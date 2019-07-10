DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ÜSKÜDAR'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ MİNİBÜSE ÇARPTI: 4 YARALI (Geniş haber)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Üsküdar'da bir özel halk otobüsü yoldaki yağlanma ve yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak önünde seyreden minibüse çarptı. Otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.45 sıralarında Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre dökülen yağ ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Halil

İbrahim Y.'nin kullandığı 34 JD 1753 plakalı özel halk otobüsü kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Fevzi G.'nin kullandığı 34 BCM 834 plakalı minibüs ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürüklenirken duvara çarparak durabildi. Kazada, araçta sıkışan minibüs sürücüsü ile halk otobüsünde bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri,

sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla Medeniyet Üniversitesi

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer yaralılar sağlık

ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle cadde araç trafiğe kapatıldı.



OTOBÜS İÇİNDE UÇTUK

Otobüs sürücüsü "Yağdan kaydı otobüs, minibüse çarptık" diye konuştu. Otobüste bulunan bir yolcu, "Döndük. Savrulduk. Otobüsün içinde uçtuk valla. Yolcu da vardı yaralılar vardı ambulans aldı. Sürücü durdurmak için çok gayret etti ama durmadı. Arkada bir kız çocuğu vardı onu tutmaya çalıştım" diye konuştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kayganlaşan yol için kumlama çalışması yapıldı.



Görüntü dökümü:

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-Ambulans ve itfaiyeden görüntü

-Otobüsün görüntüsü

-Minibüsün görüntüsü

-Yolcularla röp

-Sürücü ile röp

-Görgü tanıkları ile röp

-Yolun trafiğe kapatılması

-Otobüsün kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

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2- BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİK KAZASI SONRASI 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERADA

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL,

Beylikdüzü'nde bu sabah meydana gelen trafik kazası sonrasında kavga eden tarafları polis zorlukla ayırdı. Silahların çekildiği kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay saat 08.15'te Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 124 sokakta meydana geldi. Ara yoldan kontrolsüz olarak çıkan 34 JN 1478 plakalı kamyonet o anda oradan geçmekte olan 34 HF 9535 plakalı otomobil ile çarpıştı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrası taraflar kavgaya tutuştu.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza sonrası meydana gelen arbede sırasında bir kişi belindeki silahı çıkararak başkasına verdiği görülüyor. Kazaya karışanların yakınlarının da kavgaya müdahil olmaları ile büyüyen kavga sırasında 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralananlar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken kavgaya karışanların ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

-Arbede

-Kavga

-Belinden silah çıkaran kişi

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Genel ve detaylar

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3- FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 28 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İSTANBUL,

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü de astsubay olan 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığa'na bağlı bir yarbay, bir yüzbaşı, 12 üsteğmen ve 14 astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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(ÖZEL)

4- GASPTAN KAÇMAK İÇİN YARI ÇIPLAK HALDE BALKONDAN SARKAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,- SULTANGAZİ'de gasptan kaçan kişi, yarı çıplak halde beşinci kattaki dairenin balkonundan sarkarak yardım bekledi.

YARI ÇIPLAK ADAMI GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Zeytinburnu'nda yaşayan bir kişi, iddiaya göre internette tanıştığı kişiyle birlikte olmak için anlaştı. Tanıştığı kişinin Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki evine giden bu kişi, evin başka odasından çıkan ve tanıştığı kişinin arkadaşları olduğu öğrenilen 2 kişi tarafından dövüldü. Evdekilerin parasını alarak, zorla senet imzalatmak istediği öne süren kişi yarı çıplak halde 5. kattaki dairenin balkonuna çıktı.

Yarı çıplak bir halde balkondan sarkan kişi, 'yardım edin' diye bağırmaya başladı. Evin bulunduğu caddeden geçenler, yarı çıplak adamı görünce kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra hemen polis ve itfaiyeye haber verdi. Evde bulunan 3 erkek ise olay yerinden koşarak kaçtı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzattıkları merdivenle pencerede asılı kalan adamı kurtardı. Aşağıya indirilen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DÖVÜP PARAMI ALDILAR

Polis merkezine götürülen adam burada verdiği ifadesinde, "İnternette tanıştığım kişi birkaç gün süren yazışmaların ardından Sultangazi'deki eve davet etti. Eve geldiğimde tanıştığım kişinin yanı sıra yan odadan tanımadığım 2 kişi çıktı. 3 kişi beni dövüp paramı aldı. Zorla senet imzalatmak istedikleri sırada balkona çıkarak yardım istedim. Bana zarar vereceklerinden korktuğum için de aşağıya sarktım" dediği öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri ararken görgü tanıkları 5 katlı binadan sarkan kişiyi görünce polis ve itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan balkonda asılı kalan adamın itfaiye merdiveni ile aşağıya indirilmesi cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adamın yarı çıplak bir halde yardım beklediği görülüyor. İtfaiye ekipleri uzattıkları sepetli merdivenle asılı kalan adamı kurtarıyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Balkonda asılı kalan adam

-İtfaiye merdiveniyle adamın kurtarılması

(AKTÜEL)

-Olay yerinden detaylar

-Binadan görüntüler

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Genel ve detaylar

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5- KAĞITHANE'DE "RİSKLİ ALAN" İLAN EDİLEN BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER- İstanbul DHA - KAĞITHANE Yahya Kemal Mahallesi içindeki bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi. Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kağıthane'ye bağlı Yahya Kemal Mahallesi sınırları içerisindeki bazı alanların "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi. Karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.

BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

Öte yandan Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çökmesinin ardından 2 bina boşaltılmış binalardan birisi büyük bir gürültüyle çökmüştü.

Görüntü dökümü:

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-Alanın bugün çekilen havadan görüntüleri



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6- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 3. PİST YAPIM ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA

İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü pistin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İç hat uçuş operasyonlarının yapılacağı terminal binasına yakın bir konumda olacak pistin tamamlanması ile birlikte mevcut 'taksi' süreleri yüzde 50 azalacak, hava trafik kapasitesi de saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından 120'ye çıkacak. 2020'nin ikinci yarısında hizmete alınması planlanan pisteki çalışmalar, havadan da görüntülendi.

Tek çatı altında dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı'nda, bağımsız 3'üncü pistin yapım çalışmaları devam ediyor. İGA'dan yapılan açıklamaya göre üçüncü pist faaliyete geçtiğinde İstanbul Havalimanı'nın 3 bağımsız pist ve yedek pistlerle 5 adet operasyonel piste sahip olacağı belirtildi. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesinin saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından 120'ye çıkacağı, hava yollarının slot esnekliği de artacağı bildirildi. Ayrıca iç hat uçuşlarının yapıldığı terminale yakın bir konumda olan 3'üncü pistin tamamlanması ile birlikte mevcut taksi sürelerinin de yüzde 50 azalacağı kaydedildi.

SAMSUNLU: ÜÇ BAĞIMSIZ PİSTİMİZİ, GELECEK YILIN İLK 6 AYI İÇERİSİNDE HİZMETE ALMAYI HEDEFLİYORUZ

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yapımı süren pistle ilgili olarak, "Sıfırdan, rekor bir sürede inşa edilen dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alıyor. Dünyada eşi benzeri görülmemiş başarılı ve neredeyse kusursuz bir dev taşınmanın ardından operasyonlarımız tüm hızla sürüyor. Dünya üzerinde hem inşaatı hem taşınması ile bu özelliklere sahip bir havalimanı yok. Bunu başarmanın da ayrıca gururunu yaşıyoruz. 6 Nisan 2019 tarihinden bu yana yaklaşık 17 milyon 500 bin yolcuyu ağırladık. Yolcuların böyle büyük bir yapıda her türlü konfora en kolay yolla sahip olacakları bir havalimanı oluşturmak için var gücümüzle çalıştık. Üç bağımsız pistimizi, gelecek yılın ilk 6 ayı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz. İnşaatı devam eden üç bağımsız pistin tamamlanması ile birlikte sağlayacağı konfor ve zaman tasarrufuyla bu hizmet kalitesi iddiamızı da zirveye taşıyacağız. İstanbul Havalimanı ülkemizin en önemli ekonomik varlığıdır. Ülkemizin gelişmesinde lokomotif güç olacaktır" diye konuştu.

TAKSİ TRAFİĞİNİ HIZLANDIRACAK

İstanbul Havalimanı'nda uçak taksi sürelerini daha da azaltmak için de diğer yandan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, taksi yolları yüzey altına yerleştirilmesi planlanmış trafiği hızlandıracak 'loop sensörleri', mikrodalga bariyerleri, kumanda kontrol panelleri ve stop bar montaj çalışmalarına başlandığı, yapılan bu çalışmalar esnasında kış öncesi yapılması planlanan taksi yolu asfalt ve boya tamir bakım çalışmalarının da uygulamaya sokulduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-3. pistte yürütülen çalışmalar

-Çalışmaların havadan görüntülenmesi

-İş makinalarının çalışmaları

-Pist yapım çalışmaları

-Terminalden görüntüler

-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Genel ve detaylar



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7- KISA MESAFEYİ DUYUNCA KADIN YOLCUYU ARAÇTAN İNDİRMEK İSTEDİ

İstanbul,- BEYOĞLU'nda bindiği taksiden 'kısa mesafe' nedeniyle indirilmek istenen kadın yolcu yaşanan tartışmayı cep telefonu ile görüntüledi.

Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş'a gitmek istedi. Taksici, kısa bir süre ilerledikten sonra Tarlabaşı'nda aracı durdurdu. Taksici değişim saati geldiğini belirterek kadından araçtan inmesini istedi. Kadın yolcu, tepki gösterince tartışma çıktı. Taksicinin ısrar etmesi üzerine kadın yolcu, telefonla arayarak polis çağırdı. Aracın içindeki tartışmaya yoldan geçenler de dahil oldu. Taksinin yanına gelen bir kişinin de tepkisi üzerine kendisini savunan taksici, değişim saatinin geldiğini, polisi bekleyemeyeceğini söyledi.

Tepki gösteren kişinin 'Madem değişim saatin geldi, yolcuyu neden aldın?' diye sorması üzerine Bağcılar'a gideceğini söyleyen taksici, kadın yolcunun inmesi için diretti. İhbar üzerine gelen polis, taksiciyi uyararak yolcuyu istediği yerde bırakmasını söyledi. Bunun üzerine taksici, kadın yolcuyu istediği yerde götürdü. Kadın yolcu takside yaşadığı tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydederek İBB Beyaz Masa'ya da şikayette bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Taksicinin kadına bağırması

-Yaşanan tartışma

-Vatandaşın müdahale etmesi

-Detaylar

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8- TAKİPTEKİ ŞÜPHELİ MARKETTE HIRSIZLIK SONRASI BÖYLE YAKALANDI

- Polis takibindeki uyuşturucu şüphelisi, marketten 7.5 kilo tereyağı ve 2 kilo kaşar ile kaçmaya çalışırken kapı önündeki polis tarafından yakalandı.



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da takipteki şüpheli, girdiği marketten 7.5 kilo tereyağı ve 2 kilo kaşar peyniri çaldıktan sonra kaçmak isterken kapı önünde bekleyen polis tarafından yakalandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park ekibi Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde devriye görevi yaparken, daha önceden hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve hırsızlık' suçlarından kaydı bulunan Mehmet A.'yı şüphe üzerine uzaktan takibe aldı. Mehmet A., yolda market zincirinin bir mağazasının kasa kısmına doğru baktıktan sonra içeri girdi. Ekip, marketin çevresinde beklemeye başladı. Markete giren Mehmet A., işyerindeki güvenlik kamerası görüntülerine göre marketteki bir alışveriş torbasını aldıktan sonra raflardan 500 gramlık 9 adet ve 1 kiloluk 3 adet tereyağı paketinin yanı sıra 1'er kiloluk 2 paket kaşar peynirini kısa sürede alışveriş torbasını doldurduktan sonra kasada bekleyenlerin yanından hiçbir şey almamışçasına para ödemeden çıktı. Marketten dışarı adımını attığı anda karşısında sivil polisleri gören şüpheli, elindeki torbayı bırakıp kaçmak istedi. Gözaltına alınan şüpheli alışveriş fişini gösteremedi. Haber verilmesi üzerine gelen mağaza görevlileri yaklaşık 600 TL değerinde tereyağı ve peynir çalan şüpheliden şikayetçi olunca Mehmet A., polis merkezine teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası kayıtlarında; şüpheli markette yürürken ve alışveriş torbasını alırken

Şüpheli raflardan tereyağı ve peynir paketlerini alıp torbaya doldururken

Şüpheli kasadan ücreti ödemeden çıkarken

Şüpheli kapıda elindeki torbayı bırakıp kaçmak isterken polisler tarafından yakalanırken

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9- 'KAZAYI BEN YAPTIM' DEDİ AMA KİMSEYİ İNANDIRAMADI



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da D-100 karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yan yola uçarak ters döndü. Kazadan sonra sürücü araçtan çıkarak uzaklaşırken daha sonra gelen bir kişi aracı kendisinin kullandığını söylemesine rağmen polisi inandıramadı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, bariyeri aştıktan sonra hızla yön tabelasına çarpıp yan yola ters döndü. Görgü tanıklarının ifadesine göre kolunda dövme bulunan uzun saçlı bir kişi kaza yapan otomobilden çıkarak uzaklaştı. Kazanın bildirilmesinden sonra 112 ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken araçta bir kişinin kalmış olabileceği olasılığı göz önüne alınarak itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibi polislerle birlikte araçta kimsenin bulunmadığını belirledi. Yan yolda trafik akışı tek şeritten sürdürülürken bu sırada gelen aracın kendisine ait olduğunu belirten 'Uğur' adlı kişi, kazayı kendisinin yaptığını söyledi. D-100 karayolunda Beylikdüzü yönüne giderken bir aracın kendisini sıkıştırması üzerine direksiyonu kırdığını, kontrolden çıkan otomobilin yan yola uçtuğunu söyledi. Yara almamasına rağmen aracın pert olduğunu belirten bu kişiyi gören çevredekiler bunun sürücü olmadığını polise söyledi. Polis de üzerinde beyaz elbise bulunan ve kaza yaparak, ters dönen araçtan çıkmasına rağmen beyaz kıyafetinde hiçbir leke bulunmayan bu kişinin sürücü olmadığına kanaat getirerek, ifadesini almadı. Polis, bu kişiye, araç sahibi ise yarın belgeleri ile belirtilen adrese giderek işlemleri yapabileceğini söyledi. Ekipler, kaza yapan aracı kullanan sürücüyü tespit etmek amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinde polis, 112 ve itfaiye ekiplerinin çalışması

-Ters dönen otomobilden görüntüler

-"Uğur" adlı araç sahibi kaza yaptığını belirterek, bunun nasıl gerçekleştiğini anlatırken

-Görgü tanıklarından biri kazayı başkasının yaptığını söylerken (Ses)

-Polis ve sürücü olduğunu söyleyen araç sahibinin görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler



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10- ÇAMLICA KULESİNDE SONA DOĞRU



Ali AKSOYER/İSTANBUL, - ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında dış kaplama katlarının yüzde 70'i tamamlandı. Kulenin silüeti ise ortaya çıkmaya başlarken projenin yıl sonunda açılması planlanıyor.

DIŞ GİYDİRMENİN YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri sürüyor. Bugüne kadar restoran, seyir terası gibi alanların bulunacağı katlar tamamlandı.Kulenin kıvrımlı siluetini oluşturan dış kaplama çalışmalarının yüzde 70'i tamamlanırken, kulenin kıvrımlı yapısıda ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak.



HEM GÖRSEL HEM DE ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK

Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kuleler de sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kuledeki son durumun havadan görüntüsü

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11- İSTANBUL'DA GÜN DOĞUMU GÖKYÜZÜNÜ KIZILA BOYADI

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,

İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağmur uyarısında bulunduğu İstanbul güne bulutlu bir gökyüzüyle başladı. Gün doğumuyla birlikte kızıla boyanan gökyüzü kartpostallık görüntülere sahne oldu. İstanbul semalarında adeta renk cümbüşü yaşanırken, ortaya mest eden bir manzara çıktı.

Görüntü dökümü:

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Gökyüzünü kaplayan bulutlar

Gün doğumu

Genel ve detaylar





Kaynak: DHA