DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1 - PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRAN KİŞİ KARAKOLA GELDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Pendik'te trafik tartışmasında hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran kişi, ifade vermek için polis merkesine geldi.

Pendik'te trafikte yol verme tartışması nedeniyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel adlı iki kişi, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırmıştı. Saldırıya uğrayan çiftin şikayeti üzerine Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi.

Görüntü Dökümü:

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-İfade vermeye gelen kişi



08.07.2019 - 09.46 - Haber Kodu : 190708025

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(ÖZEL)

2- TRAFİKTE SALDIRIYA UĞRAYAN ÇİFT HASTANEYE GELDİ

"İkimiz de tedavi altına alındık. Kontrol devam edecek"

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Pendik'te trafik magandalarının yolunu keserek otomobile saldırdığı sürücü, hamile eşi ile birlikte Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye geldi. Bebeğin durumunun iyi olduğunu söyleyen baba Yunus Emre Bahçıvan, "Geldiğimde ben iyiydim. Ama biraz stresle eşimin de kontrolde olması nedeniyle çocukta sıkıntılı olması ihtimaline karşı kendimi kötü hissettim. Ben de zor zamanlar geçirdim, sıkıntı yaşadım. İkimiz de tedavi altına alındık. Kontrol devam edecek. Eşimin kontrolleri devam edecek. Takip altında. Panik atak ve strese dayalı bu yaşadığımız olaylardan dolayı sıkıntı yaşadığımızı söyledi doktorlar. Gereken ilaçları takviyeyi alacağız. Kendimizi toplamaya çalışıyoruz. Umarız adalet yerini bulur. En güzel şekilde cezalandırılması yapılır. Devlet büyüklerimizden destek istiyoruz. Şu an için bebek hareket halinde. Herkesten dualarını eksik etmemelerini istiyoruz. Takipte de bir sıkıntı olmazsa iyi gideceğini ümit ediyoruz. Tüm beklentimiz bu yönde" dedi. Yapılan kontrollerin ardından sürücü ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan hastaneden ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Saldırıya uğrayan Yunus Emre Bahçıvan ile röp

-Hamile eşinin araca binmesi

-Aracın hastaneden ayrılışı

-Hamile eşin yüzünü gizlemesi

-Genel ve detaylar



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3- FSM'YE 12. GÜNÜNDE İLK KAT ASFALT ATILMAYA BAŞLANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda ilk kat asfaltlama işlemi başladı. Köprünün kapatılan 4 şeridinde asfaltlama, kumlama ve izolasyon malzemeleriyle boyama işleri aynı anda sürdürülüyor. İlk katın ardından ikinci kat asfaltlama işlemine geçilecek. Çalışmalar daha sonra Edirne istikametinde 4 şeritte tekrarlanacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındı. Ortaya çıkan köprünün demir tabliyelerindeki zaman içinde oluşan paslanma ise kumlama yöntemiyle temizlendikten sonra iki ayrı izolasyon malzemesi sürüldü.

12. GÜNDE İLK KAT MASTİK ASFALT ATILDI

İzolasyon malzemesinin kurumasının ardından köprü üzerinde ilk kat asfalt döküm çalışmaları başlandı. "Mastik Asfalt" olarak adlandırılan ilk kat asfalt özel bir makineyle köprü üzerinde izolasyon malzemelerinin üzerine seriliyor. Üzerine silindir çıkmayan bu ilk kat asfalt kendi kendine kurumaya bırakılıyor. Şu anda köprünün kapatılan 4 şeridi orta bölüme kadar ilk kat asfaltlanmış durumda. Köprünün Anadolu yakasına yakın bölümünde ise izolasyon malzemeleriyle boyama işlemleri sürüyor. Köprüde yapılan çalışmalar sırasında bir yandan da tabliyeler arasındaki kaynak noktaları da kontrol edilerek yıpranmış olanlar yenileniyor. Köprüde şu anda asfalt, kaynak, kumlama ve izolasyon malzemelerinin sürülme işlemleri aynı anda yapılıyor. Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ediliyor.

İKİNCİ KAT ASFALTIN ATILMASININ ARDINDAN ŞERİTLER TRAFİĞE AÇILACAK

Köprüde ilk kat asfaltlamanın ardından son kat olan "Taş mastik asfalt" döküm işlemine başlanacak. Oldukça dayanıklı ve özel bir asfalt türü olan bu "Taş mastik asfalt"ın dökümünün ardından silindirle sıkıştırılacağı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

Köprünün güney bölümünde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeni yapılan bölüme geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma tekrar edilecek. Köprünün tamamlanma tarihi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 2019 tarihi olarak vermişti.

Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu ise devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet köprüsü girişlerinde her iki yakaya geçişlerde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüdeki çalışmalarda son durum (bu sabah)

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4- THY'NİN 'MAÇKA' UÇAĞI ŞEHİT EREN BÜLBÜL ANISINA TRABZON'A UÇTU (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA

Türk Hava Yolları(THY)'nın filosuna kattığı Boeing 787-9 Dreamliner tipi 'Maçka' isimli uçağı ilk seferini Şehit Eren Bülbül'ün anısına İstanbul-Trabzon hattında yapacak.

THY'nin geçtiğimiz günlerde filosuna katılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına Maçka ismi verilen uçak, ilk seferini anlamlı bir uçuş ile havalandı. İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon Havalimanı'na gerçekleştirilen TK-4900 sefer sayılı özel uçuşa başta Eren Bülbül'ün ailesi, şehit aileleri, milletvekilleri ve ünlü isimlerin de aralarında olduğu yaklaşık 300 yolcu katıldı. Sosyal medyada kampanyaya destek olan vatandaşların da yolcuları arasında yer aldığı anlamlı uçuşu gerçekleştiren THY uçağı saat 10.20 sıralarında İstanbul'dan havalandı. Trabzon'a inişinin ardından Şehit Eren Bülbül'ün mezarı ziyaret edilecek.

Görüntü Dökümü

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-THY'nin Dreamliner uçağı

-Trabzon seferi için hazırlanması

-Maçka adı

-Dreamliner yazısı

-Uçağın kanadı ve kuyruk kısmı

-Uçağın kokpiti

-Uçağın köprüden hareket etmesi

-Pist başına gidişi

-Genel ve detaylar

08.07.2019 - 11.04 - Haber Kodu : 190708051

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(ÖZEL)

5- MALTEPE'DE 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza dün 18.00 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Sahil yolunda meydana geldi. Emre Odacı yönetimindeki 53 DE 609 plakalı otomobil, Kartal yönünde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde seyreden araca çarptı ardından refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Emre Odacı ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

-CEP TELEFONU

-Kaza sonrası görüntüler

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Görgü tanığıyla röp

-Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detay

08.07.2019 - 10.17 - Haber Kodu : 190708037

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(ÖZEL)

6- BEYOĞLU'NDA KAPKAÇA DİRENEN KADIN TURİST METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Beyoğlu'nda otelinden çıkan Faslı kadın turist, cadde ortasında kapkaça uğradı. Çantasını vermek istemeyen turist, metrelerce yerde sürüklendi. Büyük şok yaşayan kadın turist, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde Dolapdere Taksim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otellerinden çıkan iki kadın turist, caddede yürürken arkadan gelen iki kişi turistlerden birinin elindeki çantayı çalmak istedi. Çantasını bırakmak istemeyen Faslı turist metrelerce yerde sürüklendi. İki kapkaççı bir süre sonra çanta ile ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Yerde sürüklenen kadın turist vatandaşlar tarafından kaldırıma oturtularak olay yerine polis ve ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde sürüklenen kadın turisti ambulansa alarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Polis ekipleri kapkaça uğrayan kadın turistten ve arkadaşından kapkaççıların eşkallerini ve kaçış yönlerini aldı. Kapkaççıları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri mağdur turisti karakola götürdü.

KADIN TURİST ÇANTAYI VERMEYİNCE UZUN SÜRE YERDE SÜRÜKLENDİ

Turistlere yardım eden görgü tanığı Doğukan Özdemir, "Kapkaççılar 3 kişiydi. Biri gözcülük yapıyordu. Diğer iki kişi de kadın turistin çantasını almaya çalıştı. Turist, çantasını vermeyince uzun süre yerde sürüklendi. Bir süre sonra çantayı alan kapkaççılar ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.Ben de turistlere yardım ederek buraya getirdim" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Kapkaça uğrayan kadın turist

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Polisin mağdurdan bilgi alması

-Mağdur turistin polis aracın alınması

-Turistin polis merkezine götürülmesi

-Görgü tanığı ile röp.

-Genel ve detaylar

08.07.2019 - 10.05 - Haber Kodu : 190708036_

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7- KAĞITHANE'DE TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN

Ersan SAN/İSTANBUL,

Kağıthane'de tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Çağlayan Mahallesi Okul Yolu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı tekstil fabrikasının 2. katında yangın çıktı. Saat 09.30'da tadilat çalışmaları sırasında kartonpiyerlerin tutuşması sonucu çıktığı öğrenilen yangın için itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detaylar

08.07.2019 - 10.52 - Haber Kodu : 190708041_



Kaynak: DHA