DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

21.08.2019 11:45

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL 'A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul DHA

Meteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Yağış arşiv

21.08.2019 - Haber Kodu : 190821032

=========================================

2- KADIKÖY'DE EYLEM GERGİNLİĞİ: BIÇAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

- KAÇAN SALDIRGANIN HDP İLÇE BİNASINDA YAKALANDIĞI AÇIKLANDI

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

Kadıköy'de yasadışı eyleme tepki gösteren esnafı bıçaklayan kişi yakalandı. Bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda esnaf D.K.'yı bıçaklayan şüphelinin eyleme katılan PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanmasında bulunan H.K. olduğunu belirledi.

YAKALANMAMAK İÇİN PARTİ BİNASINA KAÇTI

TEM ekipleri, H.K.'nın olay sonrasında kaçarak Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Nil Sokak'ta bulunan Bahçelievler HDP ilçe binasına saklandığı tespit etti. TEM Özel Tim'in desteğiyle gece 02.30 sıralarında HDP ilçe binasına yapılan operasyonda H.K. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri HDP ilçe binasında yaptığı aramada çok sayıda örgütsel kitap, dergi ve örgüt mensuplarına ait fotoğraf ele geçirdi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

TEM Özeli Tim ekiplerinin HDP Bahçelievler ilçe binasına yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı. Ekiplerin bir kapıyı levyeyle açarak içeriye girmesi görüntülendi. Ekipler Kadıköy'de esnafı bıçaklayan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alması kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Gruptan görüntü

-H.K.'nın gruptan ayrılarak koşması

-Elindeki bıçakla H.K.'nın görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin esnaf D.K.'ya müdahalesi

-TEM Özel Tim ekiplerinin ilçe binasına girişi

-Örgüt mensupları ve örgüt elebaşının fotoğrafları

-Şüphelinin binadan çıkartılması

-Genel ve detaylar

21.08.2019 -11.16 Haber Kodu : 190821048

======================================

3-EMİNÖNÜ'NDEKİ ALT GEÇİT ESNAFI: 100 BİN LİRALIK KREDİ BİZE CAN SUYU OLUR

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medyadan yaptığı "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına, 100 bin liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz." açıklamaları esnafta memnuniyet yarattı. Eminönü esnafı verilecek krediiler için "Bize can suyu olur" dedi.

Cumartesi günü etkili olan sağanak yağışta sel sularının bastığı Eminönü Meydanı'nda bulunan alt geçit esnafı, dükkanlarını temizlerken, kullanılabilecek ürünleri tek tek ayırarak toparlanmaya çalışıyor. Alt geçit yaya trafiğine kapatılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ise alt geçit zemininin bakım ve onarımını yapıyor.

"BİZE CAN SUYU OLACAK"

Alt geçitte giyim mağazası bulunan Özkan İnce, "Bu inşallah bize bir can suyu olacak. Çabuk faaliyete geçerse olacak tabii. Onun dışında burasının işlemleri çok uzun sürerse yine zarar göreceğiz. Bir an önce burasının faaliyete geçmesi gerekiyor. Verdikleri sözler de can suyu olacak tabii inşallah. Maddiyi geçtik, moralim bozuk. Sürekli bunları yaşamak. Allah razı olsun bu seferki selde bir şeyler yapıyorlar. Önlem almaya çalışıyorlar. Deniz seviyesinin altındayız. Burada sürekli bakım olması lazım. Kontrol edilmesi lazım, çünkü buradan bir sürü insan geçiyor. Açıldıktan sonra insanları korku sarmazsa iyidir" ifadelerini kullandı.

Ayakkabı dükkanı olan Bülent Han da "Allah razı olsun yardımcı olmaya çalışıyorlar. Teşekkür ederiz. Herkes yardımcı oluyor. İllaki rahatlatacak tabii. Şu an gördüğünüz gibi içerisi bomboş bütün mallar gitti. İnşallah bundan sonra böyle bir şey yaşamayız. Krediye başvuru yapacağız başka türlü dönme şansımız yok." diye konuştu.

"KREDİYİ KULLANIP SERMAYE YAPACAĞIZ"

Bir başka esnaf Saadettin Çöten ise, "Toparlanmaya, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Krediyi kullanmayı düşünüyoruz. Çok iyi bir şey. Yardımcı olmaları sevindirici bir şeyö dedi. Ayakkabı dükkanı olan bir diğer esnaf ise, "Yardımda bulunmaları esnaf için daha iyidir. En azından zararını karşılamış oluyorsun. Krediyi mecbur kullanmak zorundayız. Tezgahımız bile kalmadı. Malların hepsi telef oldu. Kredi alıp kullanılacak." şeklinde konuştu.

Bujiteri dükkanı bulunan İlhan Çetinkaya ise, "Sermaye kalmadı. Mecbur krediyi kullanıp sermaye yapacağız. Piyasaya olan borçlarımızı ödeyeceğiz. Öyle devam edeceğiz. En azından bir sermaye bir de faizsiz olduğu için çok iyi olur. Teşekkür ederiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Alt geçit genel ve detaylar

-Esnaf röportajlar

-Mağaza ve ürünlerden detaylar

-İBB çalışanlarının zemin onarım çalışması

======================================

4- İSTANBUL'DA ORGAN TİCARETİ OPERASYONU (1)

Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

İstanbul'da hastanede sahte belgeyle organ ticareti yapmak isteyen 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'daki bir özel hastaneye sahte belgelerle böbrek nakli için başvuru yapan iki kişi kendilerini kardeş olarak tanıttı. Yapılan testler sonucunda şüphelilerin bilgilerinin uyuşmaması ve kimliklerinin sahte olduğunu belirleyen hastane görevlileri durumu İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri 7 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda Talat T. (29), Aydın T.(33) ve Hasan I.(36) yakalayarak gözaltına aldı. Talat T. ve Aydın T. Vatan Caddesi'nde bulunan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hasan I. ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

21.08.2019 - Haber Kodu : 190821030

===============================================





5-SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de bir kız çocuğuna yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen kişi ve arkadaşlarını linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Taciz şüphelisi kaçarken, arkadaşları polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre, erkek kardeşiyle birlikte bakkala giden bir kız çocuğu, yanına yaklaşan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı. Hızlı adımlarla eve giden kız çocuğu, aynı sokakta oturan yabancı uyruklu kişinin sözlü tacizine uğradığını ailesine anlattı. Aile durumu hemen polise bildirdi.

LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI

Aile ve mahalle sakinleri, şüphelinin kaldığı zemin kattaki binaya geldi. Şüpheli ve aynı evde kalan yaklaşık 8 kişi arka pencereden kaçmak istedi. Mahalle sakinleri, kaçmak isteyen kişileri yakalayıp dövmeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen polisler, bu kişileri gözaltına alarak linç edilmekten kurtardı. Taciz şüphelisinin ise yaşanan kargaşadan faydalanarak kaçtığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu kişi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan kişilerin olayla bir ilgilerinin bulunmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu kişilerin kayıtlı oldukları illere, Afgan uyrukluların ise ülkeye kaçak giriş yaptıklarından dolayı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

"GEÇEN HAFTA BENİM KIZIM DA TACİZE UĞRADI"

Geçtiğimiz hafta kızının da tacize uğradığını öne süren İbrahim Saraçoğlu isimli mahalle sakini, dün akşam yaşanan olayda bir akrabasının kızının tacize uğradığını söyledi. Saraçoğlu, "Binanın bodrum katında çok sayıda Afgan ve Suriyeli vardı. Bir kız çocuğunu taciz ettiler. Suriyeli ve Afganlılar bizim kızlarımızı taciz etmeye çalışmışlar. Elinden tutmuşlar, ismini soy ismini sormuşlar. Sonra videosunu, görüntüsünü çekmişler. Polisler geldi kapıyı açmaya çalıştılar. Açmadılar kapıyı. Arka camdan kaçmaya çalıştılar. Mahallemizde komşular yakalıyorlar, darp ediyorlar. Ondan sonra polisler gidiyorlar ve linç edilmekten kurtarıyorlar. Tacize uğrayan yakınım. Yanında küçük erkek çocuğu da vardı. Korkudan eve kaçıp, ailesine anlatıyorlar. Ailesi hemen çıkıyor. Bakkalın orada bu şahsı yakalıyor. Tabi biraz dayak yiyor. Şahısları linç edilmekten polis kurtarıyor. Sonradan polis arkadaşlar, 8 kişiyi topluyor. Bizim kızlarımıza onaylamak için şahısları gösteriyorlar. Ama o şahıs bulunamadı. Kaçmış. Geçen hafta da benim kızıma sözlü bir taciz oldu. " dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Linç olayının hemen sonrası

-Polislerin şüphelileri gözaltına alması

-Polislerin araçlarıyla sokaktan ayrılması

-Yaşanan hareketlilik

(AKTÜEL)

-Olayın yaşandığı bina ve sokak

-Görgü tanığıyla röp.

-Detaylar

21.08.2019 - Haber Kodu : 190821033

=========================================

6-PARK HALİNDEKİ OTOBÜSÜN 3 TAKSİYE ÇARPMA ANI KAMERADA

Çağrı ÇALIŞKAN-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, ÜSKÜDAR'da park halinde dururken freni boşalan yolcu otobüsü taksi durağındaki 3 taksiye çarptı. Otobüs ve taksilerin boş olması sebebiyle büyük bir facianın önüne geçildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.40 sıralarında Çamlıca Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 34 TG 6063 plakalı yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre frenleri boşalarak kaymaya başladı. Yolun eğimli olması sebebiyle hızlanan otobüs, cadde üzerinde bulunan taksi durağındaki 3 taksiye çarptı. Çarmanın etkisiyle sürüklenen taksiler de kaldırımda bulunan tabelaya çarparak durabildi. Otobüs ve taksilerin boş olması sebebiyle büyük bir facianın önüne geçildi. Olay anı çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Olay anının güvenlik kamera görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-taksilerin çarptığı tabela

-freni boşalan otobüsten görüntü

-genel ve detay görüntüler

21.08.2019 - Haber Kodu : 190821050

Kaynak: DHA