DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

İSTANBUL 'da son zamanlarda hırsızların yeni hedefi, otomobillerin piyasa değeri yüksek farları. Saniyeler içinde farları söken motosikletli hırsızlar güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Özellikle belli bir marka ve model otomobile sahip olan vatandaşlar, sabah kalkıp araçlarının başına geldiklerinde arabalarındaki farların yerinde olmadığını görüyor. Hırsızların, piyasa değeri oldukça yüksek olan bu parçaları kolayca ve birkaç saniye içinde yerinden çıkartıp çalması ise şaşkınlık yaratıyor.

SON ZAMANLARDA FAR HIRSIZLIĞI İLE İLGİLİ ÇOK İŞLEM GELDİFarların saniyeler içinde, nasıl bu kadar çabuk çıkartılıp çalınabildiğini açıklayan bir otomobil servisinin Hasar Danışmanı Burak Salur, "Piyasada son zamanlarda bize de far hırsızlığı ile ilgili çok işlem geldi. Far hırsızlıkları şu nedenlerden dolayı arttı; farların maliyetinin çok yüksek olması ve aracın ön tarafının aksamının çok fazla plastik olması. Normalde farların sökülmesi için tamponların araç üzerinden sökülerek, bağlantı noktalarından cıvataların sökülerek dışarıya alınması gerekiyor. Araçların üzerinde plastik aksam çok olduğu için tamponları kenarlarından tutup farı çekmek suretiyle kulaklarını kopartıp, tamponları açarak, plastik ayaklarla bağlı olan farları, kastırma ya da çekmek yoluyla bu ayakları kırıp dışarıya alıyorlar" şeklinde konuştu.

HASARI 30 BİN LİRAYI BULAN ARAÇLAR VARFarların maliyeti çok yüksek parçalar olduğunu, bu nedenle piyasada da rağbet gördüğü için hırsızlık olaylarının arttığını vurgulayan Salur, "Aracına göre değişiyor fakat 8-10 bin lira civarında tek far maliyeti olan araçlar var. Genellikle bize başvuran hırsızlık olayları da bu markalar üzerinden geliyor. Bu tür durumlarda insanlar aracını yaptırmak istediğinde yaklaşık 20-25 bin lira gibi kendi araçlarında sadece far ve tampon hasarlarından doğan maliyetler ve hasar kayıtları oluşmaya başladı. Aracın tabii ki değenini de düşürüyor. Satmaya kalktıklarında tramer kaydı bulunduğu için bir pazarlık söz konusu oluyor. Dediğim gibi, maliyet olarak yüksek olduğu için karşılaşılan rakamlar aracın markasına göre 20-25-30 bin lirayı buluyor" dedi.

"20-25 SANİYEDE FARLARI SÖKÜP GÖTÜRÜYORLAR"Yaşadığı mahallede kendisininkiyle birlikte 4 aracın daha farlarının aynı gün çalındığını söyleyen far hırsızlığı mağduru Mertkan Kostan ise, "Bunun da sebebi ikinci el far parçalarının pahalı olması. Ben de mağdurum. 10 bin lira hasarım var, kaskodan karşılanacak. O yüzden buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Kaskoda da bir artış yaşanıyor, aracın da değeri düşüyor. O yüzden araçları otoparklara çekmek zorunda kalıyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz yok, otoparklara çekeceğiz. Sokakta 20 saniyede farları çalıyorlar. Motorla geliyorlar, iki kişi, 20-25 saniyede farları söküp götürüyorlar. Kasklı geliyorlar, plakaları da olmuyor, bir şekilde peşine düşülmüyor" ifadelerini kullandı.

GENELLİKLE AYNI MARKA VE MODEL ARAÇLARIN FARLARI ÇALINIYORGenellikle aynı marka ve model araçların farlarının daha çok çalındığını dile getiren Kostan, "Aynı marka aynı modellerden farlar çalınıyor. Benim arabam aslında o çok çalınan modelden değildi ama benim bile 9-10 bin lira hasarım var. O çok çalınan modellerin hasarları 25-30 bin liraya kadar varabiliyor. Lüks araçların 40 bin liraya kadar varabiliyor. Daha dün akşam Florya'da iki tane lüks aracın farları çalındı. Etiler, Florya, Kağıthane ve Beylikdüzü bölgelerinde şu anda çok fazla far hırsızlığı oluyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: --------- -Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüleri-Farları çalınan araçlar-Oto sanayiden görüntüler-Muhabir anonsu-Hasar Uzmanı ile Röp.-Hasar Uzmanının farların nasıl bu kadar hızlı çalınabildiğini anlatması -Mağdur ile Röp. -Genel ve detay

8- SINAVLAR 'EMANETÇİLER'E YARADI

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- Alper KORKMAZ- Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL-DHAOkul kantini ve çevredeki işletmeler, AÖF, KPSS, YKS, ALES, TUS, DGS gibi sınav dönemlerinde, sınava alınması yasak olan cep telefonu, çanta, anahtar, takı gibi yasaklı eşyaları 3 ile 5 lira arasında değişen ücretlerle emanet olarak alıyor. Sınav boyunca öğrencilerin eşyalarını muhafaza eden emanetçiler, bu yolla günlük yüzlerce lira kazanıyor.14-15 Aralık tarihinde gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınavına giren öğrencilere, kimlik kontrolü sırasında cep telefonu, çanta, anahtarlık gibi eşyalarının sınav salonuna alınmayacağı belirtildi. Yanında yakını bulunmayan öğrenciler eşyalarını okul kantini ya da çevredeki kafeterya gibi işletmelere emanet olarak bırakmak zorunda kaldı.Sınav sebebiyle yaklaşık 10 kişinin emanet getirdiğini belirten bir kafe işletmecisi 'Hafta sonları genelde okullarımızda sınavlar oluyor. Sınavlarda insanlar mağduriyet yaşamasın diye biz de emanet olarak insanların cep telefonlarını, cüzdanlarını, çantalarını bıraktığı bir mekan olarak işletiyoruz burayı. Özel eşyalarının hepsini bırakabilirler. Cüzi rakamlar alıyoruz 2 lira 3 lira gibi sınav süresince, sonra geri veriyoruz. İçeride dolaplarımız var orada saklıyoruz. Bugün 10 kişi bıraktı. Başka yerlere de götürdükleri oluyor bu çevrede başka emanetçiler de var. Bu sistemden gayet memnunlar dedi.

KİMLİK GÖRMEDEN EŞYALARI VERMİYORUZKafeterya girişine 'emanet alınır' yazısını asan Sabri Bulut ise Öğrenciler sınava girerken yanındaki emanetleri biz alıyoruz. Herhangi bir sorun olmuyor. Kimlik görmeden eşyaları vermiyoruz. Bilgilerini alıyoruz. Sınav bittikten sonra kimlik gösterince veriyoruz. Çok değerli telefonlar oluyor. Onların hepsi bize emanet. 6-7 senedir buradayız. Bir sıkıntı yaşanmadı. 3-5 lira civarında bir ücret alıyoruz diye konuştu. Sınava giren Ecem Yıldızhan da ?Eşyalarımı okul karşısındaki kafeteryaya bıraktım. 5 lira karşılığında. Güvenli olduğunu düşünüyorum. Zaten yanımda çok bir şey de yoktu diye konuştu.

MECBUREN BIRAKIYORUZEmanetçileri güvenilir bulmadığını ancak mecbur kaldığı için emanet bıraktığını söyleyen Sayit Ahmet Yalçın ise ?Mecburen bırakıyoruz. Girişte polisin masasına bıraksak bence daha güvenli. Boşu boşuna para veriyoruz. Bir araba anahtarına 5 lira aldılar. Talep de çok her gelen mecburen bırakıyor. Güvenli bulmuyorum ama bırakıp gidiyoruz. Arabada para var, telefon var bilgisayar var diye konuştu.

SORUMLULUĞU ALMAK ZORUNDAİstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ise sorumluluk aldıklarını ve bir bedeli olmasının normal olduğunu söyledi. Osmanoğlu, şöyle konuştu Cumartesi pazar okullar tatil olduğu için kantinci sınav zamanı mecbur açıyor. Arkadaşların emanetlerine sahip çıkıyor. Takdir edersiniz ki 10-15 bin liralık telefonlar var. Bunlar kaybolduğu zaman mesuliyeti kimde olacak Her okulda değil de bazı okullarda böyle bir sistem var. Bir telefon kaybolduğu zaman kantinci, 2-3 ay çalışmak zorunda o parayı çıkarmak için. Aldığı zaman da fişlerini kesiyorlar. Kaçak değil yani, kayıt altında. Kantinciler değnekçi değil. Kaybolan eşyadan sorumlular. O yüzden 2-3 lira almak normal bence. Çünkü emanete sahip çıkıyorsunuz. ÖSYM de kesinlikle telefonla girilmesini yasaklıyor. O zaman getirmesin kimse yanında. Getirdiği zaman da her şeyin bir ücreti var. Kantinci makbuz teslim etmişse onun sorumluluğu almak zorunda. Çünkü bir emanet teslim edilmiş ona. Emanet almışsa sahip çıkmak zorunda. Onun bedelini öder. Aldığımız paranın karşılığında biz fiş kesiyoruz. O da emaneti teslim aldığına dair bir belgedir. O sorumluluğu almak zorunda.

Görüntü Dökümü--------------------Okuldan görüntü-Sınavdan çıkanlardan görüntü-Okul çevresindeki kafetaryalardan görüntü-Emanet alınır yazısı-Kafeterya sahibi-Okul girişinde emanet alan görevlilerden görüntü-Sınava girenlerin emanetlerini alması-Vahap Osmanoğlu röp

9- İBB'NİN KİRALIK ARAÇ İHALESİ GEÇERLİ TEKLİF OLMADIĞI İÇİN ERTELENDİ İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 2020 yılı kiralık araç ihalesi geçerli teklif olmadığı için ertelendi. İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2020 yılı kiralık araç ihalesini Bakırköy'deki İBB ek hizmet binasında gerçekleştirdi. İhale canlı olarak da yayınlandı. İhale komisyonuna İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay başkanlık yaptı. İBB tarafından yaklaşık maliyet 170 milyon 384 bin 788 lira olarak belirlendi. 565 sürücü ve 1826 adet araç kiralamak üzere açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi 141 milyon 277 bin 790 TL, Taksim Taahhüt Limited Şirketi 110 milyon 737 bin 819 TL teklif sundu. İhale komisyonuna başkanlık yapan İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay, iki teklifin de geçerliliği bulunmadığını, geçici teminat mektupları ve diğer bazı belgelerin eksik olduğunu belirterek ihaleyi sonlandırdı. İBB'nin önümüzdeki günlerde tekrar ihale tarihi belirlemesi bekleniyor. İhale kapsamında 703 adet binek araç, 300 adet camlı araç, 91 adet 8+1 minibüs, 121 adet 14+1 minibüs, 29 adet tek sıra kabinli kamyonet, 286 adet çift sıra kabinli kamyonet, 64 adet arazi aracı, 117 adet panelvan araç, 35 adet cenaze aracı, 21 adet 27 kişilik otobüs, 19 adet 31 kişilik otobüs, 23 adet 46 kişilik otobüs, 7 adet ağaç kasalı kamyon, 10 adet mobil iletişim aracı kiralanacak. Görüntü Dökümü: --------------İhaleden görüntü-Detaylar

