Dha istanbul bülteni- 2

BAKAN SOYLU: İSTANBUL VE ANKARA İÇİN KAYYIM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul ve Ankara için kayyım söz konusu değildir" dedi.

Bakan Soylu, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu programa konuk oldu.

"İstanbul'a Kayyım atanacak mı? Hatta Ankara için böyle bir durum mu var? Pejmürde etmek cümlesi ile neyi kast ettiniz?" sorusu üzerine

Bakan Soylu şunları söyledi:

"AMA İLK ÖNCE İŞİNİZİ YAPACAKSINIZ"

"İstanbul Haziran ayında bir karar verdi. Bu karar İstanbul'da bir belediye başkanının seçilme kararıdır. Bu karar hem demokratik hem de hukuki bir karardır. Bir belediye seçilirken yerel yönetimin bana vereceği hizmeti koordine ederek yerine getir diyerek seçilir. Ben bir şeyi söylemek isterim ben kendim yetiştiremiyorum bir çok geceyi uykusuz geçirdiğimi de bilirler. Bu belediyeler önemli yerlerdir. Türkiye'nin politikalarına hevesli olabilirsiniz. Hepimiz buralara uzaydan gelmedik bu milletin içerisinden geldik. Ama ilk önce işinizi yapacaksınız. Biz burada bu belediyelerin Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerinin terörle irtibatlarından dolayı alındığınız ifade ettim"

"BİZ ORADA TERÖRE KARŞI BİR MÜCADELE ORTAYA KOYUYORUZ"

"Buradan kalkıp İstanbul seçmenin meşruiyetini alıp oraya götürmek, ben de İstanbul seçmeniyim. Gidip oraya 16 milyonun size selamını getirdim. Ben selam göndermedim en azından kendimden sorumluyum hanımla da konuştum sabah o da selam göndermemiş. Bu konular bir belediye başkanının yapması gereken işlerin çok üstündedir. Bunu ben değerlendirmem ama bunu İstanbul seçmeni değerlendirir. Biz orada teröre karşı bir mücadele ortaya koyuyoruz. Buna destek veren bir kişiyi ben uyarırım bu benim hakkım bu işin bu boyutunun nasıl yönetebileceğini ortaya koyma hakkı da bize ait olsun. Biz zati terör örgütünün görevlendirdiği insanlara moral verenlere de birkaç söz söyleme hakkımız olsun. Diyarbakır barosu dene bir baro var PKK ne zaman düdük çalsa hemen açıklama yapar. İstanbul seçmenine söylüyorum ne olursunuz biraz empati kuralım yarım saat oğlunuz kızınız geç gelse kıyameti koparırsınız. Bu anneler orada bunları biraz anlayın"

"CHP'LİLERİN HİÇ Mİ VİCDANI SIZLAMADI?"

"2019'da 165 kişiyi dağdan indirdik. Kayyım yanlışsa biz yanlışımızı kabul ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını veriyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal neden gazi oldu? İstanbul'dan indirilmesi de yalan. Kendi arkadaşları tarafından götürüldüğünü söylendi. Atatürk'le orada neyi kapatmaya çalışıyorsunuz? Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz bu fotoğrafı vererek CHP'lilerin hiç mi vicdanı sızlamadı? Bu kadar değerlerin alt üst olduğu bir süreci biz nasıl değerlendirelim yani. Burada 40 yıldır Türkiye bu meseleyi yaşıyor. Türkiye'deki PKK'lı terörist sayısı 600'ün altına düştü. Ne İstanbul ne de Ankara çok net bir şey söylemek isterim herkesin bir yetki çerçevesi vardır. Açıklayacağım bu… Bana bu soruyu soran da Fox TV muhabiri. Ben de bir iki soruya cevap verdim bunu da Pazar günü yanıtlarım dedim. Belediye başkanı kendi kuralları yasaları var"

"Kayyım SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Ankara İstanbul veya bir başka yere kayyım atanabilmesi için bir terörle ilişkilerinin ortaya çıkması lazım. İstanbul ve Ankara için kayyım söz konusu değildir. Bunu şunun için çarpıtıyorlar; Diyarbakır, Van ve Mardin'i kurtarabilmek için bunu söylüyorlar.

Pejmürde ifadesini de bütün bunlar için kullandım siz kendi işinizin dışında, çok açık söylüyorum bir tarafta orada terörden alınmış belediyelere destek olabilmek ve diğer tarafta kendi işinizin dışında bir takım meselelere girerseniz biz de üstümüze düşeni yerine getiririz. Türkiye'deki tüm belediye başkanları benim görev alanlarımın içindedir. Bu kadar açık ve net"

2- FETÖ'NÜN SÖZDE "TÜRKİYE İMAMI" ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Murat SOLAK - İstanbul DHA - FETÖ sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y, örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirtilen kızı B.Y. ve kendilerine yardımcı olduğu iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nca, 27 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda Kartal'da "gaybubet evi"nde örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan

aranması bulunan eşi G.Y. örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu öne sürülen kızı B.Y. ve kendilerini yardımcı olduğu belirtilen kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardırdan Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

3- ALMANYA'NIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU: TÜRKİYE DÜNYADA EN FAZLA SURİYELİ MÜLTECİ KABUL EDEN ÜLKE

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - ALMANYA'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, Avcılar'da düzenlenen 'Uçan Kütüphane Festivali'ne katılırken Türkiye'nin dünyada en fazla Suriyeli mülteci kabul eden ülke olduğunu,, Almanya ve Avrupa Birliği olarak mültecilere yönelik projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Alman Kültür Merkezi Goethe İnstitut İstanbul tarafından "Destekleyici Göç ve Uyum Programı" kapsamında projesi hazırlanan Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Uçan Kütüphane, Avcılar'daki Yeşilkent'teki parkta 10 Kasım 2017 tarihinde açıldı. Bir uyum projesi olarak Uçan Kütüphane, göçmen çocuklar ile gençleri, sanat ve kültürel etkinliklerle buluştururken sanat yoluyla öğrenme süreçlerini geliştirmeyi ve yaşam deneyimlerini artırmayı hedefledi. Parkın bahçesindeki konteynerde hizmet veren 'Uçan Kütüphane'nin hemen yakındaki Leyla Bayram I·lkokulu'nun bahc¸esine taşınarak, hizmetine burada devam etmesi kararlaştırıldı. Bu nedenle düzenlenen 'Uçan Kütüphane Festivali'ne Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel ve Goethe-lnstitut İstanbul Müdürü Dr. Reimar Volker de katıldı.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, 'Uçan Kütüphane' projesinde, Goethe Enstitüsü ile Yuva Derneği ile çok yakın işbirliği yaptıklarını, bunun sonucunda entegrasyon ve eğitim alanındaki bu projenin başarılı olduğunu söyledi. Festivalde DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Michael Reiffenstuel, Türkiye'nin yarısından fazlası çocuk veya genç olan 3,6 milyondan fazla Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığını, dünyada en çok Suriyeli sığınmacı kabul eden ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

Michael Reiffenstuel, şöyle konuştu: "Türkiye, 3 milyon 600 bin mülteci kabul etti. Bu çok büyük bir sayı. Bu kadar büyük sayıda mülteci Türkiye için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda belediyeler ve sivil toplum kuruluşları için büyük bir görev. Özellikle, Almanya ve Avrupa Birliği olarak mültecilere yönelik projeleri desteklediğimizi ve destekleyeceğimizi söyleyebiliriz. Özellikle savaş, yıkım, şiddetten ve nefretten kaçan çocuklar, aslında kendileri tarafından belirlenmesi gereken yaşamlarını en baştan kaybetme riskini taşır. Hatta bir meslek hayal etme ve hayaline doğru çalışma fırsatını bile yakalayamazlar. Bunlara eğitim perspektifleri sunmamız ellerinden tutmamız ve başka bir hayatın da mümkün olduğunu göstermemiz çok önemli. "

Goethe-lnstitut İstanbul Müdürü Dr. Reimar Volker, projede işbirliği yaptıkları Yuva Derneği'nin Direktörü Erdem Vardar'a teşekkür etti ve Uçan Kütüphane'nin sembolik anahtarını teslim etti. Festivalde, Belediye Başkan Yardımcısı Yazgülü Karataş ve Leyla Bayram İlkokulu Müdürü İsmail Mustafa Akçay'a teşekkür plaketi verildi.

BAŞKONSOLOS ÇOCUKLARLA BİRLİKTE DANS ETTİ

Lindy Hop, MeloBe ve Kekeço beden perküsyon sahne gösterilerinin yapıldığı festivalde Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel da çocuklarla birlikte bir süre dansa eşlik etti. Türk ve Suriyeli çocuklar, daha önce Türkiye'ye gelerek çeşitli etkinliklere katılan İspanyol ressam Jose Carlos Conde Acuaviva'nın rehberliğinde "Fırçaların Dansı Boyama Atölyesi"nde hayallerini çizdi. Çocuklar Survivor parkurunda eğlenerek yarışırken ebru atölyesinde ebru çalışmaları yaptı.

4- HADIMKÖY'DE "KOKU" EYLEMİ

Haber Kamera: Taylan ERGÜN - Batuhan TOPRAK/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy bir fabrikadan sızdığı öne sürülen gaz ve koku nedeniyle mahalle sakinleri eylem yaptı.

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Hadımköy Mahallesi'nde bulunan, su ve ısı izolasyonu malzemeleri üreten fabrikanın bacasından özellikle akşam saatlerinde bir gaz salınımı gerçekleştiğini iddia eden mahalle sakinleri, çok sayıda şikayet dilekçesi yazdıklarını ancak bir türlü sonuç alınamadıklarını öne sürdü.Fabrikadan yayılan gazın sağlığı tehdit edip etmediğinin kontrol edilmesi için de yetkililerin özellikle gaz salınımının yapıldığı gece saatlerinde ölçüm yapmadığını iddia eden vatandaşlar, "Bu yaz sıcağında geceleri evimizin camını açamıyoruz. Fabrikadan gelen gaz kokusu genzimizi, gözlerimizi yakıyor. Astım hastaları var, yaşlı ve çocuklarımız var. Kapı, pencere açamaz olduk" dediler.

"BU ZEHRİ HER GÜN ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Geniş, "Buradaki problemimiz özellikle geceleri yakın çevrede bulunan bir fabrikadan salınan rahatsız edici bir koku. Bu koku, yeri geliyor bizi uykumuzdan bile uyandırabiliyor. Öğlene kadar bazı günler kokunun vermiş olduğu rahatsızlığı vücudumuzda hissedebiliyoruz. Korkumuz odur ki kokunun kanserojen madde gibi tehlikeli maddeler içerebilme ihtimali olduğundan kendimizi tehlikede hissediyoruz. Sürekli bu zehri her gün almaya devam ediyoruz bu rahatsızlığın giderilmesi için bugün burada toplandık. Gerekli yerlere başvurularımızı bireysel ve topluca yaptık ancak bir sonuca varamadık. Bizler de çözüme ulaşamadığımız için burada yaşayan Hadımköy sakinleri olarak burada toplanma kararı aldık" dedi.

"BOĞAZ YANIKLARIMIZ OLUYOR"

"Gece uyuyamıyoruz" diyen Muhammet Ali Geniş ise "Annemiz camları açamıyor, dışarıdan çok kötü bir koku geliyor, bazı geceler gece boyunca öksürüyoruz. Bir tane fabrika var çevrede sürekli değişik kokular salgılıyor. Saat 20.00'dan sonra ertesi gün öğlene kadar süren boğaz yanıklarımız oluyor. Astım olan bir arkadaşım var bizlerle oynayamıyor eve gitmek zorunda kalıyor. Maç yaparken gelen kokudan dolayı koşamıyoruz sık sık tıkanıyoruz" ifadesini kullandı.

Mahalle Muhtarı Rıza Demirci ise,"Buradaki problem koku ile alakalı. Yaklaşık 2-3 aydır insanlar kapı ve pencerelerini açamaz haldeler, çamaşırlarını balkona asamaz haldeler. Özellikle ben bu konumun muhtarı olduğum için sürekli eleştiri alıyorum ancak gereken her yere biz şikayetlerimizi bildirdik. Özellikle gece saatlerinde başlayan koku sabaha kadar sürüyor. Vatandaş evindeki camını açamıyor, öyle bir koku ki insanı resmen zehirliyor" ifadelerini kullandı.

5- ESENYURT'TA SAHTE KİMLİKLE AÇTIĞI KUYUMCUDA DOLANDIRDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/

Esenyurt'ta sahte kimlikle kiraladığı iş yerinde kuyumculuk yapan bir kişi, 20 gün içinde çevredekilerin güvenini kazanarak 8 kişiyi dolandırdı. Daha önce karıştığı 10 ayrı suçtan aranan ve dolandırıcılığı "Aziz Sağ" adıyla yaptığı belirlenen şüpheli Murat Akkuş, Avcılar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Akkuş'un daha önce karıştığı 10 ayrı suçtan arandığı da öğrenildi. Akkuş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen Çarşamba günü Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Üzerindeki sahte kimlikle kendini Aziz Sağ ismiyle tanıtan Murat Akkuş, Hacı Bayram Veli caddesi üzerinde Şems kuyumcu adıyla bir iş yeri kiraladı. Çevredeki esnafla tanışarak 20 gün içinde güvenlerini kazanan Akkuş, esnaftan kendine müşteri yönlendirmeleri için yardım istedi. Aynı cadde üzerinde giyim mağazası bulunan Serdar Çağın, damatlık almak için kendi iş yerine gelen bir müşterisini güvenilir bir kuyumcu aradığını söylemesi üzerine Murat Akkuş'un açmış olduğu kuyumcuya yönlendirdi. Daha önceden almış olduğu altınları yeni altınlarla değiştirmek istediğini söyleyen damat, Serdar Çağın ile birlikte kuyumcuya giderek elindeki 46 bin lira değerindeki altınları Murat Akkuş'a teslim etti. Akkuş yeni altınları sipariş vereceğini, bu nedenle bir gün sonra teslim edeceğini söyledi. Ertesi gün altınları Akkuş'tan teslim alan Çağın, eve gittiğinde altınların bir kısmının sahte olduğunu fark etti.

"ARTIK BU SEMTTE SİZİN ESNAF ARKADAŞINIZIM"

Serdar Çağın "Dolandırıcı önce bize müşteri olarak geldi. Lüks araçla yanımıza yanaştı. Bizden 850 liralık alışveriş yaptı. 'Artık bu semtte sizin esnaf arkadaşınızım, az ileride bir kuyumcu dükkanı açtım, bundan sonra bana yardımcı olursun. Bana müşteri gönderirsen memnun kalırım' dedi. Ben de tamam dedim ve uğurladım. Aradan birkaç saat geçti, damat bir müşterim geldi. 'Pazar günü düğünüm var, kuyumcu esnaf tanıdığın varsa bana yardımcı ol' dedi. Ben de dedim yukarıda bir esnaf arkadaşım var yanına gidelim sana yardımcı olsun. Yanına gittik. 'Kız tarafı bizdeki altınları kabul etmedi, biz de yenisini almak istiyoruz' dedik. Biz müşterimin elindeki altınları verdik. 'Çarşamba günü size yenilerini getireceğim' dedi. Konuşmaları çelişkili geldi bana, şüphelendim. Biz dolandırıcıyla kuyumcu kente gittik, altınları aldık. Sonra üç tanesinin eksik olduğunu, henüz yapılmadığını akşam teslim edeceğini söyledi" dedi.

"BENİM SÖZÜME GÜVENİP ONDAN ALTIN ALAN İNSANLAR BENİM YAKAMA YAPIŞTI"

Çağın "Akşam altınlarla birlikte geldi, alt tarafa sahte olanları koydu, üst tarafa düzgünleri koydu. Altınların sahibi olan müşterimi aradım. 'Altınlarını teslim aldım gelip benden alabilirsin' dedim. Akşam eve gidince, eşim altınların 3 tanesinin sahte olduğunu fark etti. Sabah bir kuyumcuya gittim, altınları gösterdim sahte olduğunu söylediler. Belki yanılmıştır diye başka bir kuyumcuya gittim o da sahte olduğunu söyledi. Dört beş tane kuyumcu sahte olduğunu söyleyince tokatlandığımı anladım. Benim sözüme güvenip ondan altın alan insanlar benim yakama yapıştı. Onunla iş birliği yaptığımı düşündü. Kendi cebimden 16 bin 250 lira vererek müşterimi gönderdim. Ben mağdur oldum" dedi.



"KİMİ, ALTIN ALACAKTI, KİMİNİN DÜĞÜNÜ VARDI BİLEZİK ALACAKTI, BÖYLE İNSANLARI KANDIRDI"

Serhat Işık ise şüpheliyle ilgili olarak " Kuyumcu olduğunu söyledi. Sürekli bizimle ilgilendi samimiyet kurduk. Bizi kendine inandırdı. Evlilik hazırlığım olduğu için, dayıma bana altın lazım olduğunu söyledim. Bu kişinin yanına gittik, konuştuk anlaştık. Benden çek istedi. Kuyumcukent'e götürdü beni. Oraya gittiğimizde hareketlerinden şüphelendik. Çekimizi geri aldık. 7-8 kişi mağdur. Kimi altın alacaktı, çeyrek alacaktı, kiminin düğünü vardı bilezik alacaktı, böyle insanları kandırdı. Biz tanıştığımızda ismini Aziz Sağ diye biliyorduk. Sonra öğrendik ki 10 ayrı suçtan aranıyormuş, gerçek ismi de Murat Akkuş'muş, sahte kimlik kullanıyor.



"6 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ TELEFONUM MASANIN ÜZERİNDEN ALINMIŞTI"

Şüpheli Murat Akkuş'un dükkanında telefonunun çalındığını söyleyen Oğuz Yılmaz ise "Ben lavaboya gittim ve telefonum masanın üzerinde duruyordu. Çıktığımda telefonum yoktu. 6 bin lira değerinde telefonum masanın üzerinden alınmıştı. Sorduğumda 'telefonum nerede?' diye, 'ben bilmiyorum ben almadım' gibi şeyler söyledi. O zaman 'kamera kayıtlarına bakalım' dedim. "Kameralar zaten kayıt almıyor" dedi.

Avcılar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Merkez Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde şüpheli kişilere yönelik yaptıkları uygulamada Murat Akkuş'u yakalayarak gözaltına aldı. Akkuş'un daha önce karıştığı 10 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Akkuş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6- HÜKÜMLÜLER, 17 OKULU BOYADI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - İSTANBUL'da Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yargı alanında bulunan 12 ilçede 17 okul, hükümlüler tarafından boyanarak, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirildi.

Hükümlülerin cezalarının son bölümünü kamuya yararlı işlerde çalıştırılması kapsamında hazırlanan 'Eğitime ve Gönüllere Renk Kat' projesi kapsamında boyacılık eğitimine alınan hükümlülerin günlük 4 saatlik boya badana çalışmalarının hapis cezalarından düşülmesi kabul edildi. Proje kapsamında hükümlülerden oluşan boyacı ekipleri oluşturuldu. Halk Eğitim Müdürlüğü'nde boya-badana eğitimi gören hükümlülerden 25'i, 2 ay içerisinde 8 okulu pırıl pırıl hale getirdi. Ayrıca Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü'nde, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören 10 okul boyanarak, badana yapıldı.

Daha önce ellerine hiç fırça almadıkları halde sertifikalı boyacı olan hükümlüleri Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah da ziyaret ederek boyanan okullarda zaman zaman inceleme yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, kısa süre önce Esenyurt'ta uygulama kapsamında kamuda çalıştırılan hükümlülerle görüştü.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, Bakırköy Adli Yargı Bölgesi'nde bulunan Avcılar, Bahçelievler Bağcılar, Başakşehir, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde hükümlülerin kamuya yararlı işlerde çalıştırıldığını, yeni eğitim ve öğretim yılında 17 okulda boya ve badana işlerinin tamamlandığını söyledi.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında hükümlüleri kamuya yararlı işte ücretsiz çalıştırarak topluma kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Karaküllah, böylece hükümlülerin toplumsal katılım ile kurallara uymaların, iş disiplini kazanmalarını, zaman yönetimi öğrenmesini ve bir meslek sahibi olarak yöne dönem yaşamlarında işlerini kurmaları veya bir iş edinmelerini hedeflediklerini de vurguladı. Karaküllah, "Toplum ve bireylerin yararına olacak çalışmalar yapıyoruz. Yasa uyarınca terör suçları dışında kalan hükümlüler arasından işi olmayan, yaş ve eğitim düzeyi bakımından meslek ve iş öğrenmeye elverişli olanları bu çalışmalar için seçiyoruz. Uygulamadan hem kişiler, hem aileleri çok memnun" dedi.

HÜKÜMLÜLERDEN FARKINDALIK MESAJI

Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında okulları boyayan hükümlülerden Cenk Ataman, iki grup halinde günde 4'er saat çalıştıklarını belirtirken, Turan Aslan ise, her okulu 7-10 günde tamamladıklarını bu yolla çocuklara yararlı olduklarını söyledi.

Hükümlülerden Yıldıray Bozkurt, iki arkadaşı ile birlikte Esenyurt'taki engelliler okulunda çektiği ve sosyal medyadaki hesabında çektirdiği paylaştığı videoda kendilerine verilen 'Denetimli Serbestlik' kapsamındaki "Okul boyama cezasını", '10 numara' olarak nitelendirdi. Bozkurt, "Burada bir aile olduk. Burada otizmli çocukların okulunu da boyadık. Tertemiz yaptık. Her tarafı çiçek gibi yaptık. Otizmli çocuklar için okuldaki direkleri müdürlerimizin belirlediği renklerde boyadık. Bütün müdürlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

