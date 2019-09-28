Dha istanbul bülteni-2

28.09.2019 12:30

KILIÇDAROĞLU: TEK AMACIMIZ AKAN KANI DURDURMAK

Haber-Kamera: Ali ABLAY - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin terörle mücadelesinin elbette ki yanındayız. Ancak, terörle mücadelenin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve doğrudan Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmesinin en doğru yol olduğu inancındayız" dedi.

"ATTIĞIMIZ ADIMLARA BİR YENİSİNİ EKLİYORUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul'da düzenlendiği "Uluslararası Suriye Konferansı"nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, sözlerine, "Bugün sizlere, bölgesinde barış isteyen, komşularıyla ilişkilerini bu anlayış ve vizyon üzerine kuran, Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu gibi partimizin de kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözü 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine sahip çıkmak üzere sesleniyorum" şeklinde başladı. "CHP olarak bu konferansla, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri onarmak için, Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından bu yana attığımız adımlara bir yenisini ekliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu çabalarımızın tek bir amacı var: Doğunun ve batının buluştuğu, kültürlerin bin yıllardır birbirleriyle kucaklaştığı coğrafyamızda akan kanı durdurmak ve bölge halklarının geleceğe eşitlik ve kardeşlik içinde umutla bakmalarını sağlamak. 2011 yılından bu yana yaşadıklarımız ve bugün geldiğimiz nokta, CHP'nin konuya ilişkin tutumunun ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, doğru bildiğimiz yolda, yürümeye devam edeceğiz" dedi.

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER KAYGI VERİCİ"

Kılıçdaroğlu, "Suriye'deki savaşın sona ermekte olduğuna ilişkin kanaat her geçen gün güçlenirken, Ankara ve Şam'ın önlerinde yanıt bekleyen sorular bulunduğunu ve barışa doğru atılması gereken adımların olduğunu unutmamalıyız. Suriye'nin farklı dil, din, mezhep ve etnik aidiyetlerinin oluşturduğu çoğulcu ve seküler toplum yapısının korunmasına da özen gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Biz hep savunageldik, bugün de aynı kararlılıkla savunuyoruz; Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi demokrasinin, egemenliğin ve bağımsızlığın olmazsa olmazıdır" ifadesini kullandı.

İdlib'deki gelişmelerin son derece kaygı verici olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "İdlib'de, El Kaide ve türevi örgütlere mensup, on binlerce teröristin Türkiye'ye sızma olasılıkları ülkemizin güven ve istikrarı için ciddi bir tehlikedir. Ülkemizin terörle mücadelesinin elbette ki yanındayız. Ancak, terörle mücadelenin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve doğrudan Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmesinin en doğru yol olduğu inancındayız" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 5 MADDE

Kılıçdaroğlu, Suriye sorunuyla ilgili çözüm önerilerini 5 maddede özetledi. Kılıçdaroğlu, önerilerini şöyle sıraladı:

"Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu ve Suriye'nin geleceğine ancak Suriye halkının karar verebileceğini hiç unutmamalıyız. ABD ve Rusya'nın çıkarları arasında savrulmamak için, toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlık, egemenlik ve iyi komşuluk ilişkileri ilkelerine dayanan, bütünlüklü ve uyumlu tek bir Suriye politikası izlemeliyiz. Suriye yönetimi başta olmak üzere, uluslararası hukuka ve ilişkilere dayalı, meşruluğu olan bütün aktörlerle, tıpkı burada olduğu gibi konuşarak diplomasiyi etkin kılmalıyız. Bugüne kadar, uluslararası hukuk ve meşruiyete aykırı bütün hamlelerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Suriye yeniden güvenli ülke olduktan sonra ülkemizdeki sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerini teşvik etmeli ve bu amaca uygun politikalar geliştirmeliyiz."

Kılıçdaroğlu sözlerini, Nazım Hikmet'in "Yaşamak bir ağaç gibi/ tek ve hür/ ve bir orman gibi kardeşçesine/bu hasret bizim..." dizeleriyle noktalarken, "Türkiye ve Suriye halklarının barış içinde, bir orman gibi kardeşçe yaşamaları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu Konuşması

-Detaylar

28.09.2019 - Haber Kodu : 190928036

28.09.2019 - Haber Kodu : 190928040

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2- İSTANBUL'DA DEPREM ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

İstanbul DHA - SİLİVRİ açıklarında perşembe günü saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sarsıntıyla beraber ev ve iş yerlerinin boşaldığı görülüyor. İş yerlerinde eşyaların yere düştüğü görülürken bir petshopta da hayvanların yaşadığı panik de kameralara yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Farklı güvenlik kamerası görüntüleri

28.09.2019 - Haber Kodu : 190928033

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3-MALTEPE'DE YERDE YATAN ADAMI EZEN SÜRÜCÜ KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Maltepe'de bir sürücü yerde yatan bir kişiyi ezdi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Perşembe saat 21.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Metin Ağaca, sokak üzerindeki kaldırımda yatarken bu sırada alkollü olduğu öğrenilen Necati T. yönetimindeki cip sokağa girdi. Dönüş yapan aracın sürücüsü kaldırımda yatan Ağaca'yı ezdi. Yolda ilerlemeye çalışan araç sürücüsünü sokaktaki vatandaşlar uyardı. Aracın altından çıkartılamayan Metin Ağaca için olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kompresör ile kaldırarak aracın altında kalan yaralıyı çıkardı. Ağaca, olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin Ağaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cip sürücüsü Necati T. ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Necati T.'nin 60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. İfadesinin ardından serbest bırakan Necati T.'ye alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı ise sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşların sokakta yatan Metin Ağaca'ya bir şeyler verdiği, bir süre sonra cipin sokağa dönüş yaptığı, Ağaca altındayken aracın ilerlemeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında vatandaşların araç sürücüsüne bağırarak uyardığı, itfaiye ekiplerinin Ağaca'yı kurtarma çalışmalarından sonra yaralının sedyeyle ambulansa taşındığı yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Metin Ağaca'nın yerde yatması

-Aracın sokağa girmesi

-Vatandaşların araç sürücüsünü uyarması

-Vatandaşların sokakta toplanması

-Ambulans ekiplerinin sokağa gelmesi

-Yaralının ambulansa taşıması

-Vatandaşların sokakta olayı izlemesi

(AKTÜEL)

-Olayın yaşandığı sokak

-Olay yerindeki ambulans

-Genel ve detay

28.09.2019 - Haber Kodu : 190928010

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4- AVCILAR'DA POLİSTEN KAÇAN ARAÇ LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL DHA

Avcılar'da şüphe üzerine durdurulmak istenen araç polisten kaçtı. Başakşehir'de lastikleri patlatılarak durdurulan araçtaki 3 kişi gözaltına alınırken 1 kişi yaya olarak kaçtı.

Avcılar'da sabah saatlerinde polis ekipleri içerisinde 4 kişinin bulunduğu ve süratli giden araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç polisten kaçmaya başladı. Şüpheli araç mahalle arasından TEM Otoyolu'na girdi. Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpan şüpheli araç Başakşehir Fırat Caddesi yönünde kaçmaya devam etti.

POLİS LASTİKLERE ATEŞ ETTİ

Polis ekipleri aracı durdurmak için lastiklere ateş etti. İsabet alan lastikler patlayınca şüphelilerin bulunduğu araç Fırat Caddesi ve Ispartakule Caddesi kesişiminde durduruldu. Araç içinde bulunan 4 kişiden biri koşarak kaçarken diğer üç kişi gözaltına alındı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir silah ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin polisten kaçarken Ozanlar Caddesi'nde içerisinde ne olduğunu bilinmeyen bir paketi araçtan attıkları tespit edildi. Gözaltına alınan üç kişi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kaçan bir şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polisin şüphelileri gözaltına alması

Polis aracında tutulan şüpheliler

Lastiği patlatılan araç

Polisin araçta arama yapması

Polis ekiplerinden görüntü

Diğer detaylar



28.09.2019 - Haber Kodu : 190928017

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5- ARNAVUTKÖY'DE EV SAHİBİ İLE KİRACININ "DEPOZİTO SAVAŞI"...

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA- ARNAVUTKÖY'de bir yıldır oturduğu evden ayrılmak isteyen kiracı, ev sahibinin depozitoyu vermemesine sinirlenince hıncını daireden çıkardı. Dairedeki tüm odaları tornavida ile çizen kiracı kapıları tekme atarak kırdı. Öfkeli kiracı evdeki kombiyi de söküp alarak, kayıplara karıştı. Kiracısı evi boşalttıktan sonra eve giren ev sahibi ise polise giderek şikayetçi oldu.

Ev sahibi - kiracı tartışması Arnavutköy'de yaşandı. Ev sahibi Hüseyin Vatansever Arnavutköy Merkez Mahallesi Ahenk sokaktaki dairesini 1 yıl önce M.Ö.'ye kiraya verdi. 1 yıl boyunca kiracısı olan M.Ö.'nün geçtiğimiz hafta evden çıkacağını ve Silivri'ye taşınacağını ev sahibi Hüseyin Vatansever'e söyledi. Vatansever' de evde bazı tamir ve tadilat işleri yapılması gerektiğini kiracısına söyledi. 1 yıl önce sıfır daireyi kiraya verdiğini belirten Vatansever, banyo, klozet ve kornişlerin tamir edilmesi için kira kontratı yaptıkları zaman kiracısından aldığı depozitodan harcama yapacağını, harcamalar sonrasında da geriye kalan parayı kiracısına vereceğini söyledi. Ancak kiracısı M.Ö kabul etmedi. 1 yıl önce ev sahibine verdiği bin lira depozitoyu geri isteyen M.Ö., ev sahibi ile anlaşamadı.

BİN LİRA DEPOZİTOYU VERMEDİ, KİRACISI İSE 10 BİN LİRALIK ZARAR VERDİ

Kiracısına sıfır bir daire verdiğini, evindeki tamiratların yapılması için ilk kontrat imzaladıklarında aldığı depozitoyu kullanmak istediğini, ancak kiracısının buna karşı çıkarak depozitonun tamamını geri istediğini söyleyen Hüseyin Vatansever, "1 yıl önce evimi kiralayan bu şahıs Silivri'ye taşınmak için evimden çıktı. Ancak evimde banyo, klozet ve perde kornişleri kırılmıştı. Ben de bu hasarların giderilmesi için kendisine söyledim ancak kiracım olacak kişi bu tamiratları yapmadı. Ben de depozitosunu geri vermeyeceğimi, bu tamiratların yapıldıktan sonra harcanan masrafı düşerek kendisine verebileceğimi söyledim. Durum böyle olunca kiracım memleketlisi olan 30-40 arkadaşını toplayarak boşalttığı daireye gelerek bütün duvarları tornavida ile çizdiler. 57 adet çizik var tüm duvarlarda. Sadece duvarlar değil, evdeki kombiyi bile söküp götürmüş. Tüm bunları depozitoyu vermediğim için yaptı" dedi.

EV SAHİBİ POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Vatansever, yaklaşık 10 bin liralık zararının olduğunu ileri sürerek polise giderek eski kiracısından şikayetçi oldu. Zararının karşılanmasını isteyen Vatansever, "Ben TIR şoförlüğü yaptım, teneke içinde uyuyarak bu birikimi yaptım ve evimi yaptım. Ben tansiyon hastasıyım. Evimi bu halde görünce içim parçalandı. Emeğimin böyle heba olması beni çok üzdü. Şikayetçi oldum. Söküp götürdüğü kombiyi getirsin. Depozitosunu vermeyeceğim, çünkü evime verdiği zarar çok büyük" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Apartmanın görüntüsü

-Evin içinden görüntüler

-Çizilen duvarlar

-Banyodan detaylar

28.09.2019 - Haber Kodu : 190928029

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6-SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL ÇİM SULAYAN TANKERE ÇARPTI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çimleri sulayan tankere çarptı. Arkadan gelen bir başka sürücü de kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon kırınca trafik ışıklarına çarptı. Kazada tankere çarpan sürücüyle refüje çıkan otomobildeki yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda yol kenarındaki çimleri sulayan ilçe belediyesine bağlı sulama aracına ismi öğrenilemeyen 34 J 7112 plakalı otomobil sürücüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin yönü değişti. Otomobilin sürücüsü bir süre kazanın şokunu yaşadı. Sürücü kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu.

Arkadan gelen bir başka sürücü ise kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Kaza yapan otomobile çarpan sürücüsü, önce refüje çıktı daha sonra trafik ışıklarına çarparak durabildi. Araç sürücüsü hava yastığının açılması sonucu kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Yanında bulunan kardeşi ise sol kolundan hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlçe belediyesinde görevlisi oldukları öğrenilen güvenlik personelleri de polis ekipleri olay yerine gelene kadar güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan bir araç sürücüsü, "Su yıkama arabası yolda sabit duruyordu. Arkadan gelen beyaz araç ona vurdu. Araca vurmamak için kendimizi sağa attık ama yine de araca vurduk. Kardeşimin kolu çok kötü" dedi.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Kaza sonrası çekilen görüntüler

-Yerdeki yaralı

-Çevrede toplananlar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

(AKTÜEL)

-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Yarlılardan görüntüler

-Yolda oluşan trafik

-Kazaya karışan sürücülerden biri ile röportaj

-Genel ve detaylar

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7-AVCILAR'DA YOL AYRIMINDAKİ KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL YOLA SAVRULDU

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

AVCILAR D-100 Karayolu'nda seyreden bir otomobil sürücüsü yan yol ile anayolu karıştırınca yolu ayıran beton refüje çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza Avcılar Parseller mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre D-100 Karayolu Edirne istikametinde ilerleyen 34 JV 5950 plakalı araç sürücüsü önce anayol ve yan yolu birbirinden ayıran kaldırıma daha sonra da kaldırım üzerinde bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç D-100 karayoluna savruldu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anını gören Alper Çağlar, bölgede sürekli kazaların meydana geldiğini ve yetkililerin buna önlem alması gerektiğini söyledi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü

Kazanın üstgeçitten görüntüsü

Kaza yapan araçtan görüntü

Açılan hava yastıkları

Oluşan trafik

Görgü tanığı Alper Çağlar röportaj

Genel ve detaylar

28.09.2019 - Haber Kodu : 190928067

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8- "200 GRAM" UYARISI; 25 BİN KİŞİ 10 YIL TAKİP EDİLDİ

- Uzmanlar uyardı... Zayıflamak isterken sağlığınızdan olmayın

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, - KARDİYOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, Avrupa Kardiyoloji Derneği toplantısının detaylarına dikkat çekti. Araştırmalar sonucu uzun yıllar düşük karbonhidrat tüketiminin kalp hastalığı riskini yüzde 20 oranında artırdığını belirten Değertekin, "25 bin kişi 10 yıl boyunca takip edildi. Çalışmaya göre kalp hastalıklarından korunmak için günlük karbonhidrat tüketiminin 200 gramın altına düşmemesi gerekiyor" dedi.

Kalp sağlığı açısından yeterli beslenme ve fiziksel aktivite önem taşıyor. Kilo verme uğruna yapılan hatalar ise kalp sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. 29 Eylül Dünya Kalp Günü öncesi açıklamalarda bulunan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, geçtiğimiz günlerde yapılan Avrupa Kardiyoloji Derneği toplantısının ayrıntılarını açıkladı.

25 BİN KİŞİ 10 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin toplantısında önemli gelişmelerin yer aldığını belirten Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, şunları söyledi:

"Toplantıda 30 bine yakın meslektaşımız son gelişmeleri değerlendirdi. Son yapılan çalışmalarda yaklaşık 450 bin kişi tarandı. 25 bin kişi ise yaklaşık 10 yıl boyunca takip edildi. Takip sırasında hastalar beslenme alışkanlıkları, karbonhidrat tüketimleri ve yağ oranlarına göre 4 gruba ayrıldı. Çalışma sonunda normal kilosuna ulaştıktan sonra düşük karbonhidratlı diyete devam eden kişilerde kalp hastalığı riskinin yüzde 20 daha fazla olduğu görüldü. Kısa dönem için düşük karbonhidratlı diyet oldukça faydalı ancak bunun 10 yıl boyunca devam etmesi kalp hastalıklarına yol açıyor. Bu çalışma gösteriyor ki ideal kiloya ulaştıktan sonra ısrarla düşük karbonhidrat tüketimine devam etmek kalp hastalığı için her zaman iyi olmayabilir."

KARBONHİDRAT ORANINI VE SPORU DENGELEYİN

İdeal kiloya ulaştıktan sonra yaşam şeklinin değiştirilmesinin sağlıklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, "Yüksek oranlarda karbonhidrat tüketiyorsanız onu kontrol altına almalısınız. Ama karbonhidrat tüketimini çok düşürmemelisiniz. Çalışmalar günlük 200 gramın altına düşülmemesi gerektiğini gösteriyor. Düzenli egzersiz yapmak önemli. Fiziki aktivitelerinizi ne kadar canlı tutarsanız metabolizmanız o kadar hızlanır. Önemli olan kalp hastalıkları risk faktörlerinden korunmaktır. Yani, sigara, doymuş yağ tüketimi ciddi oranda sınırlandırılmalıdır. Bunların dışında egzersiz ve dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

SIK KİLO ALIP VERMEYE DİKKAT

Obezitenin ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ancak şok diyetlerin ve sık kilo alıp vermenin de kalbi olumsuz etkilediğini anlatan Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, şu uyarılarda bulundu:

"Obezite, kalp krizi ve düzensiz kalp ritmi açısından ciddi bir sağlık problemi. Obeziteden korunmak gerekiyor ancak bunun yaşam boyu devam etmesi önemli. Çünkü obezite uzun süreli devam ederse ciddi şekilde kalp hastalığı riski artıyor. Ritim problemini artırıyor ve bunlarda daha sonra karşımıza inme olarak geliyor. Özellikle sık ve hızlı biçimde kilo değişimi yaşayan kişilerde kalp ritim bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Bu ritim problemi daha sonra inmeye neden oluyor. O nedenle hızlı kilo alıp vermekten kaçınarak düzenli bir kilo verme yöntemi izlenmeli. En önemlisi yaşam boyu obeziteden korunmak. Uzun yıllar boyunca obez iseniz kalp hastalığı riski sizi ciddi oranda etkileyecektir. Şok diyetler bir miktar etkili olsa bile kalp ritminizi olumsuz etkileyerek inme riskine neden olacaktır."

200 GRAM KARBONHİDRAT NEYE DENK GELİYOR?

Günlük beslenmede yer alması gereken 200 gram karbonhidrat, ekmekten salataya, baldan çorbaya kadar pek çok besini içeriyor. Uzmanlara göre örnek liste ise şu şekilde olmalı:

"6 dilim ekmek, 1 porsiyon sebze yemeği, 1 porsiyon yoğurt, 2 tatlı kaşığı bal, 1 kase çorba, 1 porsiyon soslu makarna, 2 adet galeta."

"2 kase salata, 1 porsiyon sebze yemeği, 1 kase çorba, 5 dilim ekmek, 2 porsiyon süt ya da yoğurt, 2 porsiyon meyve, 4 yemek kaşığı pilav, 1 adet galeta."

"2 kase salata, 2 porsiyon sebze, 1 porsiyon çorba, 3 porsiyon meyve, 2 porsiyon süt ya da yoğurt, 4 ince dilim ekmek, 4 yemek kaşığı pilav ya da makarna."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Örnek yemek menüsü

-Muhabir anonsu (İlknur Sargut)

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin röportajı

-Muhabir anonsu (İlknur Sargut)

-Prof. Dr. Değertekin röportajı

-Doktorun detayları

-Sokak röportajı

28.09.2019 - Haber Kodu : 190928070

Kaynak: DHA