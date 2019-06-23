DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi hazırlıkları tamamlandı. İlçe seçim kurullarında okullara göre hazırlanan oy torbaları, bugün saat 05.00'ten itibaren görevlilere polis eşliğinde teslim edildi. İstanbul'daki bugün 10 milyon 560 bin 963 seçmenin kullanacağı içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait birleşik oy pusulalarının bulunduğu mühürlü torbalar, ilçe seçim kurullarında görevlilere tutanaklarla teslim edildi.

OY TORBALARI EL ARABALARI İLE TAŞINDI

İstanbul'daki 39 ilçede olduğu gibi Avcılar'daki İlçe Seçim Kurulu'nda 34 ayrı bina için mühürlenen 877 oy çuvalı saat 04.30'dan itibaren gelen görevlilere saat 05.00'te teslim edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin korumasında görevliler tarafından el arabalarına yüklenen oy çuvalları, Avcılar Belediyesi ve İETT otobüslerine yine polis gözetiminde yüklendi. 34 okul yöneticisinin teslim aldığı oy torbaları okullara götürülerek müdür odalarına götürüldü. Sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek oy torbaları seçim artından oy dağılımının tespit edilmesi ile birlikte yine polis korumasında ilçe seçim kuruluna taşınacak. Avcılar Seçim Kurulu Müdürü Nergis Çağlar, "Bina sorumlularına saat 05.00'ten itibaren oy torbalarını teslim ettik. Arkadaşlarımıza polisler nezaret ediyor" dedi.

Saat 04.30'da gelerek ilk oy torbalarını teslim alan Avcılar'daki en fazla seçmenin oy kullanacağı Leyla Bayram İlkokulu Müdürü Mustafa İsmail Akçay, "Oy torbalarını teslim almaya geldik. Seçim hayırlı olsun" dedi.

Seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Bugün yapılacak seçim için tek sandıkta oy kullanacak. Listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. Açıklamaya göre, 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.

Görüntü Dökümü:

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-Saat 04.30'da Avcılar Seçim Kurulu önünde bekleyen okul müdürleri ve röportajlar

-Avcılar Seçim Kurulu Müdürü'nün açıklaması

-Oy torbaları için imza atılırken

-Oy torbaları el arabaları ile taşınırken

-El arabaları ile taşınan oy torbaları araçlara yüklenirken

-Seçim kurulu önünde bekleyen İETT otobüsleri

-Polisler ve seçim binaları sorumluları torbaların taşınmasına eşlik ederken

-Genel ve detay görüntüler

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14- ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLİLERE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA: 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA- D-100 Karayolu'nda otomobilin motosikletlilere çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 10 motosikletin bulunduğu grup konvoy halinde ilerliyordu. Kadıköy istikametine ilerleyen gruptaki Berkcan Karabulut'un kullandığı 34 FV 2892 plakalı motosiklete 34 RB 590 plakalı otomobil çarptı. Motosiklet konvoyundakilerin kask kamerasına yansıyan feci kazada, otomobil, aynı gruptan 34 KK 833 plakalı motosiklete çarptıktan sonra bariyere vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri motosiklet sürücü Berkcan Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer motosikletteki İlkan Barışkan ve Furkan Ayaz kazada ağır yaralandı. Yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet grubundaki bazı sürücüler kazanın ardından sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde bir süre trafik oluşurken otomobil ve motosikletler çekici yardımıyla kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve trafik ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasından ardından Berkcan Karabulut'un cansız bedeni cenaze aracına konularak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü ise Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



KAZA KASK KAMERASINDA

Kask kamerasına yansıyan kazada konvoy halinde ilerleyen gruptaki Berkcan Karabulut'un motosikletine sol şeritten yan şeride geçen otomobilin çarptığı görülüyor. Kazaya bir motosiklet daha karışırken bir anda yardım feryatlarının yükseldiği duyuluyor.

Görüntü Dökümü

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KASK KAMERASI

-Kaza anı

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-Kaza yeri

-Motosikletlerden detay

-Yerde yatan ceset

-Olay yerinde bulunan arkadaşları ve sinir krizi geçirilenler

-Trafik polisi kaza yerinde güvenlik önlemi alması

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

-Berkcan Karabulut cansız bedeni cenaze aracına konulması

-D-100 karayolunda oluşan trafik

-Genel ve detaylar



DHA FEED



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15- ARNAVUTKÖY'DE OY KULLANMAKTAN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de oy kullanmaktan dönen içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada sürücünün eşi hayatını kaybederken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Arnavutköy Çilingir Köyü Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cafer Erdem(80) ve Emine Erdem (78) oy kullandıktan sonra 34 UPR 52 plakalı araçlarına binerek evlerine doğru yola çıktılar. Cafer Erdem yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak, tarlaya daldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Emine Erdem'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşi Cafer Erdem ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza alanına dubalar koyarak kazayla ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Savcısının incelemeleri ardından yaşlı kadının cansız bedeni cenaze aracına konularak kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yol üzerinde kısa süreli trafik oluşurken, aracın kaldırılması sonucu trafik normal seyrine döndürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaşlı kadının cenazesinin taşınması

-Cenazenin araca bindirilmesi

-Kaza yapan araçtan görüntüler

-Genel ve detay





Kaynak: DHA

- İstanbul