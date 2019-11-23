DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

23.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:19

YAŞAR BÜYÜKANIT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (2)

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Büyükanıt bugün toprağa verilecek. Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Yaşar Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz ile damadı Ercan Caymaz da camiye cenazeyle birlikte geldi. Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, Türk bayrağına sarılı tabutu öperken gözyaşlarını tutamadı. Tören öncesi Bengü Büyükanıt Caymaz ve Ercan Caymaz cami avlusunda taziyeleri kabul etti.Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Görüntü Dökümü -----------------------------------Törenin düzenlediği camiden görüntüler -Çelenklerden görüntüler-Cenazenin camiye getirilişi-Törene katılanlardan görüntüler-Taziyelerin kabul edilmesi

23.11.2019 - 12.42 Haber Kodu : 19112308223.11.2019 - 13.00 Haber Kodu : 191123086

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2-İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE İSPARK DEĞNEKÇİSİNİN RAHATLIĞI

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBULİSPARK'a ait bazı otoparklarda mesai saatleri dışında vatandaşlardan para talep eden değnekçiler önüne geçilemiyor. İstanbul en işlek yeri olan Taksim'de görüntülenen değnekçinin rahat tavırları dikkat çekti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden para talep eden kişilerin önüne geçilemiyor.O değnekçilerden biri dün akşam İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde görüntülendi. Beyoğlu İnönü caddesinin Taksim meydanına çıktığı noktayı kendisine mesken tutan değnekçi, sürücülerden para talep etti. Sürücüleri yönlendiren değnekçi kamerayı fark etmesine rağmen rahat tavırlarıyla para istemeyi sürdürdü.Sürücüler, değnekçilerden rahatsız olduklarını belirtiyor.Osman Uğur, " 'Görevli misin' diyorum, 'yok görevli değilim' diyorlar. 'İSPARK mı' diyorum, 'yok' diyorlar. 'Fiş kesebiliyor musun' diyorum, kesemiyor" dedi.Recep Duygu da, "Resmi görevli olmadığı için para talebini gerçekleştirmedim. 'Ben buradayım, araçlara göz kulak oluyorum' dedi." diye konuştu. Taksi şoförü Ahmet Öztürk ise "Değnekçilere her zaman denk geliyoruz. İş beklediğimiz yerlerde geliyorlar, ücret talep ediyorlar. En son Sahrayıceddit'te gördüm. Yenisahra'da var. Çok yerde var. Durduruyor seni yolcu oluyor mesela orada, işi verirken para istiyor. Çok fazla var" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: ------------------------(CEP TELEFONU)-Değnekçinin trafiği durdurarak aracı park ettirmesi(AKTÜEL)-Değnekçinin vatandaştan para alması-Değnekçinin İnönü caddesinde yürüyüş anı-Araçların park etmesi-Değnekçinin sürücülerle konuşması-Vatandaş röportajı-İnönü caddesi İSPARK tabelası

23.11.2019 - 13.15 Haber Kodu : 191123091

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3-ŞİŞLİ'DE YASAK YOLA GİREN TAKSİCİNİN MOTOSİKLETLİYE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de yasak yola giren taksi sürücüsü, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akağalar Caddesi'nden iniş yaparak Elmadağ Caddesine devam etmek isteyen taksi sürücüsü Sami Öztaş, seyir halindeki motosiklet sürücüsü Volkan Kara'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Volkan Kara, yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Kara'yı çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AYNI CADDE ÜZERİNDE 3 GÜN ÖNCE GERÇEKLEŞEN KAZADA MOTOSİKLETLİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİDolapdere Caddesi üzerinde 3 gün önce benzer bir kaza sonucu motosikletli bir arkadaşlarını kaybettiklerini hatırlatan Abdullah Kargın, "Normalde taksi sürücüsünün geçmek istediği yola geçiş yok. Trafik kuralları gereği geçiş yasak. Taksici sağa yola bakmadan trafiği tehlikeye sokarak vatandaşların canını hiçe sayıp geçmeye çalıştı. Burada karşıya geçiş yok. Motosikleti kullanan arkadaş normal yolunda seyir halindeyken taksici ona çarptı. Bir de utanmadan aracına bir şey oldu mu diye bakıyor. Motosikletin üstündeki de bir can. Bundan çok değil iki gün önce az ileride bu caddede bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Yazıktır, günahtır. Ticari araç sürücüleri motosikletlileri hiçe sayıyor. Motora binenlerin kaportası vücududur" dedi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜNDEN SAVUNMATers yola yolcusunun ısrarı üzerine girdiğini iddia eden taksi sürücüsü Sami Öztaş, "Normalde sağa dönecektim. Ancak yolcu ısrar etti.' Buradan çıkacağız' deyince ters olduğunu söyledim. Ancak kontrollü bir şekilde ilerlerken birden motosiklet çıktı" diyerek kendini savundu.

KAZA ANI KAMERADAKaza bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde taksi sürücüsünün motosikletliye çarpması, çarpmanın şiddetiyle motosikletlinin fırlayarak yola savrulması yer alıyor.

Görüntü Dökümü: ------------------(GÜVENLİK KAMERASI)-Olay anı-Yerde sürüklenen motosikletli(AKTÜEL)-Sağlık ekiplerinin yaralı sürücüye müdahalesi-Görgü şahidiyle röportaj-Taksiciyle röportaj-Genel ve detaylar

23.11.2019 - 12.26 Haber Kodu : 191123071

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4- FATİH'TE UYGUR TÜRKÜ İŞ ADAMINA SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ali AKSOYER -İstanbul DHA - Fatih'te Uygur Türkü iş adamı Saimait Aierken'ın bir kafede otururken öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saimait Aierken'in adı Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçiyordu.Çapa'da 10 Kasım'da işlenen cinayette bir otelin çay bahçesinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Uygur Türkü Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganların olay sonrası Suriye'ye kaçmaya çalıştığını belirlendi. Olayla ilgili 4 kişi yakalandı.Saimait Aierken'in ölümü Özbek ve Kırgız basınında da yer buldu. Yapılan haberlerde Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği belirtildi.Saimait Aierken'in öldürülmesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde susturucu silahla çay bahçesine gelen saldırgan, arkadaşlarıyla oturan Aierken'i vurduktan sonra hızla kaçıyor

Görüntü Dökümü: ---------Saldırı anı (güvenlik kamerası)-Şüphelilerin şubeye getirilmesi-Olayla ilgili arşiv görüntü

23.11.2019 - 09.25 Haber Kodu : 191123016

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5- ŞİŞLİ'DE OTEL İNŞAATINDA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,Şişli'de bir otel inşaatında çalışan işçi metrelerce yüksekten asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralı olarak düştüğü yerden kurtarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay saat 10.30 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Otel inşaatında çalışan işçilerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Diğer işçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya düştüğü yerde ilk müdahalede bulundu. Yaralı daha sonra itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarıldı. Daha sonra sedye ile ambulansa taşınan işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Polis, olay sonrası inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü-------------------İşçinin düştüğü yer-Kurtarma çalışması-Yaralının ambulansa taşınması-İtfaiye ve polis ekipleri-Genel ve detay görüntüler

23.11.2019 - 12.26 Haber Kodu : 191123071

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6- AVCILAR'DA MİRAS YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA OMUZUNDAN VURDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Veysel TİMDU/ İSTANBUL, AVCILAR'da aralarında miras meselesi olduğu öne sürülen tarafların tartışması kanlı bitti. Bir kişi silahla omuzundan vurularak yaralandı.Olay saat 11.30 sıralarında Cihangir Mahallesi, D100 yan yolda bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Hasbi Öztürk beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte aralarında miras nedeniyle bir süredir sorun olan Orhan Menteşoğlu'nun iş yerine gitti. Taraflar arasındaki konuşma kavgaya dönüşünce Menteşoğlu silahla Hasbi Öztürk'e ateş etti. Öztürk, sağ omzuna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDIAvcılar İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Öztürk'ü silahla yaralayan Orhan Menteşoğlu polis ekiplerince ruhsatsız olduğu belirlenen silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Omzundan yaralanan Öztürk ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yarlının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O sırada olay yerinde olan kişilerde ifadesi alınmak üzere Menteşoğlu ile birlikte karakola götürüldü. Öztürk ve arkadaşlarının iş yerine geldikleri minibüste de inlemeler yapıldı. Ardından polis ekiplerince otoparka götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPolis ve sağlık ekiplerinden görüntüYaralıdan görüntüdiğer detaylar

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7- OTOMOBİL LASTİĞİNDEN FISTIĞA KADAR GİRDİKLERİ İŞ YERLERİNDEKİ HER ŞEYİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL İSTANBUL'da girdikleri 19 iş yerinden tencereden, otomobil lastiğine, fıstıktan, peçeye kadar onlarca çeşit mal çalan 1'i kadın 9 kişilik çete yakalandı. Park halindeki TIR'lardan da hırsızlık yaptıkları öğrenilen ve toplam 1,5 milyon liralık eşya çalan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Güngören, Sultangazi, Bahçelievler ve Bayrampaşa'da meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde, hırsızlıkların aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüphelilerin bazı olaylarda içinde şoförünün uyuduğu park halindeki TIR'lardan da eşyaları çaldıkları belirlendi.

ÇETE LİDERİNİN 120 SUÇ KAYDI ÇIKTIHırsızlık Büro Amirliği ekipleri iki ay süren çalışmanın ardından kimlikleri tespit edilen 9 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon yaptı. Önceki gün sabaha karşı Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Esenyurt'ta toplam 8 adrese yapılan operasyona özel harekat ve çevik kuvvette destek verdi. Gözaltına alınan çete lideri Yasin Ç., Murat U., Süleyman Y., Nazmi ?., Eren Y., Barış M., Fikret G., Gül U., Münir K. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin şubedeki sorgularında çete lideri Yasin K.'nın hırsızlık suçundan daha önceden 120 kez yakalandığı tespit edildi. Çete lideri Yasin Ç.'nin kiralık otomobil üzerine kaydı olmayan bir dükkan işlettiği ve çeteye kiralık araç bulduğu öğrenildi.

AYAKKABI BOYASIYLA PLAKAYI DEĞİŞTİRMİŞLERPolisin yaptığı detaylı incelemelerde şüphelilerin kiralık kapalı kasa araçlarının plaklarının harf ve rakam gruplarını ayakkabı boyası kullanarak değiştirdiklerini tespit etti. Şüphelilerin sabaha karşı girdikleri iş yerlerinden tekstil malzemesi, peçete, akü, otomobil lastiği, Antep fıstığı, tencere tava gibi onlarca çeşit eşya çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları malları sürekli olarak 2 ayrı alıcıya sattıkları ortaya çıktı.Şüphelilerin şubede verdikleri ifadelerinde yaptıkları suçları kabul ettikleri öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 9şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADAÖte yandan hırsızlık anları ile polisin şüphelilerin evlerine yaptığı operasyon kameralara yansıdı. Görüntülerde şüpheliler plakaları değiştirilmiş araçlarla geldikleri iş yerlerinde kepenk kilitlerini kırdıktan sonra içerden çaldıklarını kamyonete taşımaları yer alıyor. Görüntülerin devamında ise Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon sırasında şüphelilerin evlerinden çıkan çalıntı eşyalar yer alıyor.

Görüntü Dökümü: ----------------EK GÜVENLİK KAMERASI//-Hırsızlık anları-Şüphelilerin evine yapılan operasyon-Ele geçirilenler

GEÇİLEN//-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

23.11.2019 -11.02 Haber Kodu : 19112304223.11.2019 - 13.04 Haber Kodu : 191123087

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8- ÜMRANİYE'DE "UYGUNSUZ " GÖZALTISI

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHAÜmraniye'de Mustafa Ş.'nin bir kadın ile uygunsuz fotoğraflarını çekip zorla parasını aldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı.İddiaya göre, Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde bir evde Mustafa Ş.(42)' nin bir kadın zorla uygunsuz fotoğrafları çeken 2 kişi, şantaj yaparak 35 bin liralık senet imzalattı. Ardından da 7 bin 400 lirasını gasp ettiler. Olaydan iki gün sonra Mustafa Ş. şüphelilerden şikayetçi oldu. Şüpheliler Mustafa Ş. ve eşini arayarak imzalattıklarını senetteki tutarı istediklerini söyledi. Mustafa Ş. polis ekiplerine parayı Ümraniye, Dudullu Meydanı'nda şüphelilerle buluşup teslim edeceğini iletti. Bunun üzerine harekete geçen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, buluşma noktası gelen Barış B.(32), Yusuf S.(27), Emine B. (22) ve Zübeyde S. (24)'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden Ümraniye'de yaşanan "nitelikli yağma" olayının da failleri olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yakaladığı 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü--------------------------şüphelilerin adliyeye sevk edilişi

23.11.2019 - 12.28 Haber Kodu : 191123072

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9- AYDIN AĞAOĞLU: MAĞDURİYETLER TAZMİN OLMADIKÇA HAK İHLALLERİ SÜRECEKTİR

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, TÜKETİCİ Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin haklarını korumak, bilinçlendirmek için neredeyse her gün bir televizyona, gazeteye çıkıyor. "Sabahın dördünde kalkıp insanların dertlerine derman olmaya çalışıyorum. 'Tüketicinin Aydın abisiyim" diyen Ağaoğlu, mağduriyetler tam tazmin olmadığı sürece tüketici hak ihlallerinin devam edeceğini söyledi.Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Ailemle artık yabancı gibi olduk. Akşamları erken yatarım sabaha karşı da erken uyanırım. Uyandığımda ilk işim telefona bakmaktır. Gelen mesajlara bakarım. Benim yaptığım akıllı işi değil ama birilerinin bu işi üstlenmesi lazım. Hani denize bir çocuk atlamış boğulmak üzereymiş, adamın biri kurtarmış herkes alkışlamış çıktığında "ya beni kim itti" diye aranıyormuş ya, artık benim durumum da öyle. İstesem de vazgeçemiyorum" dedi.Özellikle sosyal medyayı çok kullandığını ifade eden Aydın Ağaoğlu, "Bakın, sosyal medyada twitter sayfamda sadece önceki gün çıktığım yayınlar bunlar. Diyorlar ki, "Haklarının peşinde koşmaktan yorulmuş ümidini kesmişken sizin yayınlarınızda yer vermenizle umudu yeşeriyor mücadele azmi geri geliyor", 'Tüketicinin Aydın abisi, 3 yaşında çocuğa anlatır gibi yapmanız gerekenleri anlatıyor. Artık ağlamayı bırakıp uygulamaya geçin' yazıyorlar" diye konuştu. Günlük yaşamda vatandaşların kendisini tanıdığını söyleyen Ağaoğlu, "Geçen gün marketteyim, hiç tanımadığım biri sanki kardeşimmiş gibi uzattı elini, ben de uzattım, 'Sizi çok takdirle izliyorum' dedi. Pazardayım, pazarcının biri geliyor 'çok güzel şeyler anlatıyorsunuz' diyor, sarılıyor" dedi.

"ÇALIŞANLARIMIN AYDIN ABİSİ OLDUM BUGÜN DE TÜKETİCİNİN AYDIN ABİSİYİM"Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Mağduriyetler tam tazmin olmadığı sürece tüketici hak ihlalleri devam edecektir. Ben her ne kadar sabahın dördünde kalkıp, 'Bugün itiraz etmezse icra takibi kesinleşir' diye insanların dertlerine derman olmaya çalışıyorum. Ben aslında masanın iki tarafında bulunmuş bir çalışanım. Okul hayatımın ardından iş gören olarak bir şirkete girdim. Daha sonra ambalaj üzerinde KOBİ ölçeğinde işletme kurdum. 100-150 kişiye kadar çalışanlarım oldu. Çalışanlarımın Aydın abisi oldum. Bugün de tüketicinin Aydın abisiyim"Bir yakının yaşadığı problemi anlatan Ağaoğlu, "Geçtiğimiz günlerde bir komşumuz 2000 liraya bir parfüm almış ancak mağazaya gidip 'kokusu çabuk gidiyor' demiş. Mağaza da 'kullanmışsınız ne değişim ne iade yapabilirsiniz' demiş. Ben tam hukuki haklarından bahsederken dedi ki 'Mağazaya bir mail attım maile sizi de ekledim' mağaza müdürü de 'biraz bekleyin' demiş. İki gün sonra da sorununun çözüldüğünü söyledi" şeklinde konuştu.

"GÜNDE YAKLAŞIK 300 SMS, DİREKT MESAJ, MAİL VE WHATSAPP MESAJI GELİYOR"Birden çok mecradan mağdurların ulaştığını dile getiren Ağaoğlu, "Günde yaklaşık 300 SMS, direkt mesaj, mail ve whatsapp mesajı geliyor. Ben bunlara cevap vermediğim zaman şunu fark ediyorum, bazıları süreli. Örneğin yarın pazartesi. Yedinci günü doluyor. İtirazda bulunmazsa, hakkındaki icra takibi kesinleşecek. Adamın malına mülküne haciz gelecek. Oysa anlatılanı okuduğunuzda adam suçlu değil. İşte bu sorumluluk duygusuyla geceleri kalkıyorum. Acaba gözden kaçan mesaj var mı, diye bakıyorum. Aslında çoğu da haklı ya da yasayı bilmeyen vatandaşların serzenişleri var" dedi

"NEREDEYSE AİLE HAYATI KALMIYOR"Günün çoğu vaktini tüketiciler ayırdığını belirten Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Okuyabildiğim tek şey mevzuat. Tüketicinin hakkını nasıl korurum? Bu da yoruyor, hırpalıyor. 'Bırak o zaman' diyeceksiniz, bırakamıyorsunuz. Arkanızda ağlaşan birileri varken nasıl dönüp gidebilirsiniz. Denizde boğulmak üzere olan birini görünce 'elim ıslanmasın' deyip arkanızı dönüp gidebilir misiniz? Hayır yapamazsınız. Vicdan sahibiyseniz yapamazsınız. Neredeyse aile hayatı kalmıyor. Gece-gündüz, cumartesi, pazar hiç fark etmiyor. Saat 10.00-10.30 olamadan giyeceğim kıyafete karar verme hakkım yok"Anadolu'nun çeşitli yerlerinden hediyeler aldığını ifade eden Ağaoğlu, "Bir mağdur Çerkezköy'den bana bal getirdi. 250 gram bir kavanozda. Toplantı çıkışı lobide kendini tanıttı. Balı hediye etti. Hiç unutmuyorum. Sanki bana 250 kilo altın dolu bir bavul getirdi. Mahcubiyet en korktuğum şey. İnsanları mahcup etmek istemiyorum. Bir de bana mağdurların kırılmasını istemiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü: ------------------Aydın Ağaoğlu röportaj-Genel ve detay

23.11.2019 - 10.06 Haber Kodu : 191123020

Kaynak: DHA