Dha İstanbul Bülteni - 2

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(ÖZEL)

1-GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NİN ACİL SERVİSİNİ SU BASTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisini etkili olan dolu yağışının ardından su bastı. Edinilen bilgiye göre saat 10.00 sırlarında yolda biriken su acil servisinin içine dolmaya başladı. Acil Servisin hasta kayıt ve bekleme salonunu su basması sonrası hastalar ve yakınları bahçeye çıkarıldı. Hastanenin temizlik işçileri suyu paspaslarla tahliye etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından su tahliye edildi.

Görüntü dökümü:

----------------

-Hastanenin acil servisi

-Temizlik işçilerinin çalışmaları

-Genel ve detaylar

14.04.2019 - 11.13 Haber Kodu : 190414052

==========================================

2- KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çökmenin olduğu alanı şerit çekerek, kapattı. Olayda yaralanma ya da can kaybının olamadığı öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor

Görüntü dökümü:

-----------------

-Olay yeri

-Ekipler

-Çöken duvar

-Genel ve detaylar

14.04.2019 -10.48 Haber Kodu : 190414044

=====================================

3- İSTANBUL'DA DOLU SÜRPRİZİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı özellikle Kadıköy, Maltepe ve Ümraniye'de yer yer etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren yağış nedeniyle bazı yerler beyaza büründü.

İŞYERLERİNİ SU BASTI

Etkili olan yağışın ardından Kadıköy, Göztepe'de bazı işyerlerini su bastı. İşyeri sahipleri içeriye dolan suları tahliye etti.

TAKSİM MEYDANI'NDA SAĞANAK YAĞMUR

Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına ve tramvay durağına sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmur nedeniyle Kısa sürede yollarda su birikintisi oluştu.

Görüntü Dökümü:

----------------------

Ek görüntü///

-Yollarda oluşan su birikintisi

-Şemsiyeyle yağmurdan korunan insanlar

-Yağmurdan korunmak için dükkan saçaklarına ve tramvay durağına sığınanlar

-Genel ve detaylar

Geçilen görüntü//

-Dolu yağışı

-Sağanak yağmurdan görüntü

-Su basan işyerinde yapılan su tahliyesi

14.04.2019 - 10.45 Haber Kodu : 190414043

14.04.2019 - 10.53 Haber Kodu : 190414045

14.04.2019 -11.07 Haber Kodu : 190414050

=========================================

4-KARGO UÇAĞI KUŞ SÜRÜSÜNE ÇARPTI, ATATÜRK HAVALİMANI'NA GERİ DÖNDÜ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

İstanbul-Bingazi seferini yapan kargo uçağı kalkışından bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Uçak yakıt boşaltmak için havada 1 saat 15 dakika tur attıktan sonra Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Özel bir havayolu şirketine ait MB-369 sefer sayılı Airbus A300 tipi kargo uçağı Bingazi seferini yapmak üzere sabah 08.00'da Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Uçak, kalkışından kısa bir süre kuş sürüsüne çarptı. Bunun üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, geri dönüş için izin istedi. Kargo uçağı, yaklaşık 1 buçuk saat havada tur atarak yakıt boşalttıktan sonra saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak, bakım için teknik hangara çekildi. Uçağın yapılan kontrollerin ardından saat 11.00'da Bingazi seferini yapmak üzere kalkış yapacağı öğrenildi.

=====================================================

(ÖZEL)

5-TAKSİM'DE 'MEYDAN KAVGASI'

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

Taksim Meydanı'nda aralarında kadınların da olduğu iki grup tekme tokat birbirine girdi. Dakikalarca süren kavgada Taksim Meydanı'nı karıştırdı.

Taksim Meydanı'nda gece saatlerinde aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, cam şişelerin kırılarak kesici alete dönüştürüldüğü kavgada taraflar tekme tokat birbirine girdi. Meydanda görevli polisler araya girerek, kavgaya tutuşan grubu ayırdı. Kısa süre sonra aynı noktada tekrar karşı karşıya gelen taraflar kavgaya devam etti. Kavgaya karışan kadınlardan biri, bir erkeği eline geçirdiği cam şişeyle yumrukladı. İhbar üzerine, takviye olarak gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavgaya karışanlar uzaklaştırıldı.

Görüntü dökümü

---------------

-Taksim Meydanı

-İki grup arasında çıkan kavga

-Bağrışmalar

-Meydanda toplanan kalabalık

-Bir kişinin cam şişeyi kırıp kesici alete dönüştürmesi ve kavga ettiği kişilerin üzerine koşması

-Polisin tarafları uzaklaştırması

-Aynı grubun tekrar karşı karşıya gelmesi

-Tekme tokat kavga

-Bir kadının eline geçirdiği cam şişe ile bir erkeği yumruklaması ve şişeyi yere atıp kırması

-Polisin araya girmesi

-Takviye polis ekiplerinin gelmesi

-Genel ve detay görüntüler

14.04.2019 -10.10 Haber Kodu : 190414034

=========================================

6-POLİS MİNİBÜSÜNE KAMYONET BÖYLE ÇARPTI

-Kazada minibüste bulunan bir polis memuru yaralandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İSTANBUL-DHA

Maltepe'de cezaevine tutuklu götüren polis minibüsüne kamyonet arkadan çarptı. Kazada polis minibüsü yoldan çıkarak orta refüje çıktı. Araç kamerasına yansıyan kazada bir polis memuru yaralandı.

Kaza geçen perşembe günü öğle saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. Maltepe Cezaevi'ne tutuklu götüren bir polis minibüsü yoldaki kasis nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen bir kamyonet duramayarak, polis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs orta refüje çıktı. Kazaya neden olan kamyonette yol kenarındaki duvara çarparak, durabildi. Kazada minibüste bulunan bir polis memuru yaralandı. Kaza anı ise arkadan gelen bir araçtaki kameraya saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Yoldan görüntü

-Polis minibüsünün kasiste yavaşlaması

-Kamyonetin polis minibüsüne çarpması

-Minibüsün refüje çıkması

-Kamyonetin duvara çarpması

14.04.2019 - 09.35 Haber Kodu : 190414022

Kaynak: DHA