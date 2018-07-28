Dha İstanbul Bülteni - 2

(havadan görüntülerle)

1- SANCAKTEPE'DE OKUL DUVARI ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de bir okulun istinat duvarı çöktü.

Olay saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Mevlana Mahallesi Dik Sokak'ta bulunan Mevlana İlkokulun istinat duvarı henüz belinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis toprağın döküldüğü sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken toprağın altında kalan olup olmadığını öğrenmek için çalışma başlattı. Toprak kayması devam ederken ekiplerin çalışması devam ediyor.

Okulda okuyan bir öğrenci, "Duvar eğik duruyordu zaten. Biz de sese geldik" derken başka bir görgü tanığı ise, "Apartman sallandı. Yağmurda kimseyi görmedik. Gümbürtü koptu. Duvarlar aşağı düştü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Çöken duvar

-Topraktan görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Okuldan görüntü

-Detaylar

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2- SANCAKTEPE'DE TOPRAK KAYMASININ YAŞANDIĞI BİNADA SON DURUM

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması nedeniyle bina boşaltılmıştı. Belediye ekipleri, kaymanın olduğu yere toprak ve çakıl doldurup üzerini naylonla kapattı. Bina sakinleri evlerine girmezken bekleyişleri devam ediyor. Sokak araç ve yaya trafiğine demir bariyerlerle kapatılmış durumda.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Toprak kaymasının olduğu alan

-Ekiplerin toprakla örtmesi

-Üzerine naylon kapatması

-Dışarıda bekleyen bina sakinlerinin görüntüsü

-Bina sakinleri ile röp.

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3- ANADOLU YAKASI İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul DHA

Meteoroloji, İstanbul'un Anadolu yakası için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 12: 00-14: 00 saatleri arasında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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(aktüel görüntülerle)

4- BOĞAZ'DA GEMİ ARIZASI-2

Haber-Kamera: Özgür EREN-İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğazı kapatıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler arızalanan tankere müdahale ederek Riva açıklarına çekti. Kapatılan boğaz trafiği de açıldı.

Yunanistan bandıralı Nissos Therassıa isimli 252 metre uzunluğundaki tanker gemisi İstanbul Boğazı'nda arızalandı. Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğaz'ı gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı emniyetine bağlı römorkorlar olay yerine yönlendirilerek arızalanan gemiye müdahale etti. Gemi, römorkorlar tarafından Riva açıklarına çekildi. Gemi burada demirlerken İstanbul Boğazı da yeniden gemi trafiğine açıldı.

Görüntü Dökümü:

-Gemiden görüntü

-Detaylar

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5- RESİM SEVGİYLE HAYATA TUTUNDU

Felci yendi, 12 yıl sonra fırçayı eline aldı

Haber-Kamera: İlknur SARGUT -Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL,

İstanbul'da yaşayan 76 yaşındaki Ressam Işınsu Akyıldız, kalp kapakçığı ameliyatı sonrası felç geçirdi. Resim sevgisi ve Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan tarafından uygulanan tedaviyle sağlığına kavuşan Akyıldız, 13 yıl sonra ilk sergisini Burgazada'da açtı.

46 YIL ÖNCE RESİMLE TANIŞTI

İki çocuk annesi Işınsu Akyıldız, bundan tam 46 yıl önce resimle tanıştı. Evde kara kalem çalışmalarıyla başlayan resim sevdası, ardından yağlı boya çalışmaları ve eğitimlerle daha profesyonel bir boyut kazandı. Ressamlar Derneği üyesi olan Akyıldız, birçok karma sergiye de imzasını attı. 2001 yılında kalp kapakçığı ameliyatı olan Ressam Akyıldız, beynine pıhtı atması sonucu 6 yıl arayla 2 kez felç geçirdi. Konuşma yetisini kaybeden Akyıldız, sevdalısı olduğu resim sanatından uzak kaldı. Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan tarafından muayene edilen kadın, burada uygulanan ilaç ve rehabilitasyon tedavisiyle 12 yıl sonra tekrar resme başladı. Akyıldız, 45 tabloya imzasını attı. Burgazada'da bir sergi açan Akyıldız, yaşadığı zorlu günlerden aldığı güçten hareketle resimlerinde de kadının gücüne ve Anadolu kadınına yer verdi.

"KADININ GÜCÜ ASLA İNKAR EDİLEMEZ"

"Kendimi bildim bileli resme sevdalıyım" diyen Işınsu Akyıldız, tekrardan resim yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Resimlerinde güçlü kadını yansıtmaya çalışan Işınsu Akyıldız, yaşadığı zorlu günleri ve ardından resimle iyileşme sürecini şu sözlerle anlatıyor:

"İyiydim, gayet iyiydim. Bir gün bir şeye çok sinirlendim. Nasıl olduğunu bilmiyorum o olaydan sonra yolda giderken felç geçirdim. Kolumda kuvvetsizlik hissettim. Bir süre sonra pıhtı attığını öğrendik, ondan sonra konuşmamda bozulma başladı, yeni yeni toparlıyorum. Resim yapmayı çok seviyorum, kendimi bildim bileli resim yaptım ama bu olay sonrası bir süre resimden uzaklaştım. Tedavi sonrası tekrar resme kavuştum. Resimlerimde ise kadına yer verdim. Çünkü kadın toplumsal bir varlık ve kadının gücü yadsınamaz, asla inkar edilemez."

"BURGAZADA'DA 45 RESİMLİK SERGİ AÇTI"

Resmin tedavi sürecinde annesini hayata bağlayan tek şey olduğuna dikkat çeken Akyıldız'ın kızı İpek Akyıldız (48) "Kalp kapakçığı ile ilgili yaşadığı komplikasyonlar sonrasında annemin beynine pıhtı attı. Resim tedavi sürecinde onu hayata bağladı. Çünkü annem resim yapmayı çok seviyordu. Gazetelere dergilere resim gözüyle bakmaya başladı.Burgazada'da sosyal sorumlukla ilgilenen bir grup arkadaşının tavsiyesiyle geçirdiği zor günler sonrası 45 resimden oluşan bir resim sergisi açtı" dedi.

Hem Anadolu hem de modern Türk kadınını tablolarına yansıttığını belirten İpek Akyıldız annesinin resimlerinde kadını yansıtmasının nedeninin ise şöyle anlattı:

"Bir dönem ailecek Antalya Finike'de yaşadık ve orada oranın yerli halkı ile uzun zaman geçirdik. Annem o günlerde Anadolu kadınının gücünü ve emeğini gözlemledi. Yıllar sonra resimlerinde o kadınlara yer verdi. Resimlerinde kadını anlatmasının temel nedeni bu."

"TEDAVİ BAŞARISINDA ÖZ MOTİVASYON ÇOK ÖNEMLİ"

Akyıldız'ın tedavisi gerçekleştiren Dr. Oğuzhan Onultan, Nöroplastisite adı verilen beynin kendi kendisini onarma aşamasında öz motivasyonun başarıyı artırdığına dikkat çekti. Ressam Akyıldız'ın 4 ay gibi kısa sürede resim sergisi açacak motivasyonu kazandığını belirten Dr. Onultan, "Hastanın rutin nörolojik tedavisini düzenledik, psikiyatrik açıdan takibini gerçekleştirdik. Ardından hasta fizyoterapi gördü. Hastamızın gayreti de başarı da çok önemli oldu. Çünkü, Nöroplastisite dediğimiz beynin kendi kendini onarması için kişinin motivasyonu çok önemli. Bunun için beyin antrenmanları gerekiyor. Hastanın pıhtılara bağlı kaybettiği beyin alanlarına fonksiyon kazandırabilmesi için bazı hobileri canlandırmak gerekiyor. Biz de bunu resim ile yaptık" diye konuştu.

Dr. Onultan, beyin fonksiyonları zamanla kaybeden hastaların tedavisinde beslenme, sosyal çevre ve aile desteğinin en önemli motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Görüntü Dökümü:

-Ressam Işınsu Akyıldız'ın evinde resim çalışmalarından detaylar

-Tuval, fırça, resim detayları

-Ressam Akyıldız'ın röportajı

-Ressamın tedaviden sonra yaptığı tablolardan detaylar

-Kızı İpek Akyıldız'ın röportajı

-Anne ile kızın detayları

-Tedaviyi gerçekleştiren Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan'ın röportajı

-Dr. Onultan'ın Akyıldız'ı muayene detayları

-Karakalem çalışmalarından detaylar