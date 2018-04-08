Dha İstanbul Bülteni - 2

(ÖZEL)

1- ÇARPMA SIRASINDA YALIDA BULUNAN ZEYNEP ERTÜRER : KORKU FİLMİ GİBİYDİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı sırada Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda bulunan ailenin dördüncü kuşak torunu Aslı Zeynep Ertürer, "Korku filmi gibiydi. Kimse ne olduğunu anlamadı. Bir anda gemi bir anda binanın yükseğinde bir noktada olduğu için biz bahçeye inene kadar girmişti" dedi. Avukat Nazlı Selek, olay yerinde incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Bütün resmi kurum ve kuruluşlardan bu milli servetle ilgili destek bekliyoruz" diye konuştu.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda Sahil Güvenlik denizden, zabıta ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürüyor. Çarpmanın etkisiyle yalıda oluşan ağır hasar dikkat çekerken incelemelerin gün boyu devam etmesi bekleniyor.

"HİÇBİR ZAMAN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Çarpmanın olduğu sırada yalıda bulunan ailenin dördüncü kuşak torunu Aslı Zeynep Ertürer, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Ertürer, "Korku filmi gibiydi. Kimse ne olduğunu anlamadı. Bir anda gemi binanın yükseğinde bir noktada olduğu için biz bahçeye inene kadar girmişti. Sonrası bizim için de psikolojik olarak karanlık" dedi. Ertürer, "Bu bir aile yapısı. Sonradan alınmış bir yalı değil. Tamamen bizim kuşaklardır korumaya çalıştığımız birinci sınıf tarihi eser bugün yok. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

"KIYMETLİ BİRÇOK ŞEYİ KAYBETTİK"

Yalının son durumuna ilişkin bilgi veren Ertürer, "Halihazırda yaşadığımız bir yalı. Dün buradaydık. Ben buradaydım, Allah'tan ailem yoktu. Yatak odalarımızın ve salonumuzun olduğu yere girdi ve öğle saatleriydi. Ailem burada olsaydı ne olurdu? Zaten düşünmek istemiyorum. 200 yaşında bir yalı. Etimizi tırnağımıza katarak, her şeyimizi buraya dökerek ayakta tutmaya çalıştığımız bir yapı. Dışı bir şekilde çözülür ama içinde korumaya çalıştığımız kıymetli birçok şeyi kaybetmiş durumdayız" dedi.

SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASI İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ

Hukuki sürecin başladığını belirten Avukat Nazlı Selek ise "Sorumluların cezalandırılması için her türlü başvuru yapılıyor. Kamuoyundan da bu anlamda destek bekliyoruz. Bütün resmi kurum ve kuruluşlardan bu milli servetle ilgili destek bekliyoruz. Sorumluların cezalandırılması, soruşturmanın titizlikle yapılmasıyla ilgili de gereken desteği bekliyoruz" dedi. Sahil Güvenlik ve zabıta ekiplerinin incelemeler yaptığını söyleyen Selek, "Başka incelemeler de yapılıyor. Bir süreç var önümüzde. İnşallah alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ertürer ile röportaj

-Avukat Nazlı Selek ile röportaj

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2- GEMİNİN ÇARPTIĞI YALIDAKİ İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Özgür KAYA - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki incelemeler devam ediyor. Sahil Güvenlik denizden zabıta ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürüyor. Çarpmanın etkisiyle yalıda oluşan ağır hasar dikkat çekerken incelemelerin gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yalıdan görüntü

-Sahil güvenlik

-Zabıta

-Hasarlı bölümler

-Detaylar

08.04.2018 - 10.39Haber Kodu : 180408030

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3- YALIYA ÇARPAN GEMİ AHIRKAPI AÇIKLARINDA BEKLETİLİYOR

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Dümeni kilitlenerek Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi Ahırkapı açıklarında bekletiliyor. Gemi dün akşam saatlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler tarafından Ahırkapı'ya çekilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Sahilden görüntü

-Gemiden görüntü

-Detaylar

08.04.2018 - 10.40 Haber Kodu : 180408031

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4- VODAFONE İSTANBUL YARI MARATONU'NDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı'dan verilen startla başladı.Yarı maratona katılan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Kimisi bebeğiyle koşarken kimisi de süper man kıyafetiyle koştu. Maraton nedeniyle geniş güvenlik önlemi alan polis maratonun koşulduğu sahil yoluna çıkan tüm yolları trafiğe kapattı.

Görüntü Dökümü:

-Koşudan görüntü

-Güvenlik önlemleri

-Detaylar

08.04.2018 - 10.50 Haber Kodu : 180408032

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(ÖZEL)

5- CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

"3 TL lik iddaa oynayım dedim. 3 bin TL'lik telefonumu çaldılar"

Haber - Kamera: Ramazan Eğri/ İSTANBUL DHA

Kadıköy'de büfe önünde masada unutulan cep telefonunun çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de şans oyunu oynadığı masada cep telefonunu unutan Mustafa Uslu kuponunu yatırmak için bayiye girdi. Kuponu yatırdıktan sonra büfeden çıkan Uslu, telefonunu masada bulamadı. Kamera kayıtlarını inceleyen Uslu, cep telefonun bir kişi tarafından çalındığını gördü. Mustafa Uslu, hemen polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mustafa Uslu "3 TL lik iddaa oynayım dedim. 3 bin TL lik telefonumu çaldılar. 10 saniye içinde iddaa yatırayım dedim telefon gitti" dedi. Polis görüntüleri incelemesinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli, büfelere bakarak ilerliyor ardından masada gördüğü cep telefonuna doğru yaklaşıyor. Şüpheli ardından kendi cep telefonuyla ilgileniyormuş görüntüsü vererek, masada unutulan cep telefonunu alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin gelmesi (Güvenlik Kamerası)

-Şüphelinin telefonu alması Güvenlik Kamerası)

-Telefonun sahibiyle röp

-Genel ve detaylar

08.04.2018 - 11.23 Haber Kodu : 180408043

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