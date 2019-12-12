DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

12.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:41

1-POLİSİN ŞÜPHELİYİ ARACININ LASTİĞİNE ATEŞ EDEREK DURDURMASI KAMERADA

*Kovaladılar, lastiklere ateş açtılar, ezilme tehlikesi yaşadılar pes etmediler şüpheliyi yakaladılar

*Polisin şüpheliyi yakalamaya çalışması kamerada

*Polisin yakaladığı şüphelinin cinayet zanlısını olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL,Arnavutköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, aracını yol kenarına park etti. Aracın park edildiğini fark eden polis ekipleri, araçlarını otomobilin arkasına park etti. Araçtan inmeyen şüpheli yeniden kaçmaya çalışırken, polis lastiğe ateş etti. Patlak lastikle 100 metre daha kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kasten adam öldürme suçundan aranması olduğu ortaya çıktı.

POLİS MEMURU EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİEdinilen bilgiye göre 8 Aralık'ta Arnavutköy'de bir iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurşunlanma olayına karışan şüpheli aracın peşine düştü. Yaklaşık 1 saat sonra Arnavutköy-Hadımköy yolu üzerinde seyir halindeyken tespit edilen 34 CIN 056 plakalı otomobili takibe alan polis ekipleri, Haraççı Mahallesi'nde şüpheli aracı durdurmaya çalıştı. Bir iş yeri önüne yanaşan otomobilin hemen ardından polis ekibi şüpheli aracın arkasında park etti. Şüpheli aracın yanına gelerek sürücüye dışarı çıkmasını söyleyen polis ekipleri olumsuz yanıt alınca havaya ateş açtı. Polisin tüm uyarılarına rağmen şüpheli N.E, otomobili geri geri hareket ettirmeye çalıştı. Otomobilin lastiklerine ateş eden polis ekipleri, aracın kaçmasına engel olmaya çalıştı. Geri geri hareket eden otomobilden son anda uzaklaşan polis memuru ise her iki otomobil arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. Lastikleri patlamış otomobille yaklaşık 100 metre kaçan şüpheli N.E, daha sonra otomobili ile kaldırıma çarpınca kovalamaca sona erdi. Kaldırıma çarparak duran otomobilden dışarıya inmeyen şüpheli, otomobilin kapılarını kilitledi. Otomobilin camlarını kırarak şüpheliyi gözaltına alan polisle şüpheli ve kaçmaya çalıştığı otomobilde yaptığı aramada 1 adet tabanca ele geçirildi.

GÜVENLİK KAMERASI Şüpheli, kaçmaya çalışırken polis aracına çarparken, iki otomobil arasında ezilme tehlikesi atlatan polis memuru ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Polisin havaya ve yakın mesafeden lastiklere ateş açması, bir polisin ezilme tehlikesi yaşaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli N.E'nin GBT sorgusunda hakkında kasten adam öldürme suçundan aranıyor olduğu tespit edildi. Şüpheli N.E, sağlık kontrolünün ardından Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli N.E, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli N.E tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: --------------Güvenlik kamerası görüntüsü-Aracın görüntüsü-Polisin gelmesi-Polislerin aracın yanına gelmesi-Havaya ateş etmesi-Lastiğe ateş etmesi-Aracın kaçması-Polislerin kovamalası--Olay yeri

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2- KADIKÖY D-100'DE HAREKETLİ DAKİKALAR; OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ, YOLU TRAFİĞE KAPATTI

-KADIN YOLCU: "BEN ŞOFÖRÜN YERİNDE OLSAM SENİ DÖVERDİM"

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,D-100 karayolunda ilerleyen kadın sürücü, İETT otobüsnün önünü kesti. Şoförün otobüsle aracını sıkıştırdığını iddia eden kadın, otobüsü kilometrelerce takip etti. Otobüsün önünü kesip trafiği tehlikeye atan kadın, bir süre otobüs şoförüyle tartıştı. Yolcular kadına tepki gösterdi. Bir kadın yolcu ise, "Ben şoförün yerinde olsam seni döverdim" dedi.

Kadıköy D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde aracıyla ilerleyen bir kadın sürücü, içi yolcu dolu olan otobüsün kendisini yolda sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü takip etmeye başladı. Otobüsü kilometrelerce takip eden sürücü, bir kaç kez otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapattı. Aracından inen kadın otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Otobüs şoförünün sinirlerine hakim olmayarak, üzerine otobüsü sürdüğünü iddia eden kadın polis ekiplerini de aradı. Otobüsteki yolcular ise kadına tepki gösterirken, otobüs şoförüne destek oldu.

KADIN YOLCU: "BEN ŞOFÖRÜN YERİNDE OLSAM SENİ DÖVERDİM"Otobüs şoförü ise aracıda kamera kayıtları ve yolcuların şahit olduklarını belirtti. Otobüsteki kadın yolculardan biri hastane randevusuna geç kaldığını ifade ederken, "Ben şoförün yerinde olsam seni döverdim. Şoför beyefendi biriymiş" dedi. Otobüs şoförü, daha sonra yoluna devam etti.

YOLCULAR KADINI CEP TELEFONUYLA ÇEKTİKadın sürücünün aracıyla yolu kesmesi, otobüs şoförünün trafikte kavga ettiği bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yolcuların konuşmaları ve kadına tepkileri de kameraya yansıyor.

Görüntü dökümü: ------------------Cep telefonu görüntüsü-Kadının aracını otobüsün önüne çekmesi-Yolu kapatması-Şoförün yanına gelmesi-Tartışma yaşanması-Kadının polisi araması-Yolcuların tepkileri-Otobüsün hareket etmesi-Genel ve detaylar

12.12.2019 - 11.03 Haber Kodu : 191212039

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3-SAMSUN'DA İMAM NİKAHLI EŞİNİ DOLANDIRAN ÖZBEK KADIN ÜMRANİYE'DE YAKALANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat KORKMAZ/ SAMSUN'da imam nikahlı eşini toplam 50 bin lira dolandırarak kaçan Özbek gelin Ümraniye'de yakalandı.Samsun'da geçen ay yaşanan olayda, Özbekistan uyruklu Mukaddaskhon Tursunkhojıyeva, Turgut Aydın ile tanışmış ve imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya başlamıştı. Özbek gelin kısa bir süre birlikte yaşadıktan sonra Aydın'ın kendisine aldığı altınları ve evde bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı. İmam nikahlı eşini toplam 50 bin lira dolandıran Mukaddaskhon Tursunkhojıyeva'nın fotoğrafını haberlerde görerek tanıyan Ömer Akyasan, arkadaşı Adem Uzun ile birlikte plan yaptıktan sonra Özbek gelin ile buluşma gerçekleştirdi. Akyasan Özbek gelin ile Ümraniye'de bir kafede buluştuğu sırada dışarıda bekleyen Adem Uzun durumu polise anlattı. Kafenin önüne gelen polis ekipleri, Mukaddaskhon Tursunkhojıyeva kimlik kontrolü yaptıktan sonra gözaltına aldı.

"BELKİ BİZİ DE DOLANDIRACAKTI"Ömer Akyasan "Annemin bir önceki bakıcısının arkadaşı oluyordu. Haberlere çıktığı zaman ablam bunu gördü. Beni aradı 'bu o kişi' dedi. Ben de baktım evet o dedim. Evimize gelip gidiyordu. Tanıyordum. Belki bizi de dolandıracaktı. Arkadaşım Adem ile bir bu kişiyi yakalatmak için plan yapalım dedik. Adem bana 'siz buluşun, o sırada bende polisi arayayım oraya baskın yapalım' dedi. Aradığımda Bayrampaşa'da olduğunu söyledi. 20 dakikaya Ümraniye'ye geldi. Kafede buluştuk. Ben polisin içeriye geleceğini düşünüyordum. Aradılar beni dışarıya çıktık ve ekipleri geldi kadını gözaltına alıp götürdüler. Orada itiraf etti. Polis 'bu fotoğraftaki kişi siz misiniz?' diye sordu, 'Hayır' dedi. Polis kimlik istedi. Orada itiraf etti" dedi.Adem Uzun ise, "Arkadaşımla kafede oturuyorduk. Bu dolandırıcılık olayından bahsetti bana. Ben de emin misin? dedim. Annesinin Özbekistanlı bakıcısının arkadaşı olduğunu ve evlerine girip çıktığını ve numarasının kendisinde olduğunu söyledi. Ben de bunu o zaman polise söyleyelim ve yakalattıralım vatandaşlık görevi olarak bize düşen bu dedim. Kadının Bayrampaşa'da olduğunu söyledi. Arayıp Ümraniye'de buluşma ayarlamasını söyledim. Kadın Ümraniye Santral durağına geldi. Buluşup bir kafede oturdular. 155'i aradım. Polisler geldi. Durumu tekrar anlattım. Kadının resimlerini istediler. Telefonla gönderdim. Arkadaşımı aramamı söylediler. Aradım dışarı çıkmasını söyledim. Arkadaşım hesabı öderken, kadın çıktı. Polislere kadını gösterdim" diye konuştu.Mukaddaskhon Tursunkhojıyeva'nın emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü: (CEP TELEFONU)-Özbek gelinin kafenin önünde gözaltına alınması(AKTÜEL)-Ömer Akyasan röp-Adem Uzun röp-Genel ve Detaylar

12.12.2019 - 10.38 Haber Kodu : 191212028

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4-MALTEPE D-100'DE ARACIN ÇARPTIĞI KÖPEK İÇİN SEFERBER OLDULAR

-İtfaiye, belediye ekipleri, sürücüler ve vatandaşlar seferber oldu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHAMaltepe D-100 Karayolu'nda yol kenarındaki bariyerin yanında duran bir köpek gören vatandaşlar köpeğin mahsur kaldığını düşünerek durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle gerçek ortaya çıktı. Araba çarptığı anlaşılan köpeğe ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı. Yoldan geçen sürücüler de köpek için seferber oldu.Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda vatandaşlar, yol kenarındaki bariyerlerin yanında duran tasmalı bir kurt köpeği gördü. Köpeğin orada mahsur kaldığını düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. O sırada yoldan geçen sürücüler de köpeğin yardımına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce araba çarptığı düşünülen köpeğin ürküp yola kaçmaması için gerekli önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, veteriner hekim gelene kadar talihsiz köpeğin yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Fakat arka ayakları tutmadığı için hareket etmekte zorlanan ve baygın bir şekilde yatan köpeğin durumu gittikçe kötüleşti. Bunu fark eden itfaiye erleri köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Etraftaki vatandaşlar da köpeği hayata döndürmek için kalp masajına yardım etti ama talihsiz köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"GÖRDÜĞÜMDE HEMEN İTFAİYEYİ ARADIM"Durumu itfaiye ekiplerine bildiren Merve Çetintaş, "İlk ben geçerken gördüm. Oturuyordu gördüğümde sonrasında hemen itfaiyeyi aradım. En son konuştuğum beyefendi veterineri göndereceğini söyledi. Dedim ki tekrar geleyim en azından gerçekten gelmişler mi göreyim diye onun için geldim. Ama tabi bu şekilde görmek istemezdim. Ben gördüğümde gerçekten çok iyiydi oturuyordu. Keşke insanlarımız çarptıklarında direk kendileri söyleseler ve müdahale edilse. Çok üzüldüm şu an gerçekten" dedi.

"DAHA ERKEN MÜDAHALE EDİLSEYDİ BELKİ O ZAMAN KURTARILABİLİRDİ"Yol kenarında yatan köpeği fark eden bir vatandaş, "Köpeği yoldan geçerken yol kenarında gördüm. Durumu pek hoş gelmedi. Yola dönük bir şekilde oturuyordu. Merak edip döndüğümde zaten ekip arabaları gelmişti. Yardım ediyordu ama… Görünüşe göre araba çarpmış. Zaten arka bacaklarına basmakta baya problem yaşıyordu. Araba ne zaman çarptı bilinmiyor. Yapan kişi belki duyarlı olsaydı eğer daha erken müdahale edilseydi belki o zaman kurtulabilirdi. Müdahale etmek belli bir noktadan sonra fayda etmiyor ne yazık ki." diye konuştu.Hayatını kaybeden köpek, olay yerine gelen belediyeye ait araca bindirilerek götürüldü. Görüntü Dökümü: -----------------------Olay yerindeki itfaiye ekipleri-Baygın şekilde yatan köpek-Köpeğin başındaki vatandaşlar-Köpeğin başındaki itfaiye erleri-Vatandaşlar ile röp-İtfaiye erlerinin köpeğe kalp masajı yapması-Vatandaşların köpeğe kalp masajı yapması-Hayatını kaybeden köpek-Veterinerlik aracının köpeği alması-Genel ve detay

12.12.2019 - 09.52 Haber Kodu : 191212015

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5-BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN METRELERCE SÜRÜKLENDİĞİ KAZA KAMERADA

-16 Temmuz'da meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Beşiktaş'ta hatalı dönüş yaptığı iddia edilen motosiklete özel halk otobüsü çarptı. Kafasını otobüsün ön camına vuran motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.Kaza, Beşiktaş Muallim Naci Caddesi'nde 16 Temmuz saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Orhan Aksungur'un kullandığı Beşiktaş-İstinye seferini yapan halk otobüsü cadde ortasında hatalı dönüş yapan motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle kafasını otobüse vuran motosiklet sürücüsü Süleyman Şen ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Otobüsün sürücüsü Orhan Aksungur ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KAZA KAMERADAÖte yandan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde caddede dönüş yapmaya çalışan motosikletliye arkasından gelen otobüs hızla çarpıyor. Motosikletli çarpmanın etkisiyle metrelerce sürükleniyor. Motosikletli karşı şeritten gelen bir başka motosikletliye çarparak, durabiliyor.

Görüntü Dökümü-------------------------GÜVENLİK KAMERASI-Kaza anı(AKTÜEL-ARŞİV)-Kazaya karışan motosiklet-Kaza yapan halk otobüsü-Otobüsün şoförü Orhan Aksungur'un görüntüsü-Olay yerindeki polis ekipleri-Genel ve detay görüntüler

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6- PENDİK'TE DİLENCİLERE OPERASYON; 2019'DA 2 BİN 473 PROFESYONEL DİLENCİ YAKALANDI

-Bezlerden bebek yaparak dilenen kadının da aralarında bulunduğu dilencilerin üzerinden toplam 46 bin lira para çıkarken, şüphelilere, 360 bin lira para cezası kesildi.-Pendik Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptıkları operasyonlar kameralara yansıdı.-Pendik Zabıtası 'profesyonel dilenciliğin 11 yöntemini de kamuoyuyla paylaştı.

İSTANBUL, Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ekiplerinin Ocak ayından bu yana yaptığı dilenci operasyonlarında 2 bin 473 profesyonel dilenci yakalandı. Aralarında 68 Suriyeli mültecinin de bulunduğu, dilencilerin üzerinden toplamda 46 bin lira ele geçirildi. Şüphelilere, 360 bin lira ceza kesildi. Ekiplerin yakaladığı dilenciler yöntemleri dikkat çekerken, şüpheli bir kadın kucağında bezlerden yaptığı sahte bebekle dilenirken yakalandı.

İLÇE DIŞINDAN MİNİBÜSLE GELİYORLAREkiplerin yaptığı incelemede ceza kesilen dilencilerin çoğunun organize şekilde ilçe ve şehir dışından minibüslerle geldiği belirlendi. Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halka profesyonel dilencilere karşı uyanık olunması uyarısında bulundu. Kendilerini aç ve mağdur gösteren profesyonel dilencilerin bu yolla tahmin edilemeyecek kadar büyük gelir elde ettikleri vurgulanırken, dilencilere yönelik denetimlerin artırılacağı bilgisi verildi.

İŞTE MADDE MADDE PROFESYONEL DİLENCİLİK NUMARALARIŞüphelilerin sınıf ve çeşidine göre dilenme usulleri ve dilendikleri yerlerin de değiştiğini belirten ekipler, profesyonel dilencilik numaralarını 11 maddede sınıflandırdı.Ekiplerin belirlediği profesyonel dilencilik numaraları ise şöyle;1. Yola atlayarak sakatlanma numaraları: Grup şekilde dilenenlerden bir kişi araç önüne atlayarak şoförün kendisine çarpmasını sağlıyor. Daha sonra kenarda bekleyen 2 suç ortağı ile şoförden büyük miktarda para almaya çalışıyorlar. 2. Oyuncak bebek ve çocuklarla dilenme: Dilencilerin para kazanmak için denemediği yöntem kalmıyor. Bazen oyuncak bebeği kundağa sararak gerçek bebek süsü verip halkı kandıran kadınlar, bazen de çocuğuna uyku ilacı verip uyutup hasta olduğunu söyleyerek dilenen kadınlar yürek sızlatıyor. 3. Çöpten ekmek toplayarak dilenme: Çöp konteynırları kenarlarında oturarak çöpten gıda toplama numarasıyla trafiğin ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde veya akşam vakti ateş yakmış bir şekilde karşınıza çıkabiliyorlar. 4. Mendil ve çorap satarak dilenme: Bu grup kış aylarında ilçeye geliyor ve yoğun trafiğin olduğu yerlerde ve trafik ışıklarında başta küçük çocuklar olmak üzere kendilerini acındırarak dileniyor. 5. Kalem ve sakız satarak dilenme: Bu grup apartman ve dükkanları gezerek kalem ve sakız satışı yaparak dileniyor. 6. Kendini çalışamaz durumda göstererek dilenme: Bu gruptaki dilenciler ise alt geçitlerde ve işlek yerlerde sakatlık numarası yaparak halkın duygularını sömürüyor. 7. İbadet edenlerin duygularını istismar: Profesyonel dilenci grupları arasında konar-göçer olan ve cami önlerinde dilenen bir grup da var. Cuma namazlarına özel dilenen gruplara karşı da dikkat etmek gerekiyor. 8. Bahşiş alma süsü vererek dilenme: Düğün salonları ve nikah daireleri önlerinde bahşiş adetini bahane ederek damat, gelin ve yakınlarından ciddi paralar toplayan dilenci grupları var.9. Yolda kalma bahanesiyle para toplama: Bu gruptaki dilencilerden biri kendisine yaşlı kadın süsü veriyor. Yanındaki durumu düzgün görünen ve dilenci olmasına imkan vermediğiniz kadın "Yolda kaldık, yardımcı olur musunuz? diyerek para istiyor. Bu şekilde çok ciddi rakamlar toplayabiliyorlar. 10 Sağlık raporu ile dilenenler: Ellerinde kendilerine veya yakınlarına ait sağlık raporuyla her yerde yanınıza gelerek para toplayan bu grup, tahmin edilemeyecek kazançlar elde ediyor. 11. Sara ve intihar numarası yapanlar: Bir diğer grup ise, sara hastalığı veya intihar numarası yapmak pahasına parklarda, meydanlarda para toplamaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü: ---------------------Yakalanan dilenciler-Kadının kucağındaki bez bebek-Dilenenlerden görüntüler-Ele geçirilen paralar-Detaylar 12.12.2019 - 11.14 Haber Kodu : 191212046

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7-İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİKOLATALARIN İÇİNE GİZLENMİŞ 15 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

-Narkotik köpeği Asil'in bulduğu uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 4,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera Enver ALAS/ İSTANBUL Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, Güney Afrika uyruklu bir yolcunun valizindeki onlarca çikolata paketi ile 48 adet küçük boy çerçevenin içine gizlenmiş şekilde, piyasa değeri 4,5 milyon lira olan yaklaşık 15 kilogram kokain ele geçirildi.İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önceki gün Brezilya Sao Paulo'dan İstanbul aktarmalı olarak Mozambik'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Güney Afrika uyruklu Cristopher M. adlı yolcuyu şüpheli olarak takibe aldı. Şüpheliye ait olduğu belirlenen iki adet valize narkotik dedektör köpeği Asil'in tepki vermesi üzerine, x-ray cihazlarından geçirilen bagajlarda yoğunluk tespit edildi.

ÇİKOLATALARIN İÇİNDEN KOKAİN ÇIKTIBunun üzerine ekipler, terminal içindeki transit salonda buldukları şüpheli Cristopher M.'nin gözetiminde bagajları açtı. Valizlerden birinde çok sayıda çikolata paketi diğerinde ise küçük boy çerçeveler olduğu görüldü. Yapılan detaylı incelemede, 570 paket çikolatanın içine siyah bantlarla gizlenmiş şekilde 12 kilo 760 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca çerçevelerin kenar kısımlarında da 2 kilo 220 gram kokain bulundu.

PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYON LİRABöylece 4,5 milyon lira değerinde toplamda 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli C.M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü----------------------Gümrük ekiplerinin çikolataları incelemesi(Cep telefonu-Çikolataların içinden paketlenmiş kokainin çıkarılması-Operasyondan ele geçirilenlerin fotoğrafları-Ele geçirilen kokainin sergilenmesi-Muhabir anonsu-Çikolata ambalajları-Siyah bant ile sarılı kokainden görüntü-Çerçevelerin görüntüsü-Genel ve detaylar

12.12.2019 - 10.15 Haber Kodu : 191212025

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8-İSTANBUL'DA E- TİCARET DOLANDIRICILARINA OPERASYON KAMERADA

Ali ABLAY/İSTANBUL, İSTANBUL'da kurdukları 13 ayrı e-ticaret sitesine fotoğraflarını koydukları orijinal ürünler yerine, alıcılara sahte, değeri düşük ürünler gönderen dolandırıcılara düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı kameralara yansıdı.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü internet üzerinden e-ticaret sitesi kurarak elektronik sigara satışı yaptığını tespit ettiği şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler 3 Mayıs ve 26 Kasım tarihlerinde Üsküdar, Kağıthane, Esenyurt, Maltepe, Şişli ve Sancaktepe'de eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin 13 ayrı sahte e-ticaret sitesi kurdukları belirlenirken yüksek fiyattaki ürünlerin orijinal sitelerinden görsellerini alarak sitelerinde yayınlayıp satış yaptıkları anlaşıldı. .Ürünlerin orijinal olduğunu düşünerek satın alan müşterilerine ise orijinal üründen tamamen farklı değeri düşük elektronik sigaraları gönderdikleri ve bu yöntemle dolandırdıkları belirlendi. 13 e-ticaret sitesinde 209 bin kişi alışveriş yaparken dolandırıcıların yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tahmin ediliyor.Gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Nitelikli Dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilirken 6 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü--------------------Özel harekatın girişi-Evde yapılan aramalar-Silahların bulunması-Bulunan elektronik sigara likitleri-Elektronik sigaralar-Şüphelilerin gözaltına alınması-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi-Sergi görüntüleri

12.12.2019 - 11.19 Haber Kodu : 191212049

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9- ŞULE İDİL DERE'NİN ÖLÜMÜ DAVASI... 7. BİLİRKİŞİ RAPORU DAVA DOSYASINA GELDİ

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, KADIKÖY Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin hazırlanan 7'inci bilirkişi raporu dava dosyasına geldi. Bir önceki raporda 7 sanıktan 5'i kusurlu bulunurken son raporda 3 sanık kusurlu bulundu.

ŞULE İDİL DERE KUSURSUZ BULUNDUİstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10. duruşmasında istenen 7. bilirkişi raporu dava dosyasına geldi. 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak mahkemeye gönderilen raporda Şule İdil Dere'nin, araç trafiğine kapalı park içinde yayalar için ayrılmış yaya yolunda kulaklık ile müzik dinleyip cep telefona bakmasının hayatın olağan akışına ters olmadığı ifadesine yer verildi. Raporda, Şule İdil Dere'nin kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

ŞOFÖR MÜMİN KILIÇ ASLİ KUSURLUKamyon şoförü Mümin Kılıç'ın manevracı ve işaretçi ile iletişime geçmeden manevraya başlamaması, geri geri giderken aracın kör noktasında bir yayanın olabileceğinin bilincinde olması gerektiği belirtilen bilirkişi raporunda, Kılıç asli kusurlu bulundu. Sanık İbrahim Ruhi Kelleci de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alınmasını sağlamadığı için asli kusurlu bulunurken, sanık Zafer Karasaçlı da, her sene yenilenmesi gereken iş güvenliği eğitimini şoför Mümin Kılıç'a vermediği için tali kusurlu bulundu. Raporda diğer sanıklar Tayfur Bingöl, Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve Saffet Altındağ'ın kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı tespiti yapıldı.

ÖNCEKİ RAPORDA 2 SANIK KUSURSUZ BULUNMUŞTUBundan önceki raporda maktül Şule İdil Dere ve son raporda kusur atfedilmeyen sanıklar Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım kusursuz bulunmuştu. O raporda diğer sanıklar şoför Mümin Kılıç asli kusurlu bulunurken, Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, İbrahim Ruhi Kelleci ve Zafer Karasaçlı tali kusurlu bulunmuştu.

İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor.

Dere'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç'ın, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Görüntü dökümü: --------------

-ARŞİV

Kaynak: DHA