; fakat bunların hiçbirini gerçekleştirmedi. Bir yerden sonra da artık bu kitle iletişimini kesti ve bu mağduriyeti görmezden geliyor. Umarız bu dava süreci hem bu mağduriyetlerin tazmini yoluna gitmek anlamında faydalı olacak hem de bu toplumsal problemi çözecek. Şu an dava açmaya hazırlanan yaklaşık bin kişi var, UBER'i kullanan 10 bine yakın kişi var." dedi.

OĞLUM UBER BORCU YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİOğlu Ulaş'ın UBER borcu yüzünden intihar ettiğini söyleyen UBER araç sahiplerinden İbrahim Önder de "Bundan 2 buçuk yıl kadar önce UBER bize ve bizim gibi nicelerine araç alma ve iş garantisi verme konusunda birçok yayınlar yaptı. Bize araçların masraflarını karşılayacaklarını ve yıllarca Türkiye'de çalışacaklarını söylediler. Oğlum buna bana söylediğinde ben de mantıklı buldum ve UBER'e güvenerek 4 tane araç aldım." dedi.

OĞLUMUN İNTİHAR HABERİ GELDİKısa bir süre sonra UBER'in sistemini kapattığını ifade eden Önder, "Aradan fazla bir zaman geçmeden UBER'in sistemini kapattığını öğrendik. Araçları kredi borcuyla almıştık, sistem kapanınca ödeyemez hale geldik. Araç UBER'e kayıtlı olduğu için oğlum çalışamadı ve bunalıma girdi. O zaman bize 'Borçlar aldı başını gitti' demeye başladı ve 16 Ağustos 2019 sabahında oğlumun intihar haberi geldi. İntihardan sonra iki defa aracı UBER'e gönderdik, ben kendim gidemedim çünkü acım çok büyüktü. Ben paradan da vazgeçtim, aracı gönderdik bize yardımcı olmadılar. 'Bizim yapacağımız bir şey yok' dediler. Araçları satmaya çalışıyorum, sistem kapalı olduğu için alıcısı da yok. Çok büyük mağduriyetler yaşıyorum, yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum."

MAĞDUR OLDUKUBER şoförü Hasan Bağış da UBER'in şoförlere büyük vaatler sunduğunu dile getirerek, "Beni ve benim gibi birçok insanı UBER yüreklendirdi, insanlar da araç almaya başladı. Bir sabah ansızın bir mesajla UBER ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurduğunu ve artık taksicilerle çalışacağını söyleyerek herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Sistem durunca araçların satış değeri oldukça düştü. Bizden 'X Large' araç ve çeşitli sertifikalar istemişlerdi. Dediğim gibi faaliyetlerini durdurup, taksicilerle çalışmaya başlayınca biz çok mağdur olduk." dedi.

Görüntü dökümü: ----------------------Avukat Samet Gülaydın ile röp -İntihar eden UBER şoförü Ulaş Önder'in babası İbrahim Önder ile Röportaj-UBER sürücüsü Hasan Bağış'la Röportaj-UBER Mağdurları Platformu Avukat Alparslan Saraç ile Röportaj-UBER araçlarından genel ve detay görüntü-Muhabir anonsu (Halil Yılmaz)

24.12.2019 -11.23 Haber Kodu : 191224077

Kaynak: DHA