Dha istanbul bülteni-2

25.09.2019 11:45



1-İRANLI İŞ ADAMI YAŞADIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI... GASP EDİLDİ, DAYAK ATILDI, BAGAJA KİLİTLENDİ...

Taylan ERGÜN-Murat SOLAK-Hüseyin COŞKUN/ ISTANBUL, İSTANBUL'da yaşayan İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namını, Ankara'da önce kaçırılmış, sonra darp ve gasp edilmiş ve en sonunda da bir otomobilin bagajında elleri ve ayakları bağlı şekilde İstanbul'da otomobil bagajında terk edilmiş halde, polis ekipleri tarafından bulunan İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namın, yaşadığı dehşet anlarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Arnavutköy Jandarma ekipleri, İranlı işadamının eski sekreteri Z.P'nin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen işadamının eski sekreteri Z.P. ile Ö.D, S.O., O.F adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Rahmi Kırım, Uğur Ağdaş ve Qosham Tımor ise tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

TAMİRHANE YERİNE ANKARA DIŞINA ÇIKTIK, ŞÜPHELENDİM

İstanbul'da emlakçılık yapan iş adamı Alıreza Aghajanı Namını, 10 Eylül'de iş için gittiği Ankara'da kaçırıldığını belirterek, şunları söyledi: "Bir iş için Ankara'ya gittim. Ankara'da 8-9 gün kaldım. Ankara'da iken kullandığım aracı kiraladığım şirketten olduklarını söyleyen kişiler beni aradı. Araçta bir sorun olduğunu ve gönderecekleri bir usta ile birlikte Ankara'daki bir tamirciye gitmem gerektiğini söylediler. Ankara'da kaldığım otelin önüne, kendisini otomobil tamircisi olarak tanıtan birisi geldi ve birlikte tamirhaneye gitmek üzere otel önünden ayrıldık. Ancak aracın tamirhane yerine Ankara'nın 25 kilometre kadar dışına çıktığını görünce durumdan şüphelendim. Cep telefonumdan durumu ve bulunduğum konumu avukatıma mesaj olarak attım. Olumsuz bir durumda polise haber vermesini istedim" dedi.

TAMİRHANEDE DÖVÜP BAGAJA KİLİTLEDİLER

Otoyoldan çıkarak toprak bir yola girdiklerini söyleyen Namını, "Sonra köhne bir yere geldik, birkaç tamirhane vardı burada. Biraz bekledikten sonra yanımıza 3 araba ile 6 kişi geldi. Ellerinde silahlarla bize doğru geldiklerini görünce araçtan indim ve kaçarak çevrede bulunan bir tamirhaneye sığındım. Sığındığım tamirhanede 5 kişi vardı. Yardım istedim, polisi aramalarını istedim ama onlar da müdahale edemedi. Çünkü beni kovalayan kişilerin ellerinde silahlar vardı, korktukları için yardım edemediler. Beni o tamirhane içerisinde bir süre dövdüler. Başıma silahın arkasıyla vurdular. Daha sonra plastik kelepçelerle ellerimi ve ayaklarımı bağlayarak aracın bagajına koydular" şeklinde konuştu.

CEP TELEFONUNDAN GİZLİCE POLİSİ ARADI

Kendisini kaçıranların cep telefonunu elinden aldıklarını ancak ikinci bir cep telefonunun ise arka cebinde olduğu için fark edilmediğini söyleyen Namını, "Cebimden telefonu çıkararak 155'i aradım. Başıma gelenleri anlatarak hareketli konum gönderip telefonu kapattım. Ancak telefonla konuştuğumu duyan kişiler aracı durdurarak beni bagajda yeniden dövdüler ve ikinci telefonumu da elimden aldılar" diye konuştu.

"150 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER"

Ankara'dan İstanbul'a olan yolculuk sırasında şüphelilerin cep telefonundan ağabeyini arayıp 150 bin dolar fidye istediklerini söyleyen Namını, kendisini de ağabeyi ile görüştürdüklerini ve ağabeyine "Beni öldürecekler, yarına kadar ne kadar para istiyorsalar verin" dediğini anlattı. Namını, yolculuk sırasında içinde bulunduğu otomobilin, kimselerin olmadığı yerlerde durdurulduğunu, sesini duyurmak için birçok defa bağırıp bagajı tekmelediğini söyledi.

"BAGAJDAN DIŞARI UZATTIĞI DEMİR SAYESİNDE KURTULDU"

Şüphelilerin kendilerini ele vermemek için petrol istasyonlarına girmediklerini ve bidonlarla benzin takviyesi yaptıklarını belirten Namını, "İçinde bulunduğum aracın şoförü, telefonla konuşurken çete üyelerinden benzin getirmelerini istedi. Bir süre sonra hiç ses duymamaya başladım. O an anladım ki, beni bagajda bırakıp kaçtılar. Çevrede otomobil sesleri duyuyordum. Bagajda bulduğum bir demir vardı. Demiri bagaj kapağından zorlayarak dışarı çıkarıp sağa sola sallamaya başladım. Yaklaşık 1 saat sonra aracın yanına birilerinin geldiğini duydum. 'İçeride kimse var mı?' diye sordular. Ben de sesimi duyurunca kapağı açtılar. Gelenler polisti. Bagajdan uzatarak salladığım demiri fark ederek hayatımı kurtardılar. Daha sonra Arnavutköy Jandarma ekipleri geldi. Yaşadığım dehşeti anlattım. Sağ olsunlar çok ilgilendiler ve kısa sürede beni kaçıranları yakaladılar" dedi.

"TEHDİTLER DEVAM EDİYOR"

Kendisinin ve İran'daki ailesinin hala tehdit edildiğini söyleyen Namını, "Allah'a şükrediyorum. Bir bagaj içerisinde 8-9 saat havasız ve sürekli darp edilerek süren bir yolculuk. Her dakika ölüme gittiğini düşünüyorsunuz. Korku doluydu. Günler geçmesine rağmen hala kabuslar görüyorum. Beni bulunduğum yerden kurtaran ve bana bu dehşeti yaşatanları yakalayan Arnavutköy Jandarma Ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Şu an hala tehdit ediliyorum. Mesajlar atılıyor, beni kaçıranların İran'daki akrabaları" ifadelerini kullandı.

TAMİRCİYE OTOMOBİLE BİNİŞ ANI KAMERADA

Kendisini tamirci olarak tanıtan şüpheli ile Namını'nın yaşadıkları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Namını ve şüpheli araçtan iniyor. Aracın kaputunu açan şüpheli bir süre otomobili inceliyor. Ardından Namını rent a car firması yetkilisiyle konuşuyor. Ardından telefonu şüpheliye veriyor. Bir süre sonra şüpheli ve Namını araca binip uzaklaşıyor.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Aracın yolun ortasında durması

-Şüpheli ve Namını'nın araçtan inmesi

-Aracın kaputunun açılması

-Namını'nın telefon ile konuşması

-Şüpheli ve Namını'nın araca binip uzaklaşması

-Genel ve detay

(AKTÜEL)

-Alıreza Aghajanı Namını ile röp.

-Detaylar

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25.09.2019 - 10.57 Haber Kodu : 190925062

25.09.2019 -11.01 Haber Kodu : 190925063

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2-ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI DEHŞET KAMERADA

İSTANBUL,

Çekmeköy'de bir şüpheli sokakta tartıştığı kişiye belinden çıkardığı silahla ateş etti. Şüpheli daha sonra koşarak kaçarken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 19.00'da Taşdelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre burada bulunan bir kafede oturan iki kişi daha sonra sokağa çıktı. Bir süre yürüyen ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Abdul Selam S.'ye belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Abdul Selam S. bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı. O anlar trafikte bekleyen bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Abdul Selam S.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin ateş açması

-Olay yerinden kaçması

-Detaylar

25.09.2019 - Haber Kodu : 190925043

25.09.2019 - Haber Kodu : 190925048

25.09.2019 - Haber Kodu : 190925052

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3-KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA

KADIKÖY iskele meydanında bırakılan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan elbise ve ayakkabı çıktı.

Olay, Kadıköy'ün en işlek yeri olan iskele meydanda meydana geldi. Beşiktaş iskelesi yakınında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, alanı boşaltarak güvenlik şeridi çekti. Bu sırada çevrede toplananlar merak dolu bakışlarla çalışmaları izledi. Özel elbise giyen bomba imha uzmanı, çantaya fünye yerleştirdi. Büyük bir gürültüyle patlayan çantadan elbiseler ve ayakkabı çıktı. İncelemenin ardından güvenlik şeritleri kaldırılarak alan yaya trafiğine açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheli çantanın görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Güvenlik şeridi çekilmesi

-Polisin vatandaşlar uzaklaştırması

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Bomba imha ekibinin fünye koyması

-Fünye ile patlatılması

-Çantadan çıkan elbise ve ayakkabılar



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(Havadan görüntülerle)

4-HAYDARPAŞA GARI'NIN SİMGESİ OLAN SAAT YERİNE MONTE EDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA

Restorasyon çalışmaları devam eden Haydarpaşa Garı'nın sembollerinden olan saat, yeniden eski yerine monte edildi. Tarihi gardaki çalışmalar havadan görüntülendi

Yangın sonrası restorasyon çalışmalarının başladığı Haydarpaşa Garı'nda önemli bir aşama tamamlandı. Garın simgesi olan saat yerine monte edildi. Çatı kısımlarının onarımı da büyük ölçüde tamamlandı. Haydarpaşa Garı'nın adım adım eski görünümünü kazanmaya başladığı gözlendi. Tarihi gardaki restorasyon çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Garın havadan görüntüleri

-Gardan görüntü

-Tarihi saten görüntü

-Çatıdan görüntü

-Restorasyon çalışmalarından görüntü

-Genel ve detaylar

25.09.2019 - 10.53 Haber Kodu : 190925061

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(Havadan görüntülerle)

5-ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİ'NDE SONA YAKLAŞILIYOR

Ali AKSOYER/İSTANBUL, - ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Daha önce restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandığı kulenin alt bölümlerinin kaplama işlemleri de tamamlanmak üzere. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu yılın sonunda kulede test çalışmalarının başlayacağını belirtmişti. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi.

2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR

Büyük Çamlıca Camisi'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında başlandı. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti. Ardından kulenin giydirilme ve yaşam alanlarının bulunduğu bölümlerin inşaatına başlanmıştı. Yeni katlar tamamlandıkça hidrolik krikolarla kaldırılarak yüzlerce metre yüksekliğindeki yerlerine sabitlenmişti.

ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapıda seyir terası, restoranların bulunduğu katların montajı tamamlandı. Televizyon kulesinde işçiler şu anda alt tarafta bulunan ve kaplamaların takılacağı demir destekleri vinçler yardımıyla yerlerine yerleştiriyor. Kaplamaların takılmasının tamamlanmasıyla kule siluetine kavuşmuş olacak. Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Cahit Turhan kulede test çalışmalarının bu yılın sonunda başlanmasının planlandığını açıklanmıştı.

2020 YILINDA ESKİ ANTENLER SÖKÜLMEYE BAŞLANACAK

Öte yandan Küçük Çamlıca Televizyon Kulesinin devreye girmesinin ardından şu anda Çamlıca tepesinde görüntü kirliliği yaratan eski antenlerinde sökümüne 2020 yılının ilk çeyreğinde başlanacağı öğrenildi. Etap etap gerçekleştirilecek çalışmaların sonunda Çamlıca tepesinin tamamen anten kirliliğinden kurtarılacağı belirtildi.

İSTANBUL'UN SEMBOLÜ OLACAK

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak. 32.000 m² inşaat alanı bulunan kulenin yapımında 30.000 m³ beton ve 3.000 ton yapı çeliği kullanıldı. Bittiğinde girişinden itibaren 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, kule sayesinde, teknoktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

-Kulenin havadan çekilen son görüntüleri

25.09.2019 - 10.22 Haber Kodu : 190925044

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6- THY VE BM MEDENİYETLER İTTİFAKI ARASINDA ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ

*THY ile Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı arasında 'Barış için Spor Ödülleri' başlığı altında hayata geçirilecek bir anlaşma imzalandı.

*İmza töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile taraflardan üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

*'Barış için Spor Ödülleri' projesinin küresel kamuoyunda geniş yankı bulması öngörülüyor.

Haber: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Türk Hava Yolları(THY), kültürler arası anlayış platformu olan Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC - United Nations Alliance of Civilizations) ile önemli bir iş birliğine imza attı. THY ve BM Medeniyet İttifakı arasında imzalanan anlaşma kapsamında 'Barış için Spor Ödülleri' projesi hayata geçirilecek. İmzalanan anlaşma ile sporun birleştirici etkisinden ve insan haklarını müdafaada dünya genelindeki farklı kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme gücünden hareketle yola çıkıldı. Dünyanın yaşadığı sorunlara karşı toplumsal bilinç yaratması beklenen projenin dünya kamuoyunda da farkındalık düzeyini artırması hedefleniyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, milli havayolu ile Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı arasında ABD'nin New York şehrinde düzenlenen imza törenine, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, UNAOC Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ve taraflardan üst düzey yetkililerin katılımı ile gerçekleşti.

Anlaşma ile THY, merkezi New York'ta olan ve faaliyet amacını BM'nin 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' çerçevesinde medeniyetler arası uyum yaratmak, köprü kurmak ve uzlaşma sağlamak şeklinde belirleyen UNAOC ile dünya kamuoyunun dikkatini küresel bir misyona çekmeyi hedeflendiği açıklandı.

'BARIŞ İÇİN SPOR ÖDÜLLERİ' PROJESİ

'Barış için Spor Ödülleri' başlığı altında hayata geçirilecek bu ortak girişimde sporun birleştirici etkisinden ve insan haklarını müdafaada dünya genelindeki farklı kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme gücünden hareketle yola çıkıldığı belirtildi. Proje süresince, barış için spor ve kalkınma girişimleri kapsamında uluslararası bir jüri tarafından global görünürlüğü artıracak bir ödül töreni düzenleneceği, bu organizasyonla da spor, sanat ve iş dünyasından önemli ve bilinir kişileri ile ayrıca kanaat önderlerini bir araya getirilerek, küresel mesele ve konu başlıklarına dünya kamuoyunun dikkati çekileceği bildirildi.

İLKER AYCI: BÜYÜK BİR ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUZ

Açıklamada imza töreninde bu stratejik ortaklığa ilişkin değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın şu ifadelerine yer verildi: "Yolcularımızı 126 ülkede 316 noktaya ulaştırırken dünyanın dört bir yanını birbirine bağlıyoruz. Bu bağlantıyı, sadece ulaşımın sağlandığı geçitler olarak görmemek gerekiyor. Biz Doğu ile Batı'yı, iki kadim kültürü bir araya getiren, birbirlerine müşterek bir paydada yüzyıllardır entegre eden önemli bir coğrafyanın, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ve ayrıca uluslararası düzlemde en büyük marka elçisi olarak, bu bağlantılar ve yine dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve büyük kitlelere mal olmuş önemli markalarıyla hayata geçirdiğimiz sayısız iş birliği ile dünya üzerindeki farklı kitlelere erişiyor, farklı toplum, kültür ve medeniyetler üzerinde köprüler inşa ediyoruz. Bunu, sahip olduğumuz eşsiz coğrafyanın bizlere biçtiği önemli bir misyon olarak görüyoruz. ve bu misyonu gereğince yerine getirebilmek adına bu yönlü mevcut kabiliyetimizi, yenilikçi ve kapsayıcı proje opsiyonlarının üzerinde daha fazla durmak suretiyle her geçen gün geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarımızı bilfiil sürdürüyoruz."

"DÜNYADA TOPLUMSAL BİLİNCİ ARTIRACAK, FARKINDALIK DÜZEYİ YÜKSEK BİR PLATFORM OLUŞTURACAK"

İlker Aycı, "Bu bağlamda, geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı ile gerçekleştirdiğimiz istişareler neticesinde, birlikte hayata geçirmekte büyük fayda gördüğümüz önemli bir proje için bugün burada bir araya gelip, bu anlamlı iş birliğini başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sayın Antonio Guterres'in huzurlarında imza altına almış olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Gerek ulusal, gerek uluslararası düzlemde bugüne dek gerçekleştirdiği sayısız sponsorluk iş birliğiyle sporun daimi dostu ve destekçisi olarak kabul gören Türk Hava Yolları olarak Birleşmiş Milletler'in 2030 Gündemi kapsamında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmada sporun dünya üzerindeki farklı kitleleri bir araya getirme ve ortak bir paydada buluşturma kabiliyeti üzerinden yola çıktığımız bu önemli proje ile dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız. Bu stratejik girişimin ortak tarafları olarak şundan hayli eminiz ki; 'Barış için Spor Ödülleri' projesi, hedeflediği küresel ilginin çok daha fazlasını temin edip, yaşadığımız evrenin sorunlarına karşı dünya kamuoyundaki toplumsal bilinci artıracak, farkındalık düzeyi yüksek bir platform oluşturacaktır" dedi.

ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ KALABALIK İZLEYİCİ KİTLELERİNE ERİŞİM SAĞLAYACAK

Öte yandan geçtiğimiz Şubat ayında Medeniyetler İttifakı (Mİ) Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'un ziyareti ile İstanbul'da, Türk Hava Yolları Genel Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, milli havayolunun Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı ile ortaklaşa hayata geçirebileceği projeler üzerinde çalışılmış ve THY'nin uzun yıllar ulaslararası düzeyde sağladığı sponsorluk çalışmaları ile sporun ve sporcunun dostu olarak kabul görmesi de dikkate alınarak spor konsepti çerçevesinde bir iş birliğine gidilmesinde görüş birliğine varılmıştı.

2015 yılında kabul edilen '2030 Gündemi' kapsamında, '17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ne ulaşmada sporun evrenselliği, birleştirici gücü, barışı, hoşgörüyü, karşılıklı anlayış ve empatiyi teşvik eden güçlü bir araç olarak kabul edilmiş olması ile taraflar, küresel kalkınma ve barışa katkı sağlama noktasında sporu teşvik etmek ve desteklemek amacıyla 'Barış için Spor Ödülleri' projesi kapsamında iş birliği sağlama kararı alınmıştı. THY'nin 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin güçlü bir destekçisi olarak konumlandırılacağı, bu iş birliği sayesinde milli havayolunun ayrıca, ortak girişimin partneri görünürlüğüyle de projenin her safhasındaki medya ve iletişim stratejisinde aktif rol alacağı; yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeydeki kalabalık izleyici kitlelerine erişim sağlayacağı belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-İmza töreninden fotoğraflar

25.09.2019 -10.54 Haber Kodu : 190925060

Kaynak: DHA