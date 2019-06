DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

1- FSM KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMANIN 2. GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN - İsa ALMAÇAYIR-/İSTANBUL,

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu devam ediyor.

Köprüde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle dün gece 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprüdeki mevcut asfalt ekipler tarafından kazılıyor. FSM Köprüsü'nde dün başlayan asfalt yenileme çalışması trafiği olumsuz etkilemeye de devam ediyor. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğin ters yönde, ikişer şerit halinde verilmesi yoğunluğa neden oldu. Alternatif olarak kulanılan Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler köprüsünü kullanarak Avrupa yakasına geçmek isteyenler Acıbadem'den başlayan bir kuyrukla karşılaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 42 olarak ölçüldü.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-FSM'de Trafik

-Uzun araç kuyrukları

-15 temmuz şehitler köprüsündne görüntü

-Köprü yolunda trafikten görüntü

-köprü yolundaki metrobüslerden görüntü

-Avrasya tünelinden görüntü

-Tünel girişindeki yoğunluk

28.06.2019 - 09.23 - Haber Kodu : 190628017

============================

2- ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: İSTANBUL TRAFİĞİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZIN SABIR VE ANLAYIŞ GÖSTERMELERİNİ UMUYORUZ

İstanbul DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultah Mehmet köprüsündeki çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de asfalt yenileme ve yol bakım - onarım çalışmalarının yapıldığı yönünde haberler yer almaktadır. Söz konusu haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün rutin bakım ve onarımı amacıyla 27 Haziran 2019 tarihinde başlayarak 17 Ağustos 2019 tarihine kadar bazı şeritler kapatılmıştır"



"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise herhangi bir çalışma bulunmamaktadır ve tüm şeritleri trafiğe açık olarak hizmet vermektedir.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan bakım onarım çalışmaları kapsamında ise köprüde bulunan mevcut asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak derzlerin onarımı gerçekleştirilecektir. 17 Ağustos'a kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişler 2'şer şeritten devam edecektir"

"FSM Köprüsü'nde 2009 yılından bu yana bu çapta bir bakım onarım çalışması yapılmamıştır. İstanbul ulaşımının can damarı olan FSM Köprüsü'nün güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için yapılması zorunlu olan bakım onarım çalışmaları, okulların kapalı olduğu ve trafik akışının yoğun olmadığı söz konusu süreçte tamamlanacaktır. İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz"

Görüntü Dökümü:

--------

-Çalışmaların havadan görüntüleri

=============================

3- İMAMOĞLU : (FSM'DEKİ ÇALIŞMA) BİR KISIM TAVSİYELERİMİZ OLACAK

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmayla ilgili, "Bu çalışmayı başlatan Karayolları, Ulaştırma Bakanlığını da hem üçüncü köprü hem de diğer geçişlerle ilgili de bir kısım tavsiyelerimiz olacak " dedi.

Mazbatasını dün alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, su sabah mesaiye başladı. İBB binası önünde İmamoğlu'nu önüne çamaşır suyu dökülerek karşılandı. İmamoğlu'nu karşılayanlar temiz ve şeffaf bir yönetim istediklerini belirtti.

"DEPREM BİZİM ÇOK ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ"

Çalışanlarla tokalaşan İmamoğlu daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine "Tabii ilk mesai gününde yapılacak çok şey var" diye başlayan İmamoğlu, "Elbette ki belediyemizin ilk 100 günlük planında, planladığımız işlerin derhal devreye alınması noktasındaki konuları konuşacağız. Elbette ki kadromuzla, mevcut kadroyla eşleştireceğimiz, politikalarımız üzerinden bir eylem planımız olacak. Sabah ilk işimiz bununla ilgili ekiplerimizle oturup konuşabilmek. Bir başka konu özellikle öncelikli konularda atılması gereken adımların dile her zaman dile getirdiğimiz, hususlar vardı. Örneğin her yerde dile getirdiğimiz, mülteci konusu. Hızlıca bu konuda bir eylem planımızın kurum içindeki mevcut ekiplerle kurum dışından katacağımız diğer arkadaşlarımızla beraber çok üst seviyede politikalar üretmek ve devletimizin ilgili kurumlarıyla da iyi bir işbirliği yaparak gerçekten hem İstanbul halkına uluslararası politikalar noktasında iş gelişmeleri başlatacağı. Bu gerçekten sokakta saha da sıklıkla dile getirilen ve bizi üzen olayları yaşatmaktadır. Halkımızın bu sesine kulak veren bir belediye olacağız. Elbette ki deprem bizim çok öncelikli konularımız. Kurumsal projelerimizin dışında bu iki konu depremle ilgili yapacağımız eylem planımızı hızlıca harekete geçirmek ve bu konuyla ilgili kısa ve orta vadeli diye tanımlayacağımız eylemlerimizi göreceksiniz adım adım harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİR KISIM TAVSİYELERİMİZ OLACAK"

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan çalışma sonrası oluşan trafik sorununa da değinen İmamoğlu, "Günlük yaşamımızı etkileyen ulaşımı kaldı ki göreve geldiğimiz an itibariyle hem birinci köprüden hem ikinci köprüden yapılan tamir ve tadilat işleri dolayısıyla gerçekten trafik sorunu yaşanmakta. Biz bunu nasıl takviye edebiliriz ve nasıl çözümleyebiliriz konusunda önerilerimiz, tavsiyelerimiz ve harekete geçireceğimiz deniz ulaşımı olsun diğer birkaç hususla ilgili hamlelerimiz olacak. Bunun ilk konularından birisi bu olacak. Bu çalışmayı başlatan Karayolları, Ulaştırma Bakanlığını da hem üçüncü köprü hem de diğer geçişlerle ilgili de bir kısım tavsiyelerimiz olacak. Bunları da bugün itibariyle acil İstanbul'un konusu olarak gündemimize aldık. Yaptığımız tüm iş ve işlemleri vatandaşımıza bildirmek maksatlı vatandaşımızla şeffaf bir bağ kurmak maksatlı bir süreci harekete geçireceğiz. Vatandaşlarımızın bizim göremediğimiz önerilerini bize büyük katkı sunacağı geri dönüşleri elde etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"İŞE ALIMLARLA İLGİLİ NASIL BİR UYGULAMA ORTAYA KONULMUŞ"

Bir gazetecinin "Son günlerde sosyal medyada bazı çalışanların işten çıkartıldığı konuşuluyor. Bununla ilgili bir incelemeniz var mı?" sorusuna ise İmamoğlu şu cevabı verdi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hangi konu varsa inceleyeceğiz. Tabii ki sıralaması var. Ama insan kaynağı da çok önemli noktalarından bir tanesi. Eğer haksız yere işten çıkarılma varsa, eğer haklı olmamasına rağmen şu anda Büyükşehir Belediyesinden maaş alan varsa yani her iki husus da irdelenecek, incelenecek. Kaldı ki bir buçuk iki aylık dönem içerisinde bir kısım işe alımla ilgili de bize ulaşan ihbarlar var. İştirakler üzerinden daha, bu konuyu da araştıracağız. Adil olunmuş mu? İşe alımlarla ilgili nasıl bir uygulama ortaya konulmuş, sınavları mülakatları, nasıl bir inceleme, nasıl bir sorularla insanlar elenmiş? Tümüne bakacağız. Bu konularda hassasız çünkü meydanlarda en çok verdiğimiz söz şu: Adil olmak. Liyakate göre hareket etmek. Asla torpille, bu torpil şahsi torpil olabilir, parti torpili olabilir. Benim partimmiş, başkasının partisiymiş hiç umurumuzda değil. Adalete ve liyakatı bu kuruma kazandırmak adına tümüyle bu bahsettiğiniz insan kaynaklarının mevcut durumu olsun, kuruma girişleri olsun, son yakın plan içerisindeki 5-6 aylık dilimde ve bundan sonra bu konudaki hassasiyetimizi şeffaflık metoduyla göreceksiniz sizlerin önüne servis edeceğiz. Siz de aslında, analiz edebilme ve bu süreci irdeleyebilme sansına sahip olacaksınız"



Görüntü Dökümü:

-----------

-İmamoğlu'nun gelişi

-Karşılanması

-Çamaşır suyu dökülmesi

-Konuşması

-Soru-cevap

-Detaylar

28.06.2019 - 10.48 - Haber Kodu : 190628041

28.06.2019 - 10.30 - Haber Kodu : 190628034

=======================

4 - METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

İstanbul DHA - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelen İstanbullular duraklarda yoğunluk ile karşılaştı. Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk oluştu. Durak dolup taşarken metrobüse binme kuyruğu üst geçite kadar uzandı. Yoğunluk ek metrobüslerin gelmesiyle azaldı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Altunizade'deki yoğunluktan görüntüler

28.06.2019 - 10.37 - Haber Kodu : 190628037

===========================

5- BAHÇELİEVLER'DE 500 BİN TL'LIK HIRSIZLIK KAMERADA

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Bahçelievler'de bir kuyumcu kuryesinin aracından içerisinde yaklaşık 500 bin liralık ziynet eşyası bulunan çanta çalındı. Yaşanan hırsızlık anı saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü Yıldırım Beyazıt Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu kuryesi olan iki kişi Yenibosna'da bulunan bir kuyumcuya geldi. İçerisinde yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ziynet eşyasının bulunduğu çanta ile kuyumcudan içeriye girdiler. Burada bir süre kalan iki kişi daha sonra çantayı araçlarının bagajına koydu. Araçlarına bindikleri sırada kendilerini takip eden hırsızlar bagajdan çantayı alarak geldikleri araçla kaçtı. Çantaları çalınan kişiler araçlarıyla hırsızları kovalasa da başarılı olamadı. Yaşanan tüm bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin 500 bin liralık altını çalan hırsızların yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamera görüntüleri

-Mağdurların gelişi

-hırsızların gelişi

-Mağdurların çantayı koyuşu

-Hırsızların çantayı alıp kaçması

-Kovalama anı

Aktüel görüntüler

-Olay yerinden görüntü

Caddeden görüntü

görgü tanığı ile röportaj

Diğer detaylar

28.06.2019 - 12.29 - Haber Kodu : 190628078

============================

6- ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'UN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tahliye talebi reddedildi. Duruşma, 18 Eylül'e ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz getirildi. ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier de duruşmayı izledi. Duruşma savcısı, sanık aleyhine beyanları olan tanık Feyyaz Öztürk'ün dinlenmesini ve sanığın kaçma ihtimali bulunduğundan tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savcının mütalaasına karşı söz verilen sanık Metin Topuz ise "Feyyaz Öztürk'ü tanımıyorum. Hiçbir zaman görmedim. Ne Feyyaz Öztürk ile ne de bahsettiği insanlarla görüşmem olmamıştır. Hakkımdaki iddiaların tümünü reddediyorum. Feyyaz Öztürk hakkımda 2006-2008 yılllarında adli makamlara şikayette bulunduğunu söylemiş, ancak hakkımda böyle bir şikayet de yok" dedi. Sanık Metin Topuz'un avukatlarından Selman Alibaş ise "Feyyaz Öztürk, kolluğa verdiği ifadesinden 3 ay sonra ülkeyi terk etmiştir. Daha önce mahkemede Nizamettin Çelikbilek de dinlenmiştir. Çok önemli bir tanık gibi görülse de yönlendirilmiş ve boş bir ifade olduğunu mahkemede dinleyince gördük. Feyyaz Öztürk'ün ifadesi alınmadan da müvekkilimizin tahliyesine karar verilebilir. 21 aydır tutukludur. Artık tutukluluğu infaza dönüşmüştür. Evi 24 saat izlenmektedir. Müvekkilimizin tutukluluğunun sonlandırılmasını talep ediyorum" dedi. Topuz'un diğer avukatları da tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi, sanık için istenen ceza miktarı, kaçma şüphesi, tanık üzerinde baskı oluşturabileceği gerekçeleriyle tutukluluk halinin oybirliğiyle devamına karar verildi. İtalya'da bulunan tanık Feyyaz Öztürk'ün istinabe yoluyla dinlenmesi için adli makamlara yazı yazılmasına karar verildi. Duruşma 18 Eylül'e ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Metin Topuz'un "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis isteniyor.

Görüntü dökümü:

-----------------

-ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell'in görüntüsü

-ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'in görüntüsü

-Arşiv

==============================

7-CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU HAKİM KARŞISINDA - 2

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ- Ömer MERİÇ-/ İstanbul DHA - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Canan Kaftancıoğlu, iddianamenin kendisine 31 Mayıs tarihinde ulaştığını, seçim çalışması nedeniyle avukatlarıyla bir araya gelip savunma üzerinde çalışma yapamadığını belirterek savunma için süre talebinde bulundu.

İddianamenin sanığa 31 Mayıs tarihinde tebliğ edildiğini, savunma için yeterli süresi bulunduğunu gerekçe göstererek süre talebini reddeden mahkeme, itirazlar üzerine ara verdi. Mahkeme, aradan sonra sanık ve avukatlarının savunma yapmaları için süre verilmesine karar verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Canan Kaftancıoğlu ve yaklaşık 50 avukat katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve 15 Temmuz gazisi 6 müştekinin avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

FAZIL SAY DA DURUŞMAYI İZLEDİ

Duruşma nedeniyle müzisyen Fazıl Say, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile çok sayıda milletvekili ve partili adliyeye geldi. Say, duruşmayı da izledi.

Kimlik tespiti sırasında aylık kazancı sorulan Kaftancıoğlu, il başkanı olduğundan bu yana çalışmadığını beyan etti.

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, kimlik tespitinin ardından sanık Kaftancıoğlu'nu savunması için söz verdi.

SÜRE TALEBİNDE BULUNDU

İddianamenin kendisine 31 Mayıs 2019 tarihinde ulaştığını beyan eden Kaftancıoğlu, "Tarafınızca kabul edilen iddianamene 31 Mayıs 2019 tarihinde adresime ulaştı. Uzunca bir seçim süreci yaşandığından ve iddianame tebliğ edildiği süre ile duruşma tarihi arasındaki süre çok yakın olduğundan savunma hazırlayamadım. Tweetlerimin üzerinden 6-7 yıl geçti. Toplumsal sorumluluğumun bu derece yoğun olduğu bir süreçte şahsi meselemle ilgilenmem ayıp olurdu bence. Bu nedenle savunmamı hazırlamak için süre talep ediyorum" dedi.

MAHKEME SÜRE TALEBİNİ ÖNCE KABUL ETMEDİ

Tebliğ belgelerinden anlaşıldığı üzere iddianamenin 31 Mayıs 2019 tarihinde sanığa ulaştığı, sanığın bu tarihten itibaren iddianame içeriğinden haberdar olduğu, duruşma tarihine kadar geçen süre içerisinde sanığın savunmasını hazırlaması için makul süre tanınmış olduğunu gerekçe göstererek süre talebini reddetti. Başkan Akın Gürlek, ret kararından sonra savunmasını yapması için tekrar sözü Canan Kaftancıoğlu'na verdi.

KAFTANCIOĞLU YENİDEN SÜRE İSTEDİ

Seçim süreci nedeniyle avukatlarıyla bir araya gelip savunmasına hazırlanamadığını belirten Kaftancıoğlu, "Seçim sürecinde oğlumla bile görüşemedim, bu nedenle savunmamı sonradan yapmak istiyorum" dedi.

Kaftancıoğlu'nun avukatları da seçim süreci nedeni ile müvekkilleriyle görüşemediklerini, suça konu sosyal medya paylaşımlarını hangi saikle atıldığına ilişkin bilgi alışverişinde bulunamadıklarını, bu nedenle savunma hazırlayamadıklarını belirterek müvekkillerinin süre talebinin kabulüne, aksi takdirde reddi hakim talebinde bulunacaklarını söylediler.

SÜRE TALEPLERİ KABUL EDİLMEYEN AVUKATLAR REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDULAR

Başkan Akın Gürlek, ek süre talebinin oy birliği ile reddedildiğini hatırlattı. Bunun üzerine Kaftancıoğlu'nun avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Başkan Akın Gürlek, beyanlarını almak üzere müşteki avukatlarına söz verdi.

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Ferah Yıldız, sanık hakkında 25 Ocak 2018 tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Sanık soruşturma kapsamında savcılığa verdiği biri hariç tüm tweetlerini kabul ettiğini söyledi. Ayrıca katıldığı bir canlı yayında da çok güzel savunma yapmış, hatta '6 yıl önceki düşüncem ile şimdiki düşüncem arasında bir fark yok' demiştir. Bu yayına ilişkin CD'yi sunacağız. Katılma talebinde bulunuyoruz" dedi. Sanık avukatları, reddi hakim talebinin karara bağlanmadan müşteki avukatlarına söz verilemeyeceğini öne sürerek yeniden reddi hakim talebinde bulundular

Sanık avukatlarının kendilerine söz verilmeden konuşması üzerine Mahkeme Başkanı Gürlek, sanık avukatlarına söz verilmeden konuşulmaması ihtarında bulundu. Başkan Gürlek, söz almadan konuşulması durumunda duruşma salonundan çıkarılacaklarını ihtar etti. Diğer müşteki avukatlarına söz verildi. Avukatlar, suçtan zarar gördüklerini savunarak davaya katılma talebinde bulundular.

Kaftancıoğlu'nun Avukatı Ömer Kavilli, müşteki avukatlarının suçtan zarar gördüklerine ilişkin beyanları üzerine, "Ne zararı gördünüz" dedi.

MAHKEME ÇIKARILMASINA KARAR VERDİĞU KAVİLİ DURUŞMA SALONUNU TERK ETTİ

Mahkeme, Kavilli'nin ihtara rağmen söz almadan konuştuğunu gerekçe göstererek Kavilli'nin duruşma salonundan oy birliği ile çıkarılmasına karar verdi. Bunun üzerine Kavili duruşma salonunu terk etti. Ara karar oluşturan mahkeme, katılma talebinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve 15 Temmuz gazisi 6 kişinin bu taleplerinin kabulüne karar verdi.

Kaftancıoğlu'nun avukatları, mahkemenin reddi hakim yönündeki taleplerini karara bağlamadan müşteki avukatlarına söz hakkı veremeyeceğini öne sürerek tepki gösterdiler. Mahkeme, reddi hakim talebini, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu gerekçe göstererek reddine karar verdi.

MAHKEME BU KEZ SAVUNMA TALEBİNİ KABUL EDEREK DURUŞMAYI ERTELEDİ

Sanığın avukatları savunma için yeniden süre talep ettiler. Mahkeme talebi değerlendirmek için kısa bir ara verdi.

Mahkeme aradan sonra bu kez sanığa savunma için süre verilmesine karar verdi. Sanık ve avukatlarının, savunma için süre talebinin kabulüne karar veren mahkeme, yeniden süre talebinde bulunulması durumunda bu talebin kabul edilmeyeceğini belirterek duruşmayı erteledi.

SUÇLAMALARI ASLA KABUL ETMİYORUM"

Davanın ardından adliyenin karşısındaki meydanda, partililerle birlikte açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Hakkımda hazırlanan iddianamedeki suçlamaları asla kabul etmiyorum" dedi, Savunmasını hazırlaması için ek süre talep ettiğini söyleyen Kaftancıoğlu, 18 Temmuz'a duruşma günü verildiğini belirtti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin sanık bölümünde Canan Kaftancıoğlu, müşteki bölümünde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 8 kişi yer alıyor.

İddianamede, Kaftancıoğlu'nun, Twitter hesabından 2012 ile 2017 yılları arasında yaptığı paylaşımlarda, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediği belirtilerek, 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------

Kaftancıoğlu'nun konuşması

28.06.2019 - 11.11 - Haber Kodu : 190628052

28.06.2019 - 11.24 - Haber Kodu : 190628054

==========================

8- 8 YAŞINDAKİ KADİR'İN PARKTAKİ ELEKTRİK PANOSUNDA ÖLÜMÜ

- İKİ BELEDİYE GÖREVLİSİ HAKKINDA 6 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Çekmeköy'de arkadaşlarıyla oyun oynayan 8 yaşındaki Kadir Açık'ın saklanmak için girmeye çalıştığı elektrik panosunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Çekmeköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet B. ve Çekmeköy Belediyesi Yapım Onarım Teknik sorumlusu Miraç Ç. Y. hakkında, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kadir Açık'ın elektrik akımına kapıldığı panonun sol kapağının açık, sağ kapağının ise yerinde olmadığı belirtildi.

Çekmeköy'de 29 Ekim 2018 tarihinde Nişantaşı Parkı'nda arkadaşlarıyla oyun oynayan Kadir Açık'ın saklanmak için girmeye çalıştığı elektrik panosunda elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Kadir Açık'ın babası Metin Açık müşteki olarak yer aldı. İddianamede, 8 yaşındaki Kadir Açık'ın parkta oynarken park içinde bulunan elektrik panosuna girmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldığı, olayı gören kişiler tarafından hastaneye kaldırıldığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

KAPAĞI AÇIK ELEKTRİK PANOSU

Adli Tıp Kurumu raporuna atfen, Kadir Açık'ın vücudunda elektrik akımı geçmesi nedeniyle solunum ve dolaşımının durması sonucu hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen iddianamede, Kadir Açık'ın elektrik akımına kapıldığı panonun yüksekliğinin 1.80 metre 80, genişliğinin 1.20 metre, sol kapağının açık, eğik ve üzerinde bulunan kilit mekanizmasının olmadığı, sağ kapağının ise yerinde olmadığı kaydedildi.

Elektrik panosunun bakım, onarım ve güvenliğinden Çekmeköy Belediyesi'nin sorumlu olduğu kaydedilen iddianamede, sorumlu belediye çalışanları hakkında soruşturma yürütülmesi için Çekmeköy Kaymakamlığı'ndan izin talep edildiği, kaymakamlığın soruşturma izni vermediği belirtildi. Kaymakamlığın kararının kaldırılması için savcılık tarafından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurulduğu, Bölge İdare Mahkemesi'nin savcılığın talebini kabul etmesi üzerine sorumlular hakkında soruşturmaya başlandığı bilgisine yer verilen iddianamede, kusurluların tespiti için bilirkişilerden rapor alındığı, raporda Çekmeköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet B.ve belediyede Yapım Onarım Teknik sorumlusu Miraç Ç.Y.'nin sorumlu tutuldukları kaydedildi.

Tanık ifadelerine göre maktül Kadir Açık'ın ölümüne neden olan panonun kapaklarından birinin aylardır yerinde olmadığı, diğerinin de yarı açık vaziyette olduğu savunulan iddianamede, elektrik panosunun güvenliğini sağlanmadığı ifade edildi.

Olayın gerçekleştiği parkta çocukların panoya yaklaşmasına veya panoya girmelerine engel olabilecek güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, ayrıca elektrik panosunun park içinde bulunmaması, bunun yerine park dışında bulunması gerektiği belirtilen iddianamede, panonun günlük kontrollerinin de yapılmadığı savunuldu.

6 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

İddianamede şüphelilerin, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Görüntü dökümü:

------------------

-Arşiv

28.06.2019 - 12.08- Haber Kodu : 190628069

==============================

9 - EŞİNİ 19 KEZ BIÇAKLAYAN SANIĞA "İYİ HAL" İNDİRİMLİ 11 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul DHA

Zeytinburnu'nda 2018 yılında tartıştığı 10 yıllık eşi Sedef Vatansever'i (27) sokak ortasında 19 kez bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Tuncer Vatansever (39) "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 11 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı. Sedef Vatansever, 11 yıl 8 ayın sevindirici bir karar olmadığını, sanığın 4 ay kapalı cezavinde kaldıktan sonra açık cezaevine geçeceğini, kendisine yine aynı şeyleri yapacağını iddia ederek karara tepki gösterdi.

"BEN DE MAĞDURUM HAYATIM KARARDI"

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Tuncer Vatansever ile taraf avukatları katıldı. Öte yandan müşteki Sedef Vatansever de duruşmada hazır bulundu. Sanık Tuncer Vatansever, "Öldürme niyetim yoktu. Üzgünüm ve pişmanım. Keşke olmasaydı, ben de mağdurum hayatım karardı" dedi.

11 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti de "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"SOKAKTA TEK BAŞIMA YÜRÜYEMİYORUM. ARKAMA BAKARAK YÜRÜYORUM"

Davanın ardından konuşan Sedef Vatansever, 11 yıl 8 ayın sevindirici bir karar olmadığını, 4 ay kapalı cezavinde kaldıktan sonra açık cezaevine geçeceğini, kendisine yine aynı şeyleri yapacağını iddia etti. Vatansever, "Ben ne kendimi, ne çocuğumu koruyabileceğim. Adalet kadının yanında diyorlar ben kadının yanında da olduğuna inanmıyorum. Kadının yanında olsa iyi hal indirimi vermezdi. Hakimin karşısına geçip pişmanım diyen adama 4 yıl birden indirim veriyorlar. Kesinlikle pişman değil. Zaten cezaevinden sürekli mektuplarını yollayıp tehditlerini devam ettiriyor. Açık cezaevine çıktığında da telefon tehditlerine devam edecek. Alkolik, rahatsız bir adam. Zaten normal bir adam olsa 19 yerimden bıçaklamaz, normal şekilde ayrılık sağlardı. Yıllarca uğraştım, yıllarca uğraşmaya da devam edeceğim. Sokakta tek başıma yürüyemiyorum. Arkama bakarak yürüyorum" dedi. Avukat Taha Erulaş, cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirterek, müvekkilinin dava süreciyle ilgili bilgi verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay 21 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Tuncer Vatansever (39) alkol kullanması sebebiyle 10 yıllık resmi nikahlı eşi Sedef Vatansever (27) ile bir çok kez tartıştı. Çift 2017 yılında 5 ay ayrı kaldı. Bu sürede Sedef Vatansever ablasında kaldı eşinden de şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayette bulundu. Olaydan 2 hafta önce Tuncer Vatansever, eşi ile ortak yaşadıkları Zeytinburnu'ndaki evlerine gitti. Çift burada yine tartıştı, Tuncer Vatansever, eşi Sedef Vatansever'e yumruk attı. Olay günü Sedef iş çıkışı hastalandığı için Tuncer Vatansever'in annesine bıraktığı kızını görmek için Arnavutköy'e gitti. Sedef dönüşte tramvay ile Topkapı'ya geldi, Cevizlibağ'da yaya olarak yalnız başına yürüdüğü sırada arkasında giden Tuncer Vatansever

'Seni öldürecem' dedi ve Sedef'e saldırdı. Olay sırasında yanında taşıdığı bıçaklarla eşinin hayati tehlike geçirecek şekilde birçok bıçak darbesiyle yaralayan Tuncer, olayın ardından kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sedef Vatansever tedaviye cevap verdi ve eylem teşebbüs aşamasında kaldı. Soruşturma sonunda Tuncer Vatansever hakkında "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"SEN ZATEN ÖLDÜN' DİYEREK OLAY YERİNDEN KAÇTI"

Sedef Vatansever daha önce verdiği ifadesinde şunları söylemişti: "Sanığın elinde beş tane bıçak vardı. İlk darbeyi yüzüme vurdu. Bıçak yüzümde kırıldı. Halen izi yüzümde mevcuttur ve görülmektedir. Ağzımı açamamaktayım, ikinci bıçak alnımda saçlı derime doğru vurdu. Ve kafamda kırıldı. 'Seni öldüreceğim' diye sürekli bağırıyordu. Ben de kendimi yere attım, çok kan akıyordu. Artık ayakta duramadım, yerdeyken üzerime çıktı. Sırtımda 19 tane bıçak yarası var. İki bıçak böbreğimde kırıldı ve kaldı, karnımdan ameliyat oldum bıçaklar karnımdan çıkarıldı. Sanık bana vurduğu sırada karşıdan müdahale etmek için iki kişi geliyordu. Onların geldiğini görünce sanık 'Sen zaten öldün' diyerek olay yerinden kaçtı."

"KENDİMİ KAYBETMİŞTİM"

Sanık Tuncer Vatansever de olay günü eşiyle tartıştığını ve kendini kaybettiğini belirterek, "Poşetteki meyve bıçakları ile müşteki eşime vurdum. O an için elime bıçaklar geldi. Çatallar veya kaşıklar gelseydi onları vururdum. Çünkü kendimi kaybetmiştim, cinnet geçirdim. Dayanamadım. Bu eylemi yapmak zorunda kaldım. Müşteki eşime bıçakları vurduktan sonra insanların beni linç etmesinden korkarak olay yerinden kaçtım" şeklinde ifade vermişti.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Sedef Vatansever'in konuşması

-Avukatı Taha Erulaş'ın konuşması

-Genel ve detaylar

28.06.2019 - 11.27 - Haber Kodu : 190628055

=========================

10- FATİH'TE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN İRANLI'NIN KATİLLERİ 6 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,

Fatih'te aralarında alacak verecek sorunu bulunan İran uyruklu bir kişi, 2 saldırgan tarafından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan İranlı hayatını kaybederken, polis güvenlik kameralarından 2 şüpheliyi tespit ederek 6 saat içerisinde yakaladı.

Olay, 24 Haziran gecesi 23.15 sıralarında Fatih Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan bir otel önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan İran uyruklu 23 yaşındaki Golmohammad P., kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Golmohammad P. hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Golmohammad P. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 2 kişinin Golmohammad P.'yi bir süre kovaladıklarını, Golmohammad P.'nin bir otel önünde yere düştüğünü ve 2 şüphelinin Golmohammad P.'yi darp etmeye devam ettiklerini belirleyerek şüphelilerin İran uyruklu 19 yaşındaki Mostafa G. ve 30 yaşındaki Esmaeıl T. olduklarını tespit etti. Şüphelilerin adreslerine yaklaşık 6 saat içinde operasyon düzenleyen polis ekipleri Mostafa G., Esmaeıl T. ve 23 yaşındaki Somayyeh S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Somayyeh S.'nin çantasında yapılan aramalarda 392 uyuşturucu hap ele geçirildi. Fatih Asayiş Büro Amirliği'nde ki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Golmohammad P.'nin, Mostafa G. ve Esmaeıl T. tarafından kovalanması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökökümü:

-----------------

-Güvenlik kamerası

-Şüphelilerin kaçışı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Ele geçirilen uyuşturucu maddenin fotoğrafı

28.06.2019 - 12.02 - Haber Kodu : 190628067

Kaynak: DHA