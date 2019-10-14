Dha istanbul bülteni - 2

14.10.2019 13:25

ESENYURT'TA 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1)

Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA - ESENYURT'ta 4 katlı binanın çatısındaki yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler içinde kalan çatıyı söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan çatıyı söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------Yangından görüntüler

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(aktüel görüntüyle)2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "MÜNBİÇ KONUSUNDA İSE ŞU ANDA BİZ KARARIMIZI VERDİĞİMİZ GİBİ UYGULAMA AŞAMASINDAYIZ"

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

*"(Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası) Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar"

*"Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın"

*"Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız"

*"Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur"

*"Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Yılmaz OKUR/İSTANBUL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası) Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar." dedi.Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Zirvesi'nde muhatap ülkelere Barış Pınarı Harekatı hakkında da kapsamlı bilgi vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Bakü'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde basın toplantısı düzenledi.Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 14-15 Ekim 2019'da düzenlenen Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılmak amacıyla birazdan Bakü'ye hareket edeceğini belirtti. Seyahatinde kendisine, bakanların ve çeşitli kurum temsilcilerinden oluşan bir heyetin de eşlik ettiğini ifade eden Erdoğan, Bakü'ye varışlarını mütakiben ilk olarak Aliyev ile bir araya geleceklerini, ardından DEİK tarafından düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması vesilesiyle, yurt dışında yaşayan iş adamları ile buluşacaklarını geleceklerini aktardı. Türk Konseyi 7. Zirvesi'nin, pek çok açıdan tarihe kayıt düşeceğini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Zirve öncelikle Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulan TürkKonseyi'nin 10. yıl dönümüne tekabül ediyor. Bakü Zirvesi ile Özbekistan'ın da aramıza tam üye olarak katılışına şahitlik edeceğiz. Bu şekilde konseyimiz daha da güçlenmiş olacak. Eylül ayında Budapeşte'de konseyimizin Avrupa temsilcilik ofisinin açılması da teşkilatın gücüne güç katmıştır. Teklifimiz ve diğer ülkelerin de kabulüyle, 'Türk dünyasının Aksakalı' Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e de Türk Konseyi Onursal Başkanı unvanı da bu zirve vesilesiyle takdim edilecektir. Aksakalımızın engin tecrübelerinden böylece konsey olarak istifade etmeyi sürdüreceğiz. Türk dünyasıiçindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha da güçlenmesi doğrusu bizler için bir iftihar vesilesidir."

MUHATAPLARA BARIŞ PINARI HAREKATI HAKKINDA DA KAPSAMLI BİLGİ VERECEKZirveye katılacak devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelerde bulunacağını belirten Erdoğan, hem konseyin hem de ikili ilişkilerin geleceğini ele alma fırsatı bulacaklarını söyledi. Bu vesileyle muhataplara Barış Pınarı Harekatı hakkında da kapsamlı bilgi vereceklerini aktaran Erdoğan, Bakü'deki temasların Türk Konseyi üyesi ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağına inandığını kaydetti.

"MÜNBİÇ KONUSUNDA İSE ŞU ANDA BİZ KARARIMIZI VERDİĞİMİZ GİBİ UYGULAMA AŞAMASINDAYIZ"Suriye ordusunun Münbiç ile Ayn el-Arap'a döndüğü ve PYD'yle anlaştığı iddiaları hatırlatılarak, bu konuda Rusya ile herhangi bir iletişiminin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu anda birçok dedikodu olduğunu söyledi. Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benzediğini dile getiren Erdoğan, "Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Amerika ile Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımız, 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaklardı. Fakat seneyi devirdik Münbiç boşaltılmadı. Yani Münbiç boşaltıldığında orayaTürkiye olarak biz girmeyeceğiz ki. Oranın gerçek sahipleri olan Arap kardeşlerimiz. Oranın sahipleri, aşiretler ki onlarla görüşmelerimiz oldu. Onlar oraya girecek ve bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak." diye konuştu.

Erdoğan, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in "Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekmeyi konuştukları"na ilişkin açıklamasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, "Yaklaşım olumlu bir yaklaşım. Şu anda bu yaklaşım geçerliliğini koruyor. Aksi bir gelişme yok." yanıtını verdi.

"Gerçekleri karartmak mümkün değil"Bölgede mizansen yapan, "Siviller zarar görüyor." diyen yabancı basının manipülasyonunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şöyle konuştu: "İnanıyorum ki bu manipülasyonları sizler nasıl değerlendiriyorsanız samimi olarak ben de aynı şekilde değerlendiriyorum. Yani 600'ün üzerinde havan topunun atılmış olduğu bizim topraklara bunların kör olması tabii ki anlaşılır gibi değil. Bunlar tabii ilk de değil. Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği içeride ve dışarıda uyguluyorlar. Fakat tabii gerçekleri karartmak mümkün değil. Zira şu anda ortada şehitlerimiz var. Yine bu havan topları neticesinde maalesef yaralı olanlar, evlerini boşaltanlar ve oralarda şu anda çekilen bunca vatandaşlarımız var. Yani bunlar istediği kadar hedef saptırsınlar, bu gerçekleri bizim halkımız görüyor. Biz de bunları dünyaya yazılı, görsel medya vasıtasıyla anlatmaya gayret ediyoruz. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın."

"YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Uluslararası kamuoyunda ülkelerin devlet başkanlarından çok ciddi tepkiler gelmişti geçtiğimiz günlerde. Sonra çelişkili açıklamalar geldi. Gün geçtikçe bu tepkilerin yönünün değişeceğine yönelik bir şeyiniz var mı?" şeklindeki sorusu üzerine, bu tepkilerin daha da değişeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Çünkü biliyorsunuz yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Gerçek bu. Şu anda da cereyan eden hadiseler karşısında bütün bunları görüyorlar. Ben dün Şansöyle Merkel ile görüştüm. Bir önceki gün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüm. Görüşmelerimde de birçok gerçekleri maalesef bilmediklerini ve çok ciddi bir dezenformasyon baskısı altında olduklarını gördüm. Tabii kendilerine bu gerçekleri de anlattım. Dedim ki 'Eğer burada samimi bir yaklaşımınız varsa, sizler koalisyon güçleri içerisindesiniz'. Aslında biz de koalisyon güçleri içerisindeyiz. Koalisyon güçleri içerisinde sizler burada doğruyu mu arıyorsunuz? Yoksa... Tabii bizim bir şeyimizi bunlar gizlemeye çalışıyorlar. Nedir o? Biz NATO müttefiki olan bir ülkeyiz. Dikkat edin bu ülkelerin hepsi NATO üyesi. NATO'nun 5. maddesi var. Biz bir terör örgütünün şu anda baskısı altındayız, tacizi altındayız. Buna karşı 5. maddede bunların kimin yanında yer alması lazım. Bizim yanımızda yer alması lazım. Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız? Yoksa terörle mücadele görevi olan NATO'ya karşı kimin yanında yer alacaksınız? Bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız. Tabii cevap veremiyorlar."

"NATO, 5. MADDE NOKTASINDA DA ŞU ANDA PASİF"Yaptıkları şeylerin gayesi ve sebebini anlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, "İnsan bazen düşünüyor. NATO üyesi ülkeler içerisinde tek halkı Müslüman olan ülke Türkiye. Acaba buradan mı? Buraya doğru iş kanalize oluyor. Bu teröristlerin ise yapısı belli. Görevi aynı zaman teröre karşı da mücadele vermek olan NATO, 5. madde noktasında da şu anda pasif. Fakat NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ziyaretimize geldi, kendisiyle görüştük. Dışişleri Bakanımla görüştü. Gayet güzel açıklamalar yaptı. Benimle yaptığı görüşme de gayet güzel geçti. Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmınınduruşu farklı. Belli konuşmaları yaptıktan sonra mesela Sayın Boris Johnson 'Ben o zaman nasıl yardımcı olabilirim?' noktasına geldi." diye konuştu.

"DOLAYISIYLA TERÖR ÖRGÜTÜYLE SAVAŞ OLMAZ, MÜCADELE OLUR"Erdoğan, bu noktada dik duracaklarını ifade ederek, "Şu anda özelikle teröre ve teröristlere karşı, bizim biliyorsunuz Kürtlerle herhangi bir bölgede savaşmak, böyle bir şeyimiz yok. Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur. Savaş ise devletler arasında olur. Bu hassasiyetimizi de ortaya koyuyoruz. Ona göre bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Şu anda Ayn el-Arap ve Münbiç olayı bir taraftan devam ediyor. Bunun yanında gerek ABD, gerek Rusya'yla olan görüşmeleri arkadaşlarımız Milli İstihbarat olsun, Savunma Bakanımız olsun aynı şekilde sürdürüyorlar." şeklindekonuştu.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLENLERİN SAYISI 550'YE ULAŞTI"Bu süreci aynı kararlılıkla devam ettirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Zaten sizler rakamları yayınlıyorsunuz. Şu anda etkisiz hale getirilenlerin sayısı 550'ye ulaştı 8.30 itibarıyla. Bunların içerisinde 500 ölü var. Bununyanında 26 yaralı, 24 teslim olan var. Bu şekilde mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor, devam edecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.20'de "TC-TUR" uçağıyla Bakü'ye hareket etti. Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer uğurladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a gitti.

Görüntü dökümü: ----------------Erdoğan'ın açıklamaları

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)3- - İSTANBUL'A DEV KONUK... 672 YOLCULU KRUVAZİYER GEMİSİ SARAYBURNU'NDA

Beyza Nur GÜLER- Özgür EREN - Serdal ALTINTEPE - Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, İTALYA'dan yola çıkan Bahama Adaları Bandralı "Seven Seas Voyager" isimli 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demir attı. Dün akşam saatlerinde gelen ve bugün akşam saatlerinde Sarayburnu Limanı'ndan ayrılacak olan gemi, bugün Çanakkale Bozcaada'da duraklayarak Yunanistan Pire'de seferine son verecek.İtalya'dan yola çıkan Bahama Adaları Bandralı ultra lüks Seven Seas Voyager kruvaziyer gemisinde 462 mürettebat ve farklı ülkelerden 672 yolcu bulunuyor. İstanbul'a gelen turistler, gemiden ayrılarak tarihi yarımadayı gezmek üzere liman çıkışında hazır bulunan otobüslere bindi.

"ÜLKE EKONOMİSİNE ÇOK BÜYÜK DEĞERLER KATACAK"Sarayburnu Limanı Müdürü Akın Demir, dün akşam saatlerinde gelen gemiyle ilgili olarak "Gemilerimizin gelmesiyle ülke ekonomimizin en büyük ayağı olan kruvaziyer gemi sektörünün ülkemize çok büyük değerler katacağının farkındayız. Bu bilinçle turizmimizin güçlenmesi ve ekonomimizin daha iyi yerlere gelmesi için Türkiye'yi kruvaziyer gemiler için uğrak liman haline getirme çabası içerisindeyiz. 11 adet daha kruvaziyer gemimiz gelecek. Kış turizmine de katkıda bulunmuş olacağız. Şu anda limanımızda bulunan gemi bugün ve yarın İstanbul'da olacak. Bu süre içinde tarihi yarımadamızda turizme kaynak sağlayan yerleri gezecekler. İnşallah önümüzdeki senelerde daha çok gemiler gelir ve daha büyük işler başarırız. Açılması planlanan yeni limanlarla da daha çok gemiye hizmet edeceğiz" dedi.

"HER YERİ GEZECEĞİZ"Amerikalı bir çift ilk kez İstanbul'a geldiklerini vurgulayarak, "Yolcuğumuz güzel geçti. Sultanahmet Camii, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı, her yeri gezeceğiz. İki günde ne kadar yer gezmek mümkünse" şeklinde konuştu.İngiliz bir turist de yolcuğunun çok eğlenceli geçtiğini ifade ederek, "İki günümüz var. Bugün Sultanahmet Camii'ne, Topkapı Sarayı'na ve Mısır Çarşısı'na gideceğim" dedi.

DÜNYANIN EN LÜKS GEMİLERİNDEN BİRİBir gemi turizm ve seyahat acentesinin müdürü Rengin Bülbül Turan, "Amerikan menşeili bir gemi. İtalya'dan geliyor. Roma'da yolcularını bindirdi. Malta'yı gezdi. Malta, İtalya, Yunanistan'da bir limana uğradı. Ama en son limanı İtalya Katanya'dan geliyor. Dün Kuşadası limanındaydı. Orada bir uğrak yaptı. Turistlerini gezdirdi. Salı günü de Bozcaada'dan geçecek. 3 sene sonra ilk kez Bozcaada'ya gelen bir turist gemisi olacak. Bu gemi bu seneki 3. seferini İstanbul'a yapıyor. Bir seferi daha olacak. Geminin içinde iç dış kamaralar, restoranlar, barlar var. Büyük bir gemi, üst segment bir gemi. 6-7 yıldızlı bir otel segmentinde ve orta boyutta dünyanın en lüks gemilerinden biri olarak sayılıyor. Amerikalılar, İtalyanlar, Hintliler, Almanlar, Avusturyalı, İsviçreli gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden yolcularını alıp İstanbul'a, Türkiye'ye getirdi" dedi.

Görüntü Dökümü: ----------------------- -Geminin yanaşmasının havadan görüntüleri-Geminin limana yanaşması-Gemi turizmi acentesi müdürü ile röp.-Liman müdürü ile röp.-Yolcular ile röp.-Yolcuların görüntüleri-Kontrol noktasından geçişleri -Muhabir anonsları-Genel ve detay ======================

4- GENÇ KIZ ÇIĞLIK ATTI, METROBÜSTEKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - METROBÜSTE genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen E.D. (61) gözaltına alındı. Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne giden metrobüse binen E.D.'nin Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağından itibaren K.S. adlı kızı elle taciz etmeye başladığı öne sürüldü. Genç kız bağırarak, yardım isterken metrobüs sürücüsü aracı Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında durdurdu. Durum güvenlik görevlilerine iletildi. Güvenlik görevlisi E. D.'yi yakalarken olay yerine polis çağrıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek E.D.' yi gözaltına aldı. Genç kız, şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine E.D. polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü: -----------------Metrobüslerden ve metrobüs durağından görüntüler-Genç kız güvenlik görevlisinin yanında (Yüzü görünmeyen başörtülü) ve polislerle giderken-Şüpheli güvenlik görevlisi kulübesinde-Şüpheli, polislerin arasında götürülürken ve ekip aracına bindirilirken

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5- AVCILAR'DAKİ BANKA SOYGUNCUSU KAMERADA

-AMASYA'DA YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, AVCILAR'da bir bankaya girerek silah tehdidiyle kasadan aldığı 32 bin lira ile kaçan şüpheli Amasya'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şüphelinin üzerinden olayda kullandığı kuru sıkı silah ve 5 bin lira ele geçirildi. Daha önceden polise geliş kaydı bulunmayan şüphelinin poliste verdiği ifadesinde "ihtiyacım vardı. O yüzden banka soydum." dediği öğrenildi. Şüpheli tutuklandı.

SOYGUN ANI KAMERADAAvcılar'da 27 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda müşteri gibi içeri giren bir kişi, silahını çekerek önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirmiş, daha sonra bankoya yönelerek silah tehdidiyle kasada bulunan 32 bin lirayı alarak, yaya halde olay yerinden kaçmıştı. Soygun anı ise bankanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

ŞÜPHELİ AMASYA DA YAKALANDIAsayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin eşkalini belirledi. Yapılan çalışma sonucu şüphelinin olaydan sonra Amasya'ya kaçtığı belirlendi. 10 Ekim'de Amasya'da yapılan operasyonda banka soyguncusu Naim D. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile 5 bin lira ele geçirildi.

"İHTİYACIM VARDI O YÜZDEN SOYDUM" DEDİ.İstanbul'a getirilen şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde "İhtiyacım vardı. O nedenle banka soydum." dediği öğrenildi. Naim D.'nin daha önceden bir suç kaydının bulunmadığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: ---------------Güvenlik kamerası-Soygun anları--Şüphelinin emniyetten çıkarılışı-ARŞİV görüntüler (olay yeri)

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6- ESENYURT'TA POLİSLE SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİREN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,Esenyurt'ta aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu 14 ayrı suçtan aranan 4 şüpheli polisle silahlı çatışmaya girdi. Şüphelilerden biri olay yerinde yaralanırken, 3 şüpheli kaçtı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Olay, geçen cumartesi Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında cezaevi firarisinin de olduğu 14 ayrı suçtan aranan 4 kişi cadde üzerinde denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçtıkları sırada polise ateş açan şüphelilere polis karşılık verdi. Çıkan çatışma da şüphelilerden Tolga K. ve cadde üzerinde bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağırılan Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alınan T.K, S.Y, M.C.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Tolga K.'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde iki otomobil ile gelen şüpheliler yol kenarında durarak polisle çatıştığı görülüyor. Daha sonra şüpheliler geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü: -----------------------(Güvenlik Kamerası)-Çatışma anları-Şüphelilerin otomobil ile gelişi-Yol kenarında durması--Yakalanan şüphelilerin emniyetten çıkışı-Genel ve Detaylar

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7- ÜMRANİYE'DEKİ FAR HIRSIZLARI KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÜmraniye'de gece yarısı pahalı oldukları için belirli otomobil markalarının farlarını çalan motosikletli hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis bir gecede 5 ayrı aracın farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.Olay, 3 gün önce saat 02.30 sıralarında Ümraniye Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Berkan Uluçay, akşam saatlerinde otomobilini apartmanının önündeki sokağa park ederek evine girdi. Sabah otomobilinin yanına gelen Uluçay, aracının iki farının da yerinde olmayıp sökülerek çalındığını fark etti. Berkan Uluçay, karakola giderek şikayette bulundu. Berkan Uluçay polis merkezinde, o gece kendi otomobilinin markası ile aynı olan 5 aracın daha farlarının çalındığını öğrendi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık olayın yaşandığı saatte sokakta elektriklerin olmadığını fark etti.

"20 BİN LİRALIK HASARIM VAR"Berkan Uluçay, "Sabah saatlerinde uyandığımda aracımın başına geldim babamla birlikte. Babamla beraber işyerimize doğru geçiyorduk. Arabamın farlarını bu şekilde gördüm. Daha öncesinde de duymuştum böyle bir far hırsızlığı yaşandığını. Aracımın başına geldiğimde direk polisi aradım. Olay yeri incelemeyi çağırdım. Güvenlik kameralarını istedim. Görüntülerde saat 02.58'de binanın, caddenin, sokağın elektriklerinin kesildiğini fark ettim. İki tane motorcu toplam 4 kişi, bir motorda iki kişi olmak üzere 4 kişi birlikte geldiler. Kaskları vardı, eldivenle çalışmışlar. Olay yeri incelemenin raporunda eldiven çıkıyor. 20 bin liralık hasarım var. Kaskom olmasına rağmen arabamda maddi değer kaybı olacak kesinlikle. Bu yüzden şikayetçiyim" dedi.

AYNI GECEDE AYNI MARKADAN 5 ARACIN DAHA FARLARI ÇALINDIAynı gece bir arkadaşının aracının da farlarının çalındığını belirten Uluçay, "Kırmızı bir araç vardı, o da arkadaşımızın arabası. Ataşehir tarafında. Aynı şekilde o da gece saatlerinde onun da farları çalındı. Polis arkadaşları aradığımız zaman bize aracımızın markasını sorduktan sonra 'bugün siz üçüncü kişisiniz' dediler. Karakola gittiğim zaman orada bir hengame gördüm. Bütün araç sahipleri oraya gelmişti şikayetçi olmak için" diye konuşu.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIFar hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Berkan Uluçay'ın arkadaşına ait aynı marka aracın yanına iki motosikletle birlikte 4 kişinin geldiği, iki kişinin motosikletten inerek kısa sürede aracın farlarını söktüğü ve motosiklete binerek olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü: -------------------Güvenlik Kamerası -Motosikletlerin aracın yanına gelmesi-İki kişinin motosikletten inmesi-Araçtan farların sökülmesi-Hırsızların motora binip olay yerinden ayrılması-Muhabir anons-Farları çalınan araba-Araç sahibi Berkan Uluçay ile röp-Genel ve detay

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8- POLİS UYARDI: HIRSIZLAR KAPILARI KİLİTLENMEYEN EVLERİ TERCİH EDİYOR

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, ESENYURT'ta birçok eve girerek ev sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen 5 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı. Daha önce de birçok kez yakalanan şüphelilerin, apartmanlara girerken yüzlerini kameralardan saklamaya çalıştıkları görüldü. Yetkililer hırsızların kapısı kilitlenmeyen evleri tercih ettiğini belirterek, vatandaşları kapılarını kilitlemeleri konusunda uyardı.

KAPILARINI KİTLEMEYEN ADRESLERE GİRMİŞLEREsenyurt ve Küçükçekmece'de Ekim ayı içinde çok sayıda evden hırsızlık olayı meydana gelmişti. Polis yaptığı çalışmada evlere giren şüphelilerin kapıları kilitlenmeyen daireleri tercih ettiğini tespit etmişti. Şüphelilerin ev sahipleri içerdeyken girdikleri dairelerden cep telefonu, kimlik, pasaport, dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası, kol saati gibi eşyaların yanı sıra 20 bin lira da nakit para çaldığı ortaya çıkmıştı.

YÜZLERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞTILARI AMA YİNE DE YAKALANDILARAsayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ihbarlar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölge ve apartmanların güvenlik kameralarını inceleyerek 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin tanınmamak için yüzlerini kapattıkları görüldü. Kimlikleri tespit edilen Fikri M.(23), Resul Ö.(19), Serdar B. (25), Ahmet Can G.(30), Mustafa D.(25) Esenyurt'ta 10 Ekim Perşembe günü ekipler tarafından gözaltına alındı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILARŞüphelilerin daha önceden hırsızlık, yağma, otomobilden hırsızlık gibi suçlardan onlarca kez gözaltına alındıkları öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Fikri M. Resul Ö. ve Serdar B. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer hırsızların daha çok kapısı kilitlenmeyen evleri tercih ettiğini belirterek, vatandaşların gündüz evden ayrılırken ya da akşam yatarken kapılarını mutlaka kilitlemeleri uyarısında bulundular.

Görüntü dökümü---------------------Güvenlik kamerasında şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anlarıŞüphelilerin elleriyle yüzlerini kapamasıŞüphelilerin şube çıkışı

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9- SANCAKTEPE'DE KAMYONET VE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,Sancaktepe'de kamyonet ve yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.Kaza, Sancaktepe Fetih Mahallesi Geylani Caddesi üzerinde saat 09.00'da meydana geldi. Cadde üzerinden ilerleyen 34 FR 728 plakalı Gökhan Helman yönetimindeki kamyonet, Yamaç Sokak istikametine dönmek istediği sırada ters şeritten gelmekte olan Halis Bulut yönetimindeki 34 TMB 68 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Minibüs çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan bir iş yerinin merdivenlerine çarparak durabildi. Minibüste bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

"TERS ŞERİTTEN GELİYORDU"Kamyonet sürücüsü Gökhan Helman "Kırmızı ışıkta bekliyordum. Yeşil yanınca sinyalimi verdim dönüyordum. Minibüs ters şeritten geliyordu hızlı bir şekilde. Dönerken çarptı bana. Bayağı süratliydi. Minibüste 2-3 tane hafif yaralı var." şeklinde konuştu.

Olayın görgü tanığı Osman Yalçın "Aracımızı dükkanın önüne park ettik. İş yerimizi açacaktık. Minibüs solama yaptı ve sonrasında iş yerimize girdi. Ambulans yaralılara müdahale etti." dedi. Kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü: ------------------Ambulanstan görüntü-Yaralılardan görüntü-kamyonet sürücüsü ile röp-Görgü tanığı ile röp-kaza yapan minibüsten görüntü-kaza yapan kamyonetten görüntü-genel ve detay görüntüler

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10- KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 6 YARALI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL, Küçükçekmece'de karşı şeride geçen otomobil başka bir otomobile çarptı, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza saat 11.30 sıralarında Halkalı Gümrük Yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pikniğe giden ve içerisinde 1'i çocuk 6 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüjdeki tel örgüleri de yıkarak şeritte ilerleyen araçla çarpışarak devrildi. Kazayı görenler durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışanlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe bir süre kapatılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Kaza yapan araçtan görüntü-Tel örgülerden görüntü-Caddeden görüntü-Görgü tanığı ile röportaj

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Kaynak: DHA