DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

29.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:04

YAĞMUR ALTINDA 'ŞAHANE CUMA' KUYRUĞU

- 2 bin 500 liradan bin 500 liraya inen ayakkabıdan alabilmek için yağmura aldırmadan saatlerce sırada beklediler

Haber - Kamera : Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, - DÜNYA genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen 'Şahane Cuma' indirimleri başladı. 'Şahane Cuma' indirimleri kapsamında Teşkiviye'de bulunan spor mağazasında dün geceden sıraya girenler yağmura aldırış etmeden ayakkabı almak için birbirleriyle yarıştı.

Dünyada alışveriş çılgınlığı olarak bilinen 'Şahane Cuma' indirimleri başladı. Alışveriş sektöründe firma ve mağazaların indirim yaptığı bu günde Şişli, Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan spor mağazasında özel olarak üretilen ayakkabıları almak için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Geceden sıraya giren vatandaşların zaman zaman gerginlik yaşadığı görüldü. Sıra yüzünden tartışmaların yaşandığı mağaza önünde, ayakkabıyı almayı başaranlar ise alkışlar eşliğinde mağazadan ayrıldı.

"ERKEN SAATLERDE KALKIP GELDİ"

Sabahın erken saatlerinden itibaren beklediğini belirten bir öğrenci," Sabah 07.00'den beri buradayız. Erken saatlerde kalkıp geldik. Dün geceden beri bekleyenler var. Adımızı yazdırıp sıraya girdik. Sıra gelirse inşallah alacağız. Özel üretim bir ayakkabı. Yaklaşık 600 tane geldi Türkiye'ye. Normalde vitrin fiyatı 2 bin 500 lira. Ancak bugüne özel olarak bin 500 liraya satışa sunulacak" diye konuştu.

OKULA GİTMEYEREK AYAKKABI ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİAyakkabı alabilmek için okula gitmeyerek sıraya giren bir başka öğrenci ise," Ayakkabıyı alabilmek için sabah erkenden buraya geldik. Okulu astık bugün. Sıra gelirse alacağız ayakkabıyı" dedi.

11 SAAT SONRA ÖZEL TASARIMLI AYAKKABISINA KAVUŞTUMevcut ekonomik şartlara göre pahalı bir ayakkabı aldığını kaydeden bir vatandaş ise,"Dün akşam saat 23.00'den beri bekliyorum. Asgari ücretin 2 bin lira olduğunu düşünürsek pahalı bir ayakkabı. Bin 500 liraya ayakkabı sahibi olduk. Zaman zaman sırada tartışmalar yaşandı. Ben hiç oralı olmadım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: ------------Mağaza önünde bekleyenler-Kalabalık arasındaki tartışma sesleri-Bekleyenlerle röportaj-Ayakkabı alanla röportaj-Detaylar

DHA FEED

29.11.2019 - 11.31 Haber Kodu : 191129067

============================

2-SİLİVRİ'DE LODOS KAYIK BATIRDI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Silivri'de lodos etkisini arttırırken, sahildeki bazı balıkçı kayıkları battı. Silivri'de de lodos ve aralıklı sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Silivri sahil kordon boyunda kıyıya bağlı bazı balıkçı kayıkları battı. Sahildeki kayıkların sahiplerinin çoğunluğunun lodosa karşı tedbir aldığı görüldü. Fırtına etkisiyle dalgakıran mevkiinde dev dalgalar oluştu. Yağışında etkili olduğu ilçede vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, yürümekte zorlandı. Ayrıca fırtınadan dolayı deniz kenarlarında çöp birikintilerinde oluştuğu görüldü. Görüntü dökümü: ----------------Silivri sahili-Batan bazı balıkçı kayıkları-Dev Dalgalar-Vatandaşlar

29.11.2019 - 11.54 Haber Kodu : 191129077

=============================

(Ek bilgi ve görüntülerle)3-İSTANBUL'DA LODOS VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - Alper KORKMAZ-Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, - Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Lodosla birlikte belirli aralıklar da sağanak yağış görülüyor. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SARAYBURNU'NDA DEV DALGALARLodos Sarayburnu'nda etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.

TAKSİM'DE YAĞMUR FIRTINAİstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve lodos nedeniyle Taksim Meydanı'ndan geçenler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine ait saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Bazıları yağmurdan korunmak için koşarken, bazı vatandaşların şemsiyelerinin rüzgar nedeniyle ters döndüğü görüldü.

YENİBOSNA'DA DA YAĞMUR ETKİLİ OLDUYağmur ve lodos Yenibosna'da da etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.Vatandaşlardan bazıları köprü altında yağmurun dinmesini bekledi.

Görüntü Dökümü----------------------------------(SARIYER)-Rumeli Feneri'nden görüntüler-Kilyos'tan görüntüler-Denizde bekleyen gemilerden görüntüler (SARAYBURNU)-Oluşan dev dalgalar -Balık tutmaya çalışanlar-Lodosta yürüyenler-Genel ve detaylar(TAKSİM)-Taksim Meydanı'ndan detay-Yağmur altında koşturanlar-Şemsiyeleri ters dönenler-Genel detaylar(YENİBOSNA)-Aniden bastıran yağmur-Yağmurdan korunmaya çalışanlar-Genel ve detaylar

29.11.2019 - 10.44 Haber Kodu : 19112904129.11.2019 - 10.46 Haber Kodu : 19112904329.11.2019 -11.07 Haber Kodu : 19112905329.11.2019 - 11.18 Haber Kodu : 191129063

=======================

4-ROMALI FUTBOLCUNUN YABANCI MADDE İLE YARALANMASI: GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ Pellegrini'nin madeni 1 lira atılması sonucu yaralandığı belirtiliyor.

Ali ABLAY, İSTANBUL, - BAŞAKŞEHİR- Roma maçında futbolcu Lorenzo Pellegrini'nin yaralanmasıyla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Yapılan incelemede Pellegrini'ye madeni 1 lira atıldığı belirtildi.İstanbul'da dün akşam oynanan UEFA ligi maçında Romalı futbolcu Pellegrini'nin yaralanmasıyla ilgili İstanbul Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Çalışmalar sonucunda sahaya yabancı madde attığı belirlenen Y.Y. (37) ve M.A.(32) adlı iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Y'nin kasten yaralama ve sahtecilik suçundan sabıka kaydı olduğu belirlenirken, her 2 şüpheli hakkında da 6222 Sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem yapıldı. Olayla ilgili çalışma sürerken 18 yaşındayken küçük olduğu belirlenen bir kişi daha yakalandı. İlk inceleme sonucu Pellegrini'ye madeni 1 lira atıldığı tespit edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

============================

5- İSTANBUL'DA PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON; 7 GÖZALTI

İSTANBUL,- İSTANBUL'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekiplerinin çarşamba günü düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Görüntü Dökümü: -ARŞİV

29.11.2019 -09.42 Haber Kodu : 191129022

=========================

6- BAŞAKŞEHİR'DE 250 BİN LİRALIK KAPKAÇ KAMERADA

Haber- Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAŞAKŞEHİR'de çalıştıkları firmaya ait 250 bin lirayı banka şubesinden almaya giden iki kişiden biri, çantayı iş arkadaşının elinden alarak banka önünde bekleyen suç ortağıyla buluşarak, kaçtı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken yaşanan kovalamaca güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı. Olay, Başakşehir'de bulunan Güngören-Bağcılar Sanayi Sitesi'nde geçen çarşamba saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, Gebze'den İstanbul'a gelen Ramazan I. aynı firmada çalıştıkları Turgut E. ile birlikte sanayi sitesinin içinde bulunan banka şubesinden çalıştıkları firmaya ait olan 250 bin lirayı çekmeye gitti. Para dolu çanta ile bankadan dışarıya çıkan ikiliden Ramazan I., arkadaşının elinden para dolu çantayı alarak banka önünde bekleyen suç ortağı Ahmet Y. ile birlikte koşmaya başladı. Sanayi sitesinin içinden kaçmaya çalışan şüpheliler, siteden çıkmak için bir duvarın üzerinden atladı. Şüphelilerden Ahmet Y. atladığı sırada ayağını incitti. Şüphelilerin peşinde koşan sitenin güvenlik görevlileri Ahmet Y.'yi yakaladı. Ramazan I. ise elindeki para çantasını terk edilmiş bir otomobilin içine atarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik görevlilerince yakalanan Ahmet Y.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ahmet Y.'nin Ramazan I. ile Gebze'den geldiğini ve parayı çalmak için geceden plan yaptıklarını söylediği öğrenildi.

"BİR KİŞİYİ POLİSE TESLİM ETTİK"Yaşanan olayla ilgili konuşan Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi Güvenlik Müdürü Kahraman Belen "Bankadan 250 bin lira çekiyorlar. Dolapdere istikametine doğru kaçıyorlar. Güvenlik görevlileri anons ediyor. Dolapdere tarafında duvarın üzerinden atlarken, şüphelilerden birini yakalıyorlar. Şahsı emniyete teslim ettik." dedi.

O ANLAR KAMERADAÖte yandan şüphelilerin para dolu çantayla kaçma anı sanayi sitesinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, para dolu çantayı kapkaç yapan Ramazan I., bankanın önünde bekleyen Ahmet Y. ile birlikte koşmaya başlıyor. Sitenin içindeki sokaklarda koşarak kaçtıkları ve siteden çıkmak için bir duvarın üzerinden atladıkları görülüyor. Polis, Ramazan I.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü(GÜVENLİK KAMERASI)-Şüphelilerin kaçışı-Sokak aralarında koşmaları-Duvardan atlamaları(AKTÜEL)-Şüpheli Ahmet Y'nin gözaltına alınması-Sanayi sitesi Güvenlik Müdürü Kahraman Belen röp-Genel ve Detaylar

29.11.2019 - 10.20 Haber Kodu : 191129033

===============================

7-ZİLE BASIP BİNAYA GİRDİ, 30 BİN LİRALIK ALTIN ÇALDI

"Parmağımdaki yüzüğünden başka bir şeyim kalmadı"

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, BÜYÜKÇEKMECE'de bir hırsız, bina zilini çalarak girdiği daireden yaklaşık 35 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldı. Ziynet eşyası ve parası çalınan genç kadın, parmağındaki yüzüğünden başka bir şeyinin kalmadığını hırsızın tüm birikimlerini çaldığını söylerken, hırsızın binaya girişi ve çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayı geçen Pazartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Eşiyle birlikte Büyükçekmece'deki 5 katlı binanın en üst katında yaşayan Kübra Gördü (26) işten eve dönünce büyük şok yaşadı. Yatak odasına giren kadın her şeyin dağıtılmış olduğunu, paralarının ve altınlarının yerinde olmadığını gördü. Gözyaşlarına boğulan kadın durumu polis ekiplerine haber verdi.

ZİLE BASARAK BİNAYA GİRMİŞ Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve yaklaşık 45 dakika içeride kalan hırsızın, binaya giriş ve çıkış görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yüzünü atkı ve montunun kapüşonuyla gizlediği görülen hırsız apartmanın önüne gelerek zile basıyor. Bir süre sonra bina sakinleri kapıyı açıyor ve hırsız binadan içeri giriyor. Merdivenlere yönelen hırsız kamera açısından çıkıyor. Yaklaşık 45 dakika sonra binadan çıkan hırsızın ellerinde parmak izi bırakmamak için eldiven olduğu görülüyor.

"HER ŞEYİ DAĞITMIŞ"Yaşanan olayı anlatan ve konuşmakta güçlük çeken 26 yaşındaki Kübra Gördü, hırsızın her şeyi yere indirdiğini söyleyerek, "Bozuk kumbarama kadar almış. Bazamın altına kadar hiç bir şey yerinde değildi her şeyi dağılmıştı. Kumbara da bulunan 400 lira para, bazamın altında bir sürü ziynet eşyam vardı. 2 tane cumhuriyet altını, yarım altın, 3 tane künyem, set altınım, Beşi bir yerdem, küpem, yüzüğüm hepsi gitmiş. Tahmini 30-35 bin lira değerinde altın ve para tutuyor. Başka hiç bir şey almamış, hiç bir yere dokunmamış, dağıtmamış. Direk buraya geliyor, alacağını alıyor. 40-45 dakika durmuş, hepsinin kurdelelerini çıkarmış. Yüzü kapalı zile basıyor bina da herhangi birine. Binadaki insanlar da sormadan soruşturmadan açıyorlar. Eşim vardiyalı çalışıyor, evdeydi geçen hafta gündüzleri. Ben geçen pazartesi işe gitmedim rahatsızdım. Yani bu bence beni tanıyan çevremi tanıyan biri" diye konuştu. "HIRSIZ HAYALLERİMİZİ DE BİRİKİMLERİMİZİ DE ÇALDI"Parmağındaki yüzüğünden başka bir şeyinin kalmadığını söyleyen kadın, yetkililerden hırsızın bulunmasını isteyerek," Hayallerimizi de çaldı. Bütün birikimlerimizi de çaldı. Eşimle daha geçen gün konuşmuştuk artık çocuk yapalım. Borcumuz bitti iyi kötü bir araba aldık. Onu da kredi çekerek almıştık. Şu yüzüğümden başka hiç bir şeyim kalmadı. Bizi yaktın inşallah başka insanları yakma. Gören duyan varsa iletişime geçsinler bizimle. Temizlik işi yapıyorum. Kimse bunu hak etmez. Yemedim içmedim biriktirdim. Şundan başka elimde hiç bir şeyim kalmadı" dedi. Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin 35 bin lira değerinde altın ve para çalan hırsızın yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü: (GÜVENLİK KAMERASI)-hırsızın binaya girişi-hırsızın binadan çıkışı (AKTÜEL)-Evin dağınık halinin cep telefonu görüntüsü-Ev sahibinin olayın yaşanış şeklini göstermesi-Ev sahibi kadınla röportaj -Kırılan kapılardan görüntü-Yatak odasından görüntü-Genel ve detaylar

29.11.2019 -10.34 Haber Kodu : 191129036

Kaynak: DHA