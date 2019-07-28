DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

ESENLER Atışalanı'nda bulunan ve en az 400 yıllık olduğu belirtilen su sebili, çöplüğe döndü. Semt sakinlerinin bile tarihi varlığından haberinin olmadığı yapı şimdilerde restore edileceği günü bekliyor.İstanbul'un bugüne gelebilmiş en eski ve en önemli su yapılarından biri olan Atışalanı Su Sebili, bakımsız hali ve içinde bulunan çöplerle dikkat çekiyor. Esenler İlçesi Atışalanı Mahallesi'nde bulunan tarihi eser 'Süleymaniye' ve 'Beylik' adında 2 ayrı yapıdan oluşuyor. Bunlardan Süleymaniye Kubbesi 5,5 metre olup sekizgen kubbeye sahipken, Beylik Kubbesi de 3.45 metre yüksekliğinde ve piramit çatı şeklinde. Birbirine kanalla bağlı olan iki yapıda da ciddi tahribatlar göze çarpıyor. İçi çöplüğe dönen ve bakımsızlıktan dolayı harabeyi andıran bu yapı, bir dönem evsizler tarafından da kullanılmış ancak daha sonra semt sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekipleri tarafından çevresi bariyerlerle çevrilerek girişlerine demir parmaklıklar örülmüş.

"YILLARDIR BU YOLU KULANIRIM BÖYLE BİR TARİHİN VAR OLDUĞUNDAN HABERİM YOKTU"

Semt sakinlerinin birçoğu söz konusu tarihi yapının farkında bile değil. Onlardan biri olan ve 30 yıldır Atışalanı'nda ikamet ettiğini söyleyen Bülent Kaçak, "Maalesef bilmiyorum ne olduğunu az önce öğrendim. Çöplük, pislik içinde ve maalesef bakımsız. Ben buraya biraz uzak oturuyorum. Kütüphane için geldim. Ama yıllardır bu yolu kullanırım. Böyle bir tarihin var olduğundan haberim yoktu. Böyle bir yapıyı bilmememin sebebi de bu derece bakımsız olmasından dolayı." diye konuştu.

"TAM KAÇ YILINDA YAPILDIĞINA DAİR NET BİR BİLGİ YOK. AMA EN AZ 400 YILLIK OLDUĞU KESİN"

Tarihi yapının mevcut durumunun çok üzücü olduğunu belirten kent araştırmacısı Berk Erkent de şunları söyledi: "Burası çok eski bir yapı. Şu anda tam kaç yılında yapıldığına dair net bir bilgi yok. Ama en az 400 yıllık olduğu kesin. Çünkü 1650'li yıllarda bir çizimde yer alıyor. Burası İstanbul'un en eski su yolları olan Halkalı su yollarının bulunduğu bölge. Halkalı, Mahmutbey, Bağcılar'dan gelen suların tarihi yarımadaya ulaşması için bu güzergahı kullanıyordu. Burası da Avasköy Maksemi olarak anılan bir bölge. Buradan tarihi yarımadaya özellikle, çok önemli mekanlara Topkapı Sarayı, Nuriosmaniye Cami gibi Sur içi İstanbul'una en önemli yerlerine su taşıyan, su yollarının üzerinde olan bir yapı. Burada Halkalı sularına ait, gelen sular ikiye ayrılırdı. Bu daha çok Avasköy Sebili olarak anılıyor ama, sebilden daha çok bir maksem aslında. İşte o halkalı suları buradan 2'ye ayrılırdı Süleymaniye ve Beylik suları olarak. Buradan da 2 kol halinde tarihi yarımadaya giderek belli mekanların su ihtiyaçlarını karşılardı"

Bugün işlevinin tamamen yitirmiş olan tarihi yapının zamanla bir kısmının betona gömüldüğünü belirten Erkent, "Bir iddiaya göre bu yapının Osmanlı döneminden önce yani Bizans döneminde de var olduğu ve sarnıç olarak kullanıldığından da söz ediliyor. Gerçekten çok uzun bir tarihe sahip bir eser ve şu an bu durumda olması çok üzücü. Ben insanlarımızın biraz bilinçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Şu anda insanlar bu yapının ne olduğunu dahi bilmiyorlar. Su gibi temel bir ihtiyacını karşılayan önemli bir yapının bu halde olması gerçekten çok üzücü. İnşallah bundan sonra değerleri bilinir. Bu yapılar hepimiz için çok önemli eserler." İfadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Tarihi yapıdan genel ve detaylar

-Tarihi yapı içindeki tahribat

-Tarihi yapı içindeki çöpler

-Vatandaş röportajı

-Kent araştırmacısı Berk Erkent ile röportaj

28.07.2019 - 12.09 - Haber Kodu : 190728055

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7- ŞİŞLİ'DE YOLDA YÜRÜYEN KADININ KAFASINA ÇÖP POŞETİ DÜŞTÜ

Haber -Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/ İstanbul, DHA

Şişli'de yolda yürüyen bir kadının kafasına bir binanın 3'üncü katından atılan içi dolu çöp poşeti düştü. Bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın olayda yara almazken, sağlık görevlileri tedbir amacıyla kadının sağlık kontrolünü yaptı. Olay, Kurtuluş Caddesi üzerinde dün saat 17.00'de meydana geldi. İsimlerini vermek istemeyen karı-koca yolda yürürken kadının kafasına bir binanın 3'üncü katından içi çöp dolu poşeti düştü. Bir süre önce beyin ameliyatı olduğu öğrenilen kadın, içinde pet şişe ve karton kutu bulunan poşetin kafasına çarpmasının ardından kısa süreli fenalık geçirdi. Kadının eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis sevk edildi. Sağlık görevlileri, herhangi bir yarası olmayan kadını tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirdi. Olayın ardından dışarı çıkan poşetin sahibi kadının, çöpü pencere kenarına koyduğunu, rüzgarla birlikte oradan düşmüş olabileceğini iddia ettiği öğrenildi. Çöp poşeti düştüğü sırada kendisinin de yoldan geçtiğini söyleyen Seyfettin Dağkapı "Ablanın kafasını tuttuğunu falan gördüm. Sonra biz yukarıya baktık. Herkes ablanın kafasına yukarıdan poşetin düştüğünü söyledi. Sonra yukarıya baktık camdan nereden atıldığı tespit edildi. Polis ve sağlıkçı arkadaşlar geldi. Çöpte orada duruyor zaten. Kadın daha önce de beyin ameliyatı falan olmuş, bir hafta öncesinde. 22'nci yüzyıldayız hala daha aşağıya çöp poşeti atılıyor, daha ne diyeyim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kafasına çöp düşen kadından genel ve yakın detaylar

-Apartmandan detay görüntü

-Toplanan kalabalıktan görüntü

-Çöpten görüntü

-3. katta oturan kadından detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Sağlık ekiplerinin kadına müdahale etmesi

-Caddeden detay görüntü

-Seyfettin Dağkapı ile röportaj

-Genel ve detaylar

28.07.2019 - 10.02 - Haber Kodu : 190728026



Kaynak: DHA

- İstanbul