DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2



1-ETİLER'DE HIRSIZLARIN KENDİLERİNİ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEYEN ADAMA ATEŞ ETME ANI KAMERADA

-Gözü dönmüş hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti

-Silahlı hırsızlar araç sahibine dehşeti yaşattı

-Otomobilinin farlarını çalan motosikletli hırsızları telefonuyla görüntüleyen adam şüphelilerden birinin silahlı saldırısına uğradı

Haber-Kamera: Ersan SAN-Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Beşiktaş'ta lüks bir aracın farını çalmaya çalışan kasklı, silahlı motosikletli hırsızlar, kendilerini evinin camından uyaran araç sahibine 3 el ateş açtı. Araç sahibi uğradığı silahlı saldırıyı telefonuyla kaydederken, gözü dönmüş hırsızlar motosikletleriyle kaçtı.

Olay, 19 Temmuz Cuma günü Etiler, Nispetiye Caddesi Peker Sokak'ta meydana geldi. Saat 01.00 sıralarında evinde oturan Burak Ulusoy, dışarıdan gelen seslere bakmak için cama çıktı. Ulusoy, 2 motosikletle 4 kişinin sokağa geldiğini ve aracının farlarını sökmeye çalıştıklarını gördü. Ulusoy, telefonun kamerasını açarak, şüphelileri kaydetmeye başladı. Kasklı ve silahlı şüpheliler kısa sürede otomobilin farını söktü. Ulusoy, hırsızlara camdan bağırınca şüphelilerden biri elindeki silahla Ulusoy'u hedef alarak, 3 el ateş etti. Neye uğradığını şaşıran Ulusoy kendisini içeriye son anda attı. Bu anlarda Ulusoy'un kamerası kayıttaydı. Şüpheliler ise çaldıkları otomobil farıyla motosikletlerine binerek, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, boş kovanları toplarken, otomobil parmak izi incelemesi için emniyet otoparkına çekildi. Aynı gün yine aynı sokak üzerinde bulunan başka bir aracın da farlarının aynı şekilde çalındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Hırsızların Ulusoy'a ateş açma anı

-Motosikletli far hırsızlarının kaçmaya başlaması

-Ulusoy'un kendini korumak için yere yatması

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Aynı gün yakın bir bölgede yapılan far hırsızlığı görüntüleri

(AKTÜEL)

-Sokaktan görüntüler

-Ateş açılan binanın görüntüsü

-Aynı marka aracın farının görüntüsü

-Görgü tanıklarıyla röportaj

-Muhabir anonsu (Ersan San)

-Genel ve detaylar

02.08.2019 -11.33 Haber Kodu : 190802038

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2-İSKİ YÖNETİMİ TOPLU ŞEKİLDE İSTİFA ETTİ

İSTANBUL,-İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) üst yönetimi toplu olarak görevlerinden ayrıldı. Yazılı yapılan istifa açıklamasında, "İstanbul'a su hizmetinin kutlu bir vazife olduğu bilinciyle, bugüne kadar yürüttüğümüz İSKİ'deki görevlerimizden kendi isteğimizle ayrılıyoruz. Yeni oluşacak İSKİ Yönetimi ile İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Fatih Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Adem Esen, Avukat Sıddık Eraslan ile Alişan Koyuncu, Genel Müdür Yardımcıları; Selami Taşer, Cafer Sezgin, Recep Hazır ve Metin Akbaş, istifa etti.

İstifa yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün Üst Yönetimi olarak; 23 Haziran Seçimi'nden itibaren geçen altı haftalık süre boyunca gerçekleşen brifing ve toplantılarda; hayati öneme sahip su ve atık su hizmetleriyle ilgili kurumsal bilgi birikimi ve tecrübemizi yeni yönetime aktarırken, yöneticilik görevlerimizi devretme talebimizi de her fırsatta dile getirdik. Bu süre zarfında su ve atık su hizmetlerini de titizlikle yürütmeye devam ettik.

Ne mutlu bize ki İSKİ; 1994 yılından bu yana küresel ısınma, iklim değişikliği gibi olumsuz senaryoların daima hesap edildiği bir planlama sayesinde, İstanbul'da temiz suyun güvencesi olmuştur. Gerçekleştirilen yatırımlarla "en kurak yıllarö da dahil olmak üzere kesintisiz bir şekilde dünya standartlarında sağlıklı ve kaliteli içme suyu İstanbullulara ulaştırılmaktadır. Önümüzdeki 50 yılın su ihtiyacı da planlanmıştır. İSKİ bugün iddialı ve istikrarlı yatırımları sayesinde, dünyanın en büyük su kurumlarından biridir. İstanbul'u suya kavuşturmakla başlayan bu başarı hikayesi; hepimizin, bütün İstanbulluların övüncüdür.

İstanbul'un denizleri, dereleri, su kaynakları ve Haliç atık su kirliliğinden korunmuş, sağlıklı bir çevre oluşturulmuştur. Atık su arıtma oranı %99 seviyesine yükseltilmiştir.

İSKİ Genel Müdürlüğünün Üst Yönetimi olarak; İstanbul'a su hizmetinin kutlu bir vazife olduğu bilinciyle, bugüne kadar yürüttüğümüz İSKİ'deki görevlerimizden kendi isteğimizle ayrılıyoruz. Yeni oluşacak İSKİ Yönetimi ile İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine başarılar diliyoruz. Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İstanbul'un tarihi su probleminin çözümünde bugüne kadar emek sarf eden bütün İBB Yönetimi ve büyük İSKİ Ailesi'nin tüm mensuplarına bir kez daha şükranlarımızı sunarken, tecrübelerimizin İstanbulluların her zaman emrinde olduğunun bilinmesini ayrıca kaydetmek istiyoruz. Siz değerli İstanbullulara sevgi ve saygılarımızı sunuyor, su gibi aziz olmanızı diliyoruz."

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3- ROMANYA DONANMASI'NIN 81 YAŞINDAKİ ASKERİ GEMİSİ İSTANBUL'DA

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,-

Romanya Donanması'na ait 81 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi İstanbul'a demirledi. Askeri öğrenciler geminin direklerine çıkarak, İstanbul'u selamladı. İçerisinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu gemiye kıyıda bulunan yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Romanya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askeri eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' sabah 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Dünyada sadece aynı tipte 5 tane bulunduğu belirtilen yelkenli gemilerden biri olan 'Nava Scoala Mircea' Sarayburnu Limanı'na demirledi.

İSTANBUL'U SELAMLADILAR

Gemi limana yanaşırken askeri öğrenciler geminin direklerine çıkarak, İstanbul'u selamladı. Gemiyi Romanya İstanbul Başkonsolosu Adriana Cianba ve beraberindekiler karşıladı.

İLGİYLE İZLENDİ

1938 yılında Hamburg'ta yapımı tamamlanan 82 metre uzunluğundaki 3 direkli eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü. Bazı öğrenciler, İstanbul Boğazı'nı izlerlerken bazı öğrenciler ise fotoğraf çekti. Sahilde bulunan yerli ve yabancı turistler geminin fotoğrafını çekip geminin Sarayburnu Limanı'na yanaşmasını ilgi ile izledi.

Sarayburnu Liman Müdürü Akın Demir, "Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait askeri öğrenci gemisi 186 öğrencisiyle Sarayburnu Limanı'na geldi. 1938 yılından Almanya yapımı bir gemi. Bu gemiden dünyada 5 tane bulunuyor. Ayın 2'sinden 5'ine kadar İstanbul'dalar. İstanbul'un güzel turistik yerlerini gezecekler. Tarihi yarım adamızı gezecekler. Ülkelerine gittiklerinde yeni gemilerin gelmesine emsal teşkil edecekler. Yatların da artık uğrak limanı olmaya başladık. Mega yatlar için yaptığımız Kuruçeşme rıhtımımız var. Kuruçeşme Limanı şu anda diğer marinalardan daha iyi hizmet veren bir liman." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Geminin boğaza girişi

-Gemiden genel ve yakın detaylar

-Gemide bulunan askeri öğrencilerden genel ve yakın detaylar

-Geminin limana yanaşması

-Askeri öğrencilerin geminin direklerine çıkması

-Askerlerin İstanbul'u selamlaması

-Askerlerin direkten inmesi

-Geminin düdük çalması

-Gemi kaptanı ile Romanya İstanbul Başkonsolosunun tokalaşması

-Genel ve yakın detaylar

02.08.2019 -11.01 Haber Kodu : 190802033

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4-EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN VE OTOMOBİL ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

*Hırsızlık için İstanbul'a gelen 6 kişilik çete yakalandı

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, İSTANBUL'da 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 6 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Şüphelilerin 24 olayda yaklaşık 1 milyon liralık eşya ve para çaldıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin başka illerden hırsızlık yapmak için İstanbul'a geldikleri ve günlük kiralık evlerde kaldıkları belirlendi.

POLİS 4 AY TAKİP ETTİ

Maltepe'de 11 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, bir hırsızlık çetesini ortaya çıkardı. Polis Kağıthane, Kadıköy, Kartal, Başakşehir, Fatih, Çekmeköy ilçelerinde hırsızlık yapan çete üyelerine yönelik önceki gün yaptığı baskında 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Elebaşılığını Fikret T.(25)'in yaptığı çete üyelerinin işlemleri Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı.

HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN İSTANBUL'A GELİYORLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada hırsızlık çetesinin izlediği yöntemler de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin hepsinin hırsızlık yapmak için İstanbul dışından geldikleri ve günlük kiralık evlerde kaldıkları tespit edildi. İstanbul'da kaldıkları süre boyunca sabah 08.00'de hırsızlığa çıkan şüphelilerin, gündüz kapı göbek kilitlerini kırarak evlere girdikleri, öğle saatlerinde dinlendikleri, havanın kararmasıyla hırsızlıklara devam ettikleri öğrenildi.

BAZI OLAYLARDA KAMERALARA YAKALANMIŞLAR

Şüpheliler bazı eylemlerde güvenlik kameralarına yakalandı. Şüphelilerin Çekmeköy'de girdikleri bir evden aldıkları kontak anahtarı ile park halindeki lüks otomobili çalma anları kameralar tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerin 20 evden hırsızlık ayrıca 4 gasp yaptığı da ortaya çıktı. Özellikle turistleri takip eden şüphelilerin bıçak tehdidi ile para ve cep telefonlarını gasp ettikleri tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin evlere girmeleri

-Şüphelilerin otomobil çalmaları

(AKTÜEL)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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5- HAYDARPAŞA GARI'NDAKİ ARKEOLOJİK KAZILAR... KADIKÖY'ÜN ARKEOLOJİSİ VE TARİHİ YENİDEN GÜN IŞIĞINA ÇIKTI (Havadan görüntülerle)

Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, KADIKÖY'de Haydarpaşa Garı'nın istasyon bölgesinde başlatılan ve 1 yılını geride bırakan arkeolojik kazılar, tarihe ışık tutuyor. Kazılar kapsamında 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen kilise kalıntıları, toplu mezarlar, mimari kalıntılar ile yaklaşık 6 bine yakın sikke bulundu. Devam eden kazı çalışmaları hakkında DHA'ya bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, "Kadıköy hep yazılarda, tarihçilerin bahsettiği antik kaynakların aktarımları ile arkeolojisi ve tarihi ile biliniyordu. Bu yaptığımız işle Kadıköy gerçekten arkeolojisi ve tarihi ile yeniden gündeme oturdu ve gün ışığına çıktı diyebiliriz" dedi.

Tarihi Haydarpaşa Garı ve çevresinde Marmaray çalışmaları sırasında rastlanan tarihi kalıntılar üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından başlatılan arkeolojik kazılarda 1 yıl geride kaldı. 2018 Mayıs ayında başlatılan çalışmalar 400 işçi, 17 arkeolog ve 3 müze uzmanı tarafından devam ettiriliyor. Gar önü, peron 1, peron 2, menfez ve İbrahim ağa bölgeleri olmak üzere 5 ayrı bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında ortaya çıkan buluntular, 'Körler Ülkesi' olarak adlandırılan Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait önemli ipuçları verdi. Titizlikle yürütülen kazılarda bugüne kadar, Khalkedon'a ait çok sayıda mimari yapı, 5'inci yüzyıla ait olduğu belirtilen bir kilise, yine aynı döneme ait ve anıt mezar olduğu düşünülen bir yapı ile 6 bine yakın bronz sikke bulundu.

"İYİ BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Kazı çalışmaları ve ortaya çıkarılan buluntular hakkında Demirören Haber Ajansı'na bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, çalışmaların 300 bin metrekare alanda devam ettiğini belirterek, "Haydarpaşa Garı'nın arkasından başlayıp İbrahim Ağa'ya doğru devam eden kocaman bir alan burası. Çalışmalar çok zor. Limanın içinde, Kadıköy'ün, Khalkedon'un antik batı limanı içinde çalışıyoruz. Bölgede devamlı bir mimari faaliyet görülüyor. Sonuç olarak iyi bir çalışma yürütüldü. Çalışmalar Kültür Bakanlığımızın denetiminde, başkanlığında yürütülüyor. Ulaştırma Bakanlığı da gerekli destekleri sağlıyor. İyi bir çalışma dönemi geçirdik diye konuştu.

"BÜYÜK BİR HEYECAN YARATTI"

İlk kazının başladığı alanda bir duvar yapısı ile karşılaştıklarını ifade eden Asal, "Bize büyük bir heyecan yarattı. Böyle büyük bir duvarın antik limanla ilişkili olacağını önce düşündük. Sonra hem yapım tarzından hem de arşiv araştırmalarından Osmanlı Dönemi'ne ait bir yapı olduğunu ve yaklaşık 1872'de yapılarak set duvarı olarak kullanıldığı anlaşıldı. Ancak eski araştırmalarından bilgimiz var. Bağdat Demiryolu yapımında bir inşaat mühendisinin bazı aktarımları var bu konu ile ilgili. Hemen arkamızda İngiliz mezarlığı var. Onun burnundan denize doğru bu antik limanının mendireğinin uzandığını belirtiyor. Ama bugüne kadar söz konusu ile ilgili kalıntıya rast gelmedik. Daha sonra benim de düşünerek ulaşmaya çalıştığım bir sonuç var. Belki de ' Osmanlı Dönemi'nde o bahsedilen inşaat mühendisinin bahsettiği kalıntıya bir müdahale yapılarak Osmanlı Dönemi'nde set duvarı yapıldı' diyoruz ama ilerleyen zamanda başka bir sonuç çıkarsa onu da paylaşırız" dedi.

"HELENİSTİK DÖNEMİNE KADAR GİDEN BİR YAPI GRUBU MEVCUT"

Peron bölgesinde yapılan kazıları hakkında konuşan Asal, "1960'larda yapılan betonarme ve taş yapılardan başlayarak Helenistik Dönemi'ne kadar giden bir yapı grubu mevcut. Tabakalaşma anlamında değil, birbirlerini kesen ve bozan yapılardan bahsediyoruz. Genel olarak mimariye bakarsak buradaki yapıların birçoğu Erken Bizans Dönemi yapı gruplarıdır. Ama buradaki kazı alanında bir de ilk kazı sırasında tahmin ettiğimiz farklı bir yapı grubu ile karşılaştık. Elde ettiğimiz tespitlerde bu yapının Helenistik döneme ait olduğunu yani M.Ö 4'üncü yüzyıla ait bir platform olduğu tahmin ediliyoruz. Yine burada devşirme malzemeler ortaya çıkarıldı. Hemen platformun altında Erken Bizans Dönemi'ne ait olan bir sütun başlığı toprağın altında duruyor" dedi.

5. YÜZYILA AİT KİLİSE KALINTILARINA DA RASTLANILDI

Peron 2 kazı alanında yapılan çalışmalar da önemli buluntulara rastlanıldı. Burada rastlanılan mimari kalıntıların, birçok kaynakta Khalkedon kent haritası üzerinde işaretli olan Hristiyan dünyasında önemli bir yeri olan Sainte Bassa kilise-manastırı olduğu tahmin ediliyor. 5'inci yüzyıla ait olduğu belirtilen yapı hakkında konuşan Rahmi Asal, "Maalesef günümüze ulaşan parçaları bu kadar. Bizi şaşırtan olaylardan birisi de içinde kemiklerin olduğu gömüyle karşılaşmamız. Muhtamel bunlar dinsel anlamda önemli kişiler. Düzce Üniversitesi'nden arkeolog ve antropolog Dr. Yasemin Yılmaz burada bizimle çalışıyor. Titiz bir çalışma ile uzun zamandır bu kemiklerle ilgileniliyor burada. 26 kafatasından 26 net gömünün olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kemik sayısına baktığımızda daha fazla gömünün olduğu tahmin edilmekte" dedi.

OSMANLI ORDUGAHI

Bir diğer önemli kazı alanı ise 'Menfez' diye adlandırılan bölgede sürdürülüyor. Uzmanlar, bu bölgede tespit edilen açık arazide toprak üstünde ocakların bulunması alanın 3.Murat döneminde gerçekleştirilen ve 12 yıl süren İran seferi öncesinde askerlerin konakladığı 'Ordugah Alanı' olduğunu düşünüyor. Alandaki çalışmaların büyük bir özen ve titizlikle sürdüğüne dikkat çeken İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Asal, "Kazı çalışmalarımızı ilerlettiğimizde, titiz çalışmalarımız sırasında bir ocak kalıntısı ortaya çıktı. Bununla birlikte bir takım buluntular da elde edildi. Bir tabak, bir sikke bulduk. Sikke de 3. Murat dönemine 1590'a tarihlenen bir sikke. Önemli bir gelişmeydi bizim için" ifadelerini kullandı

'T' PLANLI ANIT MEZAR BULUNTULARI

Kazı alanının en eski yapılarından biri de 'İbrahim Ağa' bölgesinde yer alıyor. Burada 'T' planlı olduğu belirtilen yapının henüz temeline ulaşılamadığını kaydeden Asal, "Alan açıldıkça, kalıntılar ortaya çıktıkça farklı bir yapı tipi ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 'T' şeklinde almaşık taş ve tuğla örgülü bir yapı karşımıza çıktı. Bu bölgedeki istasyon bölgedeki platformdan sonra kazı alanındaki en erken yapı olduğunu düşünüyoruz. Tahminen 4 - 5. Yüzyıla ait bir yapı. Tek bir yapı olması ve biraz daha nispeten uzak bir yerde bu yapının olması bir mezar anıtı olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ama ilerde tabanda yapılacak çalışmalarda elde edilecek buluntularla belki daha net bir açıklama yapabiliriz. Belki de kendini şu ana kadar gizlemiş önemli bir yapı ile karşı karşıya olabiliriz" dedi.

"İNANILMAZ SAYIDA SİKKE GELİYOR"

'İbrahim Ağa' bölgesinde kazı bölgesinin sonundaki çalışmalar hakkında konuşan Asal, "Buradan inanılmaz sayıda bir sikke geliyor. Bugüne kadar bütün alanda 6 bine yakın sikke tespit edildi. En büyük grubu da buradan geldi. İlk etapta biz buranın sikke üretim alanı olabilir mi diye bir tereddüt yaşadık. Ancak ona yönelik herhangi mimari kalıntı ve bu düşüncemizi destekleyecek bir bulgu çıkmayınca bu fikrimizden vazgeçtik. Sonuç olarak bu yapı grubunun olduğu bölge liman arkası diye adlandırdığımız bir bölgede. Paranın en çok, ticari alışverişi için döndüğü noktalardan birisi bu liman bölgesi" ifadelerini kullandı.

"KADIKÖY GERÇEKTEN ARKEOLOJİSİ VE TARİHİ İLE YENİDEN GÜNDEME OTURDU VE GÜN IŞIĞINA ÇIKTI"

Asal, kazı çalışmalarının geneli hakkında da "Burada şunları görebiliyoruz. Geç Osmanlı, Osmanlı, Bizans, Helenistik ve Klasik Döneme dair Kadıköy'ün güzel bir tabakalaşmasını burada tespit ettik. Her arkeoloğun yapmak istediği bir şeyi biz bu proje sayesinde yapabildik. Çok mutluyuz. Kadıköy hep yazılarda, tarihçilerin bahsettiği antik kaynakların aktarımları ile arkeolojisi ve tarihi ile biliniyordu. Bu yaptığımız işle Kadıköy gerçekten arkeolojisi ve tarihi ile yeniden gündeme oturdu ve gün ışığına çıktı diyebilirizö diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Kazı alanının HAVADAN çekilen görüntüleri

-Kazı alanından genel ve detaylar

-Kazı alanında işçilerin çalışması

-İstanbul Arkeoloji Müzesi Başkanı Rahmi Asal ile röportaj

02.08.2019 - 12.09 Haber Kodu : 190802053

02.08.2019 - 12.11 Haber Kodu : 190802054

02.08.2019 -12.11 Haber Kodu : 190802055

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6-EYÜPSULTAN'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,-EYÜPSULTAN'da 262 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde bir otomobile içki yüklendiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ihbar yapılan otomobili ve yanında bulunan başka bir otomobili daha incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde araçların bagajlarında çeşitli markalarda 262 içki şişesi bulundu. Ekipler içkilerin kaçak olduğunu belirledi. Polis ekipleri olay yerinde bulunan İsmail D. ve İsmail D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapıldı. Şüpheliler, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Otomobil içinde bulunan içki şişeleri

-Genel ve detaylar

02.08.2019 -10.30 Haber Kodu : 190802025

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7-IRAKLI DİPLOMATIN CÜZDANI SOSYAL MEDYA DESTEĞİYLE BULUNDU

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, GÖREV yaptığı Fransa'dan ülkesine dönmeden önce İstanbul'a gelen Iraklı diplomatın parkta düşürdüğü içerisinde para ve fotoğrafı bulunan cüzdanı, sosyal medyadaki paylaşımlar sayesinde kısa sürede bulundu.

Avcılar'daki Atatürk Parkı'nda saat 22.30 sıralarında dolaşan Polat Zengin, yerde bir cüzdan buldu. Cüzdanda ABD doları, euro ve Irak dinarından oluşan paraları gören Zengin, ilçede yabancılara yönelik emlak, turizm ve sigorta hizmeti veren babası Beşir Zengin'i arayarak ne yapabileceğini sordu. Zengin de "Bu şahsın cüzdanını Avcılar Merkezde bulduk. İçinde yüklü miktarda para var tanıyan varsa bize bildirsin lütfen" yazısı ile sosyal medyada paylaştı, oğluna da cüzdanı Avcılar Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi'ne teslim ettirdi. Ayrıca Whatsapp'taki Iraklı müşterilere ait grupta da benzer paylaşım yapıldı. Zengin, cüzdanda bulunan Irak'taki bir şirketin telefonuna onun fotoğrafını gönderdi. Zengin, şirketten gelen olumlu yanıt üzerine bu kişinin yurt dışındaki telefonuna sesli mesaj bırakarak kaybolan cüzdanının kendisinde olduğunu bildirdi ancak cüzdan sahibi bu hattı Türkiye'de bulunduğu ve kullanmadığı için kendisine ulaşılamadı.

Fotoğrafı kısa sürede sosyal medya hesaplarıyla binlerce kişiye ulaşan Iraklı diplomat Shamsulddin Abdulaal Hussein'i tanıyanlar Beşir Zengin'i arayarak bu kişinin Avcılar'da olduğunu belirterek, telefonla görüştürdüler. Yakınlarına bile cüzdanını kaybettiğini söylemeyen Iraklı diplomat içerisinde 350 euro, 150 ABD doları, 62 bin Irak dinarı olan cüzdanının bulunmasına sevindi. Polis merkezine giderek parasını teslim alan Shamsulddin Abdulaal Hussein, "Fransa'dan gezmeye gelmiştim. Burada birkaç gün kalacağım. Camiye gitmeden önce gittiğim parkta cüzdanımı kaybettiğimi namaz kılarken fark ettim. Paradan umudu kesmiştim. Amerika'daki oğlum beni arayarak, cüzdanımı kaybettiğini öğrendiğini söyleyince çok şaşırdım. Bunu kimseye söylememiştim. Beni bulup cüzdanımı teslim etmek için çaba harcayan baba ve oğluna çok teşekkür ederimö dedi.

Polat Zengin, bulduğu cüzdandaki parayı almayı aklının ucundan bile geçirmediğini ifade ederken, "Haram paranın kime faydası olmuş kiö diye konuştu. Beşir Zengin de, parayı sahibine ulaştırdıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü dökümü:

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-Iraklı diplomattan görüntüler

-Iraklı diplomat parayı kaybetmesini anlatırken

-Polıs merkezi önünde para Polat Zengin ve Beşir Zengin tarafından Iraklı diplomata teslim edilirken

-Polat Zengin, para dolu cüzdanı nasıl bulduğunu anlatırken

-Beşir Zengin, cüzdanın sahibini nasıl bulduklarını anlatırken

02.08.2019 - 10.22 Haber Kodu : 190802024

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8-DEMET AKALIN HARBİYE'DE KONSER VERDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL-Şarkıcı Demet Akalın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Akalın konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Demet Akalın dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Konsere Alişan, Sefa Doğanay, Fatih Ürek, Gökhan Tepe, Berkay'ın da aralarında bulunduğu isimlerin yanı sıra Akalın'ın hayranları katıldı. Akalın'ı kızı Hira ile eşi Okan Kurt da yalnız bırakmadı. Akalın konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere katılan Fatih Ürek Bodrum'dan geldiğini belirterek, "Konser için koşa koşa Bodrum'dan geldim. Yarın Antalya'da konserim var. Antalya'ya gideceğim. Dedim ki Demomu seyredeyim. Ayın 19'unda programımız başlıyor yine. Bunun yanı sıra da konserlerimin içerisinde bir klip çekiyorum. Yıldız Tilbe şarkısını nihayet çıkartıyoruz. Şuan da buradan söylemek istiyorum. 'Sevgili Yıldız, şarkının tam zamanı galiba çünkü inanılmaz bir reaksiyon oluyor. Sürpriz düet var." dedi.

"MUHTEŞEM BİR ŞOVLA BU GECE HARBİYE'Yİ SALLAYACAK"

Gökhan Tepe, "Demomuz sahnede, yine muhteşem bir şovla bu gece Harbiye'yi sallayacak bizde onu izlemeye geldik." derken, Merve Özbey ise, "Çok uzun yıllar aynı sahneyi paylaştık. Benim için çok önemli. Çok heyecanlıyım. Çok sıkı hazırlandığına adım gibi eminim. Sonsuz başarı dilemek isterim ama başarıya zaten ihtiyacı yok. Efsane bir konser bizleri bekliyor olacak." diye konuştu. Berkay ise şu ifadeleri kullandı:

"Benim kardeşim, canım, ciğerim. İzlemeye geldik. Şu an çok heyecanlıyız. Çünkü ben de bayağıdır bir konsere gidemiyorum. Eşimle birlikte, Özlemle birlikte yeni bebeğimiz oldu. Sadece bir ara verebiliyoruz iki saatlik. O iki saatlik arayı da Demet'in konserinin ilk yarısını izlemek için buradayız. İkinci yarıya kalmayacağız çünkü Özlem bebeği emzirmek zorunda, mecbur dönmek zorundayız."

"DEMET AKALIN KONSERİNE DÖRDÜNCÜ GELİŞİM"

Akalın'ın hayranlarından Ebru Agat, "Demet Akalın'ı çok seviyorum. Yaklaşık 8 yıldır bütün kasetlerini herhalde. Demet Akalın'ın konserine dördüncü gelişim. Harbiye konserlerine biz sürekli geliyoruz. Her sene mutlaka katılıyoruz. İlk Demet Akalın'ı gördüğümde direk Demet Akalın'ın biletini aldım zaten ama devamı için de daha biletlerimiz var geleceğiz. Harbiye konserleri çok güzel oluyor çünkü." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava tiyatrosuna gelenler

-Akalın'ın hayranıyla röportaj

-Konsere gelen ünlüler ile röportaj

-Konserden detaylar

-Genel ve detaylar

02.08.2019 -1015 Haber Kodu : 190802023





Kaynak: DHA