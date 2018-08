Dha İstanbul Bülteni - 2

(ÖZEL)

1- AYAĞI TAKILARAK DÜŞME NUMARASI YAPTI; 1200 DOLARI ÇALDI

*O anlar güvenlik kamerasında

Haber: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Tantanacılık olarak bilinen yöntemle İranlı bir turistin 1200 doları çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay Cuma günü öğlen saatlerinde meydana geldi. İranlı iki aile Şenlikköy'deki bir restoranda yemek yedikten sonra ayrıldı. Ailenin çıkışını gözleyen bir grup, araçtan inerek takibe başladı. İranlı ailenin yanına yaklaşan gruptakilerden bir kadın Tantanacılık olarak bilinen yöntemle ayağı takılarak düşme numarası yaptı. İranlı turistler, kadına yardım ederken kargaşadan yararlanarak gruptakilerden biri, elini İranlı turistin cebine attı. 1200 doları alan hırsızlar kendilerini bekleyen araca bindi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Soyulduğunu anlayan İranlı turistler şikayetçi oldu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

2- BARİYER OK GİBİ SAPLANDI

Haber- Kamera : Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında bariyelerin ok gibi saplandığı otomobildekiler şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza D-100 karayolu Yeşilköy mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy'e doğru ilerleyen otomobilin sürücüsü iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil bariyere çarptı. Bariyer ok gibi otomobile girerken araçtakiler kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

3- 100 ÖNEMLİ ESERİN TERCÜMESİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK/ Harun UYANIK, Can EROK- İSTANBUL DHA

İslam siyaset kültürüne ait 100 önemli eserin Türkçe'ye tercüme edilmesi için çalışmalara başlandı.

"Siyaset ve Ahlak Klasikleri" isimli projenin tanıtım törenine İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Recep Şentürk ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇALIŞMALAR 4 YIL SÜRECEK

İbn Haldun Üniversitesi ve Esenler Belediyesi'nin ortaklaşa hazırlanan ve 4 yıl sürmesi planlanan projede, 100 adet siyasetname kitabının önce tercümesi, ardından da yayımı yapılacak. Projenin Danışma Kurulu'nda, Ibn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Recep Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli heyeti başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mütevelli Heyeti Başkanı Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, Doktor Tahsin Görgün ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu yer alıyor. Çalışmalar ayrıca İbn Haldun Üniversitesi yayın ekibinin gözetiminde yürütülecek.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bu çalışmada emeği geçen Esenler Belediyesi ve üniversitemize çok teşekkür ediyorum. İbn Haldun Üniversitesi yayınları inşallah daha nice hizmeti ilgilileriyle buluşturacak. Emeği geçen yayınevi müdürü Savaş beye de ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"KÜLTÜRÜMÜZDE BİR BOŞLUĞU DOLDURACAĞIZ"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, "Kültürümüzde siyasetnameler çok önemli yer tutuyor. Bunların günümüz Türkçesine çevrilip kültürümüze armağan edilmesi toplumumuza ve gençlerimize ciddi kaynak oluşturacak.O yüzden çok heyecanlıyız. İbn Haldun Üniversitesi ile yapacağız bu çalışmalar ve 4 yıl sürecek. Çalışmalar tamamlandığında kültürümüzde bir boşluğu dolduracağız ve hem de ilim dünyamıza bir katkı sağlayacak. Siyasetnameler kültürümüzde çok önemli bir nasihat içeriğidir. Geçmişten geleceğe ışık tutan bu siyasetnamelerin bugün takip ediliyor olması aslında bizim milli idrakimizde çok önemli bir noktayı oluşturacaktır" dedi.

"DAHA ÖNCE KAYNAK SIKINTISI ÇEKİYORDUK"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de, "Böyle bir projenin hayalini uzun süre kuruyordum.Üniversitede mukayeseli siyaset düşüncesi dersi veriyorum. Bu derslerde çektiğimiz en büyük sıkıntı, İslam ve Türk siyaset düşüncesine dair kaynakların olmaması.Bir kısmı basılmış ama mevcut değil. Bir kısmı hiç basılmamış, bir kısmı gençlerin hiç anlamayacağı dilde basılmış. Ancak batı siyaset düşüncesi söz konusu olduğunda kaynaklar son derece kolay bir şekilde basılmış ve öğrenciler de bunları çok iyi anlıyor. Bu yüzden biz eğitimde çok ciddi sıkıntı çekiyorduk. Bu anlamda bu proje üniversitemizin gelenekçi yenilik düşüncesine uygun düşen bir proje. İnşallah bir siyaset düşüncesi geleneğimizden istifade ile bu konuda ne gibi yeni şeyler söyleyebiliriz arayışı içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Siyaset ve Ahlak Klasikleri" projesiniı imza töreni yapıldı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve üniversite rektörü Recep Şentürk karşılıklı imza attı.

(ÖZEL)

4- KURBANLIKTA ANTİBİYOTİK TEHLİKESİ

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ - Selen TORNACI/ANKARA, -

Kurbanlıklara sadece tedavi amaçlı antibiyotik verilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Haluk Çelik, "Beslenme ya da kilo artışı amacıyla kullanılan antibiyotik kalıntıları tüketim yoluyla insana geçebilir. Bu bakterilerin direnç kazanmasına ve mikroorganizmalara bağlı hastalık oluştuğunda antibiyotiklerin etki etmemesine neden olur" dedi.

Ankara Üniversitesi Gıda Hijyeni ve Teknoloji Bölümünden Prof. Dr. Haluk Çelik, yaklaşan kurban bayramı öncesi önemli uyarılarda bulundu. Demirören Haber Ajansı'nın sorularını cevaplayan Prof. Dr. Haluk Çelik, Hayvanlara sadece tedavi amaçlı antibiyotik verilmesi gerektiğini belirtti.

"TEDAVİ AMAÇLI ANTİBİYOTİK VERİLEBİLİR"

Kurban bayramı öncesi hayvanlarda kilo artışını sağlamak amacıyla antibiyotik verilmesinin doğru olmadığını anlatan Prof. Dr. Haluk Çelik, "Beslenme ya da kilo artışı sağlamak amacıyla antibiyotik ve benzeri ilaçların kullanılmaması gerekiyor. Bu mevzuatta da yer alıyor. Tedavi amaçlı kullanımda da antibiyotiklerin hayvanın vücudundan atılma süreleri vardır. Bu sürelere uygun olarak hayvanların bekletilmesi daha sonra kesime sevk edilmesi veya sağım hayvanlarında sütlerinin bu süre sonunda sağılması gerekmektedir" diye konuştu.

"ETTE KALINTI OLABİLİR"

Antibiyotik kalıntıları tüketim yoluyla insana geçebileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Haluk Çelik, "En önemli etki, bakterilerin direnç kazanması ve bu mikroorganizmalara bağlı bir hastalık oluştuğunda antibiyotiklerin etki etmemesidir. Ayrıca, insanda alerjik reaksiyonlar şekillenebilir. Antibiyotik kullanılan kasaplık hayvanlarda, özellikle vücut sıvılarında (kan, idrar, süt gibi) yoğunluğu fazladır ve vücuttan atılımları da bu yollarla olur. Bu nedenle sütü sağılan hayvanlarda antibiyotik kullanıldığı süreçte sütlerinin tüketilmemesi uygun olur. Et açısından bakarsak, ette fazla bir kalıntı riski yoktur ama yine de antibiyotiklerin kullanım durumlarına göre kalıntı, hayvandan çıkarılan farklı et parçalarında değişik düzeylerde olabilir" ifadelerini kullandı.

'BESLENMELERİNDE FARKLILIKLAR YARATABİLİR'

Hayvanların öncelik protein ağırlıklı beslendiklerini anlatan Çelik, "Satışa yakın zamanda enerji ağırlıklı olabilir. Bu beslenmede hayvanların tür farklılıkları da var. Bulundukları bölgelerde beslenmede farklılıklar yaratabilir. Dolayısıyla hayvanlarda etlenme oranının arttırılması için bu konunun uzmanı kişiler tarafından rasyonlarının hazırlanması önem taşır. Çoğunlukla baktığımızda arpa ağırlıklı beslenme yapılabilmektedir. Ama daha önemlisi özellikle kurbanlık hayvanlarda öncelikli olarak mera besinin yapılması et kalitesi açısından, etin oluşturacağı aroma açısından önem taşır. Mera besisinden sonra belirli bir süre ahır besisi yapılmaktadır. Bu ahır besisinde de daha çok enerji ağırlıklı rasyonlar kullanılabilir" dedi.

Çelik, kurbanlık hayvanların günlük çoğunlukla 2 bin kalori civarında bir kalori almasını önerdiklerini belirterek, "Ama bu hayvanın bulunduğu ortam, bakım besleme şartlarına göre değişebilmektedir. Ancak ortalama 2 bin kalori diyebiliriz" diye konuştu.

"HAYVANLARIN DURUMLARINI DIŞARIDAN GÖZLEMLEYEBİLİRLER'

Kurbanlık hayvanları seçerken veteriner sağlık raporunun bulunması gerektiğini ifade eden Çelik, "Günümüzde hayvan pazarları kuruluyor. Bunlarda yerel yönetimlerin denetimi altında olduğu için buraya getirilen hayvanlar zaten kontrol edilmiş oluyor. Hayvanların genel olarak derilerine, tüylerine bakıldığı zaman bunların parlak ve canlı olması, dışkıyla bulaşık olmaması, hayvanların çok zayıf olmamaları gerekir. Ayrıca hayvanlara bakıldığı zaman akıntısı olmaması gerekir. Bu akıntılar özellikle ağız burun bölgesi ve göğüs kenarlarına dikkat edilmelidir. Bunun dışında, hayvanların yaralanmamış olması önem taşıyabilir. Bunlar dikkat edilebilir, ancak dışarıdan da gözlemleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"KESİMDEN BİR GÜN SONRA TÜKETİLMELİ"

Etin önemli bir gıda maddesi olduğunu belirten Çelik, etin çok kolay bozulduğuna dikkat çekti. Bu durumun halk sağlığı açısından bir tehdit oluşturduğunu hatırlatan Çelik, "Etlerin kısa sürede soğutulması önemlidir. Gerekli hijyenik koşullarda kurban kesildikten sonra parçalara ayrılır. Buzdolabı sıcaklığında muhafazaya alınması gerekir. Dikkat edilmesi gereken bir hususta, bazı etlerde direk dondurulabiliyor. Et kalitesi açısından kesimden sonra hemen dondurulmaması önem taşır. Hemen dondurursak, kesimden sonra biz et olarak tanımlamıyoruz, kas halindedir. Bunun ete dönüşmesi için belirli biyokimyasal reaksiyonların olması gerekir. Bu da belli bir süreyi almaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvanlarda bu oran yaklaşık bir güne denk gelir. Bir günlük süreç içerisinde hayvanlar soğuk muhafazaya alınır ama etin kaslarındaki iç ısıların çok fazla düşmemesi ve dondurulmaması önemlidir. Aksi halde et kalitesi bozulur. Bu şekillendikten sonra lezzet ve aroma oluşur. Bu nedene etin yaklaşık bir gün sonra tüketilmesini tavsiye ediyoruz" uyarısında bulundu.

5- SURİYELİ ÇOCUKLARA ŞARKILI, OYUNLU TÜRKÇE DERSİ

*Avcılar'da 3 yılda 2 bin 800'e yakın Suriyeli öğrenci Türkçe öğretildi

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerin Türkçe'yi bilmeyen veya iyi konuşamayan çocukları için Avcılar'da bulunan Geçici Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yaz kursunda önemli başarı elde edildi. Suriyeli çocuklar, şarkılar ve oyunlarla kısa sürede Türkçe'yi öğrendi.

TEOG'TA DA BAŞARILILAR

Atatürk Ortaokulu'nun müdürü Polat Ercan; 3 yıl önce aynı binada ilkokul ve ortaokul çağındaki Suriyeli çocuklara yönelik geçici eğitim merkezini açtıklarını, ilkokul yaşındaki öğrencileri kademeli olarak evlerine en yakın ilkokullara yönlendirdiklerini söyledi. Polat. "Ortaokul çağında olanları Türk öğrencilerimizle aynı sınıflara aldık. Türkçe bakımından geri durumdaki yaklaşık 150 öğrenciye yaz boyunca Türkçe öğretmenleriyle ders veriyoruz. Türkçe bilmeyen öğrenci kalmadı gibi. Elimizde kalan son öğrencileri de kendi bünyemize katacağız ve geçici eğitim merkezleri kapatılacak. Suriyeli çocuklar, Türk öğrencilerle birlikte Türk müfredat eğitimine alınacak. İyi uyum sağladılar. Bu yıl ilk kez TEOG'a giren Suriyeli öğrenciler iyi puan aldı. Bölgede Türkçe bilmeyen yabancı bütün çocukları onları alıp eğitiyoruz" dedi.

MÜZİKLİ, OYUNLU TÜRKÇE EĞİTİMİ

Suriyeli çocuklara 2 aydan bu yana şarkı ve oyunlarla Türkçe'yi öğreten öğretmen Bahar Aydın, öğrencilerinin Türkçe'ye karşı olumlu bir tutum sergilediklerini anlattı. Aydın, "Beraber şarkılar söylüyoruz, resim etkinlikleri yapıyoruz. Oyunlar içerisinde Türkçe'yi öğreniyorlar. Yeni bir dil öğrenince biraz kendilerini tedirgin hissediyorlar ama daha sonra sınıfın eğlenceli ortamıyla şarkılarla oyunlarla motive oluyorlar. İlk defa geldikleri zaman sizi anlayamadıkları için tedirgin olabiliyorlar. Güler yüzle başlıyoruz. Müziğin evrensel olduğunu, bir dili öğrenmede çok etkili olduğunu düşünüyorum. Şarkılar, resim, görsellik, renkleri kullanmayı çok seviyorum. Çocuklar zaten gelişim dönemlerinde renklere çok ihtiyaç duyuyorlar. Renkli kalemlerle, şarkılarla, dramalarla çocuklar belli bir düzeye geldi. 1 aylık olan öğrenci şu anda 3-4 şarkı söyleyebilecek, kendisini tanıtabilecek durumda. Türkçe'ye ısınmış halde" diye konuştu.

"MİSYONUMUZU TAMAMLADIK"

Atatürk Ortaokulu Geçici Eğitim Merkezi'nden sorumlu Rahmi Çakar; Milli Eğitim Bakanlığı'nın AB Desteğinde çocuklara hızla Türkçe öğreterek Türk okullarına dağıtma projesi kapsamında çalıştıklarını, Suriyeli 150'ye yakın öğrenciye Türkçe öğreterek yeni eğitim döneminde evlerine en yakın okula göndereceklerini söyledi. Çakar, '3 yıllık geçici eğitim merkezi, Türkçe kursu ile misyonunu tamamlıyor' dedikten sonra şöyle konuştu:

"Türkçesi yeterli olmayan Suriyeli çocukları yaz kurslarına dahil ettik. Haftanın 5 günü 09.00-14.00 arasında hızlandırılmış Türkçe eğitimi veriyor, eksikliklerini gideriyoruz. Eylül ayında okulda karşılaşabilecekleri Türk dili ile ilgili problemleri sorunları burada gideriyoruz, onları yeni eğitim dönemine hazırlıyoruz. Avcılar Milli Eğitim Müdür Emin Engin'in başkanlığında alınan kararla Avcılar'daki iki geçici eğitim merkezi dilimizi bilmeyen çocuklara Türkçe öğreterek Türk eğitim sistemine entegrasyonlarını sağlayarak evine en yakın Türk okuluna bunları yönlendirmeyi hedeflenmişti. 3 yılda 2 bin 800'e yakın Suriyeli öğrenciyi bu merkezde eğiterek Türk okullarına yönlendirdik. Misyonumuzu tamamladık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu kararla geçici eğitim merkezleri önümüzdeki öğretim yılı itibariyle Türkiye genelinde komple kapatılmış olacak. Yeni okullarında Türk arkadaşlarıyla öğretmenleri ile hiçbir sorun yaşamadan eğitim hayatlarına devam edecekler. Geçici eğitim merkezlerinin bir amacı da bu çocukları kayıt altına almaktı. Yani sokakta gezen, toplum için tehlike arz eden çocukları bizler kayıt altına aldık, onlara kimlik imkanları sunuldu. Artık Suriyeli hiçbir çocuk sokaklarda gezmiyor. Türk akranları gibi okullu oldular. Hem kendi ülkelerine hem oturdukları şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'ne faydalı bireyler olmaları açısından faydalı olacağını düşünüyorum"

