DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

16.10.2019 12:11

GAZİANTEP'te prematüre olarak dünyaya geldikten sonra bağırsak sorunu yaşayan ve ameliyatı için 20 bin lira gerekli olan Ecrin bebek ailesinin maddi durumu yeterli olmadığı için ameliyat olamıyordu. Ecrin bebek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Prematüre olarak ikiz eşi olarak doğan Ecrin bebek, artık yoluna sağlıklı şekilde devam edecek.7 aylık Ecrin bebek, Gaziantep 'teki doğumundan hemen sonra solunum ve bağırsak sorunu yaşamış, maddi durumu iyi olmayan aile tedavi ettiremeden hastaneden ayrılmak zorunda kalmıştı. Mahkeme kararı ile sağlık tedbiri konularak ameliyat olan Ecrin bebek, 1 ay sonra tekrar rahatsızlanmış, ameliyatı için 20 bin lira veya tekrar mahkeme kararı istenince Ecrin bebek için tedavi yolu tıkanmıştı. Yayınlanan haberlerin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Bölümü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu aileyi İstanbul 'a çağırarak, hastane olarak tüm masrafları SGK'dan karşılayarak tedavi edebileceklerini söyledi.

SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE EVİNE DÖNECEK"Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, bundan sonraki süreci şöyle anlattı: "Ecrin bebek Gaziantep'te belirli şartlarda ameliyat edilmiş ancak içerik olarak detaylı bilgiye sahip değildik. Prematüre olarak ikiz eşi olarak doğmuş. Büyük abdesti dışarı doğru ağızlaştırılmış ancak içerik olarak az bilgiye sahiptik. Ayrıca mali sorunlar da çıkmış. Ailede o anlamda tedavi ile ilgili olarak sorun olunca durum da basına yansıdı. Ben de üniversitemiz üzerinden aileye ulaştım. Şişli Hamidiye Hastanesi'ne hastane masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanarak tedavi için davet ettik. Yaklaşık 3 hafta önce geldiler. Uzun değerlendirmelerimiz oldu. Yeni doğanda ostomi açmak için birçok sebep var. Altta yatan başka hastalıklar da olabilirdi. Ecrin bebek için bütün detaylı araştırmalar yapıldı. Biyopsiler alındı, gerekli filmler çekildi. 5 gün önce ameliyatını gerçekleştirdik. Sağlıklı bir şekilde evine gönderebilecek hale geldik. Ecrin çok mutlu bir bebek. Aile de biraz sabretti ve ama sonucunda sağlıklı bir şekilde çocuğunu kucağına alabildi" dedi.

Ecrin bebeğin annesi Güllü İlksöz ise "Ecrin'in bağırsak sorunu vardı. Sekiz günlük bebekken ameliyat olmuştu. Bağırsağı dışarıdaydı. Kakasını dışarıdan yapıyordu, torbası vardı. Ameliyat olması gerekiyordu. Biz Gaziantep'ten İstanbul'a geldik. Burada ameliyat ettiler. Şu anda bebeğimiz sağlığına kavuştu. Ali İhsan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ameliyatı çok güzel geçti, çabuk da toparladı. Allah razı olsun kendisinden. Özel hastanede doğum yaptığım için özel hastanedeki doktorumuz bizden 20 bin lira istedi. Biz ameliyat ettiremedik. Daha sonra Ali İhsan Hocamız bizim haberimizi gördü, bizi buraya çağırdı ameliyatını yaptı. Umduğumuzdan daha çabuk iyileşti, herşey yolunda. Kızımın şu an hiçbir sorunu yok, ikizi gibi hayatına devam edebilecek" diye konuştu.

Görüntü dökümü------------------------Ecrin bebekten detaylar-Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu röp-Anne Güllü İlksöz röp-İkizlerin arşiv görüntüleri-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

16.10.2019 -11.03 Haber Kodu : 191016053

Kaynak: DHA

- İstanbul