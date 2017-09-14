Dha İstanbul Bülteni - 2

1 - BAŞBUĞ'DAN TBMM'YE ÇAĞRI



"TBMM en kısa zamanda IKYB'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi, tarihi bir hata olur"



İstanbul DHA



Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 'nin bağımsızlık referandumu kararıyla ilgili açıklama yaptı. Başbuğ, twitter hesabından yaptığı yaptığı açıklamada, "TBMM en kısa zamanda IKYB'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi, tarihi bir hata olur" dedi.



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2- KİŞİSEL BAKIM MERKEZİNDE LAZER MAKİNESİNDEN YANGIN ÇIKTI



Mahsur kalanları itfaiye kurtardı



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA



Maltepe'de kişisel bakım merkezinde lazer makinesinden çıkan yangın korkuya neden oldu. Binada mahsur kalanlar itfayenin merdiven aracıyla indirilirken dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Yangın saat 11.00 sıralarında Bağdat caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 2.katında bulunan kişisel bakım merkezinde çıktı. Lazer makinesinden çıktığı öğrenilen yangın nedeniyle bakım merkezi bir anda duman kapladı.Yoğun duman nedeniyle içerde büyük korku yaşandı. Çalışanlar ve müşteriler kendilerini dışarı atarken dumandan etkilenenler oldu. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla indirildi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulasla hastaneye kaldrıldı.Yangından kurtulan bir kişinin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Çevredeki vatandaşlar kadına su vererek sakinleştirmeye çalıştı.



Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Yangın nedeniyle bakım merkezinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Görüntü Dökümü:



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-Bakım merkezinde çıkan duman



-İtfiayenin çalışmaları



-Üst kattaki vatandaşlardan görüntü



-Dumandan etkilene bir kişinin ambulanstaki görüntüsü(ÖZEL)



-Ağlayan bir çalışanın görüntüsü(ÖZEL)



-Çevredeki vatandaşlarla röp



-Genel ve detay görüntüler



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3- FATİH'TE KAÇAK PARFÜM OPERASYONU



Tarihi geçmiş makyaj malzemeleri de ele geçirildi



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Fatih'te kaçak parfüm ve tarihi geçmiş makyaj malzemelerini piyasaya sürdüğü iddia edilen 2 kişi yakalandı.



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde kaçak yollarla yurtdışından getirilen parfümler ve tarihi geçmiş çok sayıda makyaj malzemelerinin piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Polis ekipleri, işyerine düzenlediği operasyonda 4 bin 350 şişe kaçak parfüm ve 4 bin 977 kutu tarihi geçmiş makyaj malzemesi ele geçirdi. Olayla ilgili ekipler S.T.Y. ve S.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ekiplerin işyerine yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.







Görüntü Dökümü



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(Polis Kamerası)



-Polis ekiplerinin işyerine girmesi



-İşyerinde yapılan aramalar



-Polis ekiplerinin makyaj malzemelerini ele geçirmesi



-Genel ve detaylar



14.09.2017 - 12.05 Haber Kodu : 170914056



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4- PERİNÇEK : SİHA'LAR İÇİN KİMSE EMPERYALİST AĞIZLA KONUŞMAMALI



Haber-Kamera-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL



Almanya'ya çeşitli temaslar için giden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile ilgili tartışmalara değindi.



"TÜRKİYE'DE TERÖRİST ÖRGÜTE YER YOK"



Perinçek, "Türk ordusu bastırıyor, terör örgütlerini tasfiye ediyor, eziyor. Bu, Türk ordusunun görevi. Türk milleti bunu bekliyor. Türkiye huzur istiyor, barış istiyor. Türkiye'de terörist örgüte yer yok. Türk ordusu tabii ki kararlı olarak, polisimiz ve köy korucularımızla birlikte terör örgütlerini bitirecek. Buna karşı birtakım şeyler var. Hoşnut olmayan çevrelerin, emperyalist çevrelerin itirazları var. Onlarla aynı ağzı kullanmalarını hiç kimse için doğru bulmuyoruz. Millet de bunu çok iyi değerlendiriyor. Biz, Türk ordusunun bu mücadelesinde yanındayız, önündeyiz, merkezindeyiz" dedi.



"ALMANYA'YA DOSTLUK İÇİN GİDİYORUZ"



THY'ye ait bir uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Doğu Perinçek Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İki ülkenin güvenliği için dostluğun sürmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Perinçek, "Almanya'ya dostluk için gidiyoruz. Türkiye Almanya dostluğu için Almanya bizim batı güvenliğimiz için ucundaki unsuru Almanya'nın güvenliğinin başladığı yer. O bakımdan iki ülke birbirinin dostluğuna muhtaç ekonomik bakımdan da öyle bizim üçüncü büyük ticaret ortağımız aynı zaman da en çok ihracat yaptığımız ülke Almanya" diye konuştu.



"HERHALDE ALMANYA'NIN DA MENFAATİNEDİR"



"O yüzden bu iki ülkenin dost olması lazım geleneksel tarihten gelen bağları var" diyen Doğu Perinçek, "1'inci dünya savaşında silah arkadaşlığı var. Bu bir dostluk ziyareti Burada sorunlar var. Almanya'dan bizim beklentimiz şudur. Türkiye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'de teröre karşı mücadele Fetullah terör örgütüne ve PKK bölücülüğüne karşı mücadele Almanya'nın geleceği bakımdan da önemli Almanya'nın güvenliği buralardan başlar. Bu konularda Almanya'nın duyarlı olması Türkiye'nin huzuruna barışına karşı kast eden bazı terör örgütlerine hoşgörü göstermemesi. Herhalde Almanya'nın da menfaatinedir. Bunları anlatacağız" ifadelerini kullandı.



"ALMANYA'YA VE BATI KAMUOYUNA TEKRAR HATIRLATACAĞIZ"



Ermeni soykırımının uluslararası bir yalan olduğunu söyleyen Perinçek, "En son gündemde olan Ermeni soykırımı konusunda Vatan Partisi büyük bir başarı kazandı. YÖK'e de teşekkür ediyoruz. Almanya'ya ve batı kamuoyuna tekrar hatırlatacağız. Emperyalist bir yalandır. Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu saptadı; 1915 olayları meclis soykırımına benzemiyor. Yani 1915 olayları soykırım olarak nitelendirilemez. Bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İsveç'teki Perinçek davasına iki kez yazdı" dedi.



Görüntü Dökümü



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Doğu Perinçek röp



Detaylar



14.09.2017 - 11.58 Haber Kodu : 170914052



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5- "AFETE MARUZ BÖLGE"DEKİ 57 BİNANIN YIKIMI TAMAMLANDI



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Bakanlar Kurulu'nun 2005'te aldığı kararla 'Afet Risk Alanı' ilan ettiği Avcılar'ın Ambarlı Mahallesi'nde 57 binanın yıkımı tamamlandı. 12 yıldan bu yana sürdürdükleri mücadeleden sonuç alamayan ve tapulu, iskanlı, ruhsatlı evlerinin kendilerine bedel ödenmeden yıkıldığını savunan konut sahipleri perişan olduklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin yıktığı son 2 binanın sakinleri 10 metre karşısında yeni inşaat izni verilmesi, aynı bölgede 2 yıl önce Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.'a (TEİAŞ) ait 380 bin volt Ambarlı-Yenibosna Yüksek Gerilim Yer altı Kablo Projesi kapsamında hat döşenmesinin garip olduğunu savundu.



İBB ekipleri, Bakanlar Kurulu'nun 2005 yılında 'Afet Risk Alanı' ilan ettiği Ambarlı Mahallesi'ndeki Bayırlı, Badem ve Bahçe Sokak'ta bulunan 57 binayı son 3 yıl içerisinde aralıklarla yıktı. Bu bölgede evleri bulunanlar alın teri dökerek, yaklaşık 30 yıl önce satın aldıkları, düzenli olarak vergilerini ödedikleri tapulu, iskanlı, ruhsatlı binalarının yıkımını durdurmak için çalmadık kapı bırakmadıklarını, ancak yargı dahil tüm kapıların yüzlerine kapandığını anlattı.



1999 depremi ardından bölgedeki kanalizasyon sisteminde deformasyon olduğuna dair raporlar üzerine ilk raporda 1 binanın yıkılması, 18'inin boşaltılması, 38 binanın izlenmesi istendi. Bölgedeki İkinci raporda binaların durumları tespit edilirken, 'Mevcudun korunması' yeni yapılaşmaya izin verilmemesi uygun görüldü. Ancak, izlenmesi istenen binalar da bir süre sonra bakanlar kurulunun aldığı kararla 'Afete Maruz Bölge' kapsamına alındı. Sağlık eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bölgede bulunan ve yıkılması istenen binayı 2 yıl önce yıktı.



İBB ekipleri aralıklarla bölgeye gelerek binaları yıkarken, son iki bina alınan sıkı güvenlik önlemleri arasında yıkıldı. 1986 yılında satın aldığı evinin yıkılmasını çaresizlik içerisinde izleyen TEK emeklisi, 77 yaşındaki Mehmet Şen kızının daha önce oturduğu binanın çok sağlam olduğunu iş makinelerinin bunu saatler sonra yıkabildiğini söyledi. Şen, bölgedeki ailelerin çok büyük haksızlık ve adaletsizlikle karşı karşıya kaldıklarını seslerine herkesin kulak tıkadığını, yıkılan son binanın yanından geçen yolun karşı tarafın için sanki farklı zemine sahipmiş gibi tutum izlendiğini yıkım çalışmaları devam ederken 10 metre ötede verilen ruhsatla inşaat yapıldığına dikkat çekti.



RİSKLİ BÖLGENİN ZEMİNİNE 380 BİN KİLOVATLIK YERALTI HATTI



Son yıkılan 2 binadan birinde oğlu ile birlikte evinin yıkıldığını anlatan emekli makine mühendisi Cemal Kaya, çok büyük haksızlıkla karşı karşıya kaldıklarını devletin önlem alarak sorunu çözebileceği bölgeyi 'Afete maruz bölge' ilan ettiğini kendilerine ödeme yapılmadan burayı terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Kaya, hak sahiplerine ödeme yapılmaması için 'Afet bölgesi' değil 'Afete maruz bölge' kararı çıkarıldığını, riskli gösterilen bölgede binalar yıkırken 2 yıl önce Bahçelievler'deki Yenibosna Gaz İzoleli Trafo Merkezi'ne (GIS TM) 380 bin kilovat gerilimde 16.6 kilometre uzunluğunda yeraltı hattı ile bağlantılarını yerleştirdiğini hatırlattı.



Görüntü Dökümü:



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-Yıkım çalışmaları ve enkaz görüntüleri



-Mehmet Şen, ile röportaj



-Bölgede 2 yıl önceki yıkım görüntüleri (Arşiv)



-Yıkım çalışmaları devam ederken yüksek gerilim hattı döşeme çalışmaları (Arşiv)



-Yolun iki tarafını gösteren bir mahalle sakini (Arşiv)



-Bölgenin genel görüntüleri (Arşiv)



14.09.2017 - 12.03 Haber Kodu : 170914054