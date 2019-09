Dha istanbul bülteni - 2

20.09.2019 12:30

Teknofest'in 4'üncü gününde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ortaklığı ile düzenlediği Yurt dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Kurultaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Bilim insanlari ile sohbet eden Varank, konuşmasının ardından katılımcılarla bol bol fotoğraf çektirdi.

LİDER ARAŞTIRMACILAR PROGRAMI

Konuşmasında Uluslararası Lider Araştırmacılar Programından söz eden Varank,"Yaptığımız çağrıya dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından başvurular aldık. Beklediğimizin ötesinde bir ilgiyle karşılaştık. Sonuçta 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacı bu programdan faydalanacak. Desteğe hak kazananların yüzde 85'i üniversitelerimizde görev yapacak. Geri kalanlar özel sektör kuruluşlarında ve araştırma altyapılarında devam edecek. Ülkemize gelecek bu araştırmacılar pratik Ar-ge projelerinde önemli roller üstlenecek. Ayrıca gençlerimiz için de rol model olacak" diye konuştu.

ULUSLARARASI LİDER ARAŞTIRMACILAR PROGRAMINA DEVAM EDECEK

Bugün burada tekrar açıklamak istiyorum diyen Varank, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Sizleri de programın aktif katılımcısı olmaya, Türkiye'de doktora öğrencileri yetiştirmeye ve bilim eko-sistemimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Buna benzer bir programı, yurt içinde de çalışan araştırmacılarımız için de geliştireceğiz. Ayrıca, yurt içinde çalışan ya da kamu imkanlarıyla yurt dışına gönderilen araştırmacıların odak teknoloji alanlarında yetkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu sene ilke defa devreye aldığımız bir diğer uygulama da Sanayi Doktora programımız. Teoriyle pratiği bir araya getiren bu programı ben çok önemsiyorum. Hedefimiz, sanayide ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağını, reel sektör ve akademi iş birliğiyle yetiştirmek. Sonraki aşamadaysa, mezunlarımızın aktif bir şekilde istihdam edilmesi için çeşitli teşvikler vereceğiz" şeklinde konuştu.

33 ÜNİVERSİTENİN 77 FİRMAYLA YAPTIĞI İŞBİRLİĞİ DESTEKLENECEK

Bu sene 33 farklı üniversitenin 77 firmayla yaptığı iş birliği projelerinin desteklenmeye hak kazandığını ifade eden Varank, "Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Sizlerin de bu programın bir parçası olmanızı çok isteriz. Mevcut durumda Programın yurt dışı ayağı bulunmuyor. Ama yenilikçi mekanizmalar tasarlamanın önünde hiç bir engel yok. Doktora öğrencilerimiz, bir süreliğine sizlerin görev yaptığı üniversite ya da araştırma merkezlerini ziyaret edebilirler. Uluslararası araştırma merkezleriyle de bu manada işbirlikleri yapılabilir. Bu açıdan eşleştirme programları yapıp, ortak projeleri beraber geliştirebiliriz" dedi.

"GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİNİN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI OLUN"

Bakanlık olarak araştırmacılara her türlü desteği vermeye hazırız diyen Varank, "Sizler bilim diasporasının elçilerisiniz. Her birinizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bilgi, deneyim ve gözlemleriniz bizler için hazine niteliğinde. Biz bu hazinenin, ülkemizde de katma değere, üretime ve istihdama dönüşmesini arzuluyoruz. Ülkemizdeki araştırmacılarla aranızda, güçlü, organik ve sürekli bir bağ kurarak, Milli Teknoloji Hamlesini hep birlikte başarmak istiyoruz. Bu topraklardan filizlenerek çıkan siz değerli araştırmacılarımızın, tecrübelerinden faydalanmak için her türlü desteği vermeye hazırız. Size aslında bir telefon kadar yakınız. Gelin, Güçlü ve Büyük Türkiye idealinin vazgeçilmez bir parçası olun. Bulunduğunuz okullar ya da araştırma merkezleriyle, ülkemizdeki merkezleri eşleştirin. Yaşadığınız ülkelerdeki en iyi uygulama örneklerini bizlerle paylaşın, politikalarımızı çeşitlendirmemize katkıda bulunun. Bu yolu, hep birlikte yürüyelim. Biz bunun gibi buluşmaları düzenlemeye devam edeceğiz, böylelikle akademik işbirlikleri sürekli canlı tutulacak. Umuyorum ki bu 2 günün sonunda, somut projelerle dolu yol haritaları çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.



Görüntü dökümü

-------------------------

-Varank'ın konuşması

-Varank'ın katılımcılar ile fotoğraf çektirmesi

-Dinleyici detayları

-Varank'ın Katılımcılar ile sohbet etmesi

-Genel ve detay

===========================

10 - ARNAVUTKÖY'DE SOKAĞA ATILAN EŞYALARDA ÇIKAN YANGIN BİNAYA SIÇRADI



Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de 4 katlı bir binanın önüne atılan eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tutuşan eşyalardan çıkan alevler bir anda 4 katlı binanın dış cephesini ve elektrik direklerini sardı. Mahalle sakinlerine büyük korku yaşatan yangına Arnavutköy İtfaiyesi müdahale etti.

İddiaya göre Haraççı Mahallesi Aypare Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın sahibi bütün dairelerde bulunan Suriyeli kiracıları çıkarttı. Evlerden çıkarılan Suriyeliler, yaklaşık 3 aydır eşyalarını almaya gelmeyince ev sahibi, tüm dairelerdeki eşyaları binanın dışına attı. Ev sahibinin dışarı attığı koltuk, çekyat, dolap ve halılardan oluşan eşyaları kimse almaya gelmedi. 3 gündür bina önünde duran ve mahalle sakinlerinin de şikayette bulunduğu eşyalar dün bilinmeyen bir nedenle tutuştu.



YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Eşyalardan sıçrayan alevler bir anda 4 katlı binayı sardı. Binanın dış cephesinin kısa sürede tutuşmasıyla yangın daha da büyüdü. Kaldırımda bulunan elektrik direklerinin de tutuşması ile mahallede korku dolu anlar yaşandı. O korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangının daha da büyümesi ile birlikte mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Arnavutköy itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, 4 katlı binanın dış cephesinde büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

"EV SAHİBİ SURİYELİ VE AFGANLARIN EŞYALARINI KAPI DIŞARI ATTI"

Yanan binada yabancıların yaşadığını söyleyen görgü tanığı Mustafa Kartal, "Geldiğimizde bina alev almıştı zaten. Sonra itfaiye geldi söndürdü. Yabancılar yaşıyordu binada ama bildiğimiz kadarıyla kaçıp gitmişler. Bina zaten boştu. Dışarıya atılmış eşyalar yandı. Koltuk, mobilya falan vardı, onlar yandı." dedi.

Suriyeli ve Afganların binada yaşadığını ve bir süre önce kavga ederek binadan gittiklerini söyleyen mahalle sakini Ali Ömürtay, "Bina ağzına kadar mülteci doluydu. Bir gün bu binada bir kavga olunca hepsi dağıldı gitti bu binadan. Sokağımız leş kokuyordu resmen. Hepsi gidince bu eşyaları ev sahibi dışarı attı. Belediyeye haber verdik ama bu eşyaları kimse buradan almadı. Eşyaları kimin yaktığını bilmiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Alev alev yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Mahalle sakinleri ile röp.

-Detaylar





Kaynak: DHA

- İstanbul