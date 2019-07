DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- (ÖZEL) 2 YAŞINDAKİ MELİSA'YA 32 YAŞINDAKİ BABASINDAN BÖBREK

*4 katı büyüklüğündeki böbrekle hayata tutundu

İlknur SARGUT- Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, - RİZE'de dünyaya gelen 2 yaşındaki Melisa Kan'a anne karnındayken böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorların 'yaşaması mucize' dedikleri minik kız, 32 yaşındaki babası Asım Kan'dan nakledilen böbrekle hayata tutundu. Melisa, böbreğinin 4 katı büyüklüğündeki böbrekle sağlığına kavuştu.

Rize'de yaşayan Asım ve Şeyma Kan çifti, iki yıl önce bir kız çocukları olacağını öğrendi. Şeyma Kan'ın ultrason muayenesinde, 5 aylık bebeğinin böbreklerinde bir kist olduğu belirlendi. Doktorlar, 'bebeğin yaşaması mucize' deyip kürtaj önerdi. Bebeğinin kalp atışlarını duyduğu an, onun yaşaması gerektiğine karar verdiğini söyleyen Şeyma Kan, kızı Melisa'yı dünyaya getirdi. Doğduktan sonra kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan, böbrekleri ultrasonda dahi görülemeyecek kadar küçülen Melisa, 20 gün kadar yoğun bakımda kaldı. Kreatin değerleri yükselen Melisa için diyaliz tedavisi başlamadan nakil kararı alındı. 2 yaşındaki küçük kız, 32 yaşındaki babası Asım Kan'dan alınan böbrekle sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç, Melisa'nın kendi böbreğinin 4 katı büyüklüğündeki böbrekle hayata tutunduğunu söyledi.

BABA ASIM KAN: DİYALİZ MERKEZLERİNİ GEZİN

Yaşadıklarının çok farklı bir duygu olduğunu ve bunları ifade etmekte zorlandığını söyleyen baba Asım Kan, ameliyata kızı için mutlu bir şekilde girdiğini anlattı. Diyaliz tedavisine başlamadan Melisa için böbrek naklini düşündüklerini söyleyen baba Kan, "Bu ameliyatın korkulacak hiçbir yanı yok. Bir hayat bağışlıyorsunuz. Ameliyat süreci çok kolay geçti. Ben insanların empati kurmaları adına diyaliz merkezlerini gezmelerini istiyorum. Oralarda insanların çektikleri acıları gördükten sonra herkes rahat bir şekilde organ bağışı yapacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"YAŞAMASI MUCİZE DEDİLER"

Anne Şeyma Kan ise zorlu iki yıl geçirdiklerini belirterek, hamilelik süreci ve sonrasında yaşadıkları sorunları şu sözlerle anlattı:

"Doktorlar, 'bebeğin doğduktan sonra yaşamayacak, aldırabilirsin, zaten ilk çocuğun bu riske girmeye gerek yok' dedi. Bunları duysam da ultrasonda bebeğimin kalp atışlarını duyunca böyle bir şeyi düşünmedim. Tereddüt bile etmeden 'kesinlikle onu dünyaya getireceğim' dedim. Onun bana Allah'ın bir emaneti olduğunu düşündüm. Ne olursa olsun doğumu göze aldım."

"BEDENLER TOPRAK DEĞİL CAN OLSUN"

Doğduktan sonra 20 gün kadar yoğun bakımda kalan Melisa'nın kreatin değerlerinin zaman zaman yükseldiğini belirten Şeyma Kan, "Melisa yaşıtlarından geri kalıyordu. Gelişemiyor ve boyu uzamıyordu. İştahsızlık da ciddi bir problemdi. Ben de 'çocuğuma ne faydalı olabilir' diyerek bir umut aradım. Sosyal medya üzerinden Op. Dr. Volkan Turunç'a ulaştım. Tetkikler sonrası eşimin böbreği uygun görüldü. Ameliyata eşim ve çocuğumu birlikte yolladım. Bu duygusal anlamda zor bir süreçti. Ama şimdi kızım sağlığına kavuştu. İştahı açıldı, artık rahatlıkla yemek yiyor. Melisa'yı yemek isterken hiç duymamıştım. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Nakil gerçekten mucizevi bir şey. Aileler, eğer imkanları ve vericileri varsa iyi hekimlerle birlikte nakli düşünsünler. Bakın Melisa ameliyat olalı kısa bir süre oldu ve şu an sağlık durumu çok iyi. Biz daha zor geçeceğini düşündük ama asla öyle zor bir süreç yaşamadık. Kesinlikle organ bağışına önem vermeliyiz. Bedenler toprak olmasın, insanlara hayat ve can olsun" diye konuştu.

"KASIĞA DEĞİL KARIN İÇİNE NAKLETTİK

Melisa'nın ameliyatını gerçekleştiren Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç, operasyonun diğer böbrek nakillerinden farkını şu sözlerle anlattı:

"Melisa'nın vericisi babasıydı. Kendi hastalıklı böbreklerinin 4 katı büyüklüğünde bir böbrek naklettik. Bu ameliyat, çocuk bedeninin küçük olmasından dolayı bazı cerrahi riskler taşıyordu. Burada ameliyat ve anestezi ekibinin tecrübesi çok önemli. Normalde erişkin hastalara uyguladığımız cerrahi tekniğin dışına çıktık. Her erişkin hastada büyük damarlar olduğundan onlarda böbreği kasık bölgesine naklediyoruz. Bu operasyonda erişkin böbreği büyük, çocuğun damarları küçük olduğundan kasık bölgesine yerleştirmek mümkün değildi. Bu nedenle böbreği karın içine naklederek vücudun ana toplar damarı ve atar damarına bağladık."

Ameliyatın cerrahi riskler barındırdığını ifade eden Op. Dr. Volkan Turunç, anestezi ekibiyle koordineli olduklarını belirterek, "Ameliyat bitiminde karnı kapattığımızda büyük boyutlu bir böbrek küçük bir bedende olduğundan bazı problemler yaşadık. Çevre organlara ve büyük damarlara bası olabiliyor. Çocuğun kan hacminin büyük bir bölümünü birden böbrek çektiği için ciddi tansiyon düşüklükleri gibi komplikasyonlar görülebiliyor. Bu nedenle ameliyat sırasında anestezi ekibiyle uyumlu şekilde çalışmak gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE'DE 5 BİN ÇOCUK KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTASI

Türkiye'de yaklaşık 5 binin üzerinde kronik böbrek yetmezliği hastası çocuk olduğunu belirten Op. Dr. Turunç, bu çocukların nakil olmadıkları takdirde ciddi oranda büyüme ve gelişme gerilikleri yaşadıklarını hatırlattı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç, "Yaklaşık 5 bin çocuğun 2 bin ila 2 bin 500'ü ise böbrek nakli adayı. Büyük bir kısmı kadavra bekleme listelerinde. Maalesef birçok çocuk hastamız boş yere bekletiliyor. İyi bir ameliyat öncesi değerlendirmeyle uygun bir erişkin böbreği bulunarak her çocuk nakil olabilir. Melisa başarılı bir nakil sonrası yaşıtlarından farkı olmadan büyümeye devam edecek" diye kaydetti.

2- SANCAKTEPE'DE REFÜJÜ AŞIP TAKLALAR ATAN ARAÇ KAMERADA

*Kazada araç içindeki 2 kişiyle, aracın çarptığı 2 yaya yaralandı.

Haber-Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,

SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aşarak karşı kaldırıma uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilin taklalar atarak kaldırıma uçtuğu kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, önceki gece Sancaktepe Abdurrhamangazi Mahallesi Atayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Tuğra Ayvalıtaş yönetimindeki 34 EK 4995 plakalı otomobil, önce cadde üzerindeki Eyüp Salih Usta, Ömer Faruk Tülay adlı yayalara çarptı. Ardından taklalar atarak orta refüjü aştı ve karşı kaldırıma uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Murat Genç ile kaldırımda yürüyen iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaldırımdaki yayalardan Ömer Faruk Tülay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızlı bir şekilde caddeye girdiği, ardından taklalar atarak refüjü aştığı, daha sonra karşı kaldırıma uçtuğu görülüyor. Kaza sonrası kaldırımda bulunan vatandaşların ise telaş içinde otomobilin çarptığı kişilerin yanına koştuğu görülüyor.

3- SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDILAR

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, -

Avcılar'da bir tekel bayiine gündüz saatlerinde alışveriş için otomobil ile gelen 3 kişi, oyaladıkları işyeri sahibinin dalgınlığından yararlanarak sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi Plaj Yolu Sokak'taki tekel bayiine saat 14.30 sıralarında otomobil ile gelen 3 kişi, alışveriş için içeriye girdi. Zaman zaman aldıkları üründen vazgeçen, bir dışarı bir içeri giren şüpheliler iş yeri sahibi Şenay Sürmeli'nin dikkatini dağıttı. O sırada şüphelilerden biri kasa yanındaki içinde yaklaşık 600 TL bulunan sadaka kutusunu çaldı. Şüpheli, sadaka kutusunu otomobile bırakıp yeniden dükkana döndü. Gördükleri iş yerinin güvenlik kameralarına aldırmayan şüpheliler, küçük bir alışveriş yaptıktan sonra geldikleri otomobille kaçtı.

Şüphelilerin ayrılmasından hemen sonra sadaka kutusunun çalındığını fark eden Şenay Sürmeli'nin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerasından aracın plakası belirledi, 10 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

4- ÖĞRENCİ YURDUNUN TRAFOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Haber - Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK/ İstanbul DHA

Zeytinburnu'nda öğrenci yurdunun bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi üzerinde bulunan Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nun bahçesindeki trafoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, trafoda hasar oluştu.

